Война между Украиной и Россией возможна, если Запад убедит власти Украины в её необходимости. В то же время в Киеве прекрасно понимают, к чему могут привести полномасштабные боевые действия

Власти Украины продолжают говорить о возможной полномасштабной войне с Россией. В сентябре президент Владимир Зеленский отмечал, что война между странами «может быть».

«Потенциал в этой теме есть. <…> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — сказал Зеленский.

Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией Валерий Залужный писал в Facebook, что победой Киева в противостоянии с Россией станет вступление Украины в ЕС и НАТО.

При этом 13 октября в ЛНР заявили, что украинские диверсанты захватили в плен их представителя в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В свою очередь в Киеве заявили, что его задержали, когда сотрудник проводил разведку их позиций под видом разминирования, что в ЛНР опровергли. Там также обвинили спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе похищенного офицера.

Уже 13 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил журналистам, что ЛНР полностью прекратила взаимодействие с киевской стороной. То есть ситуация в Донбассе обостряется. А председатель правления Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы РФ Александр Бородай сказал в комментарии ИА «Новороссия», что эта ситуация «определенным образом является casus belli, поводом к войне». Конец диалога. Зачем Украина захватила офицера СЦКК в Донбассе © фото из открытых источников

Возможна ли война между Россией и Украиной? Если да, какие сценарии возможны? А также вмешается ли Запад? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили российские политические эксперты.

«Зеленский боится поражения»

Война между Россией и Украиной возможна, говорит политолог, журналист Виталий Третьяков. Есть силы на Западе, которые к этому подталкивают Зеленского, но он боится очевидного — поражения.

«Если начнется массированное вооруженное вторжение ВСУ либо других организованных сил с территории Украины на территорию ЛДНР, Россия, в зависимости от масштабов этого вторжения, окажет вооруженную поддержку народному ополчению ЛДНР, но это фактически будет война между Украиной и Россией», — заявил Третьяков.

Что касается возможной поддержки Запада, напрямую НАТО не выступит на стороне Украины. В то же время эксперт признаёт, что в нынешнем состоянии власти на Украине Россия не может сделать ничего, чтобы принудить Украину к миру.

«Это могут сделать США: просто заставить власти Украины — не только Зеленского, но и радикальных украинских националистов нацистского цвета, — но пока не видно, чтобы США были к этому готовы», — отметил Третьяков. Виталий Третьяков: Зеленский между двумя страхами — войны с Россией и давлением неонацистов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Украина будет выступать инструментом войны, торпедой»

Война возможна, если Россия и ее глобальные противники зайдут в непреодолимые противоречия, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. Но Украина будет выступать не столько субъектом, сколько объектом этой войны, инструментом, торпедой, прогнозирует эксперт.

Он также полагает, что в нынешних условиях не получится принудить Украину к исполнению Минских соглашений.

«В течение последних семи лет мы получили очень ценный опыт и убедились, что это невозможно. Мы возлагали некоторые надежды на смену президента на Украине, и мы увидели, что стало только хуже.

Пока Украина не обладает субъектностью, пока там влиятельные националисты в качестве инструментария, ничего не изменится», — категоричен Безпалько.

«Пускай они там на Украине определятся у себя»

Война между Украиной и Россией возможна при одном условии — если Украина совсем окончательно потеряет рассудок и устроит полномасштабные боевые действия, говорит политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Армен Гаспарян.

Однако у него есть большие сомнения в том, что это возможно, «потому что одно дело, когда ты в стенах Верховной Рады что-то выкрикиваешь, или на каком-то телеканале, или даже в офисе президента Зеленского, и совсем другое — когда ты трезво оцениваешь потенциал». Александр Костин: России достаточно завоевать портовые города и Юго-восток Украины © Facebook, Alexandr Kostin

В случае же, же война действительно случится, её подлинным бенефициаром будут Соединенные Штаты, добавляет Гаспарян, а главным пострадавшим — сама Украина.

При этом эксперт считает, что «принуждать Украину к миру» не нужно.

«Я согласен со статьей Дмитрия Медведева, который сказал — давайте подождем, хватит. Пускай они сами там определятся у себя», — заявил политолог.

«Американцы своими руками не воюют»

Война возможна, если «безответственная, невменяемая украинская сторона, которая сейчас ощущает ослабление поддержки со стороны американцев и европейцев, которым Украина поднадоела, внезапно развяжет боевые действия на Донбассе», говорит генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

В таком случае России однозначно придется отвечать, а Запад воздержится.

«Американцы своими руками не воюют, а заставить европейцев будет крайне тяжело. Они все будут ужасно возмущены, они будут делать всякие заявления, но никто за Украину воевать не будет», — прогнозирует Мамонтов.

Владимир Мамонтов: Всегда надо оставлять зазор между киевской властью и народом Украины © Sputnik / Miroslav Rotari

«Нужно выполнение Минских соглашений в той последовательности, в которой мы постановили. Если нужны какие-то косметические изменения — давайте подумаем об этом», — заявил Мамонтов.

«Война не нужна ни Украине, ни России»

Обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов считает, что война между Украиной и Россией невозможна в принципе. Война не нужна Украине, потому что она понимает, что слабее, также война не нужна России, потому что «мы воспринимаем Украину как часть исторической России и исходим из того, что это один народ с нами, воевать с собственным народом мы не будем, как громка ни была бы часть населения Украины, которая считает Россию врагом».

«Я не вижу вариантов, чтобы Россия напала на Украину или Украина бы развернула боевые действия против России. Со стороны Украины возможны провокации в Донбассе, но только до того момента, пока Украина понимает, что ответным ударом ей причинят непоправимый ущерб», — обрисовал ситуацию политолог.

Впрочем, он допускает, что может случиться провокация третьих сил, заинтересованных в том, чтобы устроить русско-украинскую войну.

«Грубо говоря, это та часть западных элит, которая на это делает ставку, которая считает, что для сдерживания России прекрасным вариантом будет устроить кровавую баню между Россией и Украиной.

Я не верю, что им удастся спровоцировать украинское руководство на подобные вещи», — заявил Акопов.