Новый опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал значительное падение рейтинга президента Зеленского. Опрос проводился 15-18 октября, а его результаты свидетельствуют, что Зеленский может рассчитывать на поддержку уже менее четверти (24,7%) определившихся и намеренных голосовать избирателей, или 19% всех респондентов

Таким образом, за последний месяц рейтинг Зеленского снизился на 8,4%. Столь мощного падения за столь короткое время у главы украинского государства еще не было.

За ним следует экс-президент Пётр Порошенко (15,6%). На третьем месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (12,2%). Далее в рейтинге идут сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (9,4%), председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко (7,8%) и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (7,1%).

Опрос также показал, что к отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента 39% относятся негативно. Позитивно расценивают это лишь 8%, а 44,1% — все равно. Экс-спикер Разумков впервые появился в опросе, что может говорить о раскрутке его политического проекта как альтернативы Зеленскому в будущем. Цугцванг успеха. Зачем Зеленскому гибридная диктатура © Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" (2012)

Руководитель социологических и политических исследований КМИС Антон Грушевский полагает, что рейтинг Зеленского снизился из-за включения Разумкова в списки потенциальных кандидатов. По его словам, падению рейтинга способствовала также публикация расследования об офшорных счетах президента и его окружения на западе, так называемого «Досье Пандоры», хотя Грушевский отмечает, что стабильное падение рейтинга Зеленского наблюдается с весны этого года.

По данным опроса, результатам офшорного расследования доверяют 85,4 респондентов. В то же время 77,1% респондентов считают недопустимым владение офшорными счетами за рубежом со стороны высших должностных лиц страны и ведущих политиков. Не видят в этом ничего плохого 15,6% украинцев. Тот же опрос показал, что 61,7% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Станет ли Зеленский очередным «агентом Кремля»

Появление в опросе таких тем, как офшорный скандал и «вагнергейт» (сорвавшаяся операция СБУ по захвату граждан РФ в Белоруссии), говорит не столько о наиболее насущных для украинцев темах, сколько о вероятных точках, по которым будут бить Зеленского его оппоненты, апеллируя, скорее, к западным посольствам и спецслужбам. Оппоненты президента, в том числе и из числа его бывших соратников, прекрасно знают, на чем зиждется его власть, как сознают и то, что единственная возможность приструнить президента — убедить западные посольства, что Зеленский — тоже «пророссийский коррупционер».

Telegram-каналы, близкие к Офису президента, называют опрос заказным и проводившимся по заказу структур Рината Ахметова. «Донецкий олигарх решил пугать президента высосанными из пальца рейтингами», — пишет «Карточный офис», комментируя результаты опроса КМИС.

Однако Telegram-канал «Резидент» считает опрос заказом «соросят» — прозападного лобби. «Офис Президента ожидал социологию соросят, которые начали играть против Зеленского и поддерживают Разумкова», — пишет «Резидент». В то же время «Резидент» подчеркивает, что еще не начался «тарифный кейс», то есть люди еще не получили счетов по завышенным тарифам, после чего следует ожидать падения рейтинга Зеленского еще на 7%. Кость Бондаренко: Рейтингу Зеленского некуда расти, он будет только падать © РИА Новости, Нина Зотина

Тарифы и цены как могильщики популярности президента

Вопросы о тарифах, ценах и зарплатах действительно интересуют украинцев гораздо больше, чем политические интриги властей. Эксперт Владимир Шамин утверждает, что Зеленский в своем падении популярности может под конец каденции соперничать с Виктором Ющенко, который тоже очень быстро превратился из кумира в лидера антипатий.

«Зеленскому нужны победы для спасения политической карьеры, но этих побед нет. Экономика падает, на внешней арене Украину попросту не воспринимают всерьез, боевые действия в Донбассе продолжаются, и мира ждать не приходится, мы остались без газа, тарифы на отопление и горячую воду уже начали повышать, даже дело Медведчука разваливается в суде, поскольку оно совершенно пустое. Зеленский рискует к концу каденции (если досидит) превратиться во второго Ющенко — с поддержкой на уровне 5%. Правда, у него будет одно утешение — миллионы в офшорах не только не иссякли за годы президентства, но и значительно приумножились», — говорит эксперт.

Социолог Ирина Щеголь причинами падения рейтинга президента считает не столько офшорный скандал, сколько наступающий в стране энергетический кризис, а также вспышку COVID-19. «Причинами падения рейтинга Зеленского могут быть и офшорные скандалы, и увеличение количества заболеваний ковидом, и отсутствие гарантий касательно неповышения уровня оплаты коммунальных услуг. Более того, нагнетание атмосферы неизбежным энергетическим кризисом и провалом отопительного сезона также населением вменяется президенту», — поясняет социолог.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Кость Бондаренко, о чем он рассказал в интервью изданию Украина.ру. «Неудивительно, что его рейтинги немного пошли вниз. Сейчас есть ожидание холодной зимы и проблем с отопительной системой, есть совершенно ненужная информационная война с Разумковым, в которую он дал себя втянуть и проиграл, которые показывают, что рейтинг просел и расти ему не на чем», — говорит Бондаренко.

Однако политолог Даниил Богатырев считает, что в сложившихся на Украине реалиях падение популярности президента у народа — это тревожный знак не столько для президента, сколько для всех остальных.

«Сейчас многие пишут о том, что падение рейтингов — плохая новость для Зеленского. И это правда. Но мало кто пишет о том, что это еще худшая новость для всей оппозиции и инакомыслящих, ведь при падении рейтинга Зеленский склонен закручивать гайки. Именно с падения его рейтинга до 21% началась зачистка оппозиционных СМИ в феврале текущего года. Но что же он предпримет теперь, когда «системная оппозиция» загнана глубоко под лавку, а рейтинги все равно падают? Боюсь, ответ на вопрос нас не обрадует. На мой взгляд, стоит ожидать новых законодательных актов о цензуре, нагнетания военной истерии и, возможно, начала «охоты на ведьм» (то есть мнимых «агентов Кремля»)», — говорит Богатырев.

Проще говоря, если Владимир Зеленский теряет популярность у украинцев — тем хуже для украинцев, которые еще поплатятся за то, что не оценили и не настолько горячо любили своего президента.