Понедельник, 4 октября, показал, что отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым вошли в завершающую стадию, о которой на Украине говорят «нашла коса на камень» — от встречного удара либо коса сломается, либо камень рассыплется

Так они несколько последних дней и живут: Зеленский, типа, активно наступает, а Разумков спокойно защищается. Причем действия сторонников президента, желающих особо угодить своему «патрону», не лишены даже некоего изуверски-садистского налета: спикера хотят ускоренно уволить к 8 октября, дню его рождения. Чтобы, значит, больнее было, а победа выглядела еще более убедительно-зубодробительной. Однако как раз с показательной зубодробительностью ничего и не получается. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Диспозиция сторон

Лидер парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН») Давид Арахамия смог только запустить процедуру отставки спикера, предъявив ему два письмеца с подписями 153 и 175 народных избранников.

Первое — о созыве внеочередной сессии парламента, второе — о начале этой самой процедуры отставки. При этом Арахамия, желая поярче засветиться перед шефом и побольнее уязвить его «врага», обвинил спикера, вы не поверите, в узурпации власти. И это притом что именно Зеленский, по общему мнению, в стремлении выстроить вертикаль власти и подавить любое сопротивление оппонентов за последние месяцы своими незаконными и неконституционными действиями буквально растоптал Конституцию Украины, а теперь вот решил заиметь и «ручного» спикера Рады.

Разумков ответил не менее достойно: он подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента 7 октября в 16:00, но со словами в своем Телеграм-канале: «По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!».

А потом спикер устно и довольно издевательски разъяснил свою позицию: «Только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве — будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов — будет новый председатель парламента, если нет — продолжим работать». Зеленский: Спикер Рады Разумков больше не «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь Разумкова спикера Ольга Туний на своей странице в соцсети уточнила о внеочередном заседании Рады 7 октября: «На повестке дня — семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки». И никакой отставки спикера там не значится. Обозленный Арахамия устроил в понедельник демонстративный уход председателей парламентских комитетов с согласительного совета глав фракций, но в расстановке сил ничего не изменилось. К концу дня появилась информация, что за отставку Разумкова собрано всего 190 желающих, а нужно минимум 226.

Как оказалось, пресловутого монобольшинства в Раде пока нет и в помине. Не помогли ни демонстративный отказ фракции «слуг» отличной встречи с Разумковым для обсуждения вопроса его отставки, ни даже трехдневное «окучивание» «слуг народа», на скорую руку собранных в Трускавце. С бесплатным едой и спиртным (как эти ребята особо любят), гневными речами обличения «предателя» и дискотекой, на которой в качестве диджея блистал лично Арахамия, в прошлой допарламентской жизни именно этим и занимавшийся на провинциальных дискотеках.

Встречный импичмент

Верные Зеленскому и Арахамии «слуги народа» исключили Разумкова из своих рядов и даже, говорят, подтерли его имя со всех партийных чатов и страниц в соцсетях.

Однако спикер не только публично отверг все обвинения в свой адрес в «предательстве», но и милостиво сообщил, что не планирует собирать подписи для инициирования процедуры импичмента президенту Зеленскому, который вместе со всем своим ближайшим окружением (без Арахамия) попал в громкий офшорный скандал «Досье Пандоры» с обвинениями в сокрытии налогов в Белизе и на Виргинских островах, с незадекларированными «хатынками» в Лондоне, прямо на Baker Street, недалеко от музея Шерлока Холмса и т. д.

Журналисты, например, сайта «Страна.ua» уже насчитали минимум четыре основания для начала процедуры импичмента президента: регулярное уклонение от уплаты налогов, получение незадекларированных доходов на посту президента, владение незадекларированными банковскими счетами и недвижимостью, а также участие в офшорном отмывании средств «ПриватБанка», тесно связанного и именем «украинского олигарха олигархов» Игоря Коломойского, на которого у американцев заточен такой зуб, что он виден даже из-за Атлантики. Разумков решился на политическое самоубийство — Арестович © Facebook, Верховна Рада України

И все же Разумков заявил: «Нет, я не планирую собирать подписи за импичмент президенту». И поведал, что ранее выдал депутатам подписанные листы для импичмента, но они пока собрали только 60 подписей желающих бодаться с Зеленским.

Варианты отставки

Сложившаяся ситуация, по мнению многих, говорит не только об «интеллигентности и миролюбии» спикера, на что напирают его сторонники, но и о том, что Украина опять столкнулась не с политической борьбой или столкновением непримиримых идей, а с чистой политтехнологией обновления власти в стране, связанного с элементарной заменой одной фигуры на другую. Как это, например, случилось в 2019 году, когда внешние кураторы Украины апгрейдили власть в ней, заменяя одиозного президента Петра Порошенко на президента, типа, «народного» — Зеленского с его командой из «слуг народа», который, как подспорье, собрали на скорую руку по объявлениям в СМИ и соцсетях.

Между Зеленским и Разумковым есть только одно видимое и заметное всем различие: первый, как уже было сказано, подминает под себя закон и Конституцию и узурпирует власть, а второй старается действовать в соответствии с буквой закона, что выгодно и отличает его от президента и делает фигурой, привлекательной для всех, кто устал на Украине от правового беспредела.

Никаких же идеологических различий между Зеленским и Разумковым вообще нет. Оба они — порождение политтехнологий, меняющих и формирующих власть в угоду внешним кураторам Украины. Не зря же обиженный и испуганный ростом популярности Разумкова Зеленский говорит ему и прочим слугам, что «они в Раде только благодаря ему». А Разумков в ответ утверждает, что если бы не он, то никакого Зеленского в президентах и в помине не было бы.

И это чистая правда: во время президентской кампании 2019 года неопытный Зеленский избегал появления на публике и перед СМИ, а всю публичную кампанию по его раскрутке вел и вытянул на себе Разумков, в отличие от «мальчика Зе» и «Василя Голобородько» умеющий говорить и знающий, что и где надо говорить.

Но наступило, видимо, время, когда кукловоды, стоящие за спиной украинских властителей, решили подготовить или намекнуть на подготовку очередного апгрейда власти. Ермолаев рассказал, как Разумков может спровоцировать начало конца режима Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

И сегодня уже можно насчитать три основных варианта развития будущего Разумкова:

— жертва интриг и властолюбия Зеленского, который перестал терпеть конкурентов в борьбе за власть. Это однозначно отставка спикера и дальнейшее самостоятельное политическое существование в том виде, в котором Разумков сам определит. Или которое ему определят его сторонники и спонсоры. Политические и финансовые. Внутри страны и за ее пределами;

— сменщик Зеленского, от которого Запад как бы устал и послал «черную метку» в виде «Досье Пандоры», чтобы спокойно провести очередной апгрейд украинкой власти на уровне президента. Смена обанкротившегося и уже всем порядком надоевшего Зеленского на опытного, умного, более внятного и, как все уверены, более адекватного и не такого зашкваренного во всех отношениях Разумкова. Случиться это может в любой момент. И немедленно, и в то время, когда Зеленский максимально загрузится всем негативом, который есть в стране, или же максимально выполнит поставленные перед ним задачи кураторов по распродаже страны и ее основных активов — от земли до объектов промышленности, инфраструктуры и логистики. Речь идет об искусственном «выведении» условного «Порошенко № 3» — политика, который верен избранному прозападному курсу, но не такой обанкротившийся, как сам Порошенко или Зеленский, который уже стал «Порошенко № 2» и даже в своей упоротости во многом превзошел «оригинал»;

— будущий подельник Зеленского. Ему позволят отправить Разумкова в отставку, чтобы тот в будущем стал конкурентом в борьбе за власть и возглавил вторую политическую силу, которая будет оппонировать, но в рамках неизменного прозападного курса, направленного на отрыв от России и интеграцию на Запад. Как сейчас существует борьба между Зеленским и подпирающим его экс-президентом Порошенко, мечтающим о реванше и не позволяющем действующему главе государства ни на йоту отступить от «идеалов майдана». Разумкову в этом случае помогут даже создать свою партию — некую «Слугу народа № 2», которая вберет в себя всех, кто недоволен и ситуацией в стране, и властью, и даже оппозицией из «Оппоплатформы — За жизнь» («ОПЗЖ»). «Слуга народа № 2» и поможет стравить политический пар недовольства и выступить спойлером в отношении других политических сил, претендующих на власть. Но при этом партия Разумкова в случае ее проигрыша на выборах не позволит партии Зеленского самоуправничать и беспредельничать, создав с нею промайданную коалицию большинства и погасив таким образом активность другой оппозиции. Это будет такая же подпорка и толкач Зеленского, как сегодня партия «Евросолидарность» (ПЕС) Порошенко. Но только с другой стороны. И не такая упоротая, как сторонники Порошенко.

Все это и есть чистая, выверенная и уже апробированная политтехнология в борьбе за захват и удержание власти на Украине и за обеспечение ее курса развития, определенного спонсорами, заказчиками и кураторами, как им кажется, раз и навсегда. По принципу «кто кормит девушку, то ее и танцует». Она же служит отличной отвлекалочкой внимания народа на негодный объект — на политическую возню элиты в борьбе за власть. А долго ли протянет «девушка» в таком режиме — это, увы, мало кого из действующих лиц интересует.