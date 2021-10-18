В понедельник, 18 октября, обнародуют полное видео интервью президента Украины Владимира Зеленского каналу ICTV. Однако даже отрывки, которые стали доступны публике ранее, уже вызвали широкий общественный резонанс

Полная версия интервью с Зеленским появится в 21:20 в программе «Свобода слова». Впрочем, вряд ли она вызовет больший фурор, чем та нарезка из отрывков интервью, которую канал ICTV обнародовал в воскресенье, 17 октября.

Обнародованные отрезки касались самых острых для Украины тем: энергетического кризиса, борьбы с олигархами, офшоров Зеленского и расправы с политической оппозицией.

Газу быть

В интервью ICTV Зеленский заявил: населению Украины не стоит беспокоиться по поводу холодной зимы.

«На сегодня достаточно газа для общества и потребителей по нормальным ценам по сравнению с европейскими. Цена сейчас составляет уже $2 тыс. Реальная цена на рынке, если бы власти не вмешались, составила бы для людей не менее 50 грн. (около 135 руб. — Ред.) А так для людей от НАК «Нафтогаз» — около 8 грн. (около 22 руб. — Ред.) Я думаю, что это важный пакет на год, который мы ввели», — отметил украинский президент. Макогон назвал «манипуляциями» заявления об увеличении транзита газа через Украину © пресс-служба Оператора ГТС

В то же время, он намекнул на то, что ответственность за отопительной сезон брать исключительно на себя центральная власть не будет.

«Отопительный сезон — ответственность всей власти: как центральной, так и местной. Поэтому мы подписали меморандум. НАК Нафтогаз и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и объем. В любом случае это будет нормальная цена», — отметил Зеленский.

А вот профильные эксперты, хоть и отмечают, что в этом отопительном сезоне украинцам действительно не стоит сильно переживать, более пессимистичны в том, что касается отдалённого будущего.

«Поэтому этот отопительный сезон, я очень надеюсь, что мы все-таки пройдем без приключений, без форс-мажоров, по краешку, промеж крапочек, между капельками. А вот что будет со следующим отопительным сезоном, честно вам скажу, в тех условиях, в той логике, в которой у нас последние несколько лет развивались события — тут я даже, честно скажу, боюсь прогнозировать», — указал в интервью изданию Украина.ру украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

А вот медиаэксперт Анатолий Шарий обратил внимание на запасы газа, а также на то, что вряд ли Украине продадут газ по той цене, что была в упомянутом Зеленском меморандуме.

Но «газовый» вопрос был не самым острым из заданных Зеленскому.

Пнуть Разумкова

В пятницу, 10 сентября, бывший тогда спикером Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект о деолигархизации Венецианской комиссии. И это при том, что глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия просил Разумкова «на правах монобольшинства» не делать этого. Арахамия пояснил свою просьбу тем, что в документ могут вносить правки.

В своём интервью Зеленский заявил, что этот документ удивил председателя Венецианской комиссии Джанни Букикио.

«Мне кажется, он был удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. То есть это не совсем понятный документ. Это не окончательный закон. К тому же за него не проголосовали, он не был подписан президентом Украины. Он хотел бы (это его прямая речь) увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины. И тогда мы с вами получим от них заключение», — указал Зеленский.

При этом он не упустил случая «пнуть» Разумкова.

«Я понимаю, что бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады Украины не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг. Я считаю, что мелкий и ошибочный», — подчеркнул Зеленский.

Казалось бы, Разумкова лишили поста спикера. Но, судя по всему, Зеленский не успокоился и не простил бывшего союзника.

Торговля заложниками

Один из самых спорных тезисов в интервью Зеленского касался оппозиционного политика Виктора Медведчука — лидера политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь». Скатились до уровня пиратов: Кива прокомментировал слова Зеленского об «обмене» Медведчука © Facebook, Илья Кива

Зеленский прокомментировал санкцию суда о круглосуточном домашнем аресте. Более того: предложил отправить Медведчука на обмен.

«Медведчук — гражданин Украины, поэтому к нему применяют украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у Медведчука есть русское (так произнёс Зеленский — Ред.) гражданство, то вполне возможно. Тогда мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможность обмена Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — отметил Зеленский.

В свою очередь Медведчук возмутился.

«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского… То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — прокомментировал он это высказывание украинского президента.

А вот сторонние наблюдатели указали на антиконституционность слов Зеленского.

«На каком, собственно, основании гражданин Зеленский планирует менять на кого-то гражданина Медведчука, который в настоящее время не является осуждённым даже судом первой инстанции ни по одному уголовному делу, и с точки зрения закона — точно такой же гражданин со всей совокупностью конституционных прав, как и сам Зеленский?» — отметил главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Он напомнил, что крепостное право на нынешней территории Украины отменили в далёком 1861 году во время правления императора Александра ΙΙ.

Иные восприняли слова Зеленского с опаской — как намерение пополнять «фонд заложников», свидетельством чего может быть похищение наблюдателя СЦКК от ЛНР Андрея Косяка. Кстати, как выяснил военкор Дмитрий Астрахан, Косяка брали в плен явно неслучайно.

«На видео [украинского журналиста Андрея Цаплиенко] хорошо видно, что офицера СЦКК берет не просто находившаяся недалеко пехота, или армейская разведка. Это «Альфа» СБУ, там и титановый штурмовой шлем, и М-ки, и снаряжение — все их. Стоит ли говорить, что спецназ СБУ просто так, на регулярной основе, по зоне разведения сил и средств не разгуливает и службу в окопах не несёт», — отметил он. Конец диалога. Зачем Украина захватила офицера СЦКК в Донбассе © фото из открытых источников

Слова же Зеленского о Медведчуке свидетельствуют: руководство Украины и дальше будет нарушать все мыслимые и немыслимые законы. И никакого укорота на него нет.

Не офшоры, а защита свободы слова

Но самое «ураганное» объяснение Зеленский дал по поводу скандала с офшорами. Он заявил, что всё это — дела давно минувших дней, вспомнив, что аналогичные обвинения в его адрес выдвигал ещё в 2019 бывший тогда президентом Пётр Порошенко. Более того, о счетах Зеленского Порошенко вспомнил и на дебатах с ним во время президентских выборов.

«Рад, что не увидел ни одной новой детали. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины товарищ Пётр не нашёл», — отметил Зеленский.

Более того, он заявил, что уйти в офшоры «Квартал 95» вынудила… борьба за свободу слова!

«Все каналы имели счета за границей. Почему? Это была возможность, чтобы на тебя политики не влияли. В «Квартале 95» не исключена была сатира, на которую все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не каждый день, то каждую неделю. Для таких вещей было структурирование бизнеса студии «Квартал 95», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что лично построил на Украине бизнес. При этом сделал это с нуля. Что же касается отмывания денег, то этим Зеленский, по его словам, не занимался никогда. Этим также не занимался никто из студии «Квартал 95».

«Мы занимались исключительно творчеством», — подчеркнул украинский президент.

Оправдание так себе. «Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Подытоживая, следует отметить и тот факт, что большое интервью Зеленский дал каналу ICTV — каналу, который связывают с украинским олигархом Виктором Пинчуком. Это может свидетельствовать о том, что Зеленский пытается заручиться поддержкой не только Рината Ахметова, но и самого непубличного из украинских олигархов.

Вполне возможно, что Зеленский повторяет путь четвёртого президента Украины Виктора Януковича: тот тоже в 2007 году пытался «уйти» от Ахметова к другому олигарху — Дмитрию Фирташу. Но группа влияния последнего в «Партии регионов» в конечном итоге сыграла свою историю в Майдане 2013-2014 годов. Впрочем, это совсем другая история.