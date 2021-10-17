Весной 2021 года на Украине было совершено очередное открытие. Автор - на тот момент пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель. Чиновнице открылось, что Россия не является монополистом русского языка

Теперь бренд ей придется делить с Украиной, в которой существует «украинский русский» как часть культурного разнообразия. Не стоит приводить ее цитату дословно, поскольку каждый украинский чиновник теперь считает долгом высказываться на любую тему, от гиперлупа до вопросов языкознания. Однако это заявление представительницы команды Зе было бы неправильно игнорировать.

Украинские чиновники — это такие чиновники, которые способны не просто выдвигать дерзкие гипотезы и идеи, но и с яростью бюрократа воплощать свои слова в жизнь. Но если гиперлуп они могут воплощать только словами, то гуманитарная сфера — это их всё. Это обернулось бы анекдотом, если бы касалось чего угодно, кроме «мовных» вопросов. Тут они сильны. Здесь начинается трагедия русскоязычных граждан Украины. Они беззащитны перед «мовными» инспекторами. Так что слова Мендель о существовании «украинского русского» звучат угрожающе, и они обязательно повлекут за собой последствия. Мендель заявила о существовании «украинского русского языка» © Facebook, Iuliia Mendel

Как весело все начиналось

Сегодня языковой вопрос на Украине выглядит как нечто из фильмов ужасов. У взрослых, кто вырос в условиях, когда украинский и русский мирно сожительствовали и все друг друга понимали, есть иммунитет. А вот с детьми все очень плохо. Русскоязычным детям, кто на улице, дома и в интернете общается по-русски, навязывают чужую, враждебную «мову».

Это не чистый для понимания язык Шевченко, нет. Современный украинский язык — это рукотворный монстр, в который ежедневно пихают новые и новые слова/обороты, строящиеся по принципу «абы не как у москалей». Эту тарабарщину и взрослые понимают с трудом, а дети не понимают ее вообще. Оно бы ничего, но на этой кракозябре написаны школьные учебники. Как результат, уровень школьного образования и соответственно образованности населения рухнул в пропасть.

Ужас? Ужас. А как весело все начиналось!

Жил да был на телеканале СТБ литературный редактор Виктор Кабак. Персонаж этот реальный, автор этих строк работал с ним за соседним столом. История умалчивает, почему, но именно он стал воплощением смешных, веселых историй об украинском новоязе. Виктор — человек хороший и веселый. И к своему труду украинского литературного редактора относился серьезно. Поэтому глубоко копал. Именно он, не будучи главным на канале СТБ, своими руками создал новояз, который очень смешил украинских зрителей. Его слова, звучавшие знакомо, но совершенно непонятно, получили название по фамилии автора — «кабакизмы».

Ничто не предвещало беды. Поэтому товарищи по работе и даже начальство восприняло инициативы литредактора спокойно, с юмором, доброжелательно. И зазвучали от украинских ведущих — гэбрэи (евреи), Эуропа (Европа), павза (пауза), Атэни (Афины), спортовэць (спортсмен), опука (мяч), Антiн (Антон) и прочее. Зрителей это веселило, рейтинги росли.

Кое-кто крутил пальцем у виска, но им советовали пойти купить чувство юмора. А Витя Кабак стал популярен, но не задавался. Слава стимулировала его копать еще глубже, и за пару лет (дело было в конце 2000-х) он превратился в генератора слов. Кабакизмы усложнились, появились ввижальнопричинэць (галлюциноген) зъявысько (феномен), оживляч (реаниматор), шинквас (стойка бара), шабельтас (портупея), легкопаднык (парашютист) и многое другое. Вершиной творчества Вити Кабака автор считает то, что однажды принесла ему возмущенная сотрудница. «Крыжани кардуплыкы». Этот кабакизм означал космические объекты — «ледяные карлики». Автор расхохотался и прочитал это в эфире, сочтя свой поступок веселым озорством.

Роковая политизация

«Русский язык давно демонополизирован»: Косачев отреагировал на глупость пресс-секретаря Зеленского © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Леонида Кравчука на посту первого президента страны.

Хитрый Кравчук, который едва избавился от партбилета Компартии, в то время подчёркивал свою приверженность мультикультуризму. Но уже к выборам 1994 года сильно поправел. 27 марта 1994-го в Донецкой и Луганской областях прошли местные совещательные опросы, на которых около 90% проголосовали за узаконивание двуязычия на областном и государственном уровнях.

Языковая карта становилась все больше политической и нужной на любых выборах. Это, к сожалению, стало одной из причин нынешней катастрофы. Если вопрос не политизировался, то ничего похожего на современную ситуацию не было бы никогда. Но прошлого не вернешь. Если в начале 1997 года только Коммунистическая партия Украины (КПУ) и Прогрессивная социалистическая партия Украины (ПСПУ) требовали повысить статус русского языка, то к году выборов (1998) это требование поместили в свои программы ещё шесть партий и блоков: СЛОн, Союз, ПДЭС, ПЗО, ПРВУ и «Трудовая Украина».

И вот интересный парадокс. Это все была чистая демагогия. Никто из указанных партий, существовавших тогда, вплоть до Партии регионов, реально имевшей всю полноту власти, не собирался выполнять это предвыборное обещание. Оно было лишь приманкой, обманывавшей русскоязычных граждан Украины. К примеру, одним из лидеров списка партии «Трудовая Украина» был киевский градоначальник Александр Омельченко, при котором количество средних школ с русским языком обучения в Киеве сократилось до семи.

От Ющенко к Януковичу

Но тему русского языка использовали не только они. Мало кто помнит: 18 октября 2004 года стало известно, что кандидат в президенты Виктор Ющенко собирался издать указ «О защите прав граждан на использование русского языка и языков других национальностей Украины». Трудно поверить, но этот правый национал-популист собирался обязать чиновников общаться с гражданами на родном для них языке.

Согласно обещанному указу, государственные служащие должны были бы свободно владеть русским языком и проходить аттестацию на знание как государственного (украинского), так и языков национальностей, которые компактно проживают на той территории, где работает конкретный чиновник.

Указ Ющенко обещал подписать ещё в феврале 2005 года, однако этого так и не произошло. А уже в апреле «оранжевый президент» отрекся от своих предвыборных обещаний, заявив, что никогда такого не обещал и ничего подобного не подписывал. В любом случае каденция Ющенко стала прологом к нынешнему языковому геноциду. Но наглеть тогда националисты еще не смели. Еще сильна была Партия регионов, еще сильно ее опасались западнее Збруча. Но, увы, регионалы сами уничтожали свой авторитет и престиж.

На парламентских выборах 2006 года в русскоязычных областях они победили. Победили, в том числе обещая государственный статус русского языка. Их поддерживали КПУ и ПСПУ. Их было больше, чем тех политсил, которые этому противились. Тогда против были «Блок Юлии Тимошенко», «Наша Украина», а также левоцентристская Соцпартия бывшего коммуниста Александра Мороза.

В ответ на заявление Ющенко о том, что на Украине был, есть и будет только один государственный язык — украинский, Янукович ответил, что он будет вводить региональный статус русского языка, а в дальнейшем подумает над приданием ему статуса государственного. Эти слова были записаны в основных задачах правительства… Но Янукович ничего не сделал, сославшись на отсутствие в Раде конституционного большинства в 300 голосов.

Это трудно объяснить, но Виктор Федорович и его политическая сила систематически не выполняли свое обещание сделать русский язык государственным. До самого своего свержения в 2014 году. Когда русские были вынуждены пойти на крайнюю меру и стали защищать право на русский язык, прибегнув к силе оружия.

Кабакизм как государственный строй

Языковой омбудсмен ответил пресс-секретарю Зеленского про русский язык © Facebook, Тарас Кремінь

Одним из таких негодяев является непосредственный начальник чудака-редактора, экс-директор телеканала СТБ, экс-министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Апологет драконовского законопроекта о медиа, который запрещает позитивно отзываться о деятелях СССР или России, дальнейшей украинизации и финансирования из бюджета нацистских организаций типа Института национальной памяти. Это еще один медийщик и руководитель многих телекомпаний Украины Николай Княжицкий — автор фашистского «мовного» закона. И другие, кто после государственного переворота очутился в депутатском кресле.

Не способные ни на что, кроме бесконечного словоблудия, они творят то, что умеют, — гуманитарное зло. В новом законе о языке «кабакизмы» уже закреплены и обязательны для всех: феминитивы (членкини, поэтки и критикессы), вариативное написание и произношение слов с буквой «ф»: Федор — Теодор, эфир — етер, миф — мiт и так далее.

«Цель закона — избавить язык от русизмов», — поясняет профессор Богдан Ажнюк, который работал над новой редакцией.

И вот вы видите, как на ваших глазах в реальности воплотилась пьеса Эжена Ионеско «Носороги».

В городе появляются носороги. И люди с ужасом на них смотрят. Носорогов с каждым днем становится все больше. Кто-то узнает среди грозных животных своих родных, знакомых, даже начальство. Постепенно ужас и омерзение сменяется доводами о том, что в сущности носороги вовсе не злые, но гармоничные, красивые и сильные. И многие порядочные люди совершенно бескорыстно соглашаются превратиться в носорогов. Одни — ради поддержки тренда, другие — чтобы не выделяться. Так все жители города стали носорогами. Но остается один, который отказывается. И уже идет штурм его дома. Но он отказывается.