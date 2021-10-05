Так они несколько последних дней и живут: Зеленский, типа, активно наступает, а Разумков спокойно защищается. Причем действия сторонников президента, желающих особо угодить своему «патрону», не лишены даже некоего изуверски-садистского налета: спикера хотят ускоренно уволить к 8 октября, дню его рождения. Чтобы, значит, больнее было, а победа выглядела еще более убедительно-зубодробительной. Однако как раз с показательной зубодробительностью ничего и не получается.
Диспозиция сторон
Лидер парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН») Давид Арахамия смог только запустить процедуру отставки спикера, предъявив ему два письмеца с подписями 153 и 175 народных избранников.
Первое — о созыве внеочередной сессии парламента, второе — о начале этой самой процедуры отставки. При этом Арахамия, желая поярче засветиться перед шефом и побольнее уязвить его «врага», обвинил спикера, вы не поверите, в узурпации власти. И это притом что именно Зеленский, по общему мнению, в стремлении выстроить вертикаль власти и подавить любое сопротивление оппонентов за последние месяцы своими незаконными и неконституционными действиями буквально растоптал Конституцию Украины, а теперь вот решил заиметь и «ручного» спикера Рады.
Разумков ответил не менее достойно: он подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента 7 октября в 16:00, но со словами в своем Телеграм-канале: «По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом!».
А потом спикер устно и довольно издевательски разъяснил свою позицию: «Только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве — будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов — будет новый председатель парламента, если нет — продолжим работать».
Пресс-секретарь Разумкова спикера Ольга Туний на своей странице в соцсети уточнила о внеочередном заседании Рады 7 октября: «На повестке дня — семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки». И никакой отставки спикера там не значится. Обозленный Арахамия устроил в понедельник демонстративный уход председателей парламентских комитетов с согласительного совета глав фракций, но в расстановке сил ничего не изменилось. К концу дня появилась информация, что за отставку Разумкова собрано всего 190 желающих, а нужно минимум 226.
Как оказалось, пресловутого монобольшинства в Раде пока нет и в помине. Не помогли ни демонстративный отказ фракции «слуг» отличной встречи с Разумковым для обсуждения вопроса его отставки, ни даже трехдневное «окучивание» «слуг народа», на скорую руку собранных в Трускавце. С бесплатным едой и спиртным (как эти ребята особо любят), гневными речами обличения «предателя» и дискотекой, на которой в качестве диджея блистал лично Арахамия, в прошлой допарламентской жизни именно этим и занимавшийся на провинциальных дискотеках.
Встречный импичмент
Верные Зеленскому и Арахамии «слуги народа» исключили Разумкова из своих рядов и даже, говорят, подтерли его имя со всех партийных чатов и страниц в соцсетях.
Однако спикер не только публично отверг все обвинения в свой адрес в «предательстве», но и милостиво сообщил, что не планирует собирать подписи для инициирования процедуры импичмента президенту Зеленскому, который вместе со всем своим ближайшим окружением (без Арахамия) попал в громкий офшорный скандал «Досье Пандоры» с обвинениями в сокрытии налогов в Белизе и на Виргинских островах, с незадекларированными «хатынками» в Лондоне, прямо на Baker Street, недалеко от музея Шерлока Холмса и т. д.
Журналисты, например, сайта «Страна.ua» уже насчитали минимум четыре основания для начала процедуры импичмента президента: регулярное уклонение от уплаты налогов, получение незадекларированных доходов на посту президента, владение незадекларированными банковскими счетами и недвижимостью, а также участие в офшорном отмывании средств «ПриватБанка», тесно связанного и именем «украинского олигарха олигархов» Игоря Коломойского, на которого у американцев заточен такой зуб, что он виден даже из-за Атлантики.
И все же Разумков заявил: «Нет, я не планирую собирать подписи за импичмент президенту». И поведал, что ранее выдал депутатам подписанные листы для импичмента, но они пока собрали только 60 подписей желающих бодаться с Зеленским.
Варианты отставки
Сложившаяся ситуация, по мнению многих, говорит не только об «интеллигентности и миролюбии» спикера, на что напирают его сторонники, но и о том, что Украина опять столкнулась не с политической борьбой или столкновением непримиримых идей, а с чистой политтехнологией обновления власти в стране, связанного с элементарной заменой одной фигуры на другую. Как это, например, случилось в 2019 году, когда внешние кураторы Украины апгрейдили власть в ней, заменяя одиозного президента Петра Порошенко на президента, типа, «народного» — Зеленского с его командой из «слуг народа», который, как подспорье, собрали на скорую руку по объявлениям в СМИ и соцсетях.
Между Зеленским и Разумковым есть только одно видимое и заметное всем различие: первый, как уже было сказано, подминает под себя закон и Конституцию и узурпирует власть, а второй старается действовать в соответствии с буквой закона, что выгодно и отличает его от президента и делает фигурой, привлекательной для всех, кто устал на Украине от правового беспредела.
Никаких же идеологических различий между Зеленским и Разумковым вообще нет. Оба они — порождение политтехнологий, меняющих и формирующих власть в угоду внешним кураторам Украины. Не зря же обиженный и испуганный ростом популярности Разумкова Зеленский говорит ему и прочим слугам, что «они в Раде только благодаря ему». А Разумков в ответ утверждает, что если бы не он, то никакого Зеленского в президентах и в помине не было бы.
И это чистая правда: во время президентской кампании 2019 года неопытный Зеленский избегал появления на публике и перед СМИ, а всю публичную кампанию по его раскрутке вел и вытянул на себе Разумков, в отличие от «мальчика Зе» и «Василя Голобородько» умеющий говорить и знающий, что и где надо говорить.
Но наступило, видимо, время, когда кукловоды, стоящие за спиной украинских властителей, решили подготовить или намекнуть на подготовку очередного апгрейда власти.
И сегодня уже можно насчитать три основных варианта развития будущего Разумкова:
— жертва интриг и властолюбия Зеленского, который перестал терпеть конкурентов в борьбе за власть. Это однозначно отставка спикера и дальнейшее самостоятельное политическое существование в том виде, в котором Разумков сам определит. Или которое ему определят его сторонники и спонсоры. Политические и финансовые. Внутри страны и за ее пределами;
— сменщик Зеленского, от которого Запад как бы устал и послал «черную метку» в виде «Досье Пандоры», чтобы спокойно провести очередной апгрейд украинкой власти на уровне президента. Смена обанкротившегося и уже всем порядком надоевшего Зеленского на опытного, умного, более внятного и, как все уверены, более адекватного и не такого зашкваренного во всех отношениях Разумкова. Случиться это может в любой момент. И немедленно, и в то время, когда Зеленский максимально загрузится всем негативом, который есть в стране, или же максимально выполнит поставленные перед ним задачи кураторов по распродаже страны и ее основных активов — от земли до объектов промышленности, инфраструктуры и логистики. Речь идет об искусственном «выведении» условного «Порошенко № 3» — политика, который верен избранному прозападному курсу, но не такой обанкротившийся, как сам Порошенко или Зеленский, который уже стал «Порошенко № 2» и даже в своей упоротости во многом превзошел «оригинал»;
— будущий подельник Зеленского. Ему позволят отправить Разумкова в отставку, чтобы тот в будущем стал конкурентом в борьбе за власть и возглавил вторую политическую силу, которая будет оппонировать, но в рамках неизменного прозападного курса, направленного на отрыв от России и интеграцию на Запад. Как сейчас существует борьба между Зеленским и подпирающим его экс-президентом Порошенко, мечтающим о реванше и не позволяющем действующему главе государства ни на йоту отступить от «идеалов майдана». Разумкову в этом случае помогут даже создать свою партию — некую «Слугу народа № 2», которая вберет в себя всех, кто недоволен и ситуацией в стране, и властью, и даже оппозицией из «Оппоплатформы — За жизнь» («ОПЗЖ»). «Слуга народа № 2» и поможет стравить политический пар недовольства и выступить спойлером в отношении других политических сил, претендующих на власть. Но при этом партия Разумкова в случае ее проигрыша на выборах не позволит партии Зеленского самоуправничать и беспредельничать, создав с нею промайданную коалицию большинства и погасив таким образом активность другой оппозиции. Это будет такая же подпорка и толкач Зеленского, как сегодня партия «Евросолидарность» (ПЕС) Порошенко. Но только с другой стороны. И не такая упоротая, как сторонники Порошенко.
Все это и есть чистая, выверенная и уже апробированная политтехнология в борьбе за захват и удержание власти на Украине и за обеспечение ее курса развития, определенного спонсорами, заказчиками и кураторами, как им кажется, раз и навсегда. По принципу «кто кормит девушку, то ее и танцует». Она же служит отличной отвлекалочкой внимания народа на негодный объект — на политическую возню элиты в борьбе за власть. А долго ли протянет «девушка» в таком режиме — это, увы, мало кого из действующих лиц интересует.