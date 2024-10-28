https://ukraina.ru/20241028/1058402880.html

Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти

Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти - 28.10.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти

Сейчас Зеленскому нет смысла идти на выборы: и так все полномочия в руках. Украинские власти ведь уже наплевали на конституцию. Пока длится военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив

2024-10-28T04:45

2024-10-28T04:45

2024-10-28T04:45

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Сейчас идет много дискуссий по поводу того, какие последствия будет иметь для Зеленского закон о снижении призывного возраста. Ведь он рассчитывает пойти на выборы. Тогда кумулятивный эффект скажется на нем крайне негативно, подчеркнул эксперт.Не вижу никакой проблемы в организации президентских выборов, даже при том, что киевский режим уже не контролирует всю территорию Украины, добавил политолог.По словам эксперта, вряд ли украинские власти пойдут на выборы до остановки фронта, это нелепо. Он допустил, что референдум может быть проведен, вне зависимости от происходящего на фронте. Проведение выборов только в случае некой заморозки конфликта, перемирия, переговоров."Сейчас Зеленскому нет смысла идти на выборы: и так все полномочия в руках. Они ведь уже наплевали на конституцию. Пока длится военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти. Рано или поздно военное положение будет остановлено — тогда-то они и пойдут на выборы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.руО том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру

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