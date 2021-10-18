Игры кораблей

Весной-летом этого года планировалось, что два корабля из британской морской группы во главе с авианосцем HMS «Queen Elizabeth» («Королева Елизавета») войдут сначала в Средиземное море и там попугают российскую группировку войск в Сирии. А потом этой же целью посетят Черное море, дойдут до Севастополя и тем самым еще окажут помощь Украине, которая, по словам ее властей, ведет изнурительную «войну с Путиным», который отобрал у нее Крым вместе с Севастополем, а Великобритания всячески ей сочувствует и помогает в этой борьбе.

Авианосец этот, правда, назван в честь другой королевы — Елизаветы I из вымершей династии Тюдоров, но все равно звучит похоже и символично. Однако сам он в Черное море не добрался, но вот эсминец его прикрытия — HMS «Defender» («Дефендер») 23 июня 2021 года вошел и нарушил морскую границу России у крымского мыса Фиолент. Он как бы находился под прикрытием самолетов с «Королевы Елизаветы». Но очень сильно при этом обгадился репутационно — российские пограничники несильным предупредительным огнем легко и непринужденно вытеснили его в нейтральные воды. Сначала британцы громогласно заявили о праве своих кораблей «ходить вдоль побережья Крыма в любом месте» и о необходимости поддержки Украины, а потом быстренько ретировались. Среди британских моряков не нашлось охочих помирать за «нэньку». Как, впрочем, не было их и среди «мореманов» Украины.

С самим «именным» авианосцем Средиземном море тоже нехорошо получилось. Россия там затеяла учения, чтобы потренироваться на столь крупной цели, и привлекла для этой цели ракетный крейсер «Москва», две подводные лодки и два фрегата с управляемыми ракетами. Их прикрывали истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые недавно поступили на вооружение, и дальние бомбардировщики Ту-22М3, второй раз за месяц прилетевшие на авиабазу «Хмеймим». Они и перекрыли зону учений для судоходства и тем самым предупредили британцев, что ее корабли — это всего лишь очень крупная, но заштатная учебная мишень. И что при желании русские с легкостью отправят на дно всю авианосную группу — в случае провокаций корабли-нарушители просто потопят, не тратя время и боеприпасы на предупредительную стрельбу. Британцы и в Средиземноморье все поняли правильно — там тоже никто никуда не пошел повоевать.

Молодые крымские англоманы

Сюжет с королевским письмом выглядит не так воинственно. Наоборот — даже примирительно и мило. В своем письме бабушке-королеве севастопольские школьники написали, как в рамках внеклассных занятий по английскому языку им приятно учиться, чтобы читать Вильяма нашего Шекспира в подлиннике.

И через три месяца получили ответ. В тексте ответного письма фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс не только поблагодарила учеников за письмо, но и отметила: королева рада тому, что дети в академии изучают английский язык. И даже удивлена. «Королева очень любезно благодарит нас за письмо, за слова поддержки. Ее величество была очень приятно удивлена и рада была слышать, что я преподаю деткам английский язык, что мы учим английский», — рассказала инициатор переписки с хозяйкой Букингемского дворца учительница Елена Залищук. Надо же — варвары, а уже «спикают по-инглиш». В просветительских целях королева вложила в конверт несколько буклетов, рассказывающих о королевской же семье. Типа знай наших!

По словам севастопольской учительницы, сейчас ее ученики готовят новые письма королевской семье — наследному принцу Уильяму и его жене и принцессе Кейт Мидлтон. И приглашают их в российский Севастополь. Инициативу детей подхватили и крымские политики. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что вся британская королевская семья может запросто приехать с визитом в Крым, а там ей окажут радушный прием и познакомят с красотами полуострова, который всех и восхитит.

По мнению этого крымского политика, в последние годы в мире вообще существенно изменилось мнение в отношении Крыма, который отождествляется мировой общественностью как исконная русская земля и неотъемлемая часть России. Есть такое, кажется, и в Великобритании, которая официально не признает Крым российским, но ее королева отправила письмо по адресу: «город Севастополь, Россия».

Слуга двух метрополий. Похоже, Украина переходит под контроль Лондона
Слуга двух метрополий. Похоже, Украина переходит под контроль Лондона
© AP, Ted Shaffrey

Государственная биполярочка, скажете вы и будете не правы. Речь идет, скорее всего, об осознанной политике — успокоить и убаюкать Россию, чтобы с помощью Украины вернуться в Черное море. Не мытьем, так катаньем. Не военными провокациями, так усыплением внимания и ублажением тщеславия.

Вечные желания Лондона

И связано это с общим желанием нынешней Великобритании если и не вернуть себе статус сверхдержавы и владычицы морской, то значительно повысить свой мировой статус и уйти от «второго номера США» в самостоятельное плавание. Для начала в Европе, а потом и по всему миру. И при этом, как свидетельствует история, с одной стороны, использовать Россию для своих козней в Европе, с другой — ослабить саму Россию, сейчас — с помощью Украины.

На протяжении веков получалось это у Англии, которая только 1 мая 1707 года стала, собственно, Великобританией, с разным успехом. В XVI веке, когда Англия еще не была первой мировой державой (ее, как зайца, на морях гоняли Португалия и Испания), но уже хотела влиять на всю Европу, Лондон впервые обратил свои взоры на Москву. Почуял, значит, силу поднимающегося исполина во главе с первым русским царем Иваном IV Грозным. Именно Иван Грозный в 1553 году предоставил британским купцам право беспошлинной торговли в своем царстве. Но уже в 1571 году после того, как тогдашняя королева, кстати, Елизавета I Тюдор отказалась выйти за него замуж, это право отобрал. Потом его опять вернули другие цари. Но окончательно привилегии английских купцов пали в 1649 году по воле царя Алексея Михайловича Романова после того, как англичане Оливера Кромвеля отрубили голову своему королю Карлу I, «брату нашему Карлусу».

Англия продаст Украине старые боевые корабли
Англия продаст Украине старые боевые корабли
© РИА Новости, Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

С тех пор британцы были массово представлены на российской территории дважды: когда во время Крымской войны 1853-1856 годов вместе с французами, турками и итальянцами-сардинцами унизили Россию ее поражением, но положили в одной битве под Балаклавой часть своей избранной аристократии и, в принципе, не добились ничего. И в 1918-1919 годах, когда вместе с американцами, канадцами и даже австралийцами попытались захватить Русский Север в Архангельске и Мурманске. Но и там большевики наваляли им по первое число.

Однако до наших дней всем знакомо выражение «англичанка гадит». Это о кознях и интригах, подставах и предательстве, кои Великобритания всегда строила России и СССР, используя их в своих целях. От помощи Османской Турции в ее двенадцати войнах с Россией с 1568 по 1918 год за Босфор и Дарданеллы, за Балканы, за Кавказ до подготовки и участия в убийстве императора Павла I и стравливания с Французской империей Наполеона Бонапарта.
Последний раз Великобритания натравливала на СССР Германию Адольфа Гитлера. Но потом вместе с советскими солдатами участвовала в войне из которой вышла победителем, но полностью утратившим статус сверхдержавы и устроившимся в фарватере США.

Потом «англичанка гадила» СССР всю холодную войну и даже вознамерилась активно поучаствовать в окончательном раздерибане ельцинской России. Но опять не сложилось, и Великобритания интриговала против России уже в составе Евросоюза и НАТО, отрывая от нее бывшие советские республики и устраивая провокации по всему периметру границ.

Новые цели англичан

В самостоятельное плавание Великобритания отправилась окончательно после выхода из ЕС — брэкзита 2016-2020 годов. И начала «гадить» как, с одной стороны, России, так и с другой — Европе. Причем вознамерилась это делать на первом этапе вместе с США и в рамках так называемого англосаксонского мира, о чем свидетельствует, например участие в созданном американцами антикитайском блоке AUKUS (Австралия, Великобритания, США). На втором этапе, по мере предполагаемого в Лондоне ослабления США, уже действовать исключительно в своих имперских интересах. В рамках так называемых «новых империй» и неоколониализма. Это когда уже не надо посылать для завоевания новых территорий войска и чиновников для неоколониальных администраций, а достаточно лишь грамотно и системно использовать политические, финансов-экономические механизмы.

Для этого у Великобритании формально и номинально есть все. С одной стороны, существует так называемое Британское Содружество наций, объединяющее все бывшие колонии доминионы и протектораты бывшей Британской империи. Это ни много ни мало 54 страны. С другой стороны — Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange — LSE), одна из крупнейших и старейших в Европе и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг, формально существующий с 1801 года, однако фактически действующий с 1571 года, когда Англия только закладывала основы своего будущего влияния и могущества. В том числе, и в России, а потом и в американских колониях — будущих США.

Это огромные капиталы. ЕС и не только он чувствовали силу и потенции LSE, и уже в 2017 году Еврокомиссия запретила объединение Лондонской и Франкфуртской бирж совершенно точно указав угрозу — «слияние может привести к образованию фактической монополии на ряде рынков, а одной из целей комиссии является обеспечение того, чтобы слияние не вредило конкуренции».

Зарубежный эксперт рассказал об англо-саксонской «паранойе», которая не дает жить России
Зарубежный эксперт рассказал об англо-саксонской «паранойе», которая не дает жить России
© commons.wikimedia.org, Medija centar Beograd

И главное: сегодня у Великобритании появляется и даже уже есть отличный потенциальный шанс для возвращения былого влияния — заметная и усиливающая планетарная турбулентность, вызванная тем, что на осколках и в условиях не окончательно утвердившейся глобализации началась крушение монополярного мира. С одним гегемоном и лидером во главе. А взамен появляются и укрепляются новые центры силы и влияния. Кроме США и Евросоюза, на разных скоростях теряющих позиции, это Россия и Китай. А на подходе другие региональные лидеры — либо отдельные игроки, либо их союзы.

Вот Великобритания и хочет использовать свои былые связи как в Европе, так и по всей планете — в арабском, тюркоязычном, азиатском и даже африканском (одна ЮАР чего стоит) мирах.

Украинская дубинка Лондона

В Европе таким инструментом Лондона однозначно избрана Украина. Ее по мере уходя США из этой — восточной — части Европы Великобритания и хочет использовать в прежнем двойном назначении. Быть, с одной стороны, гнойником, мешающим установлению нормальных отношений между Россией и прочей континентальной Европой во главе с Германией или Францией (как уж они там между собой поделят лидерство). С другой — поддерживать Украину как антироссийский и даже агрессивно-русофобский таран и военный плацдарм-полигон для, как говорят тинэйджеры, «гонева» на Россию. А теперь вот еще и на ее союзника — Белоруссию.

Великобритания сегодня активно замещает США в Украине. Например, после такого неожиданного, но символичного признания королевой Елизаветой II Севастополя «российским», президент Украины Владимир Зеленский засобирался в Лондон уже в конце этого месяца. Как сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, стороны проведут оценку тех договоренностей, которых достигли в ходе визита главы Украины в Лондон год назад. Ну, это тогда, когда Зеленский даже тайно и скрытно, без СМИ, посетил штаб-квартиру британской спецслужбы МИ-6 и с нею решал, как жить дальше. «Позднее у нас будет заседание стратегического диалога….Поэтому я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Великобритании смогут пересмотреть, что было сделано за год, и направить усилия на будущее», — сказал посол.

Межуев рассказал, сможет ли Великобритания заменить США в Европе
Межуев рассказал, сможет ли Великобритания заменить США в Европе
© РИА Новости, Владимир Трефилов

А в октябре 2020 года Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которых было подписано соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве между двумя странами. Были встречи со спикером Палаты общин (нижняя палата парламента Великобритании) Линдси Хойлом и британскими инвесторами.

Согласно достигнутым тогда договоренностям, Великобритания построит на Украине две совершенно новые военно-морские базы по стандартам НАТО — по одной в Черном и Азовском морях. В ближайшее время британцы передадут Киеву два почти новых минных тральщика и ракетное вооружение, которое тоже должно дислоцироваться в Черноморском бассейне. На британских верфях уже начато строительство двух военных кораблей для Украины в рамках британского кредита в размере 2,5 млрд. долл., который будет с процентами отдавать Украина, а используют его в своих нуждах британцы.

На таких же условиях будут работать и базы: там смогут разместиться британские корабли и вспомогательное оборудование, а обслуживать все это будет Украина. Так же работает в Антарктиде украинская станция «Академик Вернадский», переданная Украине в 1996 году британская «Фарадей», все собранные данные которой Украина должна теперь безвозмездно передавать Лондону, но обслуживать станцию сама. Для этого Украина недавно прикупила и подержанных ледокол «James Clark Ross». Стоит он 5 млн. долл., а его обслуживание в год — 6 млн. «зелени». Но британцам, согласитесь, такой гешефт выгоден, а Украину юзают «ради европартнерства».

Точно так же Великобритания в этом регионе наряду с Украиной пытается использовать и Турцию, которую хочет использовать в своих целях в двух направлениях — против Европы через Балканы и против России на Кавказе, а через него и в Средней Азии, где когда-то и вела «Большую игру» против империи Романовых.

Резюме

Однако есть в этом деле одно «но» — позиция России, не считаться с которой уже нельзя. В прошлом году Зеленский также встретился с внуком королевы Елизаветы II принцем Уильямом и его уже упомянутой супругой Кейт. Прямо в Букингемском дворце. Может, они, пообщавшись с бывшим комиком, почувствовавшим себя Наполеоном, и подсказали бабушке, что есть такая Украина, у которой Россия «отобрала Крым», но есть проблемы. А королева-то — умная и политически опытная, на троне сидит почти 70 лет, пережила и упадок Британской империи, расцвет СССР, и холодную войну, и монополярной господство США. И она на генетическом уровне знает, что Россия редко когда отдает что-то свое, особенно для нее стратегически важное. А потому так и написала в адресе крымским школьником, ничего не путая в новой географии, которая овладевает миром и которую, судя по всему, придется учить и Зеленскому.

Владимир Скачко: кто он
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