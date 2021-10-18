Ответное письмо правящей ныне королевы Великобритании Елизаветы II из династии Виндзоров, недавно полученное учениками «Малой академии наук» Севастополя, - это не первый заочный «визит» венценосной особы с таким именем в Черное море в этом году. И по адресу: «город Севастополь, Россия»

Игры кораблей



Весной-летом этого года планировалось, что два корабля из британской морской группы во главе с авианосцем HMS «Queen Elizabeth» («Королева Елизавета») войдут сначала в Средиземное море и там попугают российскую группировку войск в Сирии. А потом этой же целью посетят Черное море, дойдут до Севастополя и тем самым еще окажут помощь Украине, которая, по словам ее властей, ведет изнурительную «войну с Путиным», который отобрал у нее Крым вместе с Севастополем, а Великобритания всячески ей сочувствует и помогает в этой борьбе.

Авианосец этот, правда, назван в честь другой королевы — Елизаветы I из вымершей династии Тюдоров, но все равно звучит похоже и символично. Однако сам он в Черное море не добрался, но вот эсминец его прикрытия — HMS «Defender» («Дефендер») 23 июня 2021 года вошел и нарушил морскую границу России у крымского мыса Фиолент. Он как бы находился под прикрытием самолетов с «Королевы Елизаветы». Но очень сильно при этом обгадился репутационно — российские пограничники несильным предупредительным огнем легко и непринужденно вытеснили его в нейтральные воды. Сначала британцы громогласно заявили о праве своих кораблей «ходить вдоль побережья Крыма в любом месте» и о необходимости поддержки Украины, а потом быстренько ретировались. Среди британских моряков не нашлось охочих помирать за «нэньку». Как, впрочем, не было их и среди «мореманов» Украины.

С самим «именным» авианосцем Средиземном море тоже нехорошо получилось. Россия там затеяла учения, чтобы потренироваться на столь крупной цели, и привлекла для этой цели ракетный крейсер «Москва», две подводные лодки и два фрегата с управляемыми ракетами. Их прикрывали истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые недавно поступили на вооружение, и дальние бомбардировщики Ту-22М3, второй раз за месяц прилетевшие на авиабазу «Хмеймим». Они и перекрыли зону учений для судоходства и тем самым предупредили британцев, что ее корабли — это всего лишь очень крупная, но заштатная учебная мишень. И что при желании русские с легкостью отправят на дно всю авианосную группу — в случае провокаций корабли-нарушители просто потопят, не тратя время и боеприпасы на предупредительную стрельбу. Британцы и в Средиземноморье все поняли правильно — там тоже никто никуда не пошел повоевать.

Молодые крымские англоманы

Сюжет с королевским письмом выглядит не так воинственно. Наоборот — даже примирительно и мило. В своем письме бабушке-королеве севастопольские школьники написали, как в рамках внеклассных занятий по английскому языку им приятно учиться, чтобы читать Вильяма нашего Шекспира в подлиннике.

И через три месяца получили ответ. В тексте ответного письма фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс не только поблагодарила учеников за письмо, но и отметила: королева рада тому, что дети в академии изучают английский язык. И даже удивлена. «Королева очень любезно благодарит нас за письмо, за слова поддержки. Ее величество была очень приятно удивлена и рада была слышать, что я преподаю деткам английский язык, что мы учим английский», — рассказала инициатор переписки с хозяйкой Букингемского дворца учительница Елена Залищук. Надо же — варвары, а уже «спикают по-инглиш». В просветительских целях королева вложила в конверт несколько буклетов, рассказывающих о королевской же семье. Типа знай наших!

По словам севастопольской учительницы, сейчас ее ученики готовят новые письма королевской семье — наследному принцу Уильяму и его жене и принцессе Кейт Мидлтон. И приглашают их в российский Севастополь. Инициативу детей подхватили и крымские политики. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что вся британская королевская семья может запросто приехать с визитом в Крым, а там ей окажут радушный прием и познакомят с красотами полуострова, который всех и восхитит.

По мнению этого крымского политика, в последние годы в мире вообще существенно изменилось мнение в отношении Крыма, который отождествляется мировой общественностью как исконная русская земля и неотъемлемая часть России. Есть такое, кажется, и в Великобритании, которая официально не признает Крым российским, но ее королева отправила письмо по адресу: «город Севастополь, Россия». Слуга двух метрополий. Похоже, Украина переходит под контроль Лондона © AP, Ted Shaffrey

Государственная биполярочка, скажете вы и будете не правы. Речь идет, скорее всего, об осознанной политике — успокоить и убаюкать Россию, чтобы с помощью Украины вернуться в Черное море. Не мытьем, так катаньем. Не военными провокациями, так усыплением внимания и ублажением тщеславия.

Вечные желания Лондона

И связано это с общим желанием нынешней Великобритании если и не вернуть себе статус сверхдержавы и владычицы морской, то значительно повысить свой мировой статус и уйти от «второго номера США» в самостоятельное плавание. Для начала в Европе, а потом и по всему миру. И при этом, как свидетельствует история, с одной стороны, использовать Россию для своих козней в Европе, с другой — ослабить саму Россию, сейчас — с помощью Украины.

На протяжении веков получалось это у Англии, которая только 1 мая 1707 года стала, собственно, Великобританией, с разным успехом. В XVI веке, когда Англия еще не была первой мировой державой (ее, как зайца, на морях гоняли Португалия и Испания), но уже хотела влиять на всю Европу, Лондон впервые обратил свои взоры на Москву. Почуял, значит, силу поднимающегося исполина во главе с первым русским царем Иваном IV Грозным. Именно Иван Грозный в 1553 году предоставил британским купцам право беспошлинной торговли в своем царстве. Но уже в 1571 году после того, как тогдашняя королева, кстати, Елизавета I Тюдор отказалась выйти за него замуж, это право отобрал. Потом его опять вернули другие цари. Но окончательно привилегии английских купцов пали в 1649 году по воле царя Алексея Михайловича Романова после того, как англичане Оливера Кромвеля отрубили голову своему королю Карлу I, «брату нашему Карлусу». Англия продаст Украине старые боевые корабли © РИА Новости, Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

С тех пор британцы были массово представлены на российской территории дважды: когда во время Крымской войны 1853-1856 годов вместе с французами, турками и итальянцами-сардинцами унизили Россию ее поражением, но положили в одной битве под Балаклавой часть своей избранной аристократии и, в принципе, не добились ничего. И в 1918-1919 годах, когда вместе с американцами, канадцами и даже австралийцами попытались захватить Русский Север в Архангельске и Мурманске. Но и там большевики наваляли им по первое число.

Однако до наших дней всем знакомо выражение «англичанка гадит». Это о кознях и интригах, подставах и предательстве, кои Великобритания всегда строила России и СССР, используя их в своих целях. От помощи Османской Турции в ее двенадцати войнах с Россией с 1568 по 1918 год за Босфор и Дарданеллы, за Балканы, за Кавказ до подготовки и участия в убийстве императора Павла I и стравливания с Французской империей Наполеона Бонапарта.

Последний раз Великобритания натравливала на СССР Германию Адольфа Гитлера. Но потом вместе с советскими солдатами участвовала в войне из которой вышла победителем, но полностью утратившим статус сверхдержавы и устроившимся в фарватере США.

Потом «англичанка гадила» СССР всю холодную войну и даже вознамерилась активно поучаствовать в окончательном раздерибане ельцинской России. Но опять не сложилось, и Великобритания интриговала против России уже в составе Евросоюза и НАТО, отрывая от нее бывшие советские республики и устраивая провокации по всему периметру границ.

Новые цели англичан

В самостоятельное плавание Великобритания отправилась окончательно после выхода из ЕС — брэкзита 2016-2020 годов. И начала «гадить» как, с одной стороны, России, так и с другой — Европе. Причем вознамерилась это делать на первом этапе вместе с США и в рамках так называемого англосаксонского мира, о чем свидетельствует, например участие в созданном американцами антикитайском блоке AUKUS (Австралия, Великобритания, США). На втором этапе, по мере предполагаемого в Лондоне ослабления США, уже действовать исключительно в своих имперских интересах. В рамках так называемых «новых империй» и неоколониализма. Это когда уже не надо посылать для завоевания новых территорий войска и чиновников для неоколониальных администраций, а достаточно лишь грамотно и системно использовать политические, финансов-экономические механизмы.

Для этого у Великобритании формально и номинально есть все. С одной стороны, существует так называемое Британское Содружество наций, объединяющее все бывшие колонии доминионы и протектораты бывшей Британской империи. Это ни много ни мало 54 страны. С другой стороны — Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange — LSE), одна из крупнейших и старейших в Европе и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг, формально существующий с 1801 года, однако фактически действующий с 1571 года, когда Англия только закладывала основы своего будущего влияния и могущества. В том числе, и в России, а потом и в американских колониях — будущих США.

Это огромные капиталы. ЕС и не только он чувствовали силу и потенции LSE, и уже в 2017 году Еврокомиссия запретила объединение Лондонской и Франкфуртской бирж совершенно точно указав угрозу — «слияние может привести к образованию фактической монополии на ряде рынков, а одной из целей комиссии является обеспечение того, чтобы слияние не вредило конкуренции». Зарубежный эксперт рассказал об англо-саксонской «паранойе», которая не дает жить России © commons.wikimedia.org, Medija centar Beograd

И главное: сегодня у Великобритании появляется и даже уже есть отличный потенциальный шанс для возвращения былого влияния — заметная и усиливающая планетарная турбулентность, вызванная тем, что на осколках и в условиях не окончательно утвердившейся глобализации началась крушение монополярного мира. С одним гегемоном и лидером во главе. А взамен появляются и укрепляются новые центры силы и влияния. Кроме США и Евросоюза, на разных скоростях теряющих позиции, это Россия и Китай. А на подходе другие региональные лидеры — либо отдельные игроки, либо их союзы.

Вот Великобритания и хочет использовать свои былые связи как в Европе, так и по всей планете — в арабском, тюркоязычном, азиатском и даже африканском (одна ЮАР чего стоит) мирах.

Украинская дубинка Лондона

В Европе таким инструментом Лондона однозначно избрана Украина. Ее по мере уходя США из этой — восточной — части Европы Великобритания и хочет использовать в прежнем двойном назначении. Быть, с одной стороны, гнойником, мешающим установлению нормальных отношений между Россией и прочей континентальной Европой во главе с Германией или Францией (как уж они там между собой поделят лидерство). С другой — поддерживать Украину как антироссийский и даже агрессивно-русофобский таран и военный плацдарм-полигон для, как говорят тинэйджеры, «гонева» на Россию. А теперь вот еще и на ее союзника — Белоруссию.

Великобритания сегодня активно замещает США в Украине. Например, после такого неожиданного, но символичного признания королевой Елизаветой II Севастополя «российским», президент Украины Владимир Зеленский засобирался в Лондон уже в конце этого месяца. Как сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, стороны проведут оценку тех договоренностей, которых достигли в ходе визита главы Украины в Лондон год назад. Ну, это тогда, когда Зеленский даже тайно и скрытно, без СМИ, посетил штаб-квартиру британской спецслужбы МИ-6 и с нею решал, как жить дальше. «Позднее у нас будет заседание стратегического диалога….Поэтому я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Великобритании смогут пересмотреть, что было сделано за год, и направить усилия на будущее», — сказал посол. Межуев рассказал, сможет ли Великобритания заменить США в Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов

А в октябре 2020 года Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых было подписано соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве между двумя странами. Были встречи со спикером Палаты общин (нижняя палата парламента Великобритании) Линдси Хойлом и британскими инвесторами.

Согласно достигнутым тогда договоренностям, Великобритания построит на Украине две совершенно новые военно-морские базы по стандартам НАТО — по одной в Черном и Азовском морях. В ближайшее время британцы передадут Киеву два почти новых минных тральщика и ракетное вооружение, которое тоже должно дислоцироваться в Черноморском бассейне. На британских верфях уже начато строительство двух военных кораблей для Украины в рамках британского кредита в размере 2,5 млрд. долл., который будет с процентами отдавать Украина, а используют его в своих нуждах британцы.

На таких же условиях будут работать и базы: там смогут разместиться британские корабли и вспомогательное оборудование, а обслуживать все это будет Украина. Так же работает в Антарктиде украинская станция «Академик Вернадский», переданная Украине в 1996 году британская «Фарадей», все собранные данные которой Украина должна теперь безвозмездно передавать Лондону, но обслуживать станцию сама. Для этого Украина недавно прикупила и подержанных ледокол «James Clark Ross». Стоит он 5 млн. долл., а его обслуживание в год — 6 млн. «зелени». Но британцам, согласитесь, такой гешефт выгоден, а Украину юзают «ради европартнерства».

Точно так же Великобритания в этом регионе наряду с Украиной пытается использовать и Турцию, которую хочет использовать в своих целях в двух направлениях — против Европы через Балканы и против России на Кавказе, а через него и в Средней Азии, где когда-то и вела «Большую игру» против империи Романовых.

Резюме

