На Украине продолжают обсуждать смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, который был найден мертвым у себя в загородном доме в прошлое воскресенье, 15 августа. Рядом с телом был обнаружен карабин. В то, что это было самоубийство, не верят как соратника погибшего, так и рядовые украинцы. И на это есть основания

Бортник описал последствия смерти мэра Кривого Рога для власти © Руслан Бортник

Странное видео

На следующий день после того, как Павлова нашли мертвым, в сети было опубликовано видео последних минут жизни криворожского мэра.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он ходит по дому, держа оружие в руках, много курит, с кем-то переписывается по телефону, при этом самого момента с роковым выстрелом на видео нет, видно лишь кошку, которая вздрагивает и убегает, видимо, услышав громкий звук выстрела.

Данный ролик породил множество вопросов у пользователей интернета. Например, в сети обратили внимание, что Павлов на видео ходит по дому босой, а на предоставленных полицией фото он одет в черные носки.

Также вызывает вопросы качество видео, предположительно, его могли специально ухудшить, кто-то даже подумал, что на кадрах запечатлен не мэр, а другой человек.

К слову, как заявили в Нацполиции, остается неизвестным, кто допустил утечку и выложил в сеть данное видео и располагает ли следствие полной версией, которая могла бы поставить точку в этом деле.

Вилкулы и тендеры

В четверг, 19 августа, украинское интернет-издание Obozrevatel опубликовало материал о смерти Павлова, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Согласно СМИ, смерть мэра Кривого Рога могла быть связана с махинациями с тендерами, которые находились под контролем бывшего градоначальника Юрия Вилкула и его сына, известного политика Александра Вилкула.

Утверждается со слов источника, что, после того как о гибели Павлова стало известно полиции, ее сотрудники решили провести выемку документов в мэрии города, однако неожиданно столкнулись с нежеланием чиновников пускать их в кабинеты без решения суда.

Когда полицейским все-таки удалось приступить к работе, выяснилось, что к этому моменту в помещениях горадминистрации «подчистили» всю тендерную документацию, вывезли компьютеры и вообще не оставили никаких цифровых носителей, содержимое которых могло бы пролить свет на обстоятельства смерти Павлова.

Отмечается также, что такая же судьба постигла возможные документальные свидетельства общения Павлова с окружением Вилкула.

Вилкул прокомментировал версию о самоубийстве мэра Кривого Рога Павлова © luganews.com

Сам Вилкул заявил, что не верит в самоубийство Павлова, который, по его мнению, не мог пойти на такой шаг.

Не верит даже церковь

Расследование смерти Павлова поставил на личный контроль президент Украины Владимир Зеленский, который сам является уроженцем Кривого Рога. При этом управлять городом до новых выборов, которые еще не назначены, будет секретарь горсовета Александр Котляр, представляющий партию главы государства «Слуга народа».

Источник издания «Страна.ua» в Криворожском совете высказал мнение, что смерть Павлова не могла быть добровольной. Он рассказал, что с июня в горсовете проходят постоянные обыски со стороны практически всех правоохранительных органов. По его мнению, готовилась почва, чтобы отстранить Павлова от исполнения обязанностей мэра.

В четверг, 19 августа, в Свято-Николаевском храме Украинской православной церкви прошла панихида, а до этого в городском театре состоялась церемония прощания с мэром.

Примечательно, что отпевали Павлова, несмотря на то что он мог совершить самоубийство, что считается грехом в христианстве.