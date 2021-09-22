Армянская оппозиция заявила об угрозе «отуречивания страны». Такая реакция последовала от партии «Дашнакцутюн» на новость о том, что Ереван готов к контактам с Анкарой на высшем уровне. О таких намерениях заявила пресс-секретарь армянского премьера Никола Пашиняна Мане Геворкян

Она прокомментировала слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о полученном при посредничестве главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили предложения начать диалог. Это не первая попытка Армении и Турции наладить отношения. Что мешает двум странам — разбиралась «Украина.ру».

Восприятие угроз

По словам пресс-секретаря главы армянского государства Мане Геворкян, Ереван будет готов к встречам на высоком и высшем уровне, но только «в случае эффективной работы». Представитель премьера далее развернула свою мысль — что же можно понимать под «эффективной работой» — но в крайне осторожных и обтекаемых выражениях.

«Во время международных контактов премьер-министр Пашинян информирует своих коллег о своем видении мирного развития Армении и региона в целом, что отражено и закреплено в программе правительства», — скрылась Геворкян за официальными формулировками. Но документ, к которому отослала она интервьюеров, конкретен. Пашинян выгоден. Эксперт о том, правда ли в Армении окончательно установился «соросовский режим» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Как минимум, сам Пашинян высказывался более предметно, представляя программу кабинета министров. «Отсутствие дипломатических отношений между Арменией и Турцией, закрытые границы отрицательно влияют на региональную стабильность и мир. Армения готова приложить усилия в направлении урегулирования отношений с Турцией», — однозначно и без экивоков говорил армянский премьер.

Пашинян назвал приоритетом и разблокирование коммуникаций в регионе. Видимо, чтобы повысить привлекательность этого пункта повестки премьер упомянул о намерения дочки РЖД в Армении инвестировать 78 миллионов долларов в развитие транспортной сети. Глава правительства выразил уверенность в том, что усилия Еревана при «конструктивной позиции других акторов приведут к созданию в регионе атмосферы мирного и взаимовыгодного сосуществования».

Нынешнее правительство республики вполне четко подтверждает свои намерения сотрудничать даже с Анкарой. Избегание конкретики в публичных выступлениях можно объяснить: любые сообщения о контактах Пашиняна и кабинета министров с турецкими или азербайджанскими официальными лицами могут повлечь обвинения в предательстве национальных интересов.

Последняя акция выражения недовольства прошла накануне — 19 сентября около 200 человек попытались в Ереване прорваться к зданию правительства. Так демонстранты хотели выразить свое возмущение тем, что власти отпраздновали День независимости после поражения в Нагорном Карабахе. Крым не помеха: Эрдоган ведёт переговоры одновременно и с Путиным, и с Зеленским © president.gov.ua

В апреле 2021-го визит Пашиняна в граничащую с Азербайджаном и Ираном Сюникскую область оппозиция расценила как провокацию. На митинги против приезда премьера вышли жители двух городов. Через регион предполагается провести железнодорожный путь, который бы связал Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванью.

После задержаний в регионе на демонстрацию вышла оппозиция и в Ереване, пикетчики выражали опасения в «сдаче [Сюникской области] Азербайджану и Турции».

Весной один из главных соперников Пашиняна, второй президент республики Роберт Кочарян назвал потенциальную опасность со стороны Турции «исторической, экзистенциальной». «Она (Турция — Прим.ред) воспринимается армянами как угроза, и должен сказать, что и мы воспринимаемся Турцией как угроза», — заявил Кочарян.

«Нельзя отождествлять с государством»

Попытки, если не сближения, то налаживания конструктивных связей с Анкарой Ереван предпринимал при преемнике Кочаряна — Серже Саргсяне. В 2009-м глава государства по приглашению своего турецкого коллеги Абдуллы Гюля побывал на футбольном матче между двумя национальными сборными. Этот первый шаг на пути примирения был немного омрачен — турецкие болельщики освистали армянский гимн, и сборная Армения уступила команде Турции.

Сам процесс сближения стороны, символом которого стал совместный просмотр игры, быстро заглох. Подписанные в том же 2009-м протоколы об установлении дипотношений и разблокировании государственной границы не были ратифицированы. Тогда процесс в Ереване саботировала оппозиция. В Анкаре же требовали увязать выполнение соглашений с передачей Нагорного Карабаха Азербайджану. Вопрос, по которому стороны не могут добиться понимания друг от друга — массовое убийство армян в Османской империи в 1915-м (в 1995-м нижняя палата российского парламента приняла заявление с осуждением организаторов геноцида армян). Когда Эрдоган заявит, что у Турции есть обязанности в Крыму? © AP, Kenzo Tribouillard, Pool via AP

Так что вскоре отношения между Ереваном и Анкарой вернулись к обычному состоянию. После того, как азербайджанская армия отбила у непризнанной Нагорно-Карабахской республики часть территорий, Армения вошла в политический кризис. На улицы Еревана выплеснулись демонстрации, участники которых прямо обвиняли Пашиняна в предательстве. Несмотря на это премьер сохранил за собой кресло главы правительства после выборов 2021-го. Тем не менее представитель Пашиняна, комментируя слова Эрдогана, очень щепетильна и сдержана в подборе слов. Вести сложную дипломатическую игру в то время, когда оппозиция не скрывает своего враждебного отношения — не самое простое занятие.

Лидер одной из старейших армянских политических партий — «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян открыто призвал сорвать попытки официального Еревана примириться с Турцией любой ценой. Итогом можем быть «тюркизация Армении», предупредил политик.

«Эрдоган и враги армянского народа должны понять — человека, занимающего кресло премьер-министра Армении, нельзя отождествлять с армянским государством. Да, армянский народ переживает один из сложнейших периодов своей истории, но это не означает, что он (…) поставит под вопрос существование нашего государства», — декларировал Сагателян.

Представитель АРФД призывает отвергнуть разрушительную, по его оценке, повестку властей Армении по примирению с Турцией любой ценой. "Дашнакцутюн" предупреждает об угрозе тюркизации и заявляет, что на кону вопрос существования армянской государственности.

Армянский политолог Айк Халатян полагает, что в отличие от процесса 2009-го года сейчас стороны — Ереван и Анкара — находятся в неравном положении. «Слова Эрдогана — об ожидании позитивных шагов от Армении об этом свидетельствуют, — отмечает он. — Поднимается вопрос Зангезурского коридора, пересмотра исторического прошлого и признания территориальной целостности Азербайджана, что означает отказ от Арцаха (Нагорного Карабаха — Прим.ред.)» Новая сила. О чем договорились Эрдоган и Алиев в Шуше © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

По его словам, о доброй воле сторон могло бы свидетельствовать отсутствие предварительных условий для налаживания отношений. «У Турции исторически сложные взаимоотношения со многими странами, не только с Арменией, например, с Грецией. Поэтому открыть границы и наладить дипломатические отношения, не выдвигая связанных с этим требований — возможно. Тем более требований, который воспринимаются существенной частью армянского общества как заведомо неприемлемые», — заключает Халатян.

Российский кавказовед Нурлан Гасымов объясняет в комментарии «Украине.ру» логику действий Пашиняна. «Еревану после завершения войны, которое посчитали катастрофическим поражением, надо сменить повестку. Лучше всего на успехи в экономике: рост инвестиций, улучшение жизни людей. Но разблокировка границ с соседями, необходимое для увеличение деловой активности, наталкивается на сопротивление внутренней оппозиции».

«В Армении есть реваншистские силы, которые настаивают на конфронтации с Турцеий и Азербайджаном, — продолжает он. — Хотя есть и запрос на изменение ситуации и нормализацию отношений с соседями, победа Пашиняна это подтверждает. Существуют, конечно, и проблемы в диалоге, разночтения в толковании соглашений (Трехстороннего — российско-армяно-азерабайджанского — заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и разблокировании коммуникаций — Прим.ред.) Скажем, армянская сторона против использования выражения «Зангезурский коридор», так как опасается, что эта трасса будет иметь экстерриториальный статус».

Но, в целом, Ереван настроен на достижение договоренностей, поэтому, надеется Гасымов, до конца года стоит ждать позитивных изменений.