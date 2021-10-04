Сторонники задержанного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили митинговали у тюрьмы, где держат их лидера. Собравшиеся скандировали «Миша крут!». Центризбирком тем временем подвел итоги местных выборов: победила партия власти «Грузинская мечта», а «Единое национальное движение», основанное Саакашвили – на втором месте

«Шлю привет из тюрьмы»

Из-под стражи Саакашвили обратился к лидеру «Единого национального движения» (ЕНД) Никанору Мелия с похвалами.

«Шлю тебе привет из тюрьмы, в которой раньше сидел ты, и хочу поздравить тебя и избирателей Тбилиси с тем, что вы совершили настоящее чудо, которого не ожидали ни враги, ни друзья», — говориться в письме бывшего грузинского президента.

«Чудо», о котором говорил Саакашвили — это относительный успех Мелия в первом туре выборов мэра Тбилиси. Кандидат от ЕНД получил около 34% голосов, в то время как представитель правящей «Грузинской мечты», действующий градоначальник Каха Каладзе — около 45%.

Бывший грузинский президент призывал всех оппонентов нынешней власти сплотиться и «еще больше сопротивляться власти».

«Теперь во всех городах, где проходит второй раунд <…> мы должны постоянно и сильнее идти в наступление», — заявил соратникам, союзникам и попутчикам Саакашвили.

«Он гражданин Украины»: Офис Зеленского отреагировал на задержание Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Мелия тогда был взят под стражу, выпущен под залог, на него надели электронный браслет, который он демонстративно снял. В конце концов дело оппозиционера привело к тому, чего требовали демонстранты — в отставку ушел премьер-министр Георгий Гахария, который не сошелся во мнении с коллегами по поводу ареста лидера ЕНД. При новом премьере Ираклия Гарибашвили Мелия был арестован, но снова выпущен — залог за грузинского политика внес Европейский союз.

Находящийся на свободе лидер оппозиционной партии обладает таким же опытом «революционных» действий, как и Саакашвили. Аналогичное нежелание мириться с властями Мелия показал и после выборов 2 октября.

«Оппозиция выигрывает этот референдум (так грузинские политики называют местные выборы из-за их значения – Прим.ред.), — высказывался соратник Саакашвили. — Она уверенно выигрывает в Грузии и в Тбилиси как в части референдума, так и в части выборов мэров».

В свою очередь «Грузинская мечта» победителем считает себя.

«Наша партия и кандидаты убедительно и с большим преимуществом побеждают на выборах во всех муниципалитетах без исключения», — провозгласил Гарибашвили.

Оснований говорить о своем успехе у партии власти больше. Так, даже по данным первых экзитполов телеканала Imedi, «Грузинская мечта» набирала 47,6% голосов, ЕНД шло с большим отрывом — 27,1%. Данные оппозиционного телеканала TV Formula ожидаемо дали больше «Единому национальному движению» — 33%, но победителем все равно показали «Мечту» — 46%. Разнобой в цифрах назвали «войной экзит-полов».

Данные ЦИК дали следующую картину: «Грузинская мечта» — 45% голосов, а партия, основанная Саакашвили — 34%.

Представительство Евросоюза в Грузии назвало выборы «хорошо организованными», но отметило и раскол в обществе.

«Нынешняя поляризация по-прежнему негативно отражается на демократии Грузии — все стороны несут ответственность за решение этого вопроса», — говорилось в заявлении. Украинская возлюбленная Саакашвили готова ехать спасать его в Грузию, но позже © Ян Доброносов/Facebook

Речь об экстрадиции

Тем временем между официальным Тбилиси и Киевом идет спор — выдавать ли Саакашвили Украине, гражданином которой он является. Вице-премьер Грузии Давид Залкалиани сделал витиеватое заявление, из которого можно понять, что власти республики намерены преследовать бывшего президента по закону на своей территории.

«Все знали, что как только он пересечет границу Грузии, то грузинское правосудие будет задействовано незамедлительно, что и случилось (…). Мое личное предположение, и я не исключаю, что он также нарушил законодательство Украины и пересек границу Украины незаконно», — сказал замглавы правительства.

Член политсовета партии «Грузинская мечта» и юрист Тея Цулукиани заявила, что речи об экстрадиции на Украину не может быть.

«Экстрадиция на Украину происходит только тогда, когда лицо привлечено к уголовной ответственности в той стране. Я не думаю, не знаю во всяком случае, чтобы Саакашвили был привлечен к уголовной ответственности на Украине. Поэтому речь об экстрадиции — правовая ерунда, то есть нонсенс», — сказала Цулукиани.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что будет способствовать возвращению Саакашвили в страну гражданства.

Впрочем, на Украине отношение к бывшему грузинскому президенту неоднозначное. Юрист и политический эксперт Елена Дьяченко предположила, что Саакашвили «по звонку из [американского] посольства выпустят из тюрьмы и он как ни чем ни бывало вернется и продолжит быть украинским чиновником, чьи интересы по-прежнему находятся за пределами Украины».

Сам бывший президент показал, что настроен на кампанию в стране своего рождения. По крайней мере об этом рассказал его адвокат Георгий Чивиашвили. Юрист после посещения тюрьмы сообщил, что политик хорошо себя чувствует, продолжает голодовку и, видимо, откажется от выдачи на Украину.

«Позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу», — отметил Чивиашвили.

Саакашвили захотел устроить в Грузии еще один майдан, но просчитался - политолог © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров», — поделился он деталями.

Затем оппоненты нынешнего правительства потребовали бы отставки кабинета министров и внеочередных выборов.

Грузинский общественный деятель, бывший министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава отметил, что поляризация в обществе, действительно, есть.

«Когда президент в тюрьме — это всегда плохо», — добавил он

В том, что оппозиция получила на выборах треть голосов, он ничего удивительного не видит.

«На президентских выборах в 2018-м «Единое национальное движение» представило Григола Вашадзе, чекиста, кагэбэшника (Вашадзе был сотрудником МИД СССР, сам он отрицает свою связь с КГБ – Прим.ред.), получил 800 тысяч голосов, на этих выборах – уже меньше, — объясняет Хаиндрава. — Призывы Саккашвили продолжать борьбу – это громкие слова, реально за ними ничего не стоит. Ну вывели полторы тысяч человек на улицу. Так в очередь за пивом можно больше собрать в любое время дня и ночи. Вот то, что у Саакашвили есть лоббисты на западе, на севере, да и на юге – это проблема для нашей страны. Как и вообще политическая коррупция в мире».

Гадать о планах бывшего президента Хаиндрава не считает нужным.

«Я с ним работал, когда был в кабинете Зураба Жвания, я Саакашвили нормальным не считаю», — заключает он.