К началу отопительного сезона на Украине начался газовый кризис, вызванный высокими ценами и отсутствием газа в хранилищах. Закарпатская и Полтавская области объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок голубого топлива. Не намного лучше ситуация и в других регионах

От отопления отключают бюджетные организации в Одессе и Ивано-Франковске. Не подается тепло в школы и детские сады, больницы и государственные учреждения. Стоимость газа для них увеличилась в четыре раза, хотя украинское правительство обещало не повышать тарифы.

Школы и больницы без отопления

Глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов заявил, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) определила положение с поставками газа в бюджетные и коммунальные учреждения чрезвычайной ситуацией. Эксперт: Европа создает антироссийский «газовый фронт» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Такое же решение приняла комиссия ТЭБ в Закарпатской области. По ее данным, украинские поставщики, которые до роста цен смогли выиграть торги и заключить договоры на поставку топлива бюджетным учреждениям, теперь отказываются это делать. Потребность природного газа для бюджетных учреждений на момент отопительного сезона составляет ориентировочно 25 млн куб.м.

Об угрозе срыва отопительного сезона в учреждениях социальной сферы и бюджетных учреждениях членам комиссии доложил директор одесского департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Антон Шалигало. По его словам, в настоящее время в бюджетные учреждения поступают многочисленные письма от поставщиков услуг с предупреждением о прекращении поставок газа.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив жалуется, что не обогреваются больницы. «В учреждениях здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла. Несмотря на то, что в начале года была договоренность о цене на газ 7-8 гривен за куб, теперь, выходит, — по 30? А это дополнительно 500 тысяч из городского бюджета», — написал Марцинкив.

Цены на газ уже стали причиной остановки ряда украинских предприятий. Они также спровоцируют повышение цен на все услуги, как говорит председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Стоит ожидать подорожания почти всех видов услуг, потому что в цене вырастет либо газ для котельных в торговых центрах либо стоимость тепла торговых центров. А вслед за ним потянутся цены на услуги всех видов — спортзалы, бассейны, аренду помещений под бизнес», — говорит эксперт. Он также прогнозирует рост цен на стройматериалы, а следовательно, на новое жилье, так как для производства цемента и кирпича в больших количествах используется природный газ. Глава европейской дипломатии назвал безупречным соглашение Венгрии и «Газпрома», разозлившее Украину © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

В некоторых офисах и сервисах уже сейчас можно увидеть «буржуйки» стихийно устанавливаемые замерзшими сотрудниками.

В сентябре президент Зеленский вроде бы подписал меморандум с «Нафтогазом» и региональными властями, по которому цены на газ не должны были повышаться. Однако подписанные Зеленским меморандумы не стоят даже той бумаги, на которых они составлены.

«Все знают о том, что народный президент Владимир Александрович Зеленский гарантировал низкие тарифы на газ в этом отопительном сезоне. Но не все знают, что, как и многие другие заявления представителей власти, пафосно подписанный меморандум — полная туфта. По всей Украине директора тех школ и детских садов, которые отапливают помещения собственными котельными, сейчас поставлены перед выбором: покупать газ по 35-45 тыс грн или мерзнуть», — пишет Telegram-канал The Panda.

Реакцией центральных властей на чрезвычайные ситуации в регионах стала зачистка СМИ и давление на местную власть, чтобы та не сеяла панику.

«В нескольких регионах Украины сложилась критическая ситуация с обеспечением газом больниц, школ, детских садов и других бюджетных учреждений. В Закарпатской и Хмельницкой областях местные комиссии по ТЭБ и ЧС уже объявили чрезвычайные ситуации техногенного характера. Достаточно сложная ситуация также в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. В этой ситуации центральная власть не нашла ничего умнее, как…зачищать информационные сообщения с мест о возникшей проблеме. Более чем очевидно, что на мэров оказывают давление чтобы те не возмущались публично. По нашей информации, курирует вопрос силового влияния на местные власти заместитель Главы ОП Кирилл Тимошенко. Многим уже намекают, что начнутся уголовные дела, если мэры будут гнать волну дальше», — сообщает Telegram-канал «Рейтинг преЗедента». «Будем экономить»: Зеленский рассказал, как Украина готовится жить без российского газа © REUTERS, Gleb Garanich

Пару недель назад премьер-министр Денис Шмыгаль заверял украинцев, что в хранилища закачаны более 18 миллиардов кубометров газа, чего должно хватить стране на отопительный сезон. Однако он умолчал, что в хранилища на Западной Украине газ закачивается преимущественно для его дальнейшего экспорта в страны ЕС. Проще говоря, на фоне рекордных цен на газ власти Украины встали перед выбором: продать подороже газ европейцам или обеспечить ранее купленным дешевым газом свои больницы и школы? Выбор был сделан. И этот же сценарий повторится, даже если Киев обеспечат какими-нибудь гуманитарными поставками газа — его тоже перепродадут.

Ежегодно Украина добывает около 20 млрд кубометров газа, который преимущественно реализуется на внутреннем рынке. Потребности населения Украины — около 14 миллиардов кубометров. К тому же с каждым годом потребление снижается — дома хуже отапливают, население сокращается, но для населения собственного газа от этого больше не становится. Этой весной Денис Шмыгаль даже пообещал к 2025 году отказаться от импорта газа и использовать исключительно украинский газ, который добывают преимущественно в Полтавской области — той самой, где сейчас объявлена чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.

Кому принадлежат газовые недра Украины

Однако продавать газ промышленности — выгоднее, а еще выгоднее экспортировать на фоне нынешних высоких цен. Его добывают частные компании, которые руководствуются рыночными принципами.

Крупнейшими месторождениями украинского газа обладает «Укргаздобыча» и «Укрнефть», контрольный пакет акций которых принадлежит «Нафтогазу», а 42% структурам группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Однако последние годы их обходит по объемам добытого газа компания «Нефтегаздобыча», которая принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. Сейчас это крупнейшая частная газодобывающая компания Украины. Она разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области — Семиринкивському и Мачухскому.

В 90-х, когда активы компании были выведены из государственного предприятия, ее контролировал экс-президент Петр Порошенко.

Одной из крупнейших частных газодобывающих компаний на Украине является Burisma-group Николая Злочевского. В ее наблюдательный совет какое-то время входил сын нынешнего президента США Хантер Байден. В группу «Бурисма» входят: ООО «Эско-Север», ООО «КУБ-ГАЗ», ООО «Первая Украинская газонефтяная компания», ООО «Пари» и ООО «Надрагаз».

Есть еще «Укрнефтебурение» — крупная газодобывающая компания со 100% частным капиталом. Ее контролируют Игорь Коломойский и экс-депутат Виталий Хомутынник. Основной актив компании — Сахалинское нефтегазовоео месторождение.

Около 100 миллионов кубов газа в год добывает и компания «Гео Альянс» олигарха Виктора Пинчука. Примерно на том же уровне работает и «Смарт-энерджи» Вадима Новинского.

Бенефициаром добычи украинского газа является и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Формально они записаны на старого друга Авакова и экс-депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого, который является собственником компаний ООО «Энергия-95», ООО «Актив Газ Ресурс» и ООО «Сахалинское».

Небольшие доли в украинской газодобыче имеют иностранные компании. Зеленский: Энергетическая независимость Украины возможна только с российским газом © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Летом польская компания PGNiG подписала соглашение, предусматривающее покупку поляками контрольного пакета акций украинского "Карпатгазвыдобування". Добывает газ на Украине и «Арабский энергетический альянс» — компания из Кувейта, а также лондонская JKX Oil & Gas plc.

Добытый частниками газ либо поступает «своим» промышленным предприятиям, либо реализуется на внутреннем украинском рынке. Частные газодобывающие компании с 2019 года осуществляют также экспорт добытого на Украине газа в страны восточной Европы (Словакию и Венгрию).

Собственный газ «реверсом» через Амстердам

При этом Украина формально не только закупает якобы «реверсный» словацкий газ (на самом деле — российский) по биржевым ценам в Нидерландах, она так же поступает и со своим газом, который виртуально как бы совершает путь из Полтавской области в Полтавскую область через Амстердам с наценкой за транспортировку, которой по факту не осуществляется. Таковым было одно из требований МВФ.

По этой же причине и ряд продуктов питания украинского производства на Украине стоит дороже, чем в Праге или Берлине. Обусловлено это аппетитами монополистов в этой сфере и необходимостью собирать деньги с населения для выплаты внешних кредитов.

«У нас сложилась уникальная ситуация, когда промышленность покупает природный газ, реэкспортированный в Украину через люксембургские и швейцарские "прокладки", частные трейдеры продают газ украинской добычи в Европу, а население оплачивает его же, но по цене дороже и экспортного, и импортного», — комментировал ситуацию украинский экономист Алексей Кущ. Путин оставил газовиков США без зарплаты - World Oil © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Цены искусственно привязали к котировкам на европейских хабах: сначала в 2016 году — к немецкому NCG, а в январе 2020-го — к TTF в Амстердаме, цены на Украине в отопительный сезон сравнялись с ценами в Европе, несмотря на то, что она импортирует менее трети от потребляемого газа. Фактически украинцам продают дешевый отечественный газ по пиковым ценам в Европе.

Та энергонезависимость, о которой власти Украины постоянно говорят, к которой якобы стремятся, находится фактически под боком. Газ украинской добычи, как и транзитный газ, закачанный в хранилища, создает сверхприбыли украинским олигархам, а также экспортируется в страны Европы, откуда затем формально импортируется российский газ с рядом наценок и накруток. И только благодаря этому в школах и больницах украинских городов нет сейчас отопления.

Можно увеличивать добычу украинского газа, можно увеличивать через Украину транзит российского газа, но это не значит, что обычные граждане не будут мерзнуть зимой. Это будет значить лишь то, что прибыли увеличат Ахметов, Коломойский, Пинчук, а также ряд польских, арабских и британских бизнесменов.