Нарушения, с которыми Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» пришли к власти, настолько серьезны, что это сравнимо с государственным переворотом, и этому в свое время будет дана оценка. С таким заявлением выступил известный украинский политик и опытный юрист Владимир Олейник

«Я, как заслуженный юрист Украины и бывший судья, утверждаю, что Владимир Зеленский пришел к власти путем мошенничества и фальсификации документов, за что предусмотрена уголовная ответственность», — сказал Владимир Олейник в интервью изданию Украина.ру. Он отметил при этом, что не станет давать морально-нравственную оценку Зеленскому, но даст оценку юридическую. Основания для такой оценки есть, собрано целое досье.

В чем мошенничество? Политик напомнил, как все начиналось: 25 января 2019 года партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты, и ЦИК зарегистрировала его как выдвиженца от партии. Казалось бы, всё как положено; кандидата в президенты выдвинул партийный съезд. Однако, отметил Олейник, в данном случае был нарушен закон Украины о политических партиях, согласно которому делегаты партийного съезда «формируются по следующему принципу: первичные организации, которые создаются в населенных пунктах, формируют по квоте делегатов на районную и городскую конференцию, затем — на областную, а затем — на общенациональный съезд». А президент-то ненастоящий! Владимир Олейник о мошенничестве Зеленского и тайне его прихода к власти © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Нужны протоколы, документы, процедура проверки, но ничего этого не было», — подчеркнул политик, добавив, что эти нарушения обнаружил бывший прокурор Черкасской области Александр Литвин на одном из последующих съездов партии: ему сказали, что он делегат, хотя он не был делегирован. Тогда он заинтересовался этим вопросом и выяснил, что партии «Слуга народа», по сути, нет — «потому что нет протоколов и конференций». Бывший прокурор создал общественное движение «Обманутые украинцы» и обратился в суды, но иски не принимают по надуманным причинам.

Александр Литвин считает, что тут есть состав преступления в действиях Ивана Баканова (председателя партии «Слуга народа» на тот момент. — Ред.), Дмитрия Разумкова (бывшего председателя Верховной Рады Украины. — Ред.) и Сергея Трофимова (руководителя аппарата партии). «Он поставил вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «захват власти», «подделка избирательных документов» и «подделка официальных документов». ГБР отказывается их регистрировать. Суд постановил внести это дело в реестр, но это дело пропало», — рассказал Олейник. Он отметил, что, тем не менее, президенту и его команде умные люди донесли, что есть проблема. Какая?— «Они незаконно избраны». На Украине назвали три нарушенных обещания Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И это все можно доказать, считает политик: есть документы, свидетельствующих о том, что на самом деле Зеленский был «выдвинут кандидатом в президенты от криворожской городской партийной организации "Слуга народа", и никакого отношения к выдвижению от всеукраинской партии это не имеет».

В окружении Зеленского это понимают. В середине 2020 года прошла информация о том, что в Офисе президента возникла идея досрочного переизбрания на волне тогда ещё высокого рейтинга. «Они начали смотреть, что можно сделать, но сделать-то ничего нельзя, потому что партии не было, и не было районных, городских и областных конференций. Тогда они решили, словно ящерица, отрубить себе хвост и переформатировать партию. Мол, раньше, возможно, что-то и было не так, но теперь все законно. Он мог бы избраться самовыдвиженцем, пока еще есть рейтинг», — отметил Олейник. По его словам, помехой стала норма избирательного кодекса, в соответствии с которой «лицу, которое сложило полномочия, запрещено опять выдвигаться».

Потому-то, добавил Олейник, «слуги» и начали декриминализацию статей за фальсификацию документов в ЦИК. Этим же объясняются заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что надо бы усилить президентскую вертикаль.

По словам политика, речь идет не только о захвате власти. «Идет война. Следовательно, незаконно присвоив себе полномочия президента, ты, будучи верховным главнокомандующим, отдаешь незаконные приказы. Ты типичный самозванец», — сделал вывод Олейник. По его словам, если бы Зеленский выполнил свои предвыборные обещания, добился бы мира в Донбассе, снизил бы тарифы, то тогда мог бы рассчитывать на то, что народ решит — «победителей не судят». Но обещания не выполнены, победителем Зеленского назвать нельзя… И всем его деяниям будет в своё время дана оценка. Секретарь СНБО хочет превратить Украину в «жесткую президентскую республику» © Facebook, Олексій Данилов

«Я, например, считаю, что свободолюбивый Донбасс имеет право возбудить уголовное дело, потому что этот самозванец (Зеленский. — Ред.) отдает приказы обострить ситуацию, стрелять по детям, а также обрекает на смерть собственных солдат. Он присвоил себе звание верховного главнокомандующего», — отметил Олейник.

Он добавил, что через суды на Украине правды сейчас не добиться, поскольку «Зеленский сам назначает судей», и потому рассчитывает на проведение журналистского расследования, которое одно только и «поможет выявить масштабы этой аферы». Здесь тоже не без проблем — журналисты боятся (добавим, боятся не без оснований).

А что политические соперники? По мнению Олейника, «ни [предыдущий президент Украины] Петр Порошенко, ни [лидер партии «Батькивщина»] Юлия Тимошенко не поднимут эту тему, потому что на них тоже много компромата».

Олейник также рассказал, что и к процессу переформатирования «Партии решительных действий» в партию «Слуга народа» есть ряд серьёзнейших вопросов. Поэтому, по его мнению, «не только президент самозванец и незаконно избранный, но и фракция "Слуги народа" в парламенте тоже незаконна». Остановиться или усиливать беспредел: Погребинский обозначил дилемму команды Зеленского © president.gov.ua

«А поскольку не было партии, то нет и депутатов в местных органах самоуправления. Это "пирамида", по сравнению с которой Сергей Мавроди отдыхает, потому что он завладел деньгами граждан, а эти завладели деньгами государства», — сказал политик, добавив, что это позволяет внешним игрокам (прекрасно осведомлённым о ситуации) держать украинскую власть «на коротком поводке».

Но как долго это будет продолжаться? Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии, КМИС, Зеленский стремительно теряет поддержку избирателей, его рейтинг с середины сентября обвалился почти на 10%.

По мнению украинского политолога Михаила Погребинского, осознание того факта, что второго президентского срока Зеленского не будет, может подтолкнуть людей, работающих в системе, к определённым выводам. В частности, по его мнению, есть надежда, что политику репрессий в стране проводить станет сложнее. А значит, Зеленскому и компании сложнее будет удержать власть.

Кстати, Владимир Олейник — единственный украинский политик, доказавший в суде, что события января-февраля 2014 года в Украине являются государственным переворотом. Так что в юридической компетенции этого политика нет никаких сомнений.