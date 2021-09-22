СБУ продолжает укреплять гражданское единство и любовь (как оно это понимает) людей к Украине. Крымчане, голосовавшие на выборах в Госдуму РФ, будут обвинены в госизмене, а в восточных областях страны стартует кампания доносительства на «сепаратистов»

Доноси, чтобы не конфликтовать

СБУ возбудила уголовное дело по факту выборов в Государственную думу в Крыму. «Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», — написано на сайте ведомства.

Если в руки эсбэушников каким-то образом попадут списки голосовавших, то приехавший по своим делам на Украину крымчанин может попасть в тюрьму по обвинению в госизмене на 12-15 лет. Таким нехитрым образом украинские власти снова показывают, насколько им нужны Крым и Донбасс — только как повод для политики милитаризма и ксенофобии. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Впрочем, дела с достижением гражданского мира на подконтрольных Киеву территориях тоже не очень. СБУ в партнерстве с Центром стратегических коммуникаций «Стратком Украина» начинает информационную кампанию «Имеешь информацию об опасности — звони в СБУ». Задача кампании — донести до людей информацию о «горячей линии» СБУ, куда нужно отправить донос.

По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, это позволит «блокировать враждебную пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, созданию искусственных конфликтов и вербовки местных граждан».

Трехмесячная кампания пройдет в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

Организаторы кампании действительно не понимают, что репрессии по доносам как раз и создают искусственные конфликты (так пришлось бы промолчать, а теперь можно сдать в СБУ соседа, который критикует войну, например)?

При полукриминальной обстановке и порожденной ею всеобщей ненависти друг к другу, которой на Украине и так было предостаточно, новая инициатива станет дополнительным штрихом недоверия граждан друг к другу, всеобщей подозрительности, капсулизацией личностей в нестабильном обществе, что, возможно, и и является истинной целью проекта.



«Для более эффективного противостояния сепаратистскому движению и террористической деятельности, а также обеспечения территориальной целостности Украины нужна поддержка со стороны небезразличного населения регионов, которые оказались под угрозой внешнего вмешательства», — подводит фундамент под проект директор «Страткома» Оксана Горбач.

Слова об угрозе внешнего вмешательства звучат как хохма, поскольку в том же сообщении пресс-служба СБУ ничуть не стесняясь заявляет, что «проект финансируется правительством США в рамках сотрудничества со Службой безопасности Украины». Непосредственным представителем американского правительства для работы с СБУ станет НКО «Стратком Украина». А так как с 2014 года «российские агенты» и «сепаратистское движение» стали эвфемизмами, которыми власти называют антивоенную демократическую оппозицию, совершенно очевидно, на кого именно предложат доносить гражданам Украины.

Активно сотрудничаем с ВС США

Среди своих партнеров «Стратком» называет Министерство обороны Украины, МИД Украины, Мининформполитики Украины, аппарат СНБО, Офис связи НАТО, Офис информации и документации НАТО, Центр стратегических коммуникаций НАТО, Посольство Великобритании, Правительство Великобритании, Посольство США и представительство Евросоюза на Украине. Таким образом, через НКО, вторая часть списка курирует и направляет работу первой части списка.

Задумку подтверждает сотрудник развернутого на территории Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского учебно-научного центра «Стратком» подполковник Ольга Сальникова. В одном из интервью она сказала, что идея возникла на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. В итоге и был создан указанный центр стратегических коммуникаций, а в Военную доктрину Украины ввели такое понятие, расшифровав его как «скоординированное и надлежащее использование коммуникативных возможностей государства — публичной дипломатии, связей с общественностью, военных связей, информационных и психологических операций, мероприятий, направленных на продвижение целей государства». Можно предположить, что центр «Стратком» продвигает цели тех государств, которые его создали, поскольку на территории Украины еще не значит — в интересах Украины.

И вот, в натовском Центре готовят специалистов по вопросам создания системы стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны Украины. «Мы активно сотрудничаем с командованием ВС США и уже провели Ориентационный курс по вопросам проведения оценки информационной внутренней и внешней среды государства», — рассказывает Сальникова.

Видимо, оценка этой среды в итоге привела к идее кампании «Имеешь информацию об опасности — звони в СБУ». Создание в обществе атмосферы подозрительности и тотального недоверия (а вдруг сосед или коллега позвонит на горячую линию) очень удобно для «продвижения целей государства», ведь люди в такой атмосфере не способны объединяться для защиты своих демократических прав. Но что за фигуры в «Стратком» организуют, как сейчас модно говорить, медиацию между продвигающими свои цели государствами НАТО и Украиной?

Путь к успеху

Первым директором компании «Стратком» была некая Алина Фролова. В конце 90-х она трудилась помощником гендиректора соросовского фонда «Возрождение», потом ушла в рекламный бизнес, а в околополитических делах Украины всплыла, как водится, в 2014. Фролова стала одним из инициаторов создания Украинского кризисного медиа-центра (УКМЦ) — западной грантовой НКО, которая обучала граждан противостоять «российской пропаганде».

Чудесам украинской Википедии уже не удивляешься, но раздел о финансировании «Медиа-центра» вызывает нечто похожее на когнитивный диссонанс. Сначала написано, что УКМЦ «не финансируется ни одной политической силой», но в следующем предложении: «Деятельность УКМЦ возможна благодаря финансовой поддержке партнеров: Отдела по связям с общественностью Посольства США в Украине; Международного фонда «Возрождение»; Национального Фонда поддержки демократии (США); Европейского фонда в поддержку демократии; МАТРА (Программа Посольства Нидерландов)» и т.д.

В 2015 Фролова создает RAM GROUP, куда входят рекламные агентства RAM 360 Advertising Agency и CORE reputation management agency, а также Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine. Причем интересно, что собственником как благотворительной организации «Стратком УА», так и ООО «Стратком» является некий адвокат Андрей Смаль.

Так вот, в 2015 Фролова передает бразды управления ООО «Стратком» в руки экс-сотрудницы киевского офиса Студии Артемия Лебедева Оксаны Горбач, оставаясь при этом директором благотворительной организации с таким же названием, которая занимается социализацией ветеранов так называемой АТО. В таком статусе Фролова подается в советники по стратегическим коммуникациям министра информационной политики Украины.

Итак, основатель и директор финансируемой правительством США конторы дает советы министру как бы независимой Украины по реализации Дорожной карты Партнерства в сфере стратегических коммуникаций с НАТО, т. е. является лоббистом НАТО при украинской власти. Но с приходом Зеленского Фролова движется вперед и попадает непосредственно во власть. В сентябре на посту директора благотворительной организации «Стратком» ее меняет собственница CORE reputation management agency (агентство, входящее в один холдинг со «Стратком») Оксана Стулий, а уже в октябре Фролову назначают заместителем министра обороны Андрея Загороднюка.

Что рекламщица и «благотворительница» понимает в обороне — вопрос риторический. Ясно, что ее задача — контроль НАТО над военной политикой Украины. Хотя ее босс Загороднюк, пожалуй, справился бы и сам. Сын богатого бизнесмена, почти 20 лет работавший в горном деле и нефтянке, такой же военный специалист, как и Фролова. В 2015 он поставлял в АТО буржуйки и переделанные из инкассаторских броневиков машины скорой помощи, а затем присоединился к финансируемому фондом MDA (ЕС, США) Офису реформ Министерства обороны Украины. И вот, с победой Зеленского на выборах в 2019 этот наверняка замечательный, но не имеющий никакого отношения ни к политике, ни к оборонной сфере человек становится советником президента и членом набсовета «Укроборонпрома». Неизвестно, по советам ли Фроловой или он сам это придумал, но на одной из встреч с представителями НАТО Загороднюк провозгласил, что борьба с агрессией России является вопросом стабильности всего континента, а «наш успех — это успех всего цивилизованного мира».

Колониальная зависимость — самая тяжелая для народа, который находится под двойным угнетением: местных начальников и заграничных. И все же успокаивает одно очень хорошее в текущих условиях свойство украинских деятелей — умение мастерски отчитываться перед грантодателями за использованные средства и класть их себе в карман. Причем не всегда буквально в карман. Можно ведь в разных городах организовать несколько десятков круглых столов с «общественностью» для донесения информации о горячей линии СБУ и необходимости писать доносы, снять дорогие залы, дорогие гостиницы, заказать дорогие обеды/фуршеты, ездить в СВ или в очень хорошей машине, нанимать пафосных дизайнеров и операторов… в общем, устраивать себе luxury life с нулевым выхлопом.

А СБУ неплохо отчитывается о задержании «сепаратистов» и без помощи «Стратком». Правда, пользы от этого для государства не больше, а затраты все-таки не грантовые, а бюджетные.