Ровно месяц назад, 26 сентября, в Германии прошли парламентские выборы, и теперь политические силы заняты формированием нового правительства, в котором ХДС/ХСС, правившей на протяжении 16 лет, судя по всему, места не найдётся

Партия канцлера страны Ангелы Меркель показала худший за всю историю результат — 24,1% голосов. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (25,7% голосов); Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 11,5% голосов, «Союз-90 / Зелёные» — 14,8%, «Альтернатива для Германии» — 10,3%. Кроме того, в Бундестаг прошла Левая партия благодаря трём прямым мандатам (4,9%). Дагмар Миронова: Электорат Германии хочет изменений, но пока не знает каких © old.polit.msu.ru



«Светофор» Германии загорится впервые

В итоге СДПГ, свободные демократы и «Зелёные» решили попробовать объединиться и провели зондирующие переговоры, чтобы понять, насколько они готовы к совместной работе в правительстве, ведь их позиции по ряду вопросов сильно расходятся, в частности по «Северному потоку-2»: всем прекрасно известно, что «Зелёные» и СвДП требовали свернуть проект или как минимум наложить на него мораторий, а СДПГ, наоборот, считают, что он пойдёт на пользу стране.

В итоге в документ, принятом по итогам трёхсторонних консультаций, о газопроводе не упоминается вообще, а только подчёркивается необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов в Европу и скорейшего перехода на возобновляемые источники энергии. Некоторые подробности договорённостей между партиями рассказали источники журнала Spiegel: СДПГ, «Зелёные» и СвДП не будут мешать выдаче разрешения на эксплуатацию «Северного потока-2», но в коалиционный договор включат пункт о запрете строительства новых газопроводов.

Кроме того, во избежание повторения нынешней ситуации с дефицитом газа и резким повышением цен партии намерены обязать поставщиков соблюдать минимальный уровень заполненности хранилищ топливом, а также прописать в договоре расширение энергетического партнёрства с Украиной, при этом заключённая между Германией и США сделка по «Северному потоку-2» сохранится.

Стороны урегулировали основные разногласия, благодаря чему смогли перейти к коалиционным переговорам, в ходе которых разберут по пунктам программы, которые впоследствии лягут в основу коалиционного договора, и поделят министерские посты. Так, лидер СвДП Кристиан Линднер хотел бы возглавить Министерство финансов, а «Зелёные» — забрать под свой контроль МИД и новое министерство по борьбе с изменением климата и охране окружающей среды, а также потребуют пост вице-канцлера для сопредседателя партии Роберта Хабека.

Как сообщил 21 октября на пресс-конференции перед началом коалиционных переговоров генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль, 27 октября 22 рабочие группы соберутся и разработают до 10 ноября документы, сформируют позиции. По словам генерального секретаря Свободной демократической партии Фолькера Виссинга, 3 политические силы рассчитывают заключить коалиционный договор до конца ноября, что позволит лидеру СДПГ Олафу Шольцу вступить в должность канцлера ФРГ на неделе Святого Николая, то есть в промежутке с 6 по 12 декабря. «Противники России в истерике»: Александр Рар описал европейскую политику после достройки «Северного потока-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В народе коалиция в составе СДПГ, «Зелёных» и СвДП получила название «Светофором» по официальным цветам партий. Такого правительства на федеральном уровне ещё не было, но на региональном уровне представители этих политических сил правили несколько раз, в частности в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Как показали результаты опроса, опубликованные телеканалом ZDF, 62% респондентов считает такую коалицию оптимальной для будущего Германии, 19% — нежелательной, а 16% — вообще не интересуются этим вопросом.

Последний шанс на спасение

ХДС/ХСС после столько неудачных для себя выборов оставалось провести работу над ошибками и попытаться воспользоваться последней возможностью остаться у власти: ни одна из партий не набрала достаточного для самостоятельного формирования правительства количества голосов, поэтому всё зависело от того, с кем «Зелёные» и СвПД захотят объединиться на правах младших партий — с СДПГ или с христианскими демократами.

Председатель ХДС Армин Лашет и лидер ХСС Маркус Зёдер направили им приглашения к проведению предварительных переговоров, но в конечном итоге «Зелёные» и Свободные демократы сделали выбор в пользу социал-демократов, тем самым поставив крест на возможности появления коалиции «Ямайка».

«Мы создадим комиссию для анализа результатов выборов, но, прежде всего, предвыборной кампании. Президиум и правление ХДС приняли единогласное решение, что будет полностью заново избрано федеральное правление», — заявил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак 11 октября. Политолог Марков объяснил, почему Меркель виновата в деградировавших отношениях России и Германии © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Неделей ранее в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung появилась информация, что на общепартийное голосование планируется вынести вопрос об отставке Лашета, если ему не удастся договориться о формировании правящей коалиции и стать канцлером ФРГ. Впрочем, он сам говорил, что собирается уйти с поста председателя ХДС, но прежде политик, как сообщили источники телеканала N24, сложил полномочия премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии — одной из крупнейших федеральных земель ФРГ. На этом посту его сменит министр транспорта в местном правительстве Хендрик Вюст.

Ангела Меркель хоть и предупредила заблаговременно о своём намерении уйти из политики, но найти достойного преемника ей так и не удалось. До тех пор, пока коалиция не будет сформирована — после прошлых выборов на это ушло почти полгода — Меркель будет оставаться канцлером ФРГ. Если по каким-то причинам в установленные сроки правительство не будет сформировано до 17 декабря, то она побьёт рекорд по продолжительности нахождения у власти своего крёстного отца в политике Гельмута Коля, которые правил с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 год, то есть 5 869 дней.