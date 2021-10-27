Народный депутат Украины 5, 6 и 7 созывов, опытный юрист Владимир Олейник поделился информацией о том, с какими серьезными нарушениями Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» пришли к власти. По его словам, это сравнимо с государственным переворотом

Владимир Олейник: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

- Владимир Николаевич, вы сообщили, что у вас есть большое досье относительно того, как Зеленский и его партия пришли к власти с юридической точки зрения. Что же там не так?

— Это как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «Говорят, царь ненастоящий». Так вот я как заслуженный юрист Украины и бывший судья утверждаю, что Зеленский пришел к власти путем мошенничества и фальсификации документов, за что предусмотрена уголовная ответственность. Я не буду давать морально-нравственную оценку Зеленскому. Я буду давать оценку юридическую.

- С чего все началось?

— 25 января 2019 года партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. 25 января они подали документы в ЦИК, его там зарегистрировали как выдвиженца от партии «Слуга народа», хотя он имел возможность самовыдвижения. Эта информация в открытом доступе и на сайте ЦИК, и на сайте партии.

Более хитрым способом решил эту задачу тот же Порошенко, когда пошел самовыдвиженцем, но при поддержке партии (видимо, решил дистанцироваться от связанных с ней скандалов). А Зеленский решил раскручивать партию, чтобы на волне своей популярности провести ее в парламент. Но это сыграло с ним злую шутку.

Есть видеозапись, на которой запечатлено выдвижение Зеленского президентом от «Слуги народа». Дело происходило в неформальной обстановке. На ней Иван Баканов, будучи на тот момент председателем партии, предложил от имени съезда выдвинуть Зеленского кандидатом в президенты, все проголосовали «За» и поели пиццы.

Закон не регламентирует, где вы будете проводить съезд партии (хоть в сауне). Но он регламентирует, что люди на этом съезде должны иметь определенный статус. Есть «закон о политических партиях», суть которого состоит в том, что делегаты формируются по следующему принципу: первичные организации, которые создаются в населенных пунктах, формируют по квоте делегатов на районную и городскую конференцию, затем — на областную, а затем — на общенациональный съезд. Нужны протоколы, документы, процедура проверки, но ничего этого не было.

На всю Украину было название «Слуга народа» и единственная зарегистрированная организация в Кривом Роге из 72 человек, состоящие в основном из «95 квартала» и их родственников. Почему я так подробно об этом говорю? В этом же законе о регистрации партии прописано, что первичные заседания партии проходят по особой процедуре. Нужно написать их ФИО, паспортные данные, идентификационный код и отдельным приложением направить в регистрационный орган минюста. Если вы этого не сделали, ничего этого нет, и этого не было.

- Как же это всплыло?

— На одном из последующих съездов присутствовал известный юрист и бывший прокурор Черкасской области Александр Литвин. Ему сказали, что он делегат съезда, хотя он не был делегирован. Когда он увидел и спросил, что это такое, он начал интересоваться этим вопросом более тщательно. Он убедился, что это мошенничество, создал и зарегистрировал общественное движение «Обманутые украинцы» и пошел правовым путем, подав во все областные суды иски о том, что партии нет, потому что нет протоколов и конференций. Ему отказали не по фактическим обстоятельствам, а вообще отказали в приеме исков по надуманным мотивам. Тогда он обратился в Верховный суд, который принял историческое решение, призвав «не вмешиваться во внутрипартийные дела».

Он говорит: «Если бы это было внутри партии, то бог с ними. Но она же вышла как часть избирательного процесса. Я был одним из делегатов, но я не делегат, потому что у меня нет мандата». Он пошел другим путем, сказав, что тут есть состав преступления в действиях Баканова, Разумкова и Трофимова (руководителя аппарата партии). Он поставил вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «захват власти», «подделка избирательных документов» и «подделка официальных документов». ГБР отказывается их регистрировать. Суд постановил внести это дело в реестр, но это дело пропало.

Партия «Слуга народа». Справка © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Что же ему помешало?

— Несмотря на рейтинг был запрет в законе. В избирательном кодексе записано, что если президент складывает полномочия, лицу, которое сложило полномочия, запрещено опять выдвигаться. И Разумков предупредил об этом, сказав, что он это не пропустит. Тогда они начали зачистку других вещей.

Понимая, что им светит уголовная ответственность, они начали декриминализацию статей за фальсификацию документов в ЦИК. Кто авторы этого законопроекта? Депутаты от «Слуги народа», в частности, Александр Корниенко, который сегодня занимает пост первого вице-спикера.

- А какое наказание должно было быть по этим статьям?

— Лишение свободы. Речь идет не только о захвате власти. Идет война. Следовательно, незаконно присвоив себе полномочия президента, ты, будучи верховным главнокомандующим, отдаешь незаконные приказы. Ты типичный самозванец. Это приведет к серьезным экономическим, политическим и репутационным последствиям для Украины.

Приведу еще одно доказательство. На сайте «Слуги народа» есть финансовые отчеты перед минюстом. И там есть отчет от 8 февраля 2019 года, подписанный Бакановым уже после выдвижения Зеленского. Заметьте, насколько «мощная» была партия, что Баканов был и ее руководителем, и ее бухгалтером. А ее центральный офис располагался по адресу г. Киев, улица Сечевых Стрельцов 77, офис 278. Так вот в этом отчете они написали, что арендовали 4 квадратных метра! Причем руководитель юридической фирмы является депутатом.

Идем дальше. В отчете есть графа «регистрация юридических организаций на местах» — зеро. Она подписана во втором квартале 2019 года уже после выборов президента за подписью господина Разумкова. Он же руководитель, он же бухгалтер, никто ничего не платит — это пустышка. Партии не существует.

Таким образом, Зеленский выдвинут кандидатом в президенты от криворожской городской партийной организации «Слуга народа» и никакого отношения к выдвижению от всеукраинской партии это не имеет. Выдвижение должно происходить на съезде по особой процедуре, а не за поеданием пиццы. Поэтому я прихожу к выводу, что он подал сфальсифицированные документы. Знал он об этом или не знал — незнание не освобождает от ответственности.

- И как же они будут выпутываться из этой ситуации, если переизбрать его невозможно?

— Поэтому секретарь СНБО Данилов дает «гениальную» идею о том, чтобы усилить президентскую вертикаль и избирать президента в парламенте. То есть они пытаются уйти от криминального прошлого. И если Порошенко пришел к власти в результате переворота и расстрелов на Майдане, то Зеленский — путем мошенничества и фальсификаций.

Есть такое выражение «победителей не судят». Но это не относится к жуликам. Если бы Зеленский пришел к власти с нарушениями, но был бы мир на Донбассе и снижение тарифов, люди бы сказали, что победителей не судят, потому что он победил проблемы. Но этого не произошло.

Дьявол в деталях. И они как жулики заложили эти мелочи, полагая, что идут на выборы «по приколу» и им все спишут. Ничего не спишут. Этому обязательно будет дана оценка и их привлекут к ответственности.

- Вы сказали о подписи Разумкова, который сейчас находится в конфронтации с Зеленским. Учитывая все эти новые факты, может ли он делегетимизировать Зеленского?

— Они мне напоминают танец лебедей, которые держат друг друга за одно место. Арахамия грозился исключить Разумкова из партии и фракции, если тот не поменяет свою позицию, а Разумков может сказать: «Ребята, вы такие жулики, что если я расскажу всю правду, то мало не покажется». Как этот клубок расследовать?

Я, например, считаю, что свободолюбивый Донбасс имеет право возбудить уголовное дело, потому что этот самозванец отдает приказы обострить ситуацию, стрелять по детям, а также обрекает на смерть собственных солдат. Он присвоил себе звание верховного главнокомандующего.

Я сейчас буду искать украинских предпринимателей, чтобы мы организовали фонд за лучшее журналистское расследование этой аферы. Его же просто расследовать. Достаточно спросить Разумкова, от какой партийной организации вас делегировали на съезд. Если он ответит, идите туда, спрашивайте у председателя. Вы увидите, что там пусто. Спросите у местных организаций, когда они были зарегистрированы. И они вам покажут, что они были зарегистрированы гораздо позже президентских выборов.

Только журналистское расследование поможет выявить масштабы этой аферы. Через судебные органы невозможно, потому что Зеленский сам назначает судей. Помните, как он поступил с председателем Конституционного суда Тупицким? Они убрали его для того, чтобы поставить туда своего человека, который признал бы не соответствующей конституции о запрете баллотироваться в президенты лицу, сложившем с себя полномочия. А он отказался.

Зеленский узурпировал власть. Если бы журналисты взялись за эту тему, мы бы быстро раскрыли эту аферу. Но они боятся.

- А может ли «свободолюбивая» Тимошенко воспользоваться обнародованием этой ситуации, учитывая, что у нее сейчас неплохие позиции?

— Об этом знают и англичане. Зеленский мог бы привлечь к ответственности Порошенко, но англичане говорят, что он их «сукин сын».

Дело даже не в падении рейтинга Зеленского. Меня в свое время учили смотреть на картину тремя способами: ближний план, средний план и дальний. Как смотрят американцы на рейтинг? Зеленский — 25, Порошенко — 15, Тимошенко — 12 и так далее. Итого 77%. Госдепу премия. Мы грабим Украину, а 77% за наших негодяев. В выборах будут участвовать кони одной породы из одной конюшни. Да, чтобы было прилично, Порошенко им возвращать рановато. Но они могут привести Юлю, которая покажет всем кузькину мать.

Президент Украины может встретиться с руководителем спецслужб у себя дома или на каком-то форуме. Но когда Зеленского вызывают в MI6, то там тебе показывают то, что ты оттуда выходишь другим. Тебя завербовывают. И кроме 40 млн долларов, которые он вывел, и кроме имущества в Лондоне, они и это положили в копилку. Но ни Порошенко, ни Тимошенко не поднимут эту тему, потому что на них тоже много компромата.

Своих они не трогают, если это не касается оппозиции. В чем суть обвинений против Медведчука? В том, что он по просьбе Порошенко при участии СБУ обеспечил Украину углем. Так сегодня с углем просто катастрофа. Но его обвиняют в измене. Медведчук не боится суда, потому что против него ничего нет. Но его взяли как заложника, чтобы спровоцировать руководство России на обострение ситуации.

- Если сам приход Зеленского незаконен, то как быть с приходом партии во власть?

— Это немного другая история. Она получилась как иной проект, который зарегистрировал Баканов. Тогда она называлась «партией решительных изменений», и только в декабре 2017 года ее назвали «Слуга народа». Когда происходит переформатирование партии, то вы должны собрать 10 тысяч подписей по всей Украине в 2/3 областей, 2/3 районов и 2/3 населенных пунктов. Я бы хотел поднять подписи при регистрации первой партии. Думаю, их нет. А если проверить подписи, то вообще фейк.

В законе прописано, что после регистрации в течение 6 месяцев, а не 6 лет, вы должны создать в большинстве субъектов партийные организации по тому же принципу. И по непроверенной информации, Аваков и экс-министр юстиции Петренко их прикрыли. Потому что когда они вошли в избирательный процесс, они поняли, что если победит Порошенко, то им конец. Все спасали «не служившего» Зеленского.

Так вот только в этом году они опубликовали свой устав, который назвали «новая редакция». Это неправда, потому что там еще напутано с руководством. Когда Баканов стал руководителем СБУ, не знали, как поменять, потому что он уже не может быть руководителем партии. Баканов должен был занять пост, который должен быть неполитизированным. Но он принял ее таким образом.