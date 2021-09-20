Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о противостоянии реального и цифрового, а также о несбыточных надеждах на вечную жизнь на грешной Земле

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Подсознание меня перенесло в ассоциативное ностальгическое облако. Вспомнился давний эпизод еще московской аспирантской давности. Родственник генсека рассказывал, как он с дедушкой присутствовал на закрытом просмотре «Кинг-Конга».

«Наш дорогой» Ильич как обычно дремал в уютном глубоком кресле. Но когда громадная обезьяна стала с ревом стучать себе в грудь, празднуя победу, главный зритель неожиданно встрепенулся.

«Это что за гон…гордон?» — спросил он у всезнающего Суслова.

«Это могучий Кинг-Конг, товарищ Брежнев!» — пояснил тот.

«А он кто — малоземелец?» — последовал уточняющий вопрос.

Каюсь, тогда мне было смешно. Сейчас совсем по-другому смотрю на эту историю. Популярнейшие тогда фронтовые мемуары генсека «Малая земля» были написаны на удивление ярко и живо. Их приписывают талантливому перу очеркиста Анатолия Аграновского. Не знаю. Но знаю точно, что это была очевидная попытка тогдашнего руководства страны вдохнуть жизнь в хворающего от застоя державного гиганта.

Союз умирал не от перенапряжения Холодной войны. Напротив, он умирал от Большой скуки. От тотального схематоза! В его капиллярах уже не билась горячая кровь первых строителей нового общества и победителей мирового зла. Там тромбами засели цитаты, формулы, наставления и поучения классиков «единственно верной теории». Да, фундаментальной, но как все неизменное и окостенелое, бросившее вызов развитию нового мира.

Франция против AUKUS © AFP, BRENDAN ESPOSITO / POOL

Кстати, об Америке. Помню, как в самом начале ее компании у основателя запрещенного Талибана Муллы Умара спросили: не боится ли он воевать против самой вооруженной страны мира? Тот смиренно ответил: «Их президент обещает нам поражение, а Аллах обещает нам победу. Посмотрим, чье обещание сбудется».

Посмотрели. Это в западной цивилизации Бог может появляться «из машины». В восточной же он всегда приходит из толпы. Иншаллах!

Поэтому афганец немного лукавил. Пуштунам близок пантеизм и они скорее верят и надеются на «землю», чем на «небо». То есть на естественный ход вещей, на силу своих традиций, на верность местных людей сложившемуся веками укладу, на собственный «внутренний народ»…

Конечно, борьба живого с искусственным нарастает. Вот мой замечательный друг, известный балканский политолог Ласло Кемени, уверенно пишет, что искусственный интеллект, то есть по сути машины, победят человека. Как там предрекал поэт: наука движется и вскоре / Мы обойдемся без себя.

А мне вот не хочется «обходиться без себя». Когда-то довелось участвовать в жутковатом эксперименте. Пытались перенести сознание абсолютного гения Николая Глушкова из его угасающего тела в вечную электронно-механическую оболочку. Не знали мы тогда незыблемого закона Станислава Лема о том, что биологическое полностью не растворяется в кибернетическом.

Я спрашивал академика, не боится ли он уйти человеком, а вернуться машиной. Он ответил, что главное — чистое мышление, а оболочка не имеет значения. Для гения — может и не имеет. А лично для меня — еще как. Эх, не понятны мне картезианцы с их «мыслю, следовательно существую». Мне куда ближе их великолепный земляк — недавно ушедший в бессмертие Жан Поль Бельмондо с его максимой: «люблю, значит существую».

Мир входит в решающую фазу борьбы между тремя могущественными кастами: традиционалистами, банкирами и цифровиками. У всех у них одна цель — вечная личная продуктивная жизнь. А иначе зачем нужны громадные накопления, немыслимые наслаждения, грандиозные семейно-клановые планы…Только вот механизмы достижения этой цели у них различные.

У первых двух их влажные мечты давно описаны в мировых шедеврах. Первые, в частности, связывали свое бессмертие с опредмечиванием в «заводы, фабрики, пароходы». Ну, как Форд, например. Вторые длительность бытия привязывали к размерам банковских активов. Как Рокфеллеры или Ротшильды. Научились, научились лично жить за сотню лет, но иллюзий, впрочем, не строили. А вот напирающие цифровики верят в свою вечную жизнь на земле не через метафорическое, а реальное перевоплощение. Помните, был у Швейка приятель в сумасшедшем доме, который возомнил себя шестнадцатым томом Энциклопедического словаря Отто? Наверное, верил, что словари живут вечно.

Наверное, не читали они рассказа того же Лема о гибели перестукивавшихся из разных отсеков космонавтов. Их тела аннигилировали, но души и сознание растворились в точках и тире. Живые люди стали химерными эсэмэсками. «Пальцем деланными», как говорили раньше. Страшно превратиться в точку. Даже вместе с тире…

Да, за них сам Илон Маск вместе с гиперлупом, всемогущий Билл Гейтс вместе с Камалой Харрис… Они как повелители «Сети» превращают ее в электронную машинерию. Здесь царят жесткие правила, здесь шаг влево или вправо рассматривается как побег из цифры. Здесь правят искусственные мозги и беспилотные устройства…

Хотя спасибо цифровикам, что подвели наш мир к катарсису. Их вера в искусственное умиляет. Их надежда на формальные правила и механические красные линии, именуемая как «западные ценности», смешит. Жаль, что не читали они Энтони Берджесса. Знали бы тогда, что падение механического апельсина заканчивается воплем «караул!» Как и падение натурального яблока Архимеда завершается возгласом «эврика!»

Но они довели этот «тренд» до логического конца. Поэзия цифры напрочь проиграла прозе жизни. И посыпалось… Сегодня в Афгане пост-индустриальная механика проиграла племенному бытию. Натуральный козий сыр победил фактически искусственный Биг-Мак. Завтра — брезжит драма Ирака. Послезавтра — трагедия Кувейта, передел мирового нефтяного и газового рынков. А еще предстоит катаклизм разрушения НАТО, абсолютно несовместимого с новоявленным искусственным монстром AUKUS.

Штука в том, что даже цифровые, а по сути те же механические правила, не делают личную жизнь вечной, а политическую — безусловно выигрышной. Хаос не может быть управляемым, а пьеса для механического пианино никогда не будет закончена…

Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

Прогнозирую, что страна сейчас завибрирует как раз между НАТО как порождением банковской касты и новоявленной AUKUS — детищем цифровой элиты. Именно через эту структуру будет сделана попытка оглобаливания искусственного интеллекта. Даже фатальной ценой расползания ядерного оружия. Боюсь, правители Украины не смогут избежать такого искушения. У них, блин, поразительное стремление к самым провальным историческим проектам. Будут ломиться уже в этот поломанный геополитический «сервер». Пусть. Жизнь все равно возьмет свое…

И фильм в самолете я досмотрел. Там брутальные, но живые персонажи открутили таки железную башку механическому бармалею. Может, режиссёр что-то знает? Или предчувствует?