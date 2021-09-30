Кабмин Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, то есть «комплексную дорожную карту по возврату украинского Крыма», как сказал премьер Денис Шмыгаль. Понятно, что за "Стратегией" стоит президент Владимир Зеленский

Аннексировали или не аннексировали?

Проект акта подготовили, как обычно, на основании предложений общественных организаций, представляющих на Украине интересы США. Речь о правозащитной организации ZMINA (среди доноров Госдеп США), Крым SOS (среди доноров USAID, NED, польский фонд «Образование для демократии») и Крымской правозащитной группы, члены который ни разу не посещали Крым с 2014 года. Также для создания документа привлекли Представительство Президента Украины в АР Крым, которое почему-то находится в Херсоне.

В пояснительной записке к Стратегии указано, что ночью 27 февраля 2014 российские войска без опознавательных знаков захватили помещение парламента АР Крым, начали блокировать украинские военные объекты, захватывать объекты инфраструктуры. Украина потребовала от России «убраться из Крыма» © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Таким образом в документе зафиксирован момент, как считают украинские власти, вторжения РФ на Украину. Зачем мы обращаем на это внимание, станет ясно чуть дальше. Затем документ констатирует факт проведения 16 марта референдума об отделении от Украины и подписания 18 марта «Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и создания в составе Российской Федерации новых субъектов». Теперь важна цитата: «Таким образом, РФ совершила попытку аннексии территории АР Крым и г. Севастополя».

Не аннексия, а лишь попытка аннексии. Может описка? Но смотрим дальше, в разделе «Прогноз результатов» указано: «Принятие проекта акта создаст предпосылки для эффективного противодействия легитимизации Российской Федерацией попытки аннексии временно оккупированной территории». Снова только попытка. То есть, исходя из принятого Кабмином Украины акта, Россия не аннексировала Крым?

А почему тогда статья в украинской Википедии называется «Аннексия Крыма» и в ней написано, что аннексия — «одно из последствий и одна из составных частей российской военной агрессии против Украины»? Почему буквально в этом году представительство Германии в России заявило, что «18 марта 2014 г. Россия, нарушив международное право, аннексировала полуостров Крым»? Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США так и вообще поддержал законопроект с названием «Закон о непризнании аннексии Крыма». Украина тоже ее не признает. Не признает то, чего нет?

И почему все эти документы игнорируют результаты референдума?

Логике это неподвластно

Что происходит? Автора этих строк больше года продержали в тюрьме и три года таскали по судам в том числе за то, что он в своем блоге привел цитату из статьи германского профессора Райнхарда Меркеля о том, что «Крым входит в состав РФ согласно Конституции РФ». Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Профессор сказал: «В Крыму произошла не аннексия, а сецессия, то есть объявление государственной независимости, подтвержденное результатами референдума, и отделение от Украины. За ним последовала заявка на членство в Российской Федерации, которую Москва приняла». Суд в итоге признал, что в этих словах нет призыва к нарушению территориальной целостности Украины, т.е. нет состава преступления, но на каком основании СБУ вообще обратило внимание на данный текст, если украинские власти официально не считают Крым аннексированным?

Давайте определимся с понятиями. Аннексия — это насильственное присоединение одним государством всей территории или части территории другого государства с изменением юридического статуса присоединенных территорий. То есть внесли захваченное в свои правовые документы. Если просто захватили, но юридически не присоединили — это оккупация, а не аннексия.

Профессор Меркель говорит, что в Крыму произошла сецессия, т.е. выход из состава государства с дальнейшим присоединением к другому государству. Однако такой вариант мы сейчас рассматривать не будем, поскольку правительство Украины считает, что российское военное вторжение произошло до референдума об отделении. Если в принципе принять позицию украинских властей о российском военном вторжении, то Крым аннексирован (РФ внесла его в свою конституцию), а Донбасс — оккупирован (РФ не оспаривает Минские соглашения, говорящие, что ДНР и ЛНР юридически — территория Украины). Такого понимания произошедшего требует логика. Ищенко объяснил негативное отношение украинцев к «Крымской платформе» © Владимир Трефилов

Однако если Украина считает, что Крым не аннексирован, а только оккупирован, то возврат Крыма Украине — это выход оттуда российских войск и вход украинских. Не более того. Но ведь в конституции РФ Крым определен как часть РФ и, если на полуостров войдут ВСУ, Россия юридически будет считать его оккупированным со всеми вытекающими из этого последствиями.

В общем, одна лишь эта терминологическая нестыковка уже делает принятую Стратегию мертворожденной. По крайней мере, в плане декларируемых целей.

Обещают деньги

Стратегия состоит из 158 пунктов и завершается входом в Крым украинских силовиков и последующими выборами органов местного самоуправления. Надо думать, свободными и демократическими. В целом в документе расписано, как и кто будет мониторить, расследовать, обнародовать, усиливать давление, считать причиненный Россией ущерб, заочно наказывать всех коллаборационистов и т.д. Это все ни к чему не ведущее шапкозакидательство, реальным результатом которого неизбежно станет распил бюджетных средств.

Но есть в Стратегии несколько пунктов, вызывающих особое недоумение.

Например, обеспечение компенсации затрат, связанных с посещением лиц, которые были незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях и в РФ в связи с их общественной, политической или профессиональной деятельностью, а также поддержка этих лиц и их семей, в том числе в виде компенсаций затрат на правовую помощь. Для подачи заявлений на такие выплаты создадут специальный онлайн-сервис. Также предполагается одноразовая денежная помощь таким лицам после их освобождения.

Все это хорошо, но кто заплатит за банкет? Украина уже многие годы среди лидеров невыплат по решениям ЕСПЧ. Несколько сотен миллионов долга по выплатам компенсаций гражданам, подвергшимся незаконному преследованию органов власти в самой Украине, переносятся из года в год, поскольку нечем платить. Дипломат с ручкой. Истерика «Крым. Реалии» на «Право крымчан на самоопределение» © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

При этом согласно украинским законам, присуженные, но еще не полученные деньги уже являются собственностью заявителя и отказ казначейства от передачи этих средств собственнику на том основании, что «денег нет» фактически преступно. Это все равно, как, если бы должник не отдавал долг. В таком случае его счета были бы заморожены, но как государство может это проделать само с собой? Оно признает долг, но не платит. 12 октября 2017 Евросуд передал Комитету министров Совета Европы более 12 тысяч дел, которые касаются невыполнения решений национальных судов в Украине. «Все они происходят от той же системной проблемы, которая была установлена в пилотном решении по делу «Юрий Иванов против Украины», а именно — из-за сбоев в функционировании украинской судебной системы, которые препятствуют выполнению окончательных судебных решений…», — указано Евросудом.

И что, Украина бросит обиженных правоохранительными органами граждан на подконтрольной территории и будет за их счет платить обиженным правоохранительными органами в Крыму? А как это сочетается с декларируемым конституцией равноправием?

Что касается разработки «механизма возвращения граждан из мест лишения свободы» в Крыму, совершенно неясно, как это можно сделать, не признавая российские органы власти на полуострове. Да и каково основание? Обмен «удерживаемыми лицами» в рамках Минских соглашений к Крыму отношения не имеет.

Кому это надо?

Нелепо выглядит и раздел об образовании. Планируется дать возможность детям с неподконтрольных территорий получать дистанционное образование в украинских школах, а молодежи — в украинских вузах.

В принципе, организовать такое не проблема, но кому из потенциальных учащихся это надо? На русском языке обучения нет. Это значит, что плохо владеющий русским языком крымский школьник не сможет поступить в российский вуз. Да, ему как бы дадут возможность учиться в украинских университетах (которые в ближайшее время собираются массово оптимизировать то есть позакрывать), но тоже непонятно, зачем ему это. Доступные для крымчан российские вузы в мировых рейтингах котируются гораздо выше. Есть, правда, в Стратегии одна коварная хитрость — из крымских студентов украинских университетов собираются готовить кадры для руководства Крымом после деоккупации. Одна проблема — к тому времени сдохнут и ишак, и шах, и Насреддин. Усик поедет в Крым праздновать победу над Джошуа © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Оригинальное решение составители документа приняли по спорту. Украина будет создавать условия для участия в спортивных соревнованиях спортсменов и команд с временно оккупированных территорий, но сделает все, чтобы крымские спортсмены не смогли участвовать в международных соревнованиях в составе сборных команд Российской Федерации.

Не менее оригинальна, но еще более невыполнима программа по здравоохранению. Украина обеспечит условия для подписания крымчанами договоров с семейными врачами на подконтрольных территориях в Херсонской области и участие крымчан в госпрограммах по получению медуслуг. Нет, подписать договор в электронном виде дело не хитрое, но какой умалишенный поедет на десятиминутный осмотр к семейному врачу в херсонскую поликлинику за 300 км через две границы с таможенным досмотром, двумя пересадками и пешим переходом между КПП?

Космические зонды и «недопустимость» снятия водной блокады

Много в документе сказано о поддержке крымскотатарской культуры, которую российские власти по своей якобы якобы природной кровожадности всячески угнетают. В планах кабмина, например, создать онлайн-сервис для изучения крымскотатарского языка и утверждение крымскотатарского алфавита на основе латиницы.

Кому это надо (особенно на латинице) — загадка. В Крыму при «оккупантах» почти 7 000 детей учатся в 16 крымскотатарских школах (строят еще 7) и около 2000 детей — в общеобразовательных школах с классами с углубленным изучением крымскотатарского языка. Это при том, что крымских татар на полуострове 10-12% от всего населения. Зато в «демократической» Украине, где половина населения природно русскоязычная, школ с обучением на русском языке больше нет ни одной.

Наверное, самым смешным пунктом Стратегии является пункт о постоянном мониторинге ситуации по сохранению культурного наследия, в том числе наследия крымскотатарского народа. Кто это будет делать? Представитель Зеленского в АР Крым, который находится в Херсоне? Это конечно допущение, но, может быть дело в том, что к 2024 Стратегия предполагает «создание национальной группировки космических аппаратов и обеспечение приема данных от иностранных космических систем зондирования временно оккупированной территории в ходе дистанционного зондирования Земли»? А что, следить за культурным наследием можно и из космоса. Только не надо смеяться…

Еще Украине очень важно объяснить международным партнерам, почему «недопустимо» поставлять воду на временно оккупированную территорию. Жаль, не расписано, как именно будут объяснять, потому что планы по медобслуживанию крымчан и их санаторно-профилактическому лечению (такое тоже есть) как-то не очень сочетаются с водной блокадой, которая создает некоторые проблемы в профилактике и здравоохранении.

Также из интересного — создание музея российской агрессии, установка вышек для украинского вещания в Крыму, приглашение наблюдателей из НАТО и, конечно, обязательные переименования. Проект, кстати, приказано подготовить до 3-го квартала 2022. Видимо, это самое главное.

Вот такая стратегия, нечего сказать. Наверняка, прочитав ее, крымчане сразу же поймут, что ее авторы беспокоятся не о них, а о том, как бы больнее ущипнуть Россию, ставшую им, в отличии от Украины, настоящей Родиной.