Отношения Венгрии и Польши с руководством ЕС становятся всё напряжённее, и на этом фоне главы правительств этих стран Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий сближаются с выходящей на политическую арену лидером французских правых Марин Ле Пен

Серьёзные политические изменения вслед за локомотивом ЕС Германией — где Ангела Меркель получила официальное уведомление об истечении срока полномочий канцлера, но останется у власти до формирования нового правительства — в следующем году могут произойти во Франции, второй экономике Евросоюза. Лидер партии «Национальное объединение» (прежнее название «Национальный фронт») Марин Ле Пен настроена взять на президентских выборах реванш у главы государства Эммануэля Макрона за проигрыш в 2017 году. С тех пор она уже одержала одну победу над хозяином Елисейского дворца — в 2019 году на выборах в Европарламент во Франции победило «Национальное объединение», а правящая партия «Республика на марше» стала второй. Это вам не «Ямайка». Как в Германии формируется «светофорное» правительство без Меркель © AP, Michael Sohn

Свою президентскую кампанию Ле Пен начала с европейского уровня. Пользуясь тем, что власти нескольких стран вступили в открытое противостояние с руководством ЕС, французский политик правого толка решила наладить с ними сотрудничество и заручиться их поддержкой. 25 октября она посетила Будапешт, где провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в адрес которого часто звучит критика из Брюсселя. На итоговой пресс-конференции Ле Пен пообещала в случае победы на президентских выборах оказать поддержку Венгрии, «находящейся в авангарде борьбы за свободу народов», с целью переориентировать Европейский союз.

«Виктор Орбан положительно смотрит на продолжение совместной работы, в том числе по созданию, возможно, большой группы в Европарламенте», — заявила она, добавив, что обсуждение такой группы уже идёт.

Рост евроскептических настроений среди жителей стран ЕС продемонстрировали выборы в Европарламент, по итогам которых правые партии получили больше мандатов по сравнению с предыдущим созывом, поэтому Орбан и Ле Пен, как говорится, куют железо, пока горячо.

Глава венгерского правительства подтвердил желание работать вместе, подчеркнув, что его страну неоднократно хотели «распять» в Европейском парламенте, но Ле Пен и её партия всегда были на стороне Венгрии. Однако поддерживать свою визави в качестве потенциального кандидата в президенты Франции не стал.

«Мы уважаем французов и не думаем, что сейчас должны занимать определённую позицию», — сказал Орбан. Один в поле Орбан. Премьер Венгрии против «экономического преступника» Сороса © РИА Новости, Сергей Гунеев, Илья Матусихис

И понятно, почему — ему есть из кого выбирать. За несколько дней до визита Ле Пен в Будапешт по приглашению властей страны приезжал французский журналист Эрик Земмур, известный ещё более ультраправыми взглядами, чем лидер «Национального объединения»: он ярый сторонник сохранения французской идентичности и противник исламизации и мигрантов (хотя сам родился в семье еврейских мигрантов из Алжира), требует запретить иностранные имена, например, Мохаммед, Джордан, Кевин. В своём субботнем телешоу Земмур постоянно поднимал эти темы, его гостями за последний год стали 7 министров Франции. Однако в сентябре пришлось закрыть передачу, поскольку национальный регулятор потребовал рассматривать Земмура как политика, а не как журналиста, и, соответственно, такое же количество эфирного времени нужно предоставить другим политическим деятелям.

К слову, сам он ещё не объявлял о своих президентских амбициях и уклончиво уходит от ответа про участие в выборах. Земмура часто сравнивают с 45-м президентом США Дональдом Трампом: у обоих не было опыта в большой политике, популярность обоих резко начала расти, и главное оба прямым текстом говорят о тех вещах, которые остальные боятся произносить вслух.

«Его приглашают в эфир, потому что он даёт высокие рейтинги. Это порочный круг, как и в случае Трампа: чем больше его приглашают, тем больше людей начинают интересоваться им, не потому что он им нравится как человек, а потому что всё настолько хаотично, и их привлекает человек, который даже не политик, никогда не участвовал ни в каких выборах. Чем больше он становился публичной персоной, тем больше он укреплялся в своих правых взглядах. Кажется, что слава придаёт ему смелости. Традиционные партии, левые и правые, дискредитировали себя, и людям они все одинаково надоели. Единственное исключение — это Макрон. Он не очень популярен, но другие кандидаты — ещё менее популярны», — объяснил профессор французской и европейской политики в Университетском колледже Лондона Филипп Марльер.

И если популярность Земмура будет расти такими же темпами, то именно он может стать соперником Макрона во втором туре президентских выборов, и тогда повторения истории 2017 года не будет. Более того, уже сейчас опрос компании Harris Interactive, опубликованный 6 октября, показал, что журналист обходит потомственного политика: в первом туре за Ле Пен проголосовали бы 15% респондентов, за Земмура — 17%, за Макрона — 24%.

«Президентские выборы состоятся через 6 месяцев. 6 месяцев — это очень долго, это марафон. И понятно, что за 6 месяцев до выборов невозможно измерить на самом деле мнение французов. Во втором туре Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен — это скучно для журналистов, потому что эти кандидаты уже известны, это менее интересно, но я буду во втором туре выборов. И, признаюсь вам, их выиграю», — заявила уверенно Ле Пен.

Тем временем другие опросы показывают небольшое, но всё же преимущество лидера «Национального объединения». Тем не менее, её позиции уже не настолько прочны, как в былые времена. На местных выборах летом 2021 года её партия не получила большинства ни в одном из регионов, даже в своём форпосте, Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Байден покажет Путину «дубинку». Почему Макрон согласился с российским президентом © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Марин оставила свои укреплённые позиции, и Эрик занял оставленную ею землю», — сказал её отец Жан-Мари Ле Пен, основавший «Национальный фронт», из которого Марин впоследствии его выгнала. На выборах легендарный французский политик будет голосовать за Земмура, а не за свою дочь.

Орбан не единственный европейский политик, с которым Ле Пен стремится наладить тесное взаимодействие. Накануне поездки в Будапешт, 22 октября, она провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким на полях саммита ЕС в Брюсселе. Глава польского правительства старался не предавать огласке факт этой встречи. Предметом их беседы стал спор между Варшавой и ЕС из-за конституционной реформы: 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил верховенство национального законодательства над европейским, что вызвало критику со стороны Европарламента, от некоторых депутатов звучали призывы к приостановке выплат стране средств из бюджета ЕС, в частности из Европейского фонда восстановления.

«Для меня большая честь быть принятой сегодня премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Мы вместе обсуждали, в частности, недопустимый шантаж Европейской комиссии в отношении Польши, и я хотела выразить свою поддержку», — написала Ле Пен в своём микроблоге.

Несмотря на то, что отношения Варшавы и Брюсселя очень натянутые, и бороться против кого-то легче, объединив усилия с кем-то, далеко не все польские политики одобрили поступок Моравецкого. Лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, занимавший пост премьер-министра Польши дольше всех (2007-2014 годы), заявил, что главе правительства не нужно было встречаться с представительницей правой французской оппозиции, которая не обладает реальной властью. «Санкционный» саммит ЕС: «под прицелом» Брюсселя не только Белоруссия, Россия и Турция, но и Польша с Венгрией © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Встречу Ле Пен, известную своими ультраправыми взглядами, с Моравецким и с Орбаном — главами правительств стран, которые поддерживают друг друга в борьбе с Брюсселем — некоторые наблюдатели расценили как зарождение некоего антиевропейского альянса. Варшава и Будапешт недовольны некоторыми шагами руководства ЕС (к примеру, Венгрия решила, не дожидаться, пока её население замёрзнет, и напрямую заключила контракт с «Газпромом» на поставку топлива), что демонстрируют всем своим поведением, и им это дорого обходится в прямом смысле этого слова: строптивым государствам-членам ЕС замораживает предоставление финансовой помощи. Казалось бы, если стороны не могут жить в мире и согласии, можно просто каждому пойти своим путём и развиваться так, как душе угодно. Впрочем, по мнению политолога Андрея Суздальцева, ни одна, ни другая страна не сможет выйти из ЕС.

«Брекзит и гипотетический полэкзит отличаются тем, что Великобритания на момент выхода сохранила в значительной степени независимость своей сильной экономики. Сейчас в Польше говорят, что у них сильная экономика, благодаря которой страна сможет обойтись без ЕС, но это абсолютно не так. В Польшу вложены огромные деньги, её экономика стала сильна именно благодаря европейским инвестициям. Экономики Польши и Венгрии полностью завязаны на экономику Евросоюза, и без неё они существовать не смогут», — сказал эксперт.

Этот тезис более чем красноречиво отражает ситуация с полученными из Брюсселя и отчисленными на общие нужды деньгами — разница между суммами почти в 3 раза. Потеря дотаций из центра поставила бы крест на «Польский порядок» — наиболее амбициозного плана правительства, направленный на то, чтобы за 10 лет Польша вышла на средний уровень по доходам на душу населения в ЕС, а его реализация во многом зависит от средств ЕС. Всеволод Шимов о том, почему Венгрия России - друг, а Польша - враг © vk.com, Всеволод Шимов

Впрочем, большинство жителей и Польши, и Венгрии выступают за сохранение членства в Евросоюзе, они осознают все преимущества, которые получают, при том, что Брюссель критикует и журит власти страны. Моравецкий поспешил успокоить соотечественников: недавно на своей страницы в Facebook он написал, что Польша не собирается выходить из Евросоюза.

В свою очередь, будапештский политолог Петер Креко полагает, что «в преддверии парламентских выборов в Венгрии весной будущего года было бы тактической ошибкой переборщить с антиевропейской пропагандой». ​​​​​​​Это могло бы оттолкнуть проевропейски настроенных избирателей, которые пока не решили, за кого голосовать, открытыми дебатами о выходе Венгрии из ЕС Орбан окончательно расколет страну, предупреждает телерадиовещательная компания Deutsche Welle.

Таким образом, Польше и Венгрии всё тяжелее становится жить сообща с остальными членами ЕС, но и выйти из союза себе дороже, поэтому о выходе никто всерьёз не говорит, но Моравецкий, Орбан и Ле Пен могут использовать различные инструменты, чтобы пощекотать нервы Брюсселю и добиться отмены введённых в отношении них ограничительных мер.