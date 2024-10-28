Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти - 28.10.2024 Украина.ру
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Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти
Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти - 28.10.2024 Украина.ру
Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти
Сейчас Зеленскому нет смысла идти на выборы: и так все полномочия в руках. Украинские власти ведь уже наплевали на конституцию. Пока длится военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
2024-10-28T04:45
2024-10-28T04:45
новости
выборы
украина
сша
россия
владимир зеленский
михаил павлив
президентские выборы
референдум
сво
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Сейчас идет много дискуссий по поводу того, какие последствия будет иметь для Зеленского закон о снижении призывного возраста. Ведь он рассчитывает пойти на выборы. Тогда кумулятивный эффект скажется на нем крайне негативно, подчеркнул эксперт.Не вижу никакой проблемы в организации президентских выборов, даже при том, что киевский режим уже не контролирует всю территорию Украины, добавил политолог.По словам эксперта, вряд ли украинские власти пойдут на выборы до остановки фронта, это нелепо. Он допустил, что референдум может быть проведен, вне зависимости от происходящего на фронте. Проведение выборов только в случае некой заморозки конфликта, перемирия, переговоров."Сейчас Зеленскому нет смысла идти на выборы: и так все полномочия в руках. Они ведь уже наплевали на конституцию. Пока длится военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти. Рано или поздно военное положение будет остановлено — тогда-то они и пойдут на выборы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.руО том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру
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новости, выборы, украина, сша, россия, владимир зеленский, михаил павлив, президентские выборы, референдум, сво, крым, лднр, власти украины, военное положение
Новости, выборы, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Павлив, президентские выборы, референдум, СВО, Крым, ЛДНР, власти Украины, военное положение

Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти

04:45 28.10.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Сейчас Зеленскому нет смысла идти на выборы: и так все полномочия в руках. Украинские власти ведь уже наплевали на конституцию. Пока длится военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
Сейчас идет много дискуссий по поводу того, какие последствия будет иметь для Зеленского закон о снижении призывного возраста. Ведь он рассчитывает пойти на выборы. Тогда кумулятивный эффект скажется на нем крайне негативно, подчеркнул эксперт.
Не вижу никакой проблемы в организации президентских выборов, даже при том, что киевский режим уже не контролирует всю территорию Украины, добавил политолог.
"И что? Они и раньше на Украине за милую душу проводили выборы, при том, что не контролировали территорию Крыма и ЛДНР. Ничего им не помешало. Сейчас то что помешает? Захотят — проведут", — отметил Павлив.
По словам эксперта, вряд ли украинские власти пойдут на выборы до остановки фронта, это нелепо. Он допустил, что референдум может быть проведен, вне зависимости от происходящего на фронте. Проведение выборов только в случае некой заморозки конфликта, перемирия, переговоров.
"Сейчас Зеленскому нет смысла идти на выборы: и так все полномочия в руках. Они ведь уже наплевали на конституцию. Пока длится военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти. Рано или поздно военное положение будет остановлено — тогда-то они и пойдут на выборы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.ру
О том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру
Тимофей Борисов интервью
Вчера, 07:00
Тимофей Борисов: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с РоссиейЯ не вижу по-настоящему серьезных поисков компромисса для выхода из украинского конфликта. Немцы рассчитывают, что конфликт продлится еще год или два, но им нужно время для того, чтобы подготовиться самим для отражения, как они считают, атаки России.
 
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