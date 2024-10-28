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Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях

Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях - 28.10.2024 Украина.ру

Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях

Сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. В каждом городе или поселке ВСУ нужно держать гарнизон. Российские бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-10-28T04:30

2024-10-28T04:30

2024-10-28T04:30

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оборона

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Для российской армии преимущество в городских боях состоит том, что у ВСУ сейчас мало мотивированной пехоты, а им ее нужно много, чтобы удерживать жилую застройку. Солдат мало – населенных пунктов много, сообщил эксперт. В каждом из этих населенных пунктов ВСУ нужно держать гарнизон, а гарнизон постоянно находится под поражением российских корректируемых авиабомб, добавил он.ВСУ нужно удержать конкретную девятиэтажку, а в нее или что-то прилетает, или наш мотивированный боец залезет на крышу, бросит в дырку противотанковую мину и дом сложится, указал Полищук.А сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Сейчас бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте, добавил он."Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, александр полищук, город, бои, всу, запорожская область, сво, пехота, оборона, потери всу, спецоперация