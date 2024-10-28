"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Можно ожидать, что на Украине будут пытаться восстановить потрепанный после курской авантюры парк бронетехники. Акцент будут делать на легкую технику и МРАП, потому что с танками проблемы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Если говорить о том, что из последних западных поставок на Украину опаснее всего, то там можно увидеть большие поставки ракет различных типов, артиллерийских снарядов калибра 105 и 155 мм для поставленной западной техники, сообщил эксперт.
"В связи с сокращением количества советских артиллерийских систем, мы видим все большую зависимость [украинской армии] от западных боеприпасов. Поэтому каждый месяц приходит транш с ПТРК, снарядами и ПВО", — отметил Рожин.
По технике можно ожидать, что на Украине будут пытаться восстановить потрепанный после курской авантюры парк бронетехники. Была анонсирована поставка боле 40 австралийских "Абрамсов", БТР VAB из Франции, сказал журналист.
Акцент будут делать на легкую технику, МРАП, потому что с танками проблемы. Запасы Восточной Европы выгребли, доставать их уже сложнее. Обещанные еще в 2023 году 180 "Леопардов-1" до сих пор поставляют по 10-15 штук по мере их восстановления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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