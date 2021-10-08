Марку Бернесу 110. Как в Польше запретили "Темную ночь"

В пятницу, 8 октября, Марку Бернесу, великому советскому артисту и исполнителю музыкальных песенных композиций, исполняется 110 лет. Его известность в СССР была феноменальной. Родившийся на Украине, Марк Бернес в годы Великой Отечественной войны и после нее спел все хиты тех лет, оставшись навсегда лучшим исполнителем "Темной ночи" и "Журавлей"

«Темная ночь» по праву считается одной из самых популярных песен советских лет, выделяясь среди них особым проникновенным лиризмом. Подчас даже не верится, что она была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в самые тяжелые дни войны — в 1943 году, для фильма «Два бойца», который рассказывал о буднях героической обороны блокадного Ленинграда.

Это великая песня о любви и надежде — и неудивительно, что ее популярность сохраняется спустя 76 лет после окончания Великой Отечественной. Несмотря на солидный возраст, «Темную ночь» по-прежнему охотно поют в дружеских компаниях и за семейным столом. Конечно, она больше всего известна в классическом исполнении Марка Бернеса, который и сыграл главную роль в старом военном фильме. Однако впоследствии эту композицию перепел весь цвет советской, российской и украинской эстрады: Леонид Утесов, Николай Щукин, Муслим Магомаев, Иван Козловский, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Дмитрий Хворостовский, София Ротару, Земфира, Баста, «Би-2», Дима Билан, Маричка Бурмака, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Noize MC, Фёдор Чистяков и Хелависа.

А согласно результатам опроса, проведенного в 2015 году журналом «Русский репортер», «Темная ночь» заняла почетное двадцать пятое место среди сотни самых популярных стихотворений России, обойдя многие известные стихотворения признанных классиков.

Эту песню знали и за пределами бывшего СССР — прежде всего, в Польше, где она известна под названием «Ciemna dziś noc», в переводе знаменитого поэта Юлиана Тувима, и хорошо знакома нескольким поколениям поляков — например, в исполнении вокального квартета «Chór Czejanda», певицы Веры Гран и певца Мечислава Фогга. Лирический характер композиции исключает из нее всякий политический подтекст, и до последнего времени ее достаточно часто исполняли на польской эстраде.

Однако на днях «Темная ночь» неожиданно стала причиной крупного политического скандала. Польская вокально-инструментальная группа «Kapela podwórkowa» намеревалась исполнить ее на концерте во время Европейской «Ночи музеев», который проходил 19 мая в Гданьском музее Второй мировой войны. Но директор музея Кароль Навроцкий категорически запретил исполнять эту «большевистскую песню», заявив, что на ее исполнение наложен запрет. А затем и вовсе прогнал прочь музыкантов.

«Я думал, что искусство может каким-то образом соединить, а не разделить нас, что слушая сентиментальные мелодии периода войны, мы будем размышлять над тем, какой была война, что мы можем сделать, чтобы никогда не повторить эту ужасную историю. Что мы встретимся в музее — месте культуры, и мы, музыканты, сделаем этот вечер особенным. Вы даже не представляете, как я ошибался», — написал об этом у себя на фейсбуке участник группы Петр Косевский.

Несмотря на всю дикость этого эпизода, он полностью укладывается в канву агрессивной антисоветской политики, которую последовательно проводит в жизнь правительство Польши. Достаточно вспомнить, что в конце прошлого года в Варшаве демонстративно снесли памятник Благодарности советским солдатам, установленный в Скарышевском парке, на месте захоронения советских солдат, которые погибли здесь при освобождении польской столицы. Причем таблицы с именами советских воинов были переданы в польский Институт национальной памяти, который как раз и выступил инициатором массового уничтожения таких памятных мест — в качестве одного из экспонатов оккупационной эпохи.

Да что там, вплоть до последнего времени польские власти вполне серьезно рассматривали возможность уничтожения одного из самых известных зданий Варшавы — знаменитого Дворца культуры и науки, построенного в 1952-1955 годах в качестве подарка Советского Союза польскому народу. Эта увенчанная шпилем башня высотой 230 метров, спроектированная по образцу и подобию московских высоток, была возведена на советские деньги советскими же строителями и является сейчас одним из самых известных и узнаваемых сооружений на территории Польши. Однако ее судьба до сих пор находится под вопросом — ведь правые фанатики считают огромный дворец позорным символом социалистического прошлого.

Впрочем, важно заметить: этот антисоветский джихад вызывает неприятие у достаточно значительной части польского общества. Так, жители Варшавы активно протестовали против сноса монумента в Скарышевском парке, создавая для этого инициативные комитеты и устраивая протестные акции. А запрет исполнения песни «Темная ночь» вызвал недовольство у многих аполитичных поляков. Ведущее национальное издание «Gazeta Wyborcza» опубликовала об этом статью с говорящим названием «Зона шариата в музее Второй мировой войны», отмечая, что директор Гданьского музея Кароль Навроцкий является ставленником правой партии «Право и справедливость», которая несет главную ответственность за националистическую «политику памяти».

«Ранее, внося изменения в основную экспозицию, Навроцкий уже изъял из нее упоминание о количестве бойцов, прошедших через советские партизанские отряды. В черно-белом историческом дискурсе "Права и справедливости" красноармейцы фигурируют лишь как абсолютное зло, в нем нет места идее, что они принимали участие в освобождении Польши и концентрационных лагерей. Недавно я ехала на поезде, который шел из Жешува в Краков, и кто-то в вагоне начал играть на скрипке мелодию "Катюши". Кароль Навроцкий наверняка велел бы высадить такого скрипача на ближайшей станции», — пишет об этом журналистка Эстера Флигер.

По ее словам, данный случай цензуры не является единичным эксцессом. Нечто похожее произошло в Лодзи, где депутат городского собрания от «Права и справедливости» Петр Адамчик потребовал изъять из репертуара местной филармонии произведения всемирно известных советских композиторов.

«На самом ли деле наша публика хочет слушать таких композиторов, как Дмитрий Шостакович с его просоветским творчеством (посвященная Ленину Симфония № 12, музыка к фильму "Новый Вавилон" о члене Парижской коммуны) или Сергея Прокофьева с его кантатой «Александр Невский?» — написал он в своем запросе, который шокировал представителей польской интеллигенции.

«У меня просто опускаются руки. Если Петр Адамчик и прочие представители «Права и справедливости» не понимают, какое место занимают эти композиторы в истории мировой музыки, то, пожалуй, уже ничего не поделаешь. Невежды из "Права и справедливости" хотят принимать решения за граждан и говорить им, что слушать. Может быть, тогда лучше вообще запретить музыку, как в Иране в 1979 году при талибах или в "Исламском государстве"? (запрещено в России. — Ред.). Сейм в его сегодняшнем составе наверняка принял бы соответствующий закон за одну ночь» — с возмущением констатировала автор «Газеты Выборчей».

Протестуя против цензуры, польские музыканты размещают в социальных сетях записи исполнения польской версии песни «Темная ночь» в переводе Тувима, а также русскоязычную запись песни в исполнении Маркса Бернеса. А нам остается вспомнить еще более позорный случай, который произошел в Украине в мае 2017 года, когда неизвестные похитили памятник этому замечательному певцу, установленный в его родном Нежине. Позднее его обнаружили в изуродованном виде: местные жители, которые хотели сдать статую на металлолом, отпилили от него гитару и руку, закопав памятник в лесу. И это преступление вызвало довольную реакцию у юдофобов из числа украинских националистов.

Остается только порадоваться, что фанатики и вандалы не могут уничтожить прекрасную песню, которая непременно переживет темную ночь их политического господства.