"Дают – бери, продают – покупай": Рожин объяснил, почему сейчас десяток Т-72 лучше одной "Арматы"
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
Война будет пожирать снаряды "как не в себя" вплоть до конца конфликта. Поэтому России нужно развивать свои пороховые и снарядные заводы. Они нужны и для текущих нужд, и для пополнения складов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Что касается северокорейских ракет, то СВО – это война про количество, а не про красивые тактико-технические характеристики (ТТХ). Конечно же, современный российский танк "Армата" - это хорошо, сообщил эксперт.
"Но лучше вместо одной "Арматы" иметь десяток Т-72. Потерять одну-две Т-72 не так страшно, как одну дорогущую машину", — подчеркнул журналист.
"Конечно, снаряды нам будут важны в течение всей войны. Дают – бери. Продают – покупай. Потому что война будет пожирать снаряды как не в себя вплоть до конца", — указал специалист.
И поэтому России нужно развивать свои пороховые и снарядные заводы. Они нужны и для текущих нужд, и для пополнения складов, после того, как "выгребли" советские запасы, добавил он.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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