В прошедшие выходные, 9-10 октября 2021 года, в столице Катара Дохе состоялись первые переговоры между представителями США и запрещенного в России движения «Талибан», и определенная новая угроза появилась и у Москвы, и у Киева

Это первая такая встреча США и талибов. И первый дипломатических успех последних, которые сейчас пытаются прорвать изоляцию после захвата власти в Кабуле.

У России же может-таки возникнуть новый источник нестабильности и напряженности в мягком среднеазиатском подбрюшии, если талибы понесут свой «свет ислама и законов шариата» на север, в пять бывших советских республик: Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и через них в Казахстан. А возможное смещение американской помощи на талибов может — временно или даже навсегда — уменьшить ее или оставить без нее Украину, которая в последние годы успешно продает на внешней арене лишь русофобию и позиционирует себя как «защитницу Запада на переднем крае войны с Россией». Получается, талибы — естественные конкуренты Украины в борьбе за американские деньги, как ни крути. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Переговорам же в Дохе не помешало даже то, что «Талибан» недавно с позором изгнал американцев из своей страны. Они подтвердили главный принцип реал-политик: у стран нет вечных друзей или врагов, есть вечные национальные интересы. И США, потерпев такое страшное поражение, совсем не собираются уходить из Афганистана и оставлять Среднюю Азию на откуп России, Китаю, Ирану, Пакистану или Турции с ее пантюркистскими планами Реджепа Эрдогана.

А позиции и планы сторон предельно ясны — схема стара и проста. Для США в этом регионе по-прежнему важно окружать Россию зоной хаоса и нестабильности по всему периметру границ, по возможности ссорить ее с Китаем, не давать Китаю устанавливать свой контроль над Афганистаном и налаживать или углублять имеющееся сотрудничество с Пакистаном и Ираном, мешать Ирану и Пакистану.

Китаю важно добраться до богатой и практически нетронутой пока кладовой афганских природных ископаемых (в первую очередь того же лития) и изничтожить очаги уйгурского джихадизма, донимающего Поднебесную в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (СУАР). И у Китая все может получиться: на днях теракт в Кундузе с гибелью 46 и ранением более 100 человек осуществил смертник-джихадист, уйгур по национальности Мохаммад аль-Уйгури, а ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ). Вот эксперт по Афганистану Андрей Серенко и написал у себя в телеграм-канале: «Уйгурский смертник в кундузской шиитской мечети пришелся как нельзя кстати. Теракт в Кундузе может стать (и, скорее всего, уже стал) началом новой политической игры, конечной целью которой будет легитимация процесса выдачи талибами Пекину всех уйгурских боевиков, находящихся на территории Афганистана (а то без этого повода другие джихадисты выдачу «братьев-муджахидов» китайским коммунистам не заценят)». Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Пакистану, который практически взрастил, вскормил и пригрел в лихие минуты поражения «Талибан», важно, чтобы он не вышел из-под контроля и его можно было использовать, например, против Индии в войне за Кашмир. Ну, а шиитскому Ирану важно, чтобы суннитский Исламский Эмират Афганистан (самоназвание нынешней политической системы талибов. — Авт.) не развязал ненароком какие-то религиозные войны.

России и пяти среднеазиатским республиками, разумеется, нужен мир и стабильность в этом регионе. Недавно спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Москва пригласила талибов принять 20 октября сего года участие во встрече «московского формата», который объединяет, собственно, Россию, все пять центральноазиатских государств, входящих в ее «подбрюшье», Китай, Пакистан, Индию, США, Иран и афганские конфликтующие стороны. И который посвящен и призван способствовать урегулированию афганских проблем.

Возобновить его работу еще в августе текущего года, когда стал очевидны как американский крах в этой стране, так и возможный всесторонний и тотальный афганский кризис, предложил глава МИД России Сергей Лавров: «Я убежден, что "московский формат" имеет наибольшую перспективу, поскольку ситуация приобрела уже общерегиональное измерение. На нее реагируют и соседние страны, и страны, которые расположены дальше от Афганистана… Эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата». А его заместитель Игорь Моргулов даже обсудил ситуацию в Афганистане с американским послом в Москве Джоном Салливаном.

Но талибы пока не спешат в Москву. По сообщению РИА «Новости», их представитель Билал Карими уже заявил, что «Талибан» пока не решил, будет участвовать во встрече по Афганистану в «московском формате». И именно это может стать проблемой. Противники «Талибана»* активизировались в Киеве © РИА Новости, Игорь Егоров / Перейти в фотобанк

И, в принципе, понятно, почему талибы пока тормозят. Они вихляют, потому что торгуются и пытаются выжать максимум из внешнеполитических контактов. На первом месте у них — это, конечно же, международное признание их режима в Афганистане. На втором, но, может быть, даже более важном, чем признание, месте — оказание финансовой и гуманитарной помощи афганскому населению, которое при талибах уже страдает от всевозможных дефицитов — продовольствия, питьевой воды, электричества, тепла, вакцин против коронавируса и т. д. И представители «Талибана» сегодня, похоже, просто, но вполне логично ищут, кому бы продаться подороже и получить помощи побольше и побыстрее.

Сейчас вот подвернулись США. В состав прибывшей в столицу Катара делегации талибов вошли ее глава — новый глава МИД Афганистана Амир Ханом Моттаки, глава разведывательного управления Абдул Хак Васик, замглавы МВД Нур Джалал, министр информации и культуры Хайрулла Хайрхва, а также член политического крыла «Талибана» Шахабуддин Делавар. Американцев возглавил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, с ним приехали в Доху замспецпредставителя Госдепа США по Афганистану Том Уэст, представитель Агентства США по международному развитию (USAID) и другие официальные лица.

Американцы сразу обозначили свои цели: «признание, возобновление работы посольства США, отмена санкций и формирование инклюзивного правительства». А также — безопасный выезд из Афганистана для американских и других иностранных граждан, а также афганцев, находящихся в группе риска, и окончательная нейтрализация талибами остатков ИГ и «Аль-Каиды». «Славянский Афганистан»: эксперт-международник об отношении американцев к Украине © AP, Evan Vucci

Как сообщил по итогам первого дня переговоров Амир Хан Муттаки, не срывали своих планов и талибы: «В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи (Афганистану. — Авт.) и реализации Дохийского соглашения (между Вашингтоном и талибами от 29 февраля 2020 года. — Авт.)».

Однако если судить по имеющейся открытой информации об итогах этих переговоров, то ценность встречи — пока только в самом факте ее проведения. То есть в налаживании первых контактов. Ибо ни о чем серьезном стороны не договорились. В частности, о неготовности США решать гуманитарные проблемы афганцев свидетельствует тот факт, что на переговорах в Дохе отсутствовал Залмай Халилзад, один из архитекторов подписанного там же в феврале прошлого года упомянутого мирного соглашения между талибами и Вашингтоном, спецпредставитель Госдепа США по Афганистану. Этим документом, который предопределил вывод войск США из Афганистана, очень гордился тогдашний американский президент, а сам Халилзад, конечно же, прекрасно осведомлен о гуманитарных проблемах афганцев. Но его, повторяю, демонстративно не было.

Зато американцы перво-наперво сразу отвергли главное требование талибов — о признании их режима законной властью в Афганистане. Глава талибской делегации сказал, что предложил США «открыть новую страницу в отношениях Кабула и Вашингтона» и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Однако представитель Госдепа отрезал: «Эта встреча не посвящена признанию легитимности талибов. Мы по-прежнему исходим из того, что любая легитимность должна быть завоевана действиями самих талибов».

И талибы, по словам главы из делегации, ответили американцам «достойно»: «Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы». Другими словами, любое вмешательство США извне талибы встретят в режиме «можем повторить август-2021».

Не удалось пока договориться и о том, США помогут «Талибану» справиться с «Аль-Каидой» и ИГ. Талибы твердо сказали, что американцы могут успокоиться на этот счет: по словам представителя талибов Сухайла Шахина, «мы можем справиться с ИГ самостоятельно».

В итоге «Талибан» по-прежнему остается непризнанным законной властью не только США или коллективным Западом, но даже своими «вечными» помощниками — арабскими странами во главе с Катаром и даже Пакистаном, чей глава МВД Шейх Рашид Ахмад ранее говорил: «Они наши братья и соседи. Мы будем продолжать помогать им, не уступая давлению со стороны остального мира… Как только мир будет продвигаться к признанию Афганистана, Пакистан последует этому примеру». Наверняка сказывается влияние США: недавно в Исламабаде побывала первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Она и убеждала пакистанскую сторону содействовать смягчению режима в Афганистане. И, судя по всему, убедила.

Но США умеют добиваться своих целей не мытьем, так катаньем. Они еще могут за деньги натравить «Талибан» на Россию или на Китай. Ну, а нынешних украинских русофобов при власти «лишить сладкого» за «войну с Россией», требуя от них еще большей оголтелости за меньшие деньги. И ведь могут запросто добиться — просто так больше же никто денег Киеву не даст.