Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях
Сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. В каждом городе или поселке ВСУ нужно держать гарнизон. Российские бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Для российской армии преимущество в городских боях состоит том, что у ВСУ сейчас мало мотивированной пехоты, а им ее нужно много, чтобы удерживать жилую застройку. Солдат мало – населенных пунктов много, сообщил эксперт.
В каждом из этих населенных пунктов ВСУ нужно держать гарнизон, а гарнизон постоянно находится под поражением российских корректируемых авиабомб, добавил он.
ВСУ нужно удержать конкретную девятиэтажку, а в нее или что-то прилетает, или наш мотивированный боец залезет на крышу, бросит в дырку противотанковую мину и дом сложится, указал Полищук.
"Могут ли ВСУ держать оборону в поле? На Запорожском направлении мы это сделали. Нам удалось отбить контрнаступ именно потому, что у нас на передовых позициях были наблюдатели, которые вызывали огонь артиллерии и противотанковых средств", — подчеркнул историк.
А сейчас ВС РФ поставили борьбу с противником на принципиально новый уровень. Сейчас бойцы вынуждают врага терять пехоту просто во время нахождения в населенном пункте, добавил он.
"Мы неоднократно с вами говорили: не нужны нам штыковые атаки. Если есть возможность красиво обложить ВСУ, разведать его позиции, и нанести дистанционное поражение, пусть оно так и продолжается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.ру
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