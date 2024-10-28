Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
С 1991 года Украина так наслаждалась независимостью, что довела свою армию до состояния, когда она не смогла справиться с донецкими шахтерами. А когда начала исправлять ситуацию, до сделала ставку не на вооружение, а на обучение солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
По мнению эксперта, основная проблема киевского режима – не отсутствие личного состава, а неспособность снабдить свои соединения артиллерией, бронетехники и транспортом.
Если бы у Украины было три тысячи "Абрамсов", ей бы было наплевать, что где-то у нее накрыли эшелон с танками. Но такого количества танков у них нет. Киев воюет не на свои, отметил он.
"С 1991 года она так наслаждалась независимостью, что довела свою армию до состояния, когда она не смогла справиться с донецкими шахтерами. А когда начала исправлять ситуацию, до сделала ставку не на вооружение, а на обучение личного состава", — подчеркнул Полищук.
Как и во времена Великой Отечественной войны, спецоперация тоже показывает, что в определенный момент на фронте нужны не суперсолдаты, а танки, орудия и РСЗО, добавил эксперт.
По мнению историка, лучше иметь одного бойца в окопе, у которого за спиной дивизионы артиллерии и батальоны танков, чем десять бойцов в окопе с одним АГС. Поэтому военно-политическое руководство России сделало ставку на огневое поражение украинских войск, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.ру
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