Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты" - 28.10.2024 Украина.ру
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Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты" - 28.10.2024 Украина.ру
Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
С 1991 года Украина так наслаждалась независимостью, что довела свою армию до состояния, когда она не смогла справиться с донецкими шахтерами. А когда начала исправлять ситуацию, до сделала ставку не на вооружение, а на обучение солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-10-28T05:00
2024-10-28T05:00
новости
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танки
артиллерия
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По мнению эксперта, основная проблема киевского режима – не отсутствие личного состава, а неспособность снабдить свои соединения артиллерией, бронетехники и транспортом. Если бы у Украины было три тысячи "Абрамсов", ей бы было наплевать, что где-то у нее накрыли эшелон с танками. Но такого количества танков у них нет. Киев воюет не на свои, отметил он. Как и во времена Великой Отечественной войны, спецоперация тоже показывает, что в определенный момент на фронте нужны не суперсолдаты, а танки, орудия и РСЗО, добавил эксперт.По мнению историка, лучше иметь одного бойца в окопе, у которого за спиной дивизионы артиллерии и батальоны танков, чем десять бойцов в окопе с одним АГС. Поэтому военно-политическое руководство России сделало ставку на огневое поражение украинских войск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, александр полищук, всу, танки, артиллерия, вооружения, солдаты, вс рф, обучение, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Александр Полищук, ВСУ, танки, артиллерия, вооружения, солдаты, ВС РФ, обучение, СВО, Спецоперация, детали

Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"

05:00 28.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С 1991 года Украина так наслаждалась независимостью, что довела свою армию до состояния, когда она не смогла справиться с донецкими шахтерами. А когда начала исправлять ситуацию, до сделала ставку не на вооружение, а на обучение солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
По мнению эксперта, основная проблема киевского режима – не отсутствие личного состава, а неспособность снабдить свои соединения артиллерией, бронетехники и транспортом.
Если бы у Украины было три тысячи "Абрамсов", ей бы было наплевать, что где-то у нее накрыли эшелон с танками. Но такого количества танков у них нет. Киев воюет не на свои, отметил он.
"С 1991 года она так наслаждалась независимостью, что довела свою армию до состояния, когда она не смогла справиться с донецкими шахтерами. А когда начала исправлять ситуацию, до сделала ставку не на вооружение, а на обучение личного состава", — подчеркнул Полищук.
Как и во времена Великой Отечественной войны, спецоперация тоже показывает, что в определенный момент на фронте нужны не суперсолдаты, а танки, орудия и РСЗО, добавил эксперт.
По мнению историка, лучше иметь одного бойца в окопе, у которого за спиной дивизионы артиллерии и батальоны танков, чем десять бойцов в окопе с одним АГС. Поэтому военно-политическое руководство России сделало ставку на огневое поражение украинских войск, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
Павел Онищенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Вчера, 06:35
Павел Онищенко о проблемах украинских беженцев и месте в Харькове, где Украина может спрятать армиюСитуация в Харькове серьезно обострилась. В последнюю неделю ТЦК просто взбесились. Они резко увеличили количество блокпостов, и в городе, и на окраинах. Наверное, была целенаправленная команда из Киева мобилизовать как можно больше харьковчан. Не знаю, почему это происходит именно сейчас
 
НовостиУкраинаРоссияАлександр ПолищукВСУтанкиартиллериявооружениясолдатыВС РФобучениеСВОСпецоперациядетали
 
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