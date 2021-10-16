На постсоветском пространстве у Белоруссии образ одной из самых спокойных и неприметных республик региона

От «Полесской Венеции» до «лёгких планеты»: 5 туристических мест, которые нужно посетить в Брестской области © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Самая крупная страна Европы без выхода к морю

По мировым меркам территория Белоруссии невелика — составляет всего около 208 тысяч квадратных километров. Это в три раза меньше, чем Украина. Но в Европе совершенно иные территориальные масштабы, чем в других регионах планеты, поэтому республика по местным меркам имеет довольно внушительные размеры. Она может вместить в себя, например, территории Греции, Бельгии и Швейцарии, вместе взятые.

А кое в чем республика даже является лидером в этой части света: самой крупной по территории страной, не имеющей прямого выхода к морю. Белоруссия полностью окружена сушей, и любые иные европейские государства с такой же характеристикой своего расположения (Венгрия, Австрия, Чехия, Швейцария, Сербия и т. д.) меньше Белоруссии.

Самая болотистая страна Европы

На территории Белоруссии около 2,5 миллиона гектаров занято болотами. Это самый высокий показатель среди стран Европы (кроме России). Тем не менее в процентном отношении болот ко всей территории государства республика с лихвой опережает и Россию.

Болото занимает значительное место в белорусском фольклоре, ему посвящено множество сказок и легенд. В народе считалось, что там живут черти, водяные и прочая нечисть.

Самая большая популяция зубров в мире

Мифы и легенды дремучих белорусских пущ — Беловежской, Налибокской и Голубицкой © tourstars.ru

Самый известный представитель фауны в заповеднике — зубр, который признан вымирающим видом. Пуща — одно из нескольких мест в мире, где его еще можно увидеть. При этом популяция этого вида там самая крупная в мире.

Самый большой самосвал в мире

Белорусской автомобильный завод (БелАЗ) может похвастаться производством самого крупного в мире по размерам самосвала. Его высота составляет 8,7 метра, а грузоподъемность — до 500 тонн.

Этого гиганта можно увидеть только в карьерах. Производство данного вида самосвала началось в 2014 году.

Лидер Европы по числу обнаруживаемых кладов

Любопытным и необычным фактом является то, что в Белоруссии число кладов, обнаруживаемых за год, является самым большим среди других стран Европы. В недрах республики регулярно находят древние предметы (украшения, посуду, бытовые приборы) и сокровища.

Дело в том, что исторически через эту территорию, находящуюся на перекрестке древних торговых путей, войн и цивилизаций, проходило множество представителей разных культур с разными целями. Поэтому земля до сих пор хранит в себе их следы, многие из которых можно назвать легендарными. Древние пушки и иные орудия, а также статуи, монеты отправляются в музеи.

Первая в мире по выдаче Шенгенских виз

Белорусы — мировые лидеры по количеству выданных за год Шенгенских виз. Такой факт констатировала пресс-служба Еврокомиссии. Указано, что в среднем ЕС выдает порядка 700 тысяч виз данного типа гражданам республики.

Видимо, здесь сыграл свою роль «безвиз» Брюсселя с Украиной (украинцам перестали выдавать визы Шенген), а также тот факт, что среди россиян очень популярными направлениями для путешествий выступают Турция, Египет и Таиланд, а не Европа.

Кроме того, Белоруссия территориально находится очень близко к Польше и Литве (Вильнюс от Минска отделяют менее 200 километров), чем также можно объяснить популярность европейского направления путешествий для граждан республики.

Первая в мире страна легальной криптовалюты

Белоруссия — первая в мире страна, легализовавшая криптовалюты. Соответствующий указ президент республики Александр Лукашенко подписал 22 декабря 2017 года.

Граждане республики получили налоговые льготы на операции с криптовалютами, включая майнинг, до 2023 года. Компании и предприятия, в свою очередь, получили возможность создавать и размещать собственные токены, совершать операции через операторов обмена.

Единственная страна в мире, где празднуют День Октябрьской революции

Белоруссия осталась единственной страной в мире, где День Октябрьской революции 7 ноября сохранил статус государственного праздника. В это же время в других странах бывшего СССР этот главный советский праздник был либо полностью отменен, либо переименован.

Помимо праздника, в Белоруссии до сих пор существуют октябрята, пионерия и Комсомол. Последний, правда, «декоммунизирован» и называется теперь Белорусским республиканским союзом молодежи. Также многие советские названия в республике сохранились и в системе государственного управления — ГАИ, КГБ, милиция, исполкомы и т. д.

Единственная страна Европы со смертной казнью

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь для преступников. Пришедший к власти в 1994 году Александр Лукашенко провел в 1996 году общенациональный референдум, на который был вынесен вопрос — считает ли население нужным отменить сохранившуюся с советского времени меру наказания в виде смертной казни.

По итогам общенародного голосования в 1996 году 80,44% проголосовавших выступило против отмены смертной казни.

Только референдум. Отменят ли в Белоруссии смертную казнь © РИА Новости, Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Единственная страна Европы, не входящая в Совет Европы

Сохранение смертной казни, а также выстраивание авторитарной модели управления в Белоруссии стали камнем преткновения в отношениях республики с Западом, посему республика так и не присоединилась к Совету Европы.

Сегодня она является единственной страной, располагающейся в европейской части света, не являющейся членом указанной организации. Любопытно, что к Совету Европы в свое время присоединились даже Турция и Азербайджан.