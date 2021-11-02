Выступая на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский об экологических проблемах сказал, собственно, для этого он и приехал в Глазго, но при этом не забыл обратиться к мировым лидерам с более важными просьбами

Зелёные планы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его страна поставила цель — сократить на 65% выбросы парниковых газов к 2030 году и не позднее 2060 года достичь климатической нейтральности. Он обвинил мировое сообщество в промедлении с выполнением решений Парижского саммита по климату, добавив, что животные не умеют сами сокращать выбросы пластика или парниковых газов — это должны делать мы, люди, и посетовал, какая нелёгкая судьба у медведей, тигров, коал и Большого барьерного рифа. Остальным животным и представителям подводного мира повезло меньше — о них президент Украины ничего не сказал. «Зеленая дубина» в руках политиков. Чем потепление климата отличается от холодной войны © РИА Новости, president.gov.ua

Неизвестно, проникся ли рассказом о непростой жизни животных президент США Джо Байден. Во время конференции он периодически задрёмывал, что засняли камеры.

Зеленский отметил, что для преодоления глобального потепления необходимо глобальное потепление между государствами. И тут же, пользуясь возможностью обратиться к такому большому числу мировых лидеров одновременно, выступил с традиционными упрёками в адрес России и не только.

«Вы знаете, в 1994 году Украина получила гарантии безопасности (Будапештский меморандум — ред.), которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила 2 экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации, а на части Донбасса — затопление шахт, деградация почв и нехватка питьевой воды. И всё это сейчас, это общая угроза для всего мира», — заявил он.

В результате распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал, но по условиям Будапештского меморандума, подписанного лидерами Украины, США, России и Великобритании 5 декабря 1994 года, отказалась от него в обмен на гарантии безопасности. Однако документ не имеет юридической силы, поскольку парламенты этих 4 стран не ратифицировали его, соответственно Киев никаких гарантий не получил.

Крым и Донбасс никто не оккупировал и не аннексировал, как утверждают украинские политики: жители этих регионов не захотели жить в составе страны, в которой в результате госпереворота к власти пришли активисты Майдана, сторонники евроинтеграции и разрыва отношений с Россией. Иными словами, Киев сам вынудил Крым и Донбасс идти по собственному пути развития. А сейчас Зеленский фразами о том, что это общая угроза, пытается мобилизовать мировое сообщество на борьбу за возвращение регионов под контроль украинских властей, однако как показал саммит «Крымской платформы», интерес иностранных лидеров к судьбе полуострова резко снизился — они осознают, что Крым уже тесно интегрирован в состав России и что каких-зибо инструментов для возвращения его в состав Украины нет. Накануне катастрофы: в каком состоянии находятся пять крупнейших рек Украины © Украина.ру

При этом президент Украины, естественно для него, не вспомнил о том, как власти возглавляемого им государства устроили искусственную засуху в Крыму, перекрыв Крымский канал, что привело к экологическому бедствию на территории полуострова, за которой у него якобы так болит душа.

И хотя на условиях анонимности украинские чиновники это тоже признают, на публике всё же продолжают продвигать свой привычный тезис, как было и на открытии пленарного заседания конференции в Глазго. Советник-посланник посольства Украины в Испании Дмитрий Матющенко сделал замечание, что Россия включает территорию Крыма в свои отчёты, и посетовал, что Киев неоднократно говорил об этом, но ситуация не меняется.

Вот уж что можно назвать реальной экобомбой на территории Украины, так это зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, где в 1986 году взорвался четвёртый энергоблок, в результате чего произошло радиационное загрязнение нескольких регионов самой Украины, а также России и Белоруссии. Однако об этом районе Зеленский рассказывал в положительном ключе.

«Эта трагедия показывает нам другую истину: чуть ли не наиболее действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека. Природа в Чернобыле восстанавливается гораздо быстрее, чем ожидалось, как бы подсказывая, что лучшее, чем вы, люди, можете помочь, — не мешать», — сказал он, добавив, что его слова не стоит воспринимать буквально, а необходимо продолжать участвовать в преодолении таких бедствий, как пожары и наводнения, например.

В своей статье для проекта Green Deal информационного агентства «Интерфакс-Украина», опубликованной 1 ноября, Зеленский назвал не просто моральной обязанностью, а частью глобальной технологии спасения помощь богатых стран развивающимся в обеспечении «зелёной» модернизации экономик. Несколькими часами позже в ходе выступления в Глазго он ​​​​​​​прямым текстом заявил, что для Украины важно получить доступ к долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зелёного климатического фонда (деньги выделяются на проекты и программы по обеспечению перехода к низкоуглеродной и устойчивой экономике в соответствии с потребностями страны). Алексей Зубец: Глобальный энергопереход – это большая ложь для всего человечества © Youtube / Алексей Зубец

Что стоит за таким финансированием, в интервью «Комсомольской правде» объяснил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев: «Под маской заботы об окружающей среде Запад намерено субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа. В случае же «неожиданно холодной» зимы Брюссель уже заявил, что придёт на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене».

Экология с политическим акцентом

На полях конференции Зеленский говорил не только об экологии, но и обсудил с остальными мировыми лидерами другие вопросы.

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — написал украинский лидер в Twitter.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва передала партнёрам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в «нормандском формате» и теперь ожидает их реакции. На все упрёки со стороны Киева в препятствовании переговорам «четвёрки» Россия напоминает, что договорённости прошлого саммита до сих пор не выполнены, причём не выполнены по вине Киева. Лавров предупредил, что украинские власти сейчас предпринимают попытки создать провокационную ситуацию в Донбассе с тем, чтобы втянуть Россию в боевые действия. В МИД Греции обеспокоены судьбой греков в Донбассе © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

В свою очередь, на переговорах Зеленского с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани речь шла о возможности поставок на Украину сжиженного газа, вопросах сотрудничества в военно-технической сфере и активизации двусторонней торговли.

На встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент Украины, как сообщило Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на правительственные источники, двусторонние отношения на политическом уровне, перспективы дальнейшего углубления сотрудничества с упором на развитие торгово-экономических связей. Кроме того, политики уделили особое внимание многочисленной греческой диаспоре на востоке Украины и возможностям, которые возникают для развития культурных связей. Мицотакис проинформировал Зеленского о последних событиях в Восточном Средиземноморье и поведении Турции, отметив, что международные проблемы необходимо решать в соответствии с международным правом и резолюциями ООН. На предложение совершить визит на Украину премьер-министр Греции ответил согласием.

Таким образом, на конференции в Шотландии Зеленский хоть и выступил с речью, в которой затронуты вопросы экологии и борьбы с глобальным потеплением, но всё же использовал высокую трибуну мероприятия под эгидой ООН, чтобы в очередной раз бездоказательно обвинить Россию и попросить у лидеров развитых стран оказания Украине материальной помощи.