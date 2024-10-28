https://ukraina.ru/20241028/1058369892.html

"Дают – бери, продают – покупай": Рожин объяснил, почему сейчас десяток Т-72 лучше одной "Арматы"

"Дают – бери, продают – покупай": Рожин объяснил, почему сейчас десяток Т-72 лучше одной "Арматы" - 28.10.2024 Украина.ру

"Дают – бери, продают – покупай": Рожин объяснил, почему сейчас десяток Т-72 лучше одной "Арматы"

Война будет пожирать снаряды "как не в себя" вплоть до конца конфликта. Поэтому России нужно развивать свои пороховые и снарядные заводы. Они нужны и для текущих нужд, и для пополнения складов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-10-28T03:45

2024-10-28T03:45

2024-10-28T03:45

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Что касается северокорейских ракет, то СВО – это война про количество, а не про красивые тактико-технические характеристики (ТТХ). Конечно же, современный российский танк "Армата" - это хорошо, сообщил эксперт.Это хорошо видно на примере западной техники ВСУ, которая дороже российской, но так же горит от одних и тех же дронов. Запад сейчас тоже понял, что дело – в количестве. Речь идет о больших батальонах, отметил Рожин."Конечно, снаряды нам будут важны в течение всей войны. Дают – бери. Продают – покупай. Потому что война будет пожирать снаряды как не в себя вплоть до конца", — указал специалист.И поэтому России нужно развивать свои пороховые и снарядные заводы. Они нужны и для текущих нужд, и для пополнения складов, после того, как "выгребли" советские запасы, добавил он.В этом смысле сотрудничество с КНДР, у которой есть огромные запасы вооружений и развитая промышленность, России интересно. Это позволяет за разумные средства получить то, что нужно сейчас, помимо того, что российский ВПК может производить самостоятельно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241025/1058333130.html

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