Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях - 28.10.2024 Украина.ру
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Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях
Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях - 28.10.2024 Украина.ру
Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях
Сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. В каждом городе или поселке ВСУ нужно держать гарнизон. Российские бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-10-28T04:30
2024-10-28T04:30
новости
россия
александр полищук
город
бои
всу
запорожская область
сво
пехота
оборона
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Для российской армии преимущество в городских боях состоит том, что у ВСУ сейчас мало мотивированной пехоты, а им ее нужно много, чтобы удерживать жилую застройку. Солдат мало – населенных пунктов много, сообщил эксперт. В каждом из этих населенных пунктов ВСУ нужно держать гарнизон, а гарнизон постоянно находится под поражением российских корректируемых авиабомб, добавил он.ВСУ нужно удержать конкретную девятиэтажку, а в нее или что-то прилетает, или наш мотивированный боец залезет на крышу, бросит в дырку противотанковую мину и дом сложится, указал Полищук.А сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Сейчас бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте, добавил он."Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, александр полищук, город, бои, всу, запорожская область, сво, пехота, оборона, потери всу, спецоперация
Новости, Россия, Александр Полищук, город, бои, ВСУ, Запорожская область, СВО, пехота, оборона, потери ВСУ, Спецоперация

Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях

04:30 28.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. В каждом городе или поселке ВСУ нужно держать гарнизон. Российские бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Для российской армии преимущество в городских боях состоит том, что у ВСУ сейчас мало мотивированной пехоты, а им ее нужно много, чтобы удерживать жилую застройку. Солдат мало – населенных пунктов много, сообщил эксперт.
В каждом из этих населенных пунктов ВСУ нужно держать гарнизон, а гарнизон постоянно находится под поражением российских корректируемых авиабомб, добавил он.
ВСУ нужно удержать конкретную девятиэтажку, а в нее или что-то прилетает, или наш мотивированный боец залезет на крышу, бросит в дырку противотанковую мину и дом сложится, указал Полищук.
"Могут ли ВСУ держать оборону в поле? На Запорожском направлении мы это сделали. Нам удалось отбить контрнаступ именно потому, что у нас на передовых позициях были наблюдатели, которые вызывали огонь артиллерии и противотанковых средств", — подчеркнул историк.
А сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Сейчас бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте, добавил он.
"Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
Фото: Игорь Шорников интервью
25 октября, 05:50
Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохоУ Украины заканчиваются военные ресурсы, и Западу нужно срочно организовывать второй эшелон для сохранения этого конфликта. Молдова для этого подходит лучше всего. Потому что она проводит антироссийскую политику, не являясь членом НАТО. Это позволит Альянсу опять остаться в стороне, если здесь произойдет какое-то обострение.
 
НовостиРоссияАлександр ПолищукгородбоиВСУЗапорожская областьСВОпехотаоборонапотери ВСУСпецоперация
 
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