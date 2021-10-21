Новости с Украины поражают воображение стороннего наблюдателя богатством выбора, палитрой красок, драматизмом чувств. Карнавальность действа мало кого может оставить равнодушным, а некоторых даже привлекает: хорошо, чтобы и в России было также «интересно жить»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Почему-то слабо отреагировали на этот праздник демократии московские либералы еврейского происхождения.

Или вот в «День защитников и защитниц Украины» в кадр попал бравый военный, который поприветствовал своих побратимов пожеланиями смерти для русских и евреев: «Смерть москалям! За украинскую Украину без жидов и москалей» (и присутствующие «защитники» охотно соглашаются с людоедским лозунгом — «Правильно»). А в Ирпене, что под Киевом, 17 октября неонацисты из С14 устроили шествие, в котором участвовал обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины «активист» Андрей Медведько. Он нес портрет своего коллеги Сергея Бондаря, и этому портрету участники акции кланялись и зиговали. Весело!

«Мисс Украина Вселенная — 2021» Анна Неплях из Днепропетровска подверглась травле в социальных сетях за то, что свои блоги осмелилась вести на русском языке. «За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского, — сказала девушка в своем видеообращении, — я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где девяносто процентов разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно». Ну мало ли что удобно для подавляющего числа жителей!

Зачем официально оформлять враждебные СМИ иноагентами, если можно попросту расстрелять их из гранатомета, и тебе за это фактически ничего не будет. Так, обстрелявший из гранатомета здание телеканала «112» в 2019 году «патриот» Константин Никитенко на днях получил приговор — три года условно. «Точнее, 5 лет тюрьмы с отсрочкой приговора на 3 года, — отмечает украинский публицист Юрий Ткаченко, — При этом минимальный срок по ч. 2 ст. 258 УК [Уголовного кодекса], по которой судили Никитенко — 7 лет. Условно по такому приговору не дается. Но Никитенко воевал в батальоне "Донбасс", а для таких людей на Украине альтернативный УК».

Конец диалога. Зачем Украина захватила офицера СЦКК в Донбассе © фото из открытых источников Андрея Косяка. «Украинские террористы уверены — если они смогли похитить гражданина России, несмотря на то, что у него был нейтральный статус — потому они на полном серьезе говорят, что российского посла в Кабо-Верде [Наталью Поклонскую] тоже могут похитить, и даже расписывают, как они собираются это делать, — в эфире телеканала «Россия-1» рассуждает телеведущий Владимир Соловьев, — я только одного не понимаю: если они перешли к похищению российских граждан и разрабатывают планы похищения наших государственных деятелей, мы будем делать вид, что ничего не происходит? Или наконец-то проснемся и ответим так, чтобы было понятно?».

И далее Соловьев предлагает предпринять вроде бы очевидные меры: «Для начала хотя бы жесточайшие экономические санкции. В частности, по личному бизнесу Зеленского, по его личным финансам — который до сих пор прекрасно зарабатывает на РФ. <…> Мне кажется, что вообще надо ввести до момента освобождения заложников полную блокаду всего — и с территории Белоруссии, и с территории РФ на Украину не должно идти ничего. А барыг надо вывести и поставить к стенке. И давно. И в первую очередь — российских. Вытащить каждого российского барыгу и отдать их в ДНР. Чтобы они сначала там рыли окопы. А потом посмотрим, что с ними делать». Слова, слова — прекрасны ваши звуки…

Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников войны на Украине Игорь Куликовский, — сообщает посвященный ультраправой проблематике ТГ-канал "Зе Хайль", — Сейчас этот клон устроился директором коммунального предприятия "Патриот" и занимается он "созданием целостной системы историко-патриотического воспитания и гражданского образования молодежи"». Все логично: годы идут, а молодежь растет.

Ну а пока на Украину надвигается энергетический кризис — не хватает ни газа, ни угля. «Отопление — для слабаков?», — задается ехидным вопросом на своей странице в ФБ мэр Ивано-Франковска, а по совместительству один из функционеров ультраправой партии «Свобода» Руслан Марцинкив. — Сейчас у медицинских учреждений нет отопления. Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ по 7-8 грн за кубометр, а теперь выходит по 30».

Странно: в таком прогрессивном городе, где мэр еще недавно хвастал эсэсовской «зигой» на здании местной гостиницы «Бандерштадт» и объявлял набор ополчения на случай «российского вторжения» — и вдруг что-то пошло не так.

Или иной видный националист и председатель парламентского комитета ВР — Никита Потураев — втихаря пишет своим соратникам по фракции (переписку в мессенджере засняли журналисты): «Друзья, это к вопросу о ситуации с нашим текущим бюджетом. Спойлер: у нас все плохо. А также к вопросу о бюджетных перспективах на 2022. Спойлер: будет еще хуже. Поэтому нам нужно будет сегодня начать разговор о том, как мы вместе будем отбивать деньги у Минфина».

А что отбивать, когда вся экономика юной «демократии» трещит по швам? Во многом именно из-за тупой идеологической зашоренности. «Украина — страна, в которой нельзя пирожные продавать, если ты не любишь Бандеру. Но которая, конечно же, не совок и выбрала свободу», — констатирует киевский публицист Вячеслав Чечило.

Я смотрю на российских «борцов за демократию» и угадываю в них те же черты, которые раньше видел у подобных персонажей на Украине: слепую уверенность в своей правоте, цивилизационном превосходстве Запада и презрение к не разделяющим эти установки людям. При благоприятном (для них) стечении обстоятельств эти качества быстро перерождаются абсолютный эгоизм, пресмыкательство перед колонизаторами и животную ненависть к инакомыслящим. Я уж не вспоминаю, что самые ярые борцы с оппозиционными СМИ на Украине — это бывшие «демократические» журналисты.

Зато на вожделенной майданщине «свобода», и хорошо бы, чтобы такая «свобода» была в России — вон сколько президентов на Незалежной сменилось! И замечательно чувствуют всякие «иностранные агенты» — можно даже сказать, правят. «Вот бы и нам такое», — не скрывают своей мечты многие российские оппозиционеры. Но всем-то остальным это зачем?

* Деятельность организации запрещена в РФ