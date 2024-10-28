"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058371186.html
"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине
"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине - 28.10.2024 Украина.ру
"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине
Можно ожидать, что на Украине будут пытаться восстановить потрепанный после курской авантюры парк бронетехники. Акцент будут делать на легкую технику и МРАП, потому что с танками проблемы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-28T04:00
2024-10-28T04:00
новости
украина
франция
австралия
борис рожин
танки
m1 abrams
военная техника
леопард
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056179492_0:251:2687:1762_1920x0_80_0_0_0325b5c0f950c5aeaf16b2c06e10e0bd.jpg
Если говорить о том, что из последних западных поставок на Украину опаснее всего, то там можно увидеть большие поставки ракет различных типов, артиллерийских снарядов калибра 105 и 155 мм для поставленной западной техники, сообщил эксперт.По технике можно ожидать, что на Украине будут пытаться восстановить потрепанный после курской авантюры парк бронетехники. Была анонсирована поставка боле 40 австралийских "Абрамсов", БТР VAB из Франции, сказал журналист.Акцент будут делать на легкую технику, МРАП, потому что с танками проблемы. Запасы Восточной Европы выгребли, доставать их уже сложнее. Обещанные еще в 2023 году 180 "Леопардов-1" до сих пор поставляют по 10-15 штук по мере их восстановления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему Франция поставляет на Украину танки для Африки и "опасные" VABы — в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241025/1058352878.html
украина
франция
австралия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056179492_2:0:2683:2011_1920x0_80_0_0_e7d12750b49d339d40910df2e8a49cf4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, франция, австралия, борис рожин, танки, m1 abrams, военная техника, леопард, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Франция, Австралия, Борис Рожин, танки, M1 Abrams, военная техника, леопард, детали, СВО, Спецоперация

"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине

04:00 28.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Можно ожидать, что на Украине будут пытаться восстановить потрепанный после курской авантюры парк бронетехники. Акцент будут делать на легкую технику и МРАП, потому что с танками проблемы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Если говорить о том, что из последних западных поставок на Украину опаснее всего, то там можно увидеть большие поставки ракет различных типов, артиллерийских снарядов калибра 105 и 155 мм для поставленной западной техники, сообщил эксперт.

"В связи с сокращением количества советских артиллерийских систем, мы видим все большую зависимость [украинской армии] от западных боеприпасов. Поэтому каждый месяц приходит транш с ПТРК, снарядами и ПВО", — отметил Рожин.

По технике можно ожидать, что на Украине будут пытаться восстановить потрепанный после курской авантюры парк бронетехники. Была анонсирована поставка боле 40 австралийских "Абрамсов", БТР VAB из Франции, сказал журналист.
Акцент будут делать на легкую технику, МРАП, потому что с танками проблемы. Запасы Восточной Европы выгребли, доставать их уже сложнее. Обещанные еще в 2023 году 180 "Леопардов-1" до сих пор поставляют по 10-15 штук по мере их восстановления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, почему Франция поставляет на Украину танки для Африки и "опасные" VABы — в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру
ПГТ Коренево
25 октября, 12:49
"Тактика обезлюживания в действии": как сегодня выглядит пгт Коренево в Курской областиПГТ Коренево — место, где захлебнулось наступление ВСУ в направлении Курской АЭС. Журналисты издания Украина.ру посетили этот впавший в кому поселок и готовы поделиться своими впечатлениями.
 
НовостиУкраинаФранцияАвстралияБорис РожинтанкиM1 Abramsвоенная техникалеопарддеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
06:04Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток
06:00Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
05:45"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны
05:30Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
05:15Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
05:00Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
04:45Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти
04:30Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях
04:15"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации
04:00"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине
03:45"Дают – бери, продают – покупай": Рожин объяснил, почему сейчас десяток Т-72 лучше одной "Арматы"
03:30"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии
03:15"Вечный провокатор": Павлив о том, зачем Корчинский предлагает снизить до 14 лет призывной возраст в ВСУ
20:47Скандалы недели: Зеленский, управляющий миром, ужас от плана победы и "не хотят, чтобы мы говорили с РФ"
18:53Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты
18:40Условия Ермака и Зеленского, коррупция как "рука Москвы" и Трамп не страшен. Итоги 27 октября на Украине
18:07Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского
17:45"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы
17:20"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики
Лента новостейМолния