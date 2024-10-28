https://ukraina.ru/20241028/1058400292.html

Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"

Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты" - 28.10.2024 Украина.ру

Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"

С 1991 года Украина так наслаждалась независимостью, что довела свою армию до состояния, когда она не смогла справиться с донецкими шахтерами. А когда начала исправлять ситуацию, до сделала ставку не на вооружение, а на обучение солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-10-28T05:00

2024-10-28T05:00

2024-10-28T05:00

новости

украина

россия

александр полищук

всу

танки

артиллерия

вооружения

солдаты

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057774811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df5c4cdfd0122d09e09c037025fe4363.jpg

По мнению эксперта, основная проблема киевского режима – не отсутствие личного состава, а неспособность снабдить свои соединения артиллерией, бронетехники и транспортом. Если бы у Украины было три тысячи "Абрамсов", ей бы было наплевать, что где-то у нее накрыли эшелон с танками. Но такого количества танков у них нет. Киев воюет не на свои, отметил он. Как и во времена Великой Отечественной войны, спецоперация тоже показывает, что в определенный момент на фронте нужны не суперсолдаты, а танки, орудия и РСЗО, добавил эксперт.По мнению историка, лучше иметь одного бойца в окопе, у которого за спиной дивизионы артиллерии и батальоны танков, чем десять бойцов в окопе с одним АГС. Поэтому военно-политическое руководство России сделало ставку на огневое поражение украинских войск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241027/1058374278.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, александр полищук, всу, танки, артиллерия, вооружения, солдаты, вс рф, обучение, сво, спецоперация, детали