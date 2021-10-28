Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о необходимости реформ в соцсетях. Тем временем на основателя Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан подали в суд, обвинив в домогательствах и дискриминации. И это только часть атак на IT-гиганта. Кто ополчился на социальное медиа, узнавала Украина.ру

Бывшая кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в своем микроблоге Twitter откровенно набросилась на социальную сеть:

«Facebook поощряет ложь, наносит ущерб нашей демократии и усугубляет разногласия в нашем обществе (…) сознательно, ради прибыли».

Facebook has privileged lies, damaged our democracy, and worsened divisions in our society… knowingly, for profit. https://t.co/7DvJxKehrn — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 26, 2021

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И процесс против Цукерберга в свете такого высказывания может выглядеть, как часть кампании — истеблишмент и Демпартия выражают недовольство соцсетью.

О суде над Цукербергом и его супругой в среду, 27 октября, сообщил телеканал NBC. Как сообщает это американское СМИ, неделей ранее — 20 октября — с иском в суд обратились два человека, которые работали у Цукерберга и Чан.

Истцы — мужчина под псевдонимом Джон Доу и женщина — Миа Кинг. Доу числился управляющим домашним хозяйством Цукерберга и Чан с января 2017 года по март 2019 года. Кинг с мая 2018 года по февраль 2019 года работала в компании Limitless Specialty Services, LLC, обеспечивавшей безопасность семьи основателя Facebook. Альтернатива Facebook. Что стоит за сбоем социальных сетей по всему миру © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Помимо сексуальных домогательств и дискриминации, Цукерберга и его жену обвиняют также и в задержке зарплаты.

Представитель семьи основателя Facebook Бен ЛаБолт заявил, что эти обвинения направлены на «несправедливое унижение» Цукерберга и Чан.

И хотя детище Цукерберга — социальная сеть Facebook — в иске не упоминается, сам иск возник слишком уж вовремя: в последние дни эта соцсеть оказалась в центре внимания американских политиков и журналистов.

Facebook Papers

Сегодня у западных СМИ, сравнительно недавно обсуждавших Pandora Papers, — массивный слив данных из офшоров, — появилась новая излюбленная тема — Facebook Papers. Это внутренние документы Facebook, которые слила бывшая сотрудница корпорации Цукерберга Фрэнсис Хауген. Десятки тысяч документов она собирала на протяжении трёх лет работы в корпорации.

Свою личность Хауген раскрыла 4 октября, когда вышло ее интервью телеканалу CBS. В нем она рассказала о том, что на самом происходит в Facebook.

Ее интервью настолько поразило общественность и СМИ, что Хауген пригласили выступить на специальных слушаниях в Конгрессе США.

А в понедельник, 25 октября, 17 американских изданий, включая такие авторитетные СМИ, как Associated Press, Bloomberg, CNN, The New York Times, The Washington Post и The Verge синхронно опубликовали документы Хауген.

На следующий день, во вторник, 26 октября, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила: американская администрация считает необходимыми реформы в соцсетях.

«Разумеется, знакомство не только с выступлением [Хауген], но и некоторыми ныне ставшими достоянием общественности откровениями [о работе Facebook] является напоминанием о необходимости таких определенных реформ», — отметила Псаки.

Она также напомнила, что президент США Джо Байден ранее говорил, что «испытывает обеспокоенность по поводу мощи платформ социальных сетей и недостатка прогресса в решении таких вопросов, как дезинформация относительно вакцин, дезинформация относительно выборов». США установили цифровую диктатуру. Сможет ли Россия ответить? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Документы, которые Хауген передала СМИ, свидетельствуют: руководство Facebook врало общественности о борьбе с разжиганием ненависти. Так, согласно документам, с платформы удаляются лишь 5 процентов разжигающих ненависть комментариев. И это притом что в 2020 году сам Цукерберг говорил, что удалению подвергаются лишь 94 процентов таких высказываний.

Кроме того, несмотря на то, что жители США составляют лишь 10 процентов от пользователей Facebook, именно на работу с их контентом направлено 84% бюджета на модерацию.

При этом в 2020 году аналитики компании признали провал политики модерации комментариев на Ближнем Востоке. А ведь негативная риторика сообщений там в первую очередь направлена против женщин, представителей ЛГБТ-сообщества и иноверцев. В Ираке, к примеру, разгорелась настоящая кибервойна между суннитами и шиитами.

Еще одно обвинение в адрес Facebook касалось торговли людьми. Журналисты нашли сотни аккаунтов на арабском языке, которые торговали людьми из Африки и Южной Азии. В Facebook знали о проблеме.

«Наше расследование показало, что домашние работники часто жаловались своим кадровым агентствам на то, что их запирали, лишали еды, заставляли продлевать контракты на неопределенный срок, лишали заработной платы и даже продавали другим работодателям без их согласия», — указывалось в одном из внутренних документов.

Также документы сообщили, что в 2019 году компания Apple пригрозила Facebook удалить приложения корпорации из Appstore по всё той же причине — по подозрению в торговле людьми на Ближнем Востоке. Преимущественно речь шла о горничных.

Болезненным для американской правящей элиты стало откровение о том, что Facebook не контролирует пользователей в США. Накануне выборов президента в 2020 году корпорация действительно усилила цензуру и борьбу с дезинформацией, но после выборов пустила дела на самотёк, что позволило скоординироваться противникам избранного президента Байдена. Свобода слова на Западе превратилась в свободу «нужного слова»

Цукербергу пришлось отвечать. Он заявил, что проблемы, которые приносят в соцсети простые пользователи, не всегда являются проблемами самой социальной сети, а потому Facebook не может и не должен решать их самостоятельно. Что касается публикаций на основе Facebook Papers, то Цукерберг и вовсе назвал их клеветой.

«Мы наблюдаем скоординированные усилия по выборочному использованию просочившихся документов для создания ложных представлений о нашей компании», — подчеркнул миллиардер.

А после он рассказал о будущих продуктах корпорации.

Но судя по продолжающейся атаке на корпорацию, а теперь уже и на самого её основателя и главу, можно предположить, что от Facebook не отстанут. И тому есть несколько веских причин.

Делатели королей

Причина, по которой американский истеблишмент ополчился на Facebook, очевидна: выборы 2020 года показали чрезмерное могущество соцсетей. Казалось, что «Большой Цифре» — ведущим ΙΤ-корпорациям мира — по зубам даже президент США. Так, после того, как 45-й президент США Дональд Трамп проиграл выборы, но ещё оставался главой государства, его аккаунты и вовсе заблокировали. Притом не только в Facebook, но и в Τwitter, Instagram, Reddit, Discord, TikTok, Twitch, Snapchat, YouTube. Facebook: прибыльная ненависть © CC0, Pixabay

И хотя «Большая Цифра» играла на стороне Байдена, того могущество корпораций встревожило. И руководителей Facebook, Twitter и Google продолжили вызывать на слушания в Конгресс так же, как это делали и при Трампе.

Но одними слушаниями в Конгрессе дело не ограничилось.

«Коллективная атака американской прессы на Фейсбук (привет тем, кто рассказывает нам об исключительной независимости СМИ за океаном) говорит о том, что Цукерберг ухитрился разозлить и демократов и республиканцев. Ну судя по тем СМИ, которые погнали волну. И дело не в том, что Фейсбук плохо душил Трампа или слишком его поддерживал. Дело в том, что Цукерберг зашел вообще не туда. Он решил, что стал субъектом большой политики», — отметил 26 октября, на следующий день после слива Facebook Papers, журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Он указал на то, что, судя по всему, у руководителей соцсетей после цветных революций, и особенно президентских выборов в США, возникло ощущение, что они сами могут определять политику. И реальной элите, корпоративным кланам, военным и силовикам это не понравилось.

«Цукербергу просто коллективно решили указать его место. "Эй, пацан, там вот постой, да-да, вот там, у входа, подожди, когда взрослые позовут". Сначала сети просто раз, и отключили. У кого рубильник, тот и главный. А теперь будут дальше объяснять, что Фейсбук твой — это только инструмент, и то, когда мы скажем. А то ишь, выискался вершитель судеб. На головокружение от успехов ответ будет суровый. И не в стиле маккартизма вовсе. А в стиле мартовского пленума ЦК ВКПб 1937 года», — объяснил Медведев. Блокировка каналов RT в YouTube: в чем причина и как может ответить Россия © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он считает, что это, впрочем, не значит, что Facebook станет более приличным или удалит страницу того же полка «Азов». Просто соцсеть станет более управляемой американскими политиками.

Но почему же к атаке на Facebook подключились американские СМИ, которые провозглашают себя борцами за свободу слова и противниками всякой цензуры?

У них может быть не только политический интерес. Дело в том, что Facebook угрожает не только политикам.

Здесь красноречивым примером является Австралия.

Восемь месяцев и неделю тому назад — в пятницу, 19 февраля, — издание Politico сообщило: спустя всего одни сутки после начала бойкота Facebook в отношении австралийских СМИ трафик местных новостных сайтов упал на 13 процентов. Трафик, который шёл на австралийские новостные сайты из-за рубежа, и вовсе упал сразу на 30 процентов.

Днем ранее — в четверг, 18 февраля, — Facebook удалил все публикации со ссылкой на австралийские СМИ. Это был упреждающий удар соцсети: неделей позже властями Австралии было анонсировано принятие закона, который должен был обязать ΙT-корпорации платить за новостной контент.

Тем самым Facebook наглядно продемонстрировал СМИ свою силу. И увиденное вряд ли порадовало топ-менеджмент ведущих мировых СМИ. Особенно с учётом того, что с самого своего появления соцсети и так составляли конкуренцию традиционным масс-медиа.

Неудивительно, что травить Facebook медиа-гиганты начали не за страх, а за совесть.

Но с приведением Facebook к покорности корпорация не перестанет представлять угрозу ни политикам, ни СМИ. Просто цель для этого грозного оружия современности будет выбирать не сын стоматолога и психиатра из городка Уайт-Плейнс, а бостонские брамины и представители первых семей Виргинии и семей колонизаторов Мэриленда.