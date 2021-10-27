Экс-председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пошел в атаку на президента страны Владимира Зеленского, который на него страшно осерчал и приложил сразу две руки и кошелек для его смещения с должности. А Разумков тем временем обосновался в пятерке самых рейтинговых политиков страны

Об этом говорили в Украине все, кто следит за политическими перипетиями во властных верхах, и только ждали, с чего начнут экс-спикер и те, кто на него поставил и очно или заочно сгрудился за спиной в надежде сковырнуть нынешнего главу государства и водрузить на его место свое «юное дарование».

А началось все просто — с традиционной атаки на главную официальную политическую опору Зеленского — его партию «Слуга народа» («СН»), уже фактически потерявшую монопольное положение в парламенте (там монобольшинство «СН» есть только на бумаге) и выполняющую свою главную функцию лишь в союзе с двумя олигархическими депутатскими группами «Доверие» и «За будущее» («Майбах» — от украинского «За майбутне»). Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И вот в понедельник, 25 октября 2021 года, появилась информация грантоедской организации Комитет избирателей Украины (КИУ), которая обвинила «СН» — бинго! — в финансовой нечистоплотности, что очень хорошо ложится в канву обвинений в том же самого Зеленского. Президента пытаются клевать так называемым «Досье Пандоры» за то, что он в офшорах скрывал своих доходы от налогов.

Так и здесь: КИУ для начала обвинил «слуг» в том, что они не отчитались за средства, выделенные на проведение президентского (официально — первого всеукраинского) опроса населения, который провели 25 октября прошлого года вместе с местными выборами. Зеленский тогда хотел знать мнение народа насчет а) пожизненного срока за коррупцию; б) сокращения депутатского корпуса с 450 до 300 человек; в) создания свободной экономической зоны в Донбассе; г) легализации медицинской конопли; д) обращения за помощью к странам-гарантам Будапештского меморандума 1994 года.

А потом КИУ фактически обвинил пропрезидентскую партию в финансовой непрозрачности и неисполнении украинского закона о политических партиях, который велит всем партиям ежеквартально отчитываться о своей финансовой деятельности. По мнению лидера КИУ Алексея Кошеля, «СН» просто прячется за поблажки с отчетностью, которые в 2020 году ввели в связи с пандемией коронавируса, освободив от писанины.

«В прошлом году в начале пандемии коронавируса политические партии получили законную возможность не сообщать о своих расходах. В итоге за последние полгода партия фактически перестала отчитываться перед Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК). В частности, пока не сданы финансовые отчеты о расходах партий на местные выборы 2020 года, в том числе политической партии «Слуга народа», — сказал Кошель. И особо добавил, что последний отчет «Слуги народа» был представлен в III квартале 2020 года, а в этом году партия не отчитывалась вообще. Партия не подала ни одного отчета в 2021 году.

Поэтому КИУ предлагает парламенту вернуть положения закона о политпартия и вернуть старые положения об отчетности. И посыл этого действа понятен: вот тогда, мол, и все станет понятно, что нечисты на руку и президент, и его партия. Равно как и понятно, почему они стремительно теряют свои рейтинги.

А потом пошли и неутешительные для Зеленского и его партии сами рейтинги. После недавнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), показавшего серьезно падение популярности Зеленского, в аналогичном ключе выступил и Центр имени Александра Разумкова (покойного отца нынешнего экс-спикера), которые замеряли популярность и потенциальных кандидатов в президенты, и политпартий.

И выяснилось, что преодолели бы пятипроцентный барьер и прошли в Раду в настоящий момент 6 партий: «Слуга народа» — 21,6% симпатиков, «Европейская Солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 15,8%, «ОПЗЖ» Юрия Бойко/Виктора Медведчука/Вадима Рабиновича — 12,9%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 11,1%, «Наши» экс-нардепа Евгения Мураева — 6,4%, и «Сила и Честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко — 6%.

Но главное в этих результатах, ясное дело, то, что рейтинг пропрезидентской силы продолжает стремительно падать. Так специально и указано, что значительно снизилась электоральная поддержка «Слуги народа» — с 28,1% до 21,6%.

Точно так же параллельно и стремительно падает рейтинг Зеленского. По этим данным Центра Разумкова, среди тех, кто определился с выбором, с большим отрывом провели бы во второй тур Зеленского с 25,7% голосов. Порошенко получил бы 14%, Бойко — 11,7%, Тимошенко — 10,1%, а Разумков — 8,8%. То есть, повторяю, Разумков бы вошел в пятерку лидеров гонки, а о Зеленском сказано: в июле текущего года за него готовы были проголосовать 32,4% опрошенных, а значит, за три неполных месяца падение президентского рейтинга составило более 6%. А у Дмитрия Разумкова все наоборот — с 2,2% в июле рейтинг поднялся до 8,8%. Бортник назвал ключевую причину падения рейтинга президента Зеленского © REUTERS, Jonathan Ernst

Это второй и очень болезненный удар по Зеленскому, который явно является рейтингозависимым политиком и страшно боится падения собственной популярности. Вот по этому больному месту и бьют. Сознательно, системно и, как видим, целенаправленно.

И теперь Зеленскому остается только выяснить, что происходит. Во-первых, с самим Разумковым — его намеренно подставляют под удар и сливают или уже серьезно раскручивают и откатывают в качестве возможного соперника Зеленского во время предстоящих электоральных кампаний с прицелом на главную — президентскую?

Во-вторых, кто, кроме его обиды, желания отомстить и настоящих амбиций, стоит за Разумковым — олигархи, местные региональные бароны, соросята-грантоеды, выполняющие волю западных кураторов и спонсоров или сам экс-спикер?

И, в принципе, по активности того же КИУ уже ясно, что «мочат Зелю» именно соросята. Но они делают это всегда, потому что при любой политической турбулентности они никогда не проигрывают, а наоборот — приобретают и щедрые денежные заказы на обслуживание тех или иных политсил, и места в партиях и даже в органах власти в случает победы любой из них. Это главный заказ западных кураторов — кадрово «обилечивать» и финансово «греть» их лобби. А лобби в ответ выполняют заказы кураторов. Так вместе они и грабят страну.

А что олигархи и региональные бароны? Голосование за отставку Разумкова, которая случилась благодаря соитию депутатов из «СН» и двух олигархических групп, свидетельствует: олигархи и местные бонзы пока поддерживают режим и самого Зеленского. И потому президенту и его окружению важно знать, рост рейтинга Разумкова — это его фальстарт или же олигархи выдвигают его кандидатуру как последнее предупреждение режиму и как приглашение к переговорам? Например, об условиях передерибана страны и гарантиях собственной неприкосновенности перед требованиями Запада об деолигархизации Украины и усилению борьбы с коррупцией. «Не с Зеленским». Кость Бондаренко о том, с кем на самом деле воюет Разумков © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Сегодня же для популярности Разумкова разыгрывают две карты его имиджа. С одной стороны, то, что в Украине, как обычно, любят несправедливо обиженных властью. А Разумков уже выглядит именно жертвой произвола «зеленой команды». С другой — адекватность экс-спикера, его преданность закону и Конституции в сравнении с самим Зеленским, который откровенно стремится узурпировать власть и расправиться со всеми, кто этому противится.

И это действительно выгодные карты, если учитывать, что сегодня творит в борьбе за власть и как при этом неадекватно и, мягко говоря, не очень умно в глазах общественности выглядит теряющий популярность Зеленский.