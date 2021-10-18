По Украине прокатилась очередная волна цыганских погромов. В западной части страны и под Киевом ультраправые устраивают марши против цыган, которых обвиняют в нападениях на ветеранов АТО

«Упакуем всех». чиновник призывал депортировать ромов © РИА Новости, Андрей Варенков / Перейти в фотобанк

Новая волна погромов началась с нападения 4 октября группы подростков на пьяного ветерана на остановке пгт Торчин Волынской области. Националисты нашли этих цыган, поставив на колени, как они это любят, и заставили на камеру извиниться, что спровоцировало ответное нападение на ветеранов войны в Донбассе.

«Здесь тебе не Восток, нацист», — говорили цыгане людям в украинской военной форме на видео, которое распространяют правоохранительные органы Украины.

Украинские ветераны назначили денежную награду за информацию об этих цыганах в 100 000 гривен.

Аналогичный конфликт между цыганами и атошниками возник и в Ирпене Киевской области, после чего ультраправые вышли на марш против цыган. Участники марша не стеснялись открыто «зиговать».

«Агрессивно-настроенные члены неонацистских организаций требуют цыганской крови. Как думаете, будут ли этой ночью погромы цыган?», — спрашивает Telegram-канал «ЗеХайль».

И неонацисты действительно напали 17 октября на ромский лагерь в Ирпене.

В Одессе суд признал противоправным принудительное выселение цыган © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Украинские правоохранители после протестов западных правозащитников лишь для виду вызвали парочку неонацистов на допрос. Тем дело и закончилось. Никто из членов группировки не понес наказания и за другие преступления. В нападении на цыган в Ирпене активное участие принимал Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.

Telegram-канал New Kobzar напоминает, что нападения на цыган происходят регулярно, а власти не желают противодействовать ветеранам и неонацистам.

Цыганский музей №1. Урок и опыт для Украины © Андрей Манчук

Самый громкий случай из последних — в 2018 году. В июне неизвестные в масках напали на лагерь цыган подо Львовом. Четверо раненых, есть погибший. Об этом узнали даже в Совете Европы — и немедленно осудили, конечно. Сообщалось, что нападавшие — юные неонацисты.

Но это далеко не первый и не единственный эпизод. В мае подо Львовом цыганский табор подожгли. Жертв не было, но все имущество сгорело. А под Тернополем человек 10 напали с битами на другой табор. И такие случаи время от времени повторяются в разных городах и селах страны, включая Киев. Орудуют обычно банды молодых людей, их не всегда успевают задержать, не всегда тщательно разыскивают. Зачем расследовать избиение каких-то ромов и поджог их палаток или хибарок? Пусть нацики резвятся», — пишет New Kobzar.

Ранее пресс-секретарь правозащитной организации Amnesty International Мария Гурьева утверждала, что причиной частых нападений на цыган на Украине после Майдана является безнаказанность националистов.

«Видим, что правоохранительные органы могут действовать, но на практике это почти никогда не происходит. Поэтому радикальные группировки чувствуют свою безнаказанность», — рассказывала Гурьева, комментируя нападения на цыганские лагеря, совершенные неонацистской группировкой С-14.

Однако в новых видео нападения цыган на ветеранов, которое распространяют украинские СМИ и правоохранительные органы, настораживает уже тот факт, что кто-то это все снимал, а сами нападавшие этому не препятствовали. Возникают, соответственно, подозрения, что оно постановочное и призвано натравить неонацистов и националистов на представителей определенной этнической группы.

Координатор С14 избежал наказания за погром цыганского табора в Киеве © Данило Яковлев Арсен Аваков, который сам курировал другие неонацистские группировки.

«Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела… Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих «протестующих патриотов», — рассказывал Аваков.

Проще говоря, неонацисты, наиболее активно занимающиеся нападениями на цыган, работают на СБУ. В таком случае именно СБУ намеренно провоцирует погромы и этнический конфликт. И занимается этим спецслужба, которую сейчас «реформируют» западные посольства, по сути, разделяя ответственность за провоцирование этнических чисток, по поводу которых затем западные правозащитники выразят глубокую озабоченность.