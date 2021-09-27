В субботу, 25 сентября, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный дал получасовое интервью, в котором рассказал о состоянии ВСУ, войне в Донбассе, а также о том, чего больше всего не хватает украинским военным

Интервью Залужного вышло на «Радио Свободы» (СМИ, выполняющее функции иноагента). Первый же вопрос, который задал генералу-лейтенанту ведущий Александр Лащенко, касался новой структуры ВСУ.

Дело в том, что ранее должность главнокомандующего ВСУ автоматически занимал глава Генерального штаба. Но в 2020 году эти должности были разведены. Сегодня главой Генштаба является Сергей Шатала. Кроме того, есть ещё и командующий Объединёнными силами: сегодня это Александр Павлюк.

«Все эти разделения должностей — это следствие движение в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Теперь я как главнокомандующий Вооружённых сил Украины отвечаю за боеготовность, боевую подготовку и за применение Вооружённых сил Украины», — пояснил Залужный.

Что же касается Шаталы и Павлюка, то они являются подчинёнными Залужного.

Однако одним разведением должностей начальника Генштаба, главкома ВСУ и начальника Объединённых сил, движение Украины в НАТО не ограничилось. Сивков: Военные ВСУ перейдут на сторону ЛДНР в случае обострения в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Прощание с «совком» и путь в НАТО

Интерес к личности Залужного у украинских журналистов связан ещё и тем, что он — первый из главнокомандующих ВСУ, который не служил в Советской Армии. Его предшественник — Руслан Хомчак — окончил Московское общевойсковое училище. А вот Залужный — Одесский институт Сухопутных войск. При этом поступал он туда уже при независимой Украине — в 1993 году.

«Меня сложно обвинить в том, что я был советским офицером. И не потому, что я не учился в советских военных учебных заведениях. Я всё равно учился в институте, который до 1993 года был советским. Но в то же время, всё это зависит от командира, от состояния его головы и от того, каким образом он планирует свою деятельность организовать. А есть два варианта: быть лидером — то, что я требую, именно НАТОвского образца лидером — или быть «дубовым» командиром, которых воспитывали при советской власти», — заявил сам Залужный.

Впрочем, даже он признал, что и в советских войсках были и толковые командиры. «Как маленький»: Захарова пообещала необычный подарок главкому ВСУ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Примечательно, что проблему смены поколений главнокомандующий ВСУ в интервью затронул сам.

«Хотел бы подчеркнуть, что с 2014 года мы вообще получили другое поколение офицеров. Они уже сейчас командуют батальонами, некоторые дошли до уровня заместителя командира бригады. Это значит, что три, четыре, пять лет — потолок — у нас совсем отношение изменится. Те, кто в 2014 году позаканчивал академии и пришли воевать лейтенантами, они уже сейчас — некоторые из них — замкомандиры бригад. Там уже этим (советским духом — Ред.) не пахнет вообще», — отметил Залужный.

Он подчеркнул: в армии исчезла дедовщина, а молодое пополнение ВСУ не матерится, а интересуется спортом, чтением и изучением иностранных языков. При этом Залужный посетовал на то, что младшие командиры не всегда обращаются на горячую линию по поводу различных конфликтов.

В то же время, он подчеркнул, что делает всё от него зависящее, чтобы из армии не шли люди. В том числе — борется с бюрократией.

«На третий день моего пребывания в должности я приехал в район проведения операции (в Донбассе — Ред.), собрал всех командиров воинских частей и сказал: на взводных, ротных опорных пунктах остаются только боевые документы — это карточка огня, рабочая карта, схема ориентиров. Всё остальное оттуда убрать», — отметил Залужный.

В то же время, они признал, что проблема продолжает существовать, но с ней борются, вводя электронный документооборот.

Одной борьбой с документами дело не ограничивается: главнокомандующий ВСУ заявил об активной модернизации украинской армии. По словам Залужного, от СССР у многих экземпляров украинской военной техники остались «лишь корпуса». Кроме, того активно применяются беспилотники и новейшее снайперское вооружение. Главком ВСУ собрался проехать на танке по Красной площади © Скриншот ICTV

Примечательно, что применение тех же дронов запрещено Минскими соглашениями.

В целом же, по словам главкома ВСУ, Украина давно готова войти в НАТО.

«В вопросах управления, в вопросах планирования, в вопросах подготовки, да в чём угодно — в вопросах применения — мы полностью разработали те стандарты, по которым выполняет задание НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы вошли в НАТО, нужно политическое решение. Мы уже готовы», — подчеркнул Залужный.

Впрочем, к политикам у Залужного вопросы не столько и не только по Североатлантическому Альянсу.

Как Швейцария, но денег нет

У самого Залужного поистине наполеоновские на ВСУ. Так, он не только выступает за сохранение воинского призыва — для того, чтобы сохранять мобилизационную готовность — но и за появление в ВСУ нового рода войск — территориальной обороны. Он подтвердил слова ведущего о том, что Украина берёт пример со Швейцарии.

«Нашей главной целью было — мы почти 480 тыс. людей пропустили через жернова этой войны, которые воевали, которые получили опыт, и которые нам пригодятся — враг должен знать, что каждый двор — это крепость», — сбивчиво отметил Залужный.

Однако не только претворению этих планов в жизнь, но и нормальному функционированию мешает главная проблема, которую не смогли побороть никакие власти — безденежье.

«Мы закладывали [в госбюджет] с министерством обороны цифру в 152 млрд грн. (около 415 млрд руб. — Ред.). Как получится на выходе — увидим. В этом году — 116 млрд грн. (около 317 млрд руб. — Ред.). Это катастрофа. Это вообще ни о чём», — подчеркнул Залужный.

При этом даже в этих условиях командование ВСУ пытается хоть как-то простимулировать контрактников и сделать так, чтобы те не покидали украинскую армию.

«Нужно однозначно повышать зарплату военным», — указал Залужный.

Он отметил, что украинский военный на передовой получает более 30 тыс. грн. (около 81 тыс. руб. — Ред.) зарплаты.

«Те, кто находится не на первой линии, они всё равно получают «атошную» надбавку — это плюс 5 тыс. (14 тыс. руб. — Ред.), за полигоны мы 3,5 тыс. платим (около 9,5 тыс. руб. — Ред.), район оперативно-тактической группировки «Юг» также 5 тыс. (около 14 тыс. руб. — Ред.) доплаты», — пояснил главнокомандующий ВСУ.

Из последних сил. На Украине собрались производить свой «Байрактар» © пресс-служба министерства обороны Украины

«Государство в лице министерства финансов заверило министерство обороны, что всё будет выплачено», — рассказал он.

Возможно, именно поэтому уже под конец интервью Залужный весьма осторожно прокомментировал своё высказывание о «параде на Арбате».

«Это был троллинг, я ответил так, как хотела Янина Соколова», — признал главком.

Программой «максимум» для него является взятие под контроль украинскими военными Крыма и Донбасса. А больше Залужному ничего не надо. На провокационный вопрос журналиста Лащенко, не нужно ли будет потом Украине «освобождать» части Ростовской области и Кубань, Залужный ответил, что Украина воюет «за свою свободу».

Подытоживая, можно отметить, что наиболее ценными в интервью Залужного являлось признание работы снайперов (их главком ВСУ назвал антиснайперскими группами) и дронов (притом, как предоставленных ВСУ волонтёрами, так и продукции украинского оборонпрома) в Донбассе, а также слова о смене поколений среди украинского командования. Последнее, среди прочего означает, что ВСУ через несколько лет покинут те, у кого к России было хоть какое-то сентиментальное отношение. На их место же придут командиры, для которых Россия — извечный украинский враг. И рано или поздно с этим придётся что-то делать.