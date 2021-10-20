Смерть брата погибшего летом мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея - встревожила украинское общество. Украинцы всё чаще обращают внимание на то, как умирают противники действующей власти

Во вторник, 19 октября, депутат Криворожского городского совета Виктория Третьяк сделала резонансное заявление, касающееся смерти Андрея Павлова — 46-летнего брата мэра Кривого Рога Константина Павлова, погибшего при загадочных обстоятельствах в августе этого года.

«Я уверена, что его (Андрея — Ред.) отравили. Если причина смерти действительно отравление, он точно не сам это сделал. Я уверена на 100%», — заявила Третьяк в интервью украинскому изданию «Страна». Зелёный Борджиа. Соратники Зеленского теперь боятся отравления © president.gov.ua

Она отметила, что вскрытие тела уже провели, но так и не назвали официальной причины смерти Андрея Павлова.

«Неофициально — причины смерти придумывают. Это началось еще вчера со слива про якобы его алкоголизм. Будут пытаться дискредитировать. Мне сказали, что у него дома полиция нашла 7 тысяч долларов, их изъяли. Но Андрей поручал официально чистую зарплату на «Арселор миттал» 40 тыс. грн. (около 108 тыс. руб. — Ред.), плюс премии. Он был начальником цеха. Он мог себе позволить есть нормальную еду и нормальное что-то выпить под повод, как и все. И друг его, и соседи, и его знакомые говорят все как один, что никогда его пьяным не видели. Он не злоупотреблял спиртным. Человек добрый, честный, ответственный, порядочный. Всегда опрятный был, не бедствовал. Все хорошо о нем отзываются. И тут, ни с того ни с сего стало плохо», — указала она.

О смерти брата погибшего мэра Кривого Рога стало известно вечером 18 октября. И это известие сразу же вызвало пересуды в украинском обществе.

Что не так с Кривым Рогом?

Ещё утром в понедельник, 18 октября, Андрей Павлов был жив. Но уже вечером его обнаружили погибшим. Одним из первых об этом сообщил криворожский журналист и блогер Олег Ермолинский на своём канале в Telegram.

«Около 18 вечера 18 октября друзья Андрея Павлова зашли проведать его и обнаружили мужчину мертвым. По предварительной информации следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили», — написал он в своём Telegram-канале.

Ермолинский также рассказал о том, какие версии рассматривает следствие.

«В настоящий момент рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения связанные с Covid-19. Утром Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие», — отметил журналист.

Позже полиция обнародовала видео с рассказом человека, который и нашёл тело Павлова. Он также общался с погибшим за несколько часов до смерти.

А на следующий день на сайте ГУ Нацполиции Днепропетровской области появились данные о результатах судмедэкспертизы.

«В соответствии с официальным выводом судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца настала вследствие токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем», — указывалось в сообщении.

Эту версию горячо поддержал Ермолинский. «Измельчить и засыпать в алкоголь». Кто подтвердил версию об отравлении Полякова © CC BY-SA 4.0/sarakhan_vadym

«Люди из окружения умершего Константина Павлова знают, что тот старался контролировать своего брата и его пристрастие к спиртному. Но после смерти Константина Юрьевича, убитый горем брат, по словам людей из окружения Павловых, снова начал выпивать», — написал он у себя в Τelegram-канале.

А вот те самые «люди из окружения Константина Павлова» не верят в отравление брата погибшего мэра Кривого Рога, свидетельством чему являются слова Третьяк.

Да и сторонние наблюдатели в отравление Андрея Павлова не верят. Они помнят обстоятельства гибели его брата (издание Украина.ру писало о всех несостыковках и подозрительных обстоятельствах смерти Константина Павлова, который был одним из противников президента Владимира Зеленского в Кривом Роге).

«Как и следовало ожидать, брат «застрелившегося» мэра Кривого Рога просто отравился алкоголем. Ну, вот такое вот совпадение, ага», — указал главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв. (Само)убийство на родине Зеленского: все странности гибели мэра Кривого Рога © Facebook, Константин Павлов

А популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» поставил смерть Павлова не только в один ряд со смертью его брата, но и с другими подозрительными смертями, случившимися в последние месяцы.

«В нашей стране слишком много совпадений и случайных смертей. Главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным. Случайно застрелился мэр Кривого рога. Загадочная смерть оппозиционного нардепа Антона Полякова. Сейчас случайная смерть от алкоголя брата мэра Кривого рога. Слишком «кучно пошли совпадения и случайности», — указывалось в публикации канала.

Но на Павлове список не закончится, уверены некоторые политики.

Кто следующий?

Во вторник, 19 октября, бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал о том, как на Украине мечтают о его смерти.

«Мой земляк Володя Петров долго и плодотворно работал на нас, на «Партию регионов». Теперь он выучил украинский язык, стал настоящим патриотом и работает на Офис Президента. Петров решил присоединиться к длинному списку тех, кто уже предсказывал или сообщал о моей смерти. По-видимому, моя смерть — это экзистенциальная мечта справжнего патриота», — написал Царёв в своём Telegram-канале.

Так он прокомментировал видео украинского шоумена, специалиста по PR, принимавшего участие в выборах президента 2019 года Владимира Петрова.

«Что-то мне подсказывает, что определённые украинские службы в ближайшее время также начнут действовать. И начнут действовать в сторону вот таких парней, как Царёв. Царёву нужно за себя переживать», — рассказал Петров 18 октября во время эфира на своём канале «Исландия».

При этом Петров заявил, что на самом деле смерть, гибель Царёва гораздо интереснее России, чем Украине.

«Если для Украины это (смерть Царёва — Ред.) принципиальный вопрос — для украинских военных, спецслужб — я чисто с технической точки зрения говорю, я не призываю убить Царёва или что-нибудь ещё. Но есть персонажи, за которыми рано или поздно начнут, или уже начнут охотится разнообразные украинские службы — Служба внешней разведки, Главное управление разведки. Это вопрос времени. Заданием будет уничтожение врага, как уже ранее были операции против Захарченко, Моторолы, Гиви, когда закончатся более активные персонажи, перейдут к более пассивным персонажам», — отметил Петров.

Но, по его мнению, проблема этих персонажей в том, что «пока до них дойдут руки украинской «спецуры», для российской стороны их смерть намного интереснее». Связали руки за спиной и расстреляли. Как умирали украинские политики

«Будут убиты какие-то бывшие украинские депутаты, которые находятся в России или не в России, будут убиты какие-то журналисты пророссийские, которые находятся на территории России или не в России, но которые занимают активную пророссийскую позицию», — заявил Петров.

И всё это будет сделано для «дискредитации Украины». Поэтому Петров призвал Украину требовать от России охраны для Царёва и других политбеженцев и журналистов.

На деле же подобные оправдания часто использовал официальный Киев. Так, смерти Александра Захарченко, Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола», Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви» украинская сторона изначально комментировала как «внутридонецкие разборки», а на обвинения в причастности к убийству говорила, что Россия таким образом пытается дискредитировать Украину.

А уже позже в украинских СМИ появлялись интервью с причастными к убийствам сотрудниками украинских спецслужб. Например — с агентом СБУ Олегом Сугереем, который заявил, что смерть Гиви — результат операции СБУ.

В то же время, смерти политических противников правящего режима за пределами Украины будут означать пересечение Киевом всех возможных «красных линий» и могут быть чреваты самыми серьёзными последствиями, вплоть до принуждения Украины к миру.

Для руководства Украины гораздо проще убирать внутренних конкурентов. Тем более это происходит без последствий для власти. Так, таинственная гибель нардепа Антона Полякова, несмотря на все несостыковки и подозрительные обстоятельства, сейчас уже не так тревожит украинское общество, как тема отопления. Дело спускают на тормозах. И никто так и не дал ответ, почему в крови у нардепа обнаружили метадон.

Всё это — очень тревожный звонок прежде всего для реальных противников украинской власти.