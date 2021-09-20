Германия стоит на пороге исторических перемен - после выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября, в стране произойдёт смена власти. Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, руководившая страной 16 лет, не баллотируется на новый срок и вообще собирается уходить из большой политики

Перестановки в правительстве — это, безусловно, внутреннее дело Германии, но от позиции Берлина зависит решение многих внешнеполитических вопросов, в том числе связанных с Россией и Украиной: урегулирование конфликта в Донбассе, запуска газопровода «Северный поток — 2». «Противники России в истерике»: Александр Рар описал европейскую политику после достройки «Северного потока-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Так кто же станет преемником Ангелы Меркель?

Армин Лашет

Лашет слывёт самым умеренным политиком, а главное его преимущество — богатый управленческий опыт. Как ожидается, он продолжит реализацию курса Меркель, хотя сам отрицает этот тезис.

Юрист по образованию, Лашет преуспел в журналистике, а также построил политическую карьеру на различных уровнях: в городском совете Ахена, Бундестаге, европейском парламенте, в правительстве земли Северный Рейн-Вестфалия и национальном правлении ХДС.

Что касается внешнеполитических взглядов Лашета, то они по душе не всем однопартийцам. Его называют одним из архитекторов концепции «От Лиссабона до Владивостока», которая подразумевает гармонизацию европейских и евразийских интеграционных процессов. К России Лашет относится достаточно тепло. На протяжении двух лет он добивался права принять в своём регионе заседания форума гражданских обществ РФ и ФРГ «Петербургский диалог», созданного в 2001 году, и в 2019-м наконец мероприятие прошло в Бонне — столице федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

В своей речи Лашет тогда сказал, что нужно помнить историю Второй мировой войны и ни в коем случае не преукрашать её.

«Мы должны быть признательны Советскому Союзу за принесённые им 27 млн жизней во имя победы над нацизмом. <…> И если даже после событий Пражской весны мы смогли вступить в диалог, то сегодня тем более должны это сделать. Даже, если мы имеем различия по ситуации с Крымом. Ещё в 1953 году Иосиф Сталин сказал: «Без России Европа ничто», — заявил немецкий политик.

Лашет поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», отмечая, что земля Северный Рейн — Вестфалия — 18-й по уровню развития экономический регион в мире, самый промышленно развитый регион Германии — 40% потребляемого объёма газа и нефти получает из России. Зеленский задал кандидатам в канцлеры ФРГ вопросы в лоб и получил не те ответы © REUTERS, Gleb Garanich

«Я рассматриваю проект как экономический. Нам нужен газ в любом случае, мы проходим через реструктуризацию энергетики, мы окончательно прекращаем использование атомной энергии к 2022 году, хотя я знаю, что в Нидерландах идут дискуссии о том, стоит ли вновь строить АЭС из соображений защиты климата, но для Германии это исключено по политическим причинам.

Мы прекратили использование каменного угля, мы прекращаем использование бурого угля. У нас высокое энергопотребление и будет высоким, даже когда поворот в энергетике произойдёт, газ будет необходим для переходного периода, пока мы не выйдем на климатический нейтралитет к 2050 году», — заявил Лашет в декабре 2020 года.

Весной 2018 года он раскритиковал западные страны за необоснованное обвинение России в якобы имевшем место отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также высылке на этом основании российских дипломатов.

«Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надёжными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам», — написал Лашет тогда в Twitter.

Сотрудничество с РФ председатель ХДС считает необходимым для решения многих мировых проблем. По его словам, Берлин может не отказываться от своей позиции по Крыму, но при этом стороны могут быть откровенными друг с другом и по-прежнему сотрудничать в других областях. В качестве наглядного примера, что такое реально возможно, Лашет приводил пример отношений между ФРГ и СССР в 1970-1980 годы, когда «в напряжённой ситуации строились каналы общения с тоталитарной коммунистической системой».

Свою позицию по украинскому вопросу Лашет обозначил на встрече с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником в 2019 году. Он заявил, что Северный Рейн — Вестфалия, Германия и Европейский союз очень заинтересованы в стабильной, демократической и экономически процветающей Украине, поэтому рады, что новое украинское правительство взяло на себя приверженность европейским ценностям. Лашет высоко оценил проведение первого за 3 года саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря 2019 года и подчеркнул важность дальнейшего процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

Анналена Бэрбок — «зелёный» антипод Лашета

Бороться за пост канцлера от «Союза-90»/«Зелёных» будет сопредседатель партии 40-летняя Анналена Бэрбок. Она, как и Лашет, родилась в Западной Германии — в пригороде Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). В детстве вместе с родителями участвовала в акциях против гонки вооружений и антиядерных демонстрациях. В юношеские годы профессионально занималась прыжками на батуте, трижды становившись бронзовым призёром национальных соревнований.

Немецкий политик хорошо знакома с англосаксонской системой образования: в 16 лет по программе школьного обмена год жила в США, а в 2005-м получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики и прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права. Однако основное университетское обучение Бэрбок прошла всё-таки в Германии, политологию и публичное право она изучала в Гамбургском университете в 2000-2004 годах. Ющенко рассказал, как его «шокировала» Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По партийной лестнице Бэрбок продвинулась достаточно быстро: в 2005 году вступила в «Союз-90»/«Зелёные»; в 2012-м вошла в состав партийного совета (включает всего 16 человек), который служит связующим звеном между федеральной ассоциацией, ассоциациями регионов и членами партии; а на следующий год избрана депутатом Бундестага, став не только членом комитета по экономике и энергетике и комитета по европейским делам, но и спикером парламентской группы по климатической политике. Сопредседателем партии Бэрбок избрали в январе 2018 года, а в 2019-м переизбрали с рекордно высоким результатом (97,1%).

В послужном списке кандидата в канцлеры есть период работы в офисе депутата Европарламента от «Альянса '90 / Зелёные» Элизабет Шредтер, которая занималась развитием отношений с Украиной, Белоруссией и Молдавией. Сама Бэрбок выступает с жёсткой критикой России из-за событий на Украине и известна как одна из самых ярых противниц «Северного потока-2».

«Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он чётко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, и поэтому это абсолютно фатальный проект», — говорила она в интервью телеканалу ARD в феврале 2021 года.

Что касается позиции Бэрбок по Украине, она убеждена, что для урегулирования конфликта в этой стране необходимо продолжать переговоры в «нормандском формате». Санкции против РФ, по её словам, — это не самоцель, это была «чёткая реакция» на аннексию Крыма, что было нарушением международного права, на вторжение в Восточную Украину» (присоединение к РФ было решением жителей полуострова, которые воспользовались закреплённым в Уставе ООН правом народа на самоопределение, а вооружённый конфликт в Донбассе стал реакцией населения Донецкой и Луганской областей на госпереворот в Киеве), и сохраняться они будут до достижения сдвигов в мирном процессе.

При этом Бэрбок подчёркивает важность диалога с Москвой.

Олаф Шольц

Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц, который может вернуть Социал-Демократическую партию Германии к власти спустя 16 лет (эту политсилу представляет предшественник Меркель Герхард Шрёдер), родился в 1958 году в городе Оснабрюк, но вырос в Гамбурге, социал-демократическом регионе. Экс-канцлер ФРГ Шредер связал воссоединение Крыма с Россией с расширением НАТО © Сергей Гунеев / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Специалист по трудовому праву, он работал адвокатом, а политическую карьеру начал в 1980-х годах с позиции заместителя главы молодёжной организации СДПГ Jusos («Молодые социалисты»), дойдя к 2002 году до должность генерального секретаря партии. Был период, правда, краткосрочный, когда Шольц исполнял обязанности председателя СДПГ — с февраля по апрель 2018 года, после отставки Мартина Шульца, бывшего председателя Европарламента.

На следующий год Шольц попытался возглавить партию в тандеме с Кларой Гейвиц, но во втором туре проиграли паре Саския Эскен и Норберт Вальтер-Борджанс. В 2020-м именно они выступили с инициативой выдвинуть министра финансов кандидатом в канцлеры, и это более чем логично, ведь он, как показывали опросы, Шольц был самым популярным представителем партии.

С 1998 по 2011 годы он работал депутатом Бундестага до того момента, пока его ни избрали мэром Гамбурга. Соратник Шрёдера, Шольц в коалиционных правительствах Меркель занимал пост министра труда и общественных дел в 2007-2009 годах, а в 2018-м возглавил Министерство финансов.

Что касается политических взглядов, то социал-демократ расценивает переход Крыма в состав РФ как нарушение международного права (хотя референдум проходил как раз-таки в полном соответствии с его нормами, что подтверждали иностранные наблюдатели, присутствующие на избирательных участках полуострова), но при этом выступает за укрепление диалога с Россией. Шольц предлагает к разработке на уровне ЕС новой «восточной политики» на манер 4-го канцлера ФРГ Вилли Брандта (также представлявшего СДПГ).

Он считает, что взаимоотношения с российским государством должны строиться на принципе верховенства права и отстаивать европейскую интеграцию как цель.

«Россия и другие страны должны признать, что европейская интеграция продолжится. Мы не хотим вернуться к политике XVII, XVIII и XIX веков, когда политику делали друг с другом крупные державы — Россия, Германия, Франция, Англия. Если мы хотим обеспечить совместную безопасность в Европе, то потребуется сотрудничество Европейского союза и России», — заявил Шольц в августе 2021-го. Германия допустила пересмотр договоренностей по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ключевым вопросом в российско-немецких отношениях на протяжении последних лет стал «Северный поток-2». В мае в прямом эфире телеканала WDR министр финансов ФРГ заявил, что, как и действующее правительство страны, поддерживает строительство газопровода.

«Это частный энергетический проект, в котором участвуют очень многие компании. И другие страны, которые сейчас нас критикуют, получают газ из России и не в меньших объемах, чем Германия», — говорил Шольц в интервью изданию Augsburger Allgemeinen в сентябре 2020 года.

Кроме того, он категорически был не согласен, что якобы имевшее место отравление оппозиционера Алексея Навального никак не может стать причиной приостановки строительства второй очереди «Северного потока-2».

На украинский кризис Шольц смотрит через призму статуса Германии как гаранта Минских соглашений. Он выступает против оружия Киеву, поскольку этот шаг лишит Берлин нейтралитета в отношениях Украины и России, а также дискредитирует позицию ФРГ как члена «нормандского формата» и минского процесса.

На вопрос, волнующий украинские власти — когда же страна станет членом НАТО и Евросоюза, — кандидат от СДПГ отвечает так: ближайших перспектив приёма Украины в эти интеграционные объединения нет, сначала нужно принять балканские государства.

Ход избирательной кампании в Германии

Нынешнюю избирательную кампанию прозвали «предвыборной борьбой вокруг мелочей», поскольку в центре внимания находятся не программы партий, политические вопросы и ситуация в стране, а скандалы вокруг кандидатов и их поведение.

На контексте темы климата с весны рос рейтинг «Зелёных» и к маю достиг 30%, именно они были лидерами на старте избирательной кампании, но популярность партии начала падать после того, как журналисты обнаружили плагиат в книге Бэрбок «Сейчас. Как мы обновим нашу страну», неточности в представленной ей биографии и несвоевременное декларирование доходов за 2018-2020 годы.

Кроме того, критику в адрес «Зелёных» вызвало заявление сопредседателя партии Роберта Хабека, посетившего приграничные с Донбассом районы Украины, о необходимости поставок Киеву оборонительного вооружения, но на следующий же день ему пришлось оправдываться — мол, имел ввиду исключительно специальное оборудование для разминирования, приборы ночного видения, технику для транспортировки раненых. И как следствие всех этих скандалов — летом рейтинг партии упал до 20%. Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

В тот момент пальму первенства перехватил блок ХДС/ХСС, но и Лашета скандалы не обошли стороной. Один кадр в телеэфире обошёлся ему очень дорого: пока президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки в пострадавший от наводнения район страны произносил слова поддержки и выражал соболезнования, председатель правящей партии смеялся на заднем плане. Помимо этого, у немцев накопилось к нему много вопросов: почему власти так тянут с выплатой компенсаций за утраченное имущество и вообще почему не предупредили о надвигающемся стихийном бедствии заранее?

К тому же, ни Бэрбок, ни Лашет не смогли заручиться поддержкой своих однопартийцев — часть членов «Союза-90»/«Зелёных» хотела бы видеть в роли кандидата Хабека, а часть консерваторов считают, что нужно было сделать выбор в пользу лидера ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, а не Лашета. К слову, именно Зёдер проявляет себя как реальный кандидат в канцлеры — он открыто обсуждает такие чувствительные вопросы, как снижение налогов, ужесточение или ослабление коронавирусных ограничений.

На фоне промахов конкурентов укрепил свои позиции Шольц. Социал-демократы по ходу избирательной гонки занимали 3-е место, а на финишной прямой вырвались в лидеры, обогнав ХДС/ХСС. Шольц победил во всех 3 раундах теледебатов, причём в заключительном с убедительным отрывом (42% против 27% у Лашета и 25% — у Бэрбок). Как написала газета Die Welt, на дебатах он с завидной невозмутимостью продемонстрировал «толстую кожу, которую Ангеле Меркель удалось нарастить лишь за несколько лет канцлерства».

Пока в ХДС/ХСС и «Зелёных» шли внутрипартийные торги, СДПГ уже определилась с кандидатом и сразу начала свою предвыборную кампанию, объединившись вокруг Шольца, а партийные лидеры Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен намеренно отошли в тень.

Шольц позиционирует себя в первую очередь как хозяйственника, надёжного политика с опытом работы в федеральном правительстве. В 2003 году газета Die Zeit дала ему, в то время генеральному секретарю СДПГ, прозвище «Шольцомат» за отсутствие эмоциональности после того, как он, произнося речи, производил впечатление механической машины, а на вопросы отвечал исключительно технократическими формулировками и постоянно их повторял. Однако технократическое мышление очень помогло Шольцу в период пандемии — население положительно оценило действия министра финансов по спасению предприятий, пострадавшим от локдауна, кроме того, он приложил много усилий для ликвидации последствий наводнения в западных федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Про себя Шольц говорит: «Мне не надо много слов». Наверно, именно таким немцы видят канцлера. В подобной манере прошлую избирательную кампанию проводила Ангела Меркель — в 2017 году она сказала избирателям: «Вы меня знаете».

И действительно, жители ФРГ прекрасно знают, что она сделала для страны за 16 лет правления, и в опросе телеканала ARD, проведённом в начале августа, 75% респондентов назвали действующую главу правительства мудрым канцлером, 78% — достаточно компетентным политиком, 77% — сильным лидером, 71% — заслуживающей доверия. В народе Меркель получила прозвище «мутти» — мамочка.

В память о правлении Меркель одна баварская фабрика выпустила ограниченную серию плюшевых медвежат, прототипом для которого стала фрау канцлер: медвежонок с бусами в цветах флага ФРГ одет в чёрные брюки, красный пиджак, а его лапы сложены в «ромб Меркель» (известный жест Меркель, когда пальцы соприкасаются друг с другом, образуя ромб). Эксперт описал, что сделала бы Меркель, если бы она действительно не поддерживала Украину © пресс-служба президента Украины

Впрочем, путь Шольца к креслу канцлера складывается не так гладко, как может показаться. За 2 недели до парламентских выборов в Министерстве финансов ФРГ прошли обыски по запросу прокуратуры города Оснабрюк в рамках дела, начатого ещё в 2020 году, в отношении отдела финансового мониторинга, входящего в структуру возглавляемого Шольцем ведомства. Прокуратура подозревает, что сотрудники этого отдела игнорировали предупреждения от банков о возможном отмывании денег и подозрительных трансакциях, в частности направленных в Африку.

Однако эксперты отмечают, что дело берёт начало в 2017 году и выходит за рамки служебных полномочий Шольца.

Итого, за 6 дней до выборов в Бундестаг лидирует СДПГ, за которую готовы проголосовать 26% избирателей, далее следует ХДС/ХСС с 21%, «Зелёные» замыкают тройку с 15%. Однако на фоне обысков в Министерстве финансов социал-демократы потеряли пару процентов, сократив преимущество над христианскими демократами, не исключено, что за оставшиеся дни эта тенденция сохранится, и тогда у обеих партий будут практически равные шансы на победу.

«Зелёные» хоть и убеждают, что их электорат определяется с выбором чуть ли не на избирательных участках, но в их триумф уже никто не верит. Как бы ни завершились выборы, переговоры о составе правящей коалиции и распределении министерских портфелей простыми точно не будут.