Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встречается с мировыми политиками и пытается убедить их помочь вернуть Крым, а американских бизнесменов — вложить в развитие Украины деньги, которых не дождался от Белого дома. Однако Зеленскому придется прервать визит и срочно вернуться в Киев

Сразу по прилету в Нью-Йорк президент Украины Владимир Зеленский посетил Национальный мемориал 11 сентября и возложил цветы в память о погибших при терактах 9/11. Лидеры стран часто начинают свои визиты с возложения венков, в этом поступке президента Украины нет ничего неординарного. Но Зеленский оскандалился из-за своего внешнего вида: черное поло с длинными рукавами, черные брюки и черные лакированные кроссовки с широкой белой подошвой вместо предусмотренных дресс-кодом строгого костюма, галстука и черных туфель. Параллельная реальность Зеленского: с чем президент Украины и остальной мир приехали на Генассамблею ООН © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Это неуместно, потому что на каждый случай существует определенный протокол, и он касается больше всего, и в первую очередь, глав государств, правительств и министров иностранных дел. Протокол исходит не из того, что просто так принято и все, он исходит из уважения к тому мероприятию, которое проводится. В данном случае речь идет об уважении к погибшим, к людям, пострадавшим в теракте. Это все равно что президент какого-то государства пришел бы к нашему монументу вечного огня у кремлевской стены в трусах», — сказал бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

По его мнению, проколы с соблюдением протокола Зеленского могут быть связаны с остаточным актерским мышлением: если так модно, то и я буду так одеваться, может быть, на меня обратят внимание как на модно одетого президента.

Главам государств не запрещено появляться на публике в повседневной одежде, — свитер, спортивный костюм, кроссовки, — но только если мероприятие носит неформальный характер. Как, например, встреча с украинской диаспорой. Однако к соотечественникам Зеленский приехал в строгом костюме.

Переговоры

В штаб-квартире ООН Зеленский принял участие в открытии Генеральной ассамблеи и провел ряд двусторонних переговоров с высокопоставленными чиновниками.

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем речь шла о ситуации на Украине в целом и об урегулировании конфликта в Донбассе в частности. Руководитель всемирной организации выразил приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины «в рамках международно признанных границ». А раз не признаете присоединение Крыма к России, будьте добры, подтвердите свою позицию на деле и поддержите проект «Крымская платформа» (который, впрочем, не дал того результата, на который рассчитывал Киев).

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров посетовал, что представителей ООН на мероприятии в Киеве 23 августа не было. Зеленский передал Гутерришу список с именами почти 450 украинцев, якобы удерживаемых в Донбассе и России, и попросил оказать содействие в их освобождении. Также президент Украины затронул вопрос, который потенциально может способствовать пополнению государственного бюджета, — он предложил ООН закупать у Украины больше товаров, чем на $200 млн в год, как сейчас. Затулин сказал, почему Россия пока не может признать ЛНР и ДНР © РИА Новости, Нина Зотина

В беседе с президентом 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН представителем Мальдив Абдуллой Шахидом Зеленский заявил, какая тема должна стать приоритетной на этой ассамблее — «защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ».

«Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной Ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной республике Крым и городе Севастополе, Украина" и "Проблема милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"», — сообщает сайт президента Украины.

Зеленский в Нью-Йорк и приехал, чтобы продвигать тему Крыма, о чем говорил и сам, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но мировым лидерам, прибывшим на мероприятие для обсуждения актуальных проблем международной повестки и поиска их решения, явно не до украинской тематики. Проблем предостаточно: талибы захватили власть в Афганистане, а Европа рассорилась с США, Великобританией и Австралией из-за AUKUS.

Кроме того, в первый день недели высокого представительства Генеральной ассамблеи президент Украины провел переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, центральной темой которых стала энергетическая безопасность в Европе. Зеленский заявил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по ситуации вокруг «Северного потока — 2» и другим вопросам, связанным с «монополизацией Россией газового рынка Европы». Зарубежный эксперт рассказал, что начнется в мире после запуска «Северного потока — 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Единой позиции относительно газопровода среди стран ЕС нет. Позицию Киева в частности поддерживает Польша. На пресс-конференции в Варшаве 21 сентября премьер-министр страны Матеуш Моравецкий выступил против «Северного потока — 2» и связал его строительство с ростом мировых цен на газ. В ответ на это источник РИА Новости в МИД РФ напомнил, что на момент начала цены на газ были совсем не на таком уровне, как сегодня, а в прошлом году они были чуть ли не отрицательные — нулевые или совсем мизерные.

«А сейчас, когда цены взлетели, появился "новый фактор", оказывается, движущий — "Северный поток — 2". Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены. Польские друзья должны немножко охладиться», — заявил он.

Однако кардинально противоположную польской позицию занимает страна-локомотив Евросоюза — Германия. Берлин приложил максимум усилий для того, чтобы этот проект был реализован в условиях противодействия США и ряда европейских стран, включая ту же Польшу.

«Ходят слухи о том, что Россия пытается через высокие цены на газ вынудить к быстрому запуску газопровода «Северный поток — 2». После серьезного снижения цен в год коронавируса, 2020-й, на газовом рынке сейчас наблюдается резкий подъем цен. «Газпром» выполняет договоры поставки. Российский газ, идущий по газопроводу, сейчас намного дешевле, чем газ на спотовом рынке», — сказал председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, отметив, что долгосрочное сохранение высоких цен не в интересах «Газпрома» из-за возникновения конкуренции с поставщиками сжиженного газа.

Никак не связывают рост стоимости топлива и предстоящий запуск «Северного потока — 2» и в Нидерландах. Как рассказал посол РФ в королевстве Александр Шульгин, Россию рассматривают в качестве надежного поставщика газа, на официальном уровне никто ее не обвиняют в сложившейся ситуации, другое дело, что в местной прессе публикуются перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ.

В качестве основных факторов подорожания нидерландские аналитики называют холодную зиму и весну прошлого года, планомерное сворачивание деятельности на Гронингенском месторождении и акцент на переход на различные альтернативные источники энергии.

Большие надежды Зеленский возлагал на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На полях Генассамблеи ООН лидеры обсудили широкий круг вопросов — от зоны свободной торговли до военно-технического сотрудничества. Крым не помеха: Эрдоган ведёт переговоры одновременно и с Путиным, и с Зеленским © president.gov.ua

«Глава украинского государства поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией, высказанную в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. <…> а также за поддержку "Крымской платформы". Главы государств обсудили темпы реализации совместных проектов, в частности по строительству жилья для представителей крымско-татарского народа. Уделили внимание вопросу освобождения незаконно удерживаемых крымских татар», — сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме того, стороны договорились ускорить создание зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. Эрдоган принял приглашение Зеленского приехать на 10-е заседание Совета стратегического сотрудничества, запланированное на осень.

Украинский лидер рассчитывает на турецкого коллегу в борьбе за «возвращение Крыма», а он тем временем ведет многовекторную политику: через 8 дней после встречи с Зеленским в Нью-Йорке Эрдоган полетит в Сочи к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить международные проблемы и двусторонние отношения, развитию которых разногласия по статусу Крыма не мешают.

Диаспора

А вот кого Зеленский считает лучшими послами Украины и истинными защитниками страны за рубежом, так это представителей украинской диаспоры. На встрече с соотечественниками, проживающими в Штатах, президент отметил, что именно они ведут довольно активную деятельность, а также пообещал ввести двойное гражданство для украинцев Америки. Причем правом иметь сразу 2 паспорта Зеленский планирует наделить не всех, а только жителей определенных стран. «Написала бандеровцам»: нардеп рассказала, как украинская диаспора в США надавила на Netflix © CC0, Pixabay

«Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», — заявил президент, очевидно, говоря об украинцах, уехавших в Россию, а таковых немало: с 2016 по 2020 годы гражданство РФ получили почти миллион украинцев, а за первое полугодие 2021-го — еще более 184 тысяч.

Глава государства похвалился тем, что на Украине проходится восстановление памятников и подчеркнул необходимость уважения к истории страны. Однако период УССР — это тоже часть истории Украины, однако на официальном уровне искореняется всё, что связано с СССР, а история Второй мировой войны переписывается: советская армия представляется чуть ли не как оккупанты, а бандеровцем пытаются сделать национальными героями.

«Уважение измеряется конкретными вещами. Сегодня вы можете прилететь к себе домой и ехать по прекрасным дорогам. Ехал по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги уже лучше. Действительно, мы сейчас их строим, и вот хочется — может, это не так корректно сказано, — чтобы мы "вылизали" наше государство, чтобы оно стало "витриной"», — сказал Зеленский.

Украина, действительно, совершила рывок в рейтинге качества дорог по итогам 2020 года, сразу на 20 строчек вверх — согласно опросу, проведённому Социологической группой «Рейтинг» 10-13 сентября 2021 года, улучшение заметили 82% украинцев — но настолько ли серьёзный прорыв совершила Украина, чтобы превзойти США? Прорыв от Зеленского. Власти Украины сшивают страну хорошими дорогами © Facebook, Укравтодор

Деньги: не даст Байден, попросим у бизнесменов

Помимо переговоров, касающихся политических вопросов, в Нью-Йорке Зеленский занимался поиском источников дохода. Как и во время первого визита в США в начале месяца, он пообщался с американскими инвесторами и призвал их вкладывать средства в Украину. Президент подчеркнул, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия — это один из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и США, а также напомнил о разработанном плане трансформации Украины, включающем более 80 проектов на сумму $277 млрд.

«Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана», — сказал Зеленский.

Вообще-то проект он представлял в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября, рассчитывая на совместную с властями США его реализацию, однако американцы выделили на него всего $463 млн, то есть около 0,001% от запрашиваемой суммы. С тех пор прошло уже 3 недели, но Белый дом никак не отреагировал на предложенный Зеленским план. «План трансформации Украины» от Зеленского. Пустая «маниловщина» или циничный расчёт?

«Мы ожидаем фидбэк от администрации Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами», — сказал Зеленский в эфире телеканала «Дом».

Ранее издание Politico написало, что группа американских конгрессменов включила в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Банковая сообщила, что действительно может получить систему «Железный купол», но пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки эту информацию не подтвердила. Зеленский заявил, что не знает, кто хотел убить Шефира, но пообещал сильный ответ © REUTERS, Jonathan Ernst

«Относительно "Железного купола" еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США, поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки будут и будут серьезные», — заявил Зеленский в Нью-Йорке.

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман усомнилась, что обещание президента Украины воплотится в жизнь.

«Помните фильм "Место встречи изменить нельзя"? Помните фразу: "Ты на руки-то его погляди!"?» — добавила она.

Зеленскому придется вернуться на Родину раньше запланированного и сократить свой визит из-за совершенного под Киевом покушения на его первого помощника Сергея Шефира. На Украину глава государства вылетит сразу после выступления с речью на Генеральной ассамблее ООН, которое состоится 22 сентября в 16:40 по местному времени (23:40 по московскому).