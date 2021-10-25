В последнее время тема возможной войны между Украиной и Россией вновь на слуху. И, пожалуй, это обсуждение ещё тревожней, нежели весной нынешнего года. О войне говорят сотни СМИ, экспертов, политиков, военных и обычных граждан. Последним она уж точно ни к чему

Война является крайней, радикальной формой разрешения противоречий. И этом отношении ситуация в мире опасно напоминает канун предыдущих мировых войн. Как и желание глобальных элит выйти из экономического и финансового тупика просто смахнув мешающие им фигуры с шахматной доски. Цели натиска Запада очевидны: богатейшая ресурсами Россия (разграбление зоны влияния которой в начале девяностых дало отсрочку глобальному капитализму), и выросший в опасного конкурента Китай. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Обе потенциальные жертвы активно сигнализируют Западу о своей договороспособности, оставляя тому на откуп — кого попытаться сожрать первым. Хотя полностью обезопасить Китай и Россию мог бы их совместный оборонительный союз, мы привычно мыслим себя частью «европейской цивилизации», разрыв с ней кажется большей части социума недопустимым: там корни нашей культуры, привычки, дети, деловые партнёры и хамон. Однако прошедшие века неоднократно доказали, что для «цивилизованных европейцев» мы всегда являлись и будем являться людьми «второго сорта».

Многие отечественные эксперты исходят из того, что мы очень сильны в военном отношении, а Китай — в экономическом. То есть мы можем превратить США в ядерную труху, а китайцы нет — следовательно, американцам безопаснее глодать Китай. И они с надеждой смотрят на Тайвань: когда же начнётся ли отвлекающий от нас военный конфликт на очень далёком Востоке. Однако, несмотря на многочисленные угрожающие манёвры в прикитайской акватории, почему-то никто не спешит швырнуть в топку войны тайваньское производство микрочипов (к примеру, на тайваньскую корпорацию TSMC приходится 90% рынка высокотехнологичных 5-10 нанометровых чипов). Никто не рвёт и приносящие астрономические прибыли связи с коммунистической «мастерской мира», которой является Китай. Ходаковский рассказал о сценарии войны России и Украины на море © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Спешу огорчить мечтающих укрыться за тайваньскими водами политиков: наш «Тайвань раздора» уже здесь, и называется он «Украина». Да, там почти не осталось передового производства, и как приз победителю Незалежная — весьма сомнительное счастье, но проливами мы от неё не отгорожены, а если верить тамошней пропаганде Украина с Россией уже воюет. И мы (в отличие от Китая) не экономический партнёр-конкурент Запада, а привычный многовековой враг. Которой, вдобавок, сидит на ресурсах, которые очень желательно взять под контроль — чтобы потом одолеть тот же самый Китай.

Главное: киевский режим уже подконтролен Западу и готов выполнять практически любые его приказы. Разумеется, в мясорубку реальной войны рвутся не обычные люди (кроме фанатиков-националистов, да и то не всех). Чем ближе к границе с «российском агрессором», тем меньше верят жители Украины в его существование. Так, согласно весеннему опросу социологической группы «Рейтинг», в возможность нападения РФ значительно больше верят на западе и в центре Украины (79% и 71% соответственно), нежели в якобы «прифронтовых» регионах востока страны (49%).

Но одно дело угроза возможная, а другое — желанная. Похоже, украинские правящие классы окончательно перестали рассматривать Украину как свой дом и цель жизни, личную среду обитания нормальные люди как правило не изничтожают. Но олигархи вполне обжились на Западе, пришедшие к власти прозападные управленцы видят в том же Западе кормушку и желанный образ жизни; многие «люди попроще» — спасаясь от опасности и нищеты на родной стороне — тоже перебрались или пребывают в процессе убытия в Польшу, Чехию и прочие страны Запада. А обычных работяг (как и дураков-националистов) бросить в топку войны не жалко — их никогда и не жалели. Как не жалко некоторым и всей Украины, если ее гибель послужит глобальным целям. С чего начиналась война. Уроки «языка ненависти»

Нельзя сказать, что киевские правители сами рвутся в бой с ядерной державой, их и сегодня неплохо кормят. Но они целиком подконтрольны, управляемы и готовы пожертвовать окружающими ради хозяйских (а заодно и своих личных) интересов. Воинственные песни про «батьку Бандеру» — это развлечение для слабоумных, а в реальности мы наблюдаем компрадорскую элиту и необходимое количество человеческого хвороста для розжига войны.

Когда мы видим в Киеве министра обороны США Ллойда Остина, подстрекательски заявляющего о вступлении Украины в НАТО (и отлично при этом осознающего, что это является для России «красной линией»), это не эксцесс отдельного исполнителя. Создание из Украины враждебного России плацдарма, игнорирование западной пропагандой первопричин происходящего на Востоке Украины, массированные поставки оружия киевскому режиму надо воспринимать не просто как провокацию, но как приглашение к большой войне.

Как это работает мы видели в Грузии в 2008 году. Подконтрольный Западу режим начинает боевые действия, мировые СМИ это сознательно игнорируют, а в случае эффективного ответа начинают исступлённый вой о «государстве-агрессоре». Собственно, Ллойд Остин и приехал на Украину из Грузии, где тоже разглагольствовал в стиле «заграница им поможет» и «двери в НАТО открыты». «У нее слишком много врагов». Ищенко о том, когда Украина могла бы еще вступить в НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

С другой точки зрения, а зачем сателлитам полноправное членство в НАТО, когда уже сейчас и без лишних церемоний на их территории создаётся необходимая для военного противостояния инфраструктура. Российский военный обозреватель Виктор Баранец в «Комсомольской правде» даёт подробную картину по точкам размещения натовских военспецов в Явориве, Очакове, порту Южный.

Кроме этих трёх мест дислокации, согласно данным «КП», американские военные работают ещё на шести объектах: 235-й межвидовой центр подготовки подразделений в селе Михайловка Николаевской области, где инструкторы из США тренируют целую бригаду; 241-й общевойсковой полигон в Алешках Херсонской области используется американскими военными и ВСУ для тренировок диверсионных действий в тылу противника; 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области является местом работы инструкторов из США в подразделениях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады; 242-й общевойсковой полигон в пгт Гончаровское Черниговской области находится под управлением американских советников, отвечающих за обновление инфраструктуры полигона оперативного командования "Север"; разведцентр на острове Змеиный в Чёрном море используется американцами для наблюдения за подводной и надводной обстановкой; в тренировочном лагере в районе Мариуполя военспецы армии США готовят украинских снайперов.

К этому можно добавить совместную работу спецслужб и разведок, центров психологической борьбы, поставки вооружений. Несколько сотен американских военных обнаружились и в соседней Молдове. «План — в случае, если украинская власть перейдёт к обострению на Донбассе (что чревато российским вмешательством), "миротворцы" из США высадятся в Одессе», — предполагает интернет-издание «Независимое Приднестровье».

В 2008 году разгром атаковавшей Цхинвал грузинской армии оказался слишком стремительным, а страна слишком маленькой, чтобы Запад мог быстро прийти на помощь. Возможно, и цели такой не стояло — глобальные противоречия ещё не достигли нынешнего уровня. Да и сам театр тех боевых действий от Европы далёк, непонятен ее общественному мнению. Иное дело нынешняя Украина: сюжет известен западному обывателю, границы Украины примыкают к Евросоюзу, территорию одним махом не захватишь. И, что характерно, с обоих сторон междоусобного конфликта будет литься русская кровь (для Запада украинцы — те же «восточные дикари»). США хотят сделать из Белоруссии вторую Украину и готовятся к войне с Россией

Пусть убивают друг друга как можно дольше и разоряют русскими войсками русскоязычный край, а зачинщики — сделав свое грязное дело — смогут получить убежище на гостеприимном Западе (как это уже много раз случалось в предыдущей истории). И там создавать «правительства в изгнании», хранить «гетманские клейноды», преподавать диаспоре и спокойно доживать свой век.

И напротив — в случае непокорности — экономический кризис и накопленный политический инструментарий даёт Западу возможность сбросить на вилы разогретой до состояния психоза толпы любого сомневающейся. «Оранжевая революция» и «Евромайдан» в иллюстрацию, а сегодня ситуация для разумных людей ещё более безысходная.

Итак, самый опасный, но одновременно и уязвимый враг Запада в глобальном противостоянии — не Китай, а Россия. Именно к России ведут готовые бикфордовы шнуры в виде Украины, Донбасса и Крыма. При этом активное сопротивление России чревато широкомасштабным военным конфликтом с многомиллионным государством, поддержанном всей мощью объединённого Запада, а ее невмешательство означает планомерное обустройство на границе с РФ ярого русофобского режима и продвижение инфраструктуры НАТО на такую глубину, которая делает уязвимой всю стратегическую систему сдерживания.

Никак не отвечать на бесконечные украинские провокации, геноцид и этноцид русских людей — значит системно размывать авторитет российской власти и провоцировать процесс ее внутренней коррозии. Ответить — оказаться втянутым в конфликт с непредсказуемыми последствиями и угрозой утраты всего, с таким трудом восстановленного.

С помощью «наших западных партнёров» Украина создала ситуацию цугцванга, и можно ли дипломатическим путём остановить процесс превращения ее в «анти-Россию» — сказать сложно. На пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания Валдайского клуба на вопрос о ситуации в Украине Путин обмолвился: «Я, наверное, вас разочарую. Я не знаю ответа на этот вопрос… Это такой тупик. Я не очень понимаю, как из него можно выйти». Украинская власть меняться не хочет и не будет, а ее дальнейшее существование в подобном формате угрожает стратегической безопасности, а значит и суверенитету России.

Момент истины приближается и поэтому давление на Россию нарастает — всевозможные провокации, обстрелы на Донбассе, диверсионная и террористическая деятельность украинских спецслужб внутри РФ усиливаются. Только за последние дни на линии разделения похищен офицер-наблюдатель от ЛНР и подвергся многочасовому обстрелу Донецк, а тем временем министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что натовцы «должны ясно дать понять руководству в Москве, что в конечном счете готовы использовать военные средства». Александр Рар: если российско-немецкие отношения разрушатся, Европу ждет катастрофа © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Партнёры» фактически открыто говорят, что Украина на Донбассе и по отношению к России может действовать вполне безнаказанно. Генсек НАТО Столтенберг особо отметил дополнительные меры альянса по противодействию «агрессивной России»: «Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе, в море, воздухе и на суше… Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости».

В свою очередь, ради западных интересов украинские элиты готовы принести в жертву тысячи сограждан — в том числе, и потому что потенциальный театр военных действий (условная Новороссия) населена чуждым для «справжних патриотов» этническим элементом. Устроить кровопролитие на данной территории — значит не только удовлетворить политические аппетиты хозяев, но и попытаться физически и массово истребить не нужных майданщине русскоязычных людей. Так, «пользуясь случаем» гитлеровской оккупации, украинские националисты уже истребляли еврейское население Западной Украины.

Удержать преступников в узде инстинкта самосохранения может только настоящий, неподдельный страх их собственного уничтожения. Облеченных властью конкретных подстрекателей и рьяных исполнителей, а не простых людей, которых они охотно отправляют на бойню и которые для них просто «статистика».

Следовательно, залог мира — это четкое осознание киевским режимом неминуемого возмездия на всей подконтрольной ему территории и упреждение возможности бегства за границу его функционеров. Если война начнется, ее непосредственные виновники должны понести наказание с такой скоростью, что бы даже не успели понять как это получилось. И театр возможных боевых действий должен быть не на многострадальным Донбассе, а там, где междоусобной войной более всего восхищаются, желают ее и пестуют — ведь они такие «храбрые» именно потому, что уверены в своей безнаказанности.

Русского медведя сознательно вытаскивают из берлоги и уже изготовились к облаве. Путин войны не хочет, Россия не хочет войны, но в войну ее специально втягивают. Однако настойчиво провоцирующие забыли ключевой афоризм из арсенала Владимира Владимировича: «Если драки не избежать — бей первым». Вопросы — «как», «куда» и «кого».