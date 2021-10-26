Отопительный сезон на Украине срывается, едва начавшись. На днях была полностью остановлена Славянская ТЭС из-за отсутствия угля, как свидетельствуют данные компании «Укрэнерго». Примечательно, что происходит это в Донбассе — угольном регионе. Ситуация грозит отключением электричества и отопления, а также техногенной катастрофой

Уголь сейчас стремительно дорожает на фоне роста цен на газ, а склады оказались почти пустыми к осени. Дорогой газ в Европе повысил спрос на другие более доступные источники энергии, в том числе уголь, его стоимость достигла 13-летнего максимума — свыше 200 долларов за тонну, хотя еще 2-3 месяца назад он стоил дешевле 70. На Украине же все последние годы по требованию западных партнеров добычу угля сокращали, шахты консервировали, а шахтерам годами не выплачивали зарплату. Однако до сих пор 43% всей электроэнергии на Украине производится за счет «грязного» угля, несмотря на заявленный властями «зеленый курс».

По состоянию на 22 октября, как сообщало министерство энергетики на Славянской ТЭС, оставалось запаса антрацитового угля на 2 дня работы, газового — на 7 дней. Также, по информации Минэнерго, менее десятидневных запасов топлива оставалось на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС на Украине не работает из-за отсутствия угля.

Часть недостающего угля планировали закупить в США, но его доставка требует значительного времени — он прибудет лишь в декабре-январе. Турция пропускает через Босфор лишь корабли до 85 000 тонн, в украинских портах недостаточно мощностей для быстрой разгрузки, не хватает вагонов для транспортировки угля и его придется возить автомобильным транспортом. Как следствие, как отмечает глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, этот уголь будет «золотым».

Уголь планировали закупить в Казахстане, но оказалось, что нет вагонов для его доставки. На Казахстан власти Украины надеются, но физическая доставка закупленного угля потребует не менее месяца. Планировали купить 350 000 тонн угля в Польше, но полякам самим потребовался. Власти Украины надеются на АЭС, но их мощностей не хватает. Украинский Кабмин требует не выводить отдельные энергоблоки АЭС на плановый ремонт, но это чревато внештатными ситуациями и возможными авариями на атомных станциях.

Для покрытия дефицита электроэнергии до нынешнего года её закупали в Белоруссии, но в этом году ввели санкции по требованию западных партнеров. Дешевый уголь можно было бы закупать в Л/ДНР, но это приравнивается к финансированию терроризма и госизмене. Именно такое обвинение было выдвинуто против лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука.

Марунич рассказал, откуда Украина будет брать уголь для отопительного сезона © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Олег Попенко советует готовиться к веерным отключениям электричества, как это было в 1990-х.

«Даже если запустить все 15 атомных энергоблоков, то это все равно не покроет пиковые нагрузки. Их могут покрыть только ГЭС и ТЭС, с помощью которых резко можно увеличить объем поставки в сеть. А для этого нужны мазут и уголь, которого у нас нет. И, что самое печальное, повлиять на ситуацию мы уже не можем. Уголь просто физически не сможем привезти. Логистика не сработает. А газ не подешевеет за это время, чтобы мы могли газом электроэнергию производить», — говорит эксперт.

«С высокой долей вероятности мы увидим массовые прорывы теплосетей и аварийные отключения, — сказал Попенко в интервью украинским "Вестям". — Даже Киев начинает отопительный сезон очень тяжело. Во многих местах трубы еще ремонтировать не закончили. А вот с малыми городами будет куда сложнее. Там и денег на авансовые платежи "Нафтогазу" нет для запуска отопительного сезона, и сети не выдерживают».

Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец утверждает, что цены на электроэнергию тоже вскоре еще более возрастут. «Электроэнергия подорожает уже в этом отопительном сезоне, так как в стоимости тепловой генерации 75% — это цена угля. В первую очередь будут выкручивать руки бизнесу, но мы ведь понимаем, что в конечном счете заплатят простые люди, так как из-за дорогого электричества взлетят цены на все товары», — говорит Волынец.

Сейчас украинские власти попытаются без лишней огласки снять санкции с Белоруссии (чье руководство официально не признают) и нарастить импорт электроэнергии.

«Запасы угля на ТЭЦ более чем в 4 раза ниже плановых. Украина — это страна, где подготовка энергетики к зиме сводится к надежде, что советские атомные электростанции не подведут, а Лукашенко продаст недостающую электроэнергию. А если не продаст?», — спрашивает Telegram-канал «The Панда».

Однако президент Белоруссии, похоже, зла не помнит и электроэнергию готов продавать. «С учетом позиции стран по отношению к Беларуси можно было бы закрыться… но людей жалко. Будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, полностью не потреблять и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански», — заявил Александр Лукашенко. Однако компания Рината Ахметова ДТЭК «Западэнерго» накануне подала иск в Киевский окружной административный суд с требованием запрета импорта электроэнергии, что может подорвать позиции Ахметова, как монополиста на украинском энергорынке.

Украина бесплатно предоставит Молдавии газ во временное пользование - секретарь СНБО © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

В целом же повторяется ситуация, описанная еще Крыловым в басне «Стрекоза и муравей», но классическую русскую литературу из украинской школьной программы вычистили.