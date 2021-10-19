Верховная Рада в ближайшее время должна решить судьбу закона об олигархах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. После этого он надеется подписать документ, который вызвал большие пересуды в украинском обществе

О судьбе закона Зеленский рассказал в интервью телеканалу ICTV, полная версия которого была обнародована 18 октября.

«Ее (юридическую коллизию — Ред.) решат в Верховной Раде Украины в соответствии с действующим законодательством и регламентом. Очень быстро это будет сделано, в течение двух недель», — заявил Зеленский. Разумков заявил, что закон об олигархах должен подписывать он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Таким образом президент прокомментировал следующую проблему: закон о борьбе с олигархами приняли 23 сентября. Но спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков его не подписал, а направил в Венецианскую комиссию. Это вызвало неудовольствие Зеленского.

«Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг. Я считаю, что мелкий и ошибочный», — заявил Зеленский всё в том же интервью.

В итоге, 7 октября парламент отозвал Разумкова с должности спикера. На следующий день парламент избрал новым спикером Руслана Стефанчука.

Последний уже заявил, что не видит в Регламенте Верховной Рады положения о том, что закон должен подписывать действующий на момент его рассмотрения и принятия спикер.

Тем временем вокруг законопроекта о борьбе с олигархами не только на самой Украине, но и за ее пределами ведутся ожесточенные споры.

Определитель олигархов

Вступая на путь борьбы с олигархами Зеленский вряд ли предполагал, что даже именно благодаря профильному закону его обвинят в узурпации власти.

Все дело в содержании документа. Согласно принятому Верховной Радой закону, олигархом становится тот, кого в соответствующий список вносит Совет национальной безопасности и обороны Украины — координационный орган при президенте страны.

Именно СНБО определяет, кто из бизнесменов подпадает под четыре критерия: участие в политической жизни, контроль над масс-медиа, владение монополиями и величина активов, а потому — должен быть включен в список олигархов. Экс-депутат Рады предрек Украине судьбу Сомали из-за закона об олигархах © Facebook, Борислав Береза / Facebook, Борислав Береза / Перейти в фотобанк

После попадания в список бизнесмену запретят участвовать в приватизации, финансировать политические партии, а также существенно ограничат влияние на СМИ. При этом бизнесмена обяжут ежегодно подавать электронную декларацию о доходах и имущества (сейчас это обязаны делать лишь чиновники).

В день принятия закона в первом чтении — 23 сентября — парламентская оппозиция заявила: этот день станет черным для истории Украины.

«Президент единолично формирует состав СНБО и управляет им. Это абсолютизирует власть президента, что может привести к авторитарному политическому режиму», — говорилось в заявлении партии «Голос».

Один из лидеров «Европейской солидарности» — Ирина Геращенко — и вовсе сравнила 23 сентября 2021 года с 16 января 2014 года.

«Вы проголосовали за диктаторские законы! Это начало конца! Конца этого парламента», — заявила она в день принятия закона о борьбе с олигархами народным депутатам от «Слуги народа». Зеленский лично будет выбирать, кто войдет в список олигархов — Погребинский © скриншот видео Первый канал

Даже представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» — партии, которая как можно дальше отстоит от «Голоса» и «Европейской солидарности» по своей политической платформе, оказались солидарными со своими парламентскими «врагами».

«Это не борьба с олигархами — это прямой курс на установление уникальной в истории авторитарной модели клоунократии», — заявил нардеп от «ОПЗЖ» Олег Волошин.

Противники Зеленского утверждали: принятый «слугами народа» закон развязывает власти руки для расправы над врагами. Ведь именно координационный орган при президенте будет определять, кто олигарх, а кто — нет.

Сторонник лидера «ЕС» Петра Порошенко — украинский музыкант и художник Юрий Журавель даже посвятил этому закону карикатуру.

На ней изображены два аллигатора: палач и судья. У судьи в руках книжка с заголовком «Антиаллигаторский закон». Он указывает на других зверей — не аллигаторов, которых и волокут к гильотине. За всем этим с улыбкой наблюдает третий аллигатор. Погребинский назвал имена трех олигархов, которых не тронет Зеленский © скриншот видео Первый канал

Эту карикатуру Журавель вспомнил 5 октября, когда стало известно об ошфорных счетах главного борца с олигархами — президента Зеленского.

Гаранты независимости

Утечка офшорных документов, получившая название Pandora Papers, больно ударила по Зеленскому. Оказалось, что сам украинский президент связан с олигархами. А точнее — с одним из них — Игорем Коломойским. А это — вызвало сомнение в искренности намерений Зеленского побороть олигархат.

«Обещания бороться с олигархами — были главным проектом Владимира Зеленского во время предвыборной борьбы против Петра Порошенко. Но после прихода к власти искренность таких намерений сомнительна — Владимир Зеленский связан с олигархом Игорем Коломойским, против которого введены санкции администрации Джозефа Байдена <…> После утечки Pandora Papers еще больше сомнений в том, что Владимир Зеленский дистанцируется от своего патрона и бенефициара Игоря Коломойского, которому он помогал размещать деньги в офшорах», — указывалось в подкасте американской частной разведывательной компании Stratfor, посвящённом украинскому закону о борьбе с олигархами.

Американские эксперты утверждали: если Белый дом поймет, что Банковая не применит закон о борьбе с олигархами к Коломойскому, это станет поворотным моментом, а новое стратегическое партнёрство, анонсированное по итогам встречи Байдена и Зеленского, будет замедлено.

При этом ранее некоторые украинские эксперты подчеркивали: борьба с олигархами может сделать Украину беззащитной перед экспансией извне.

Так, ещё год тому назад украинский политолог Дмитрий Джангиров назвал олигархов последними гарантами суверенитета Украины.

«Олигархи у нас — носители некой доли суверенитета <…> Когда мы говорим «суверенитет», это не в смысле хорошо или плохо, это возможность принимать решения внутри страны. Эти решения могут быть антинациональными, антигосударственными и антинародными, но сам факт — они принимаются внутри. Они могут быть такими, могут быть иными. Но у людей, которые болеют за суверенитет, должна быть презумпция: любые решения, касающиеся Украины и принимаемые извне, — антинациональные, антигосударственные, антинародные. Если в отношении этих (олигархов. — Ред.) у нас должно быть подозрение, то в отношении тех (сил вне Украины. — Ред.) — презумпция», — отметил Джангиров в июле 2020 года.

Удар по украинским олигархам не обязательно сделает украинцев счастливее. Напротив, он может сделать страну более управляемой извне. А также — открыть на Украину путь транснациональным корпорациям, у которых есть мощное лобби на Западе.

Среди прочего, именно благодаря этому на политику таких корпораций украинский избиратель, в отличие от избирателя американского, повлиять никак не может. И это — плохие новости для украинских рабочих.