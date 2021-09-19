Немецкие войска вошли в Киев 19 сентября 1941 года. Украинские СМИ эту дату по понятным причинам предпочитают «не замечать» - ведь у власти на Украине сегодня находятся духовные наследники пособников гитлеровцев, а Бандера и Шухевич объявлены «национальными героями»

Оккупация длилась 778 дней — до 6 ноября 1943 года. Какими были эти дни? Достаточно сказать, что из 400 тысяч жителей города, остававшихся в Киеве к моменту прихода немцев, освободителей встретили лишь 180 тысяч киевлян. Только в Бабьем Яру были расстреляны сто тысяч человек, десятки тысяч расстреляли как заложников, около ста тысяч вывезли на работы в Германию, тысячи киевлян умерли от голода и лишений, многие покинули город в поисках пропитания.

Кто помогал гитлеровцам

Прямыми соучастниками злодеяний гитлеровских захватчиков, их подручными были украинские буржуазные националисты, отмечают историки П.Т Тронько и П.М.Овчаренко в работе «Солдаты Киевского подполья».

Но поддержки среди населения они не находили. Историки цитируют письмо бывшего петлюровского министра Огиенко, который, прожив несколько месяцев в Киеве, писал своему приятелю во Францию, что население смотрит на украинских националистов «так, как когда-то, наверное, смотрели киевляне на татар-завоевателей». Нацистское шествие проходит в Киеве впервые со времен Великой Отечественной © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Никакой пощады нам. Вокруг нас одна жестокость. Всех приезжих украинцев, то есть нас, называют фашистами, шпиками, сообщниками Гитлера… Это правда, друг… Немцы действительно поручают нам с человеческой точки зрения самые мерзкие дела», — свидетельствует Огиенко.

Сегодня на переживающей процесс «декоммунизации» Украине пытаются утвердить совсем другую версия истории. Согласно концепции, продвигаемой институтом нацпамяти, националисты будто бы воевали на два фронта — против немецких захватчиков и… против «захватчиков» советских. Вот только следов их «борьбы» с фашистами никак не удаётся найти. При этом упускается из виду тот факт, что миллионы украинцев воевали в рядах Советской армии (следовательно, сами были, с точки зрения нынешней власти, «захватчиками»)…

Сопротивление

Для немецких оккупантов эти дни лёгкими не были — с первых же дней они столкнулись с организованным сопротивлением.

Партизаны, действовавшие в Киеве и в окрестностях, ликвидировали более 30 тысяч гитлеровцев и их приспешников, пустили под откос 259 железнодорожных эшелонов, разгромили 103 немецких гарнизона, совершили нападения на 249 полицейских комендатур. Были уничтожены 333 склада боеприпасов, разгромлены 282 районных сельских управы оккупационного режима, указывается в исторической справке на городском сайте.

Были и провалы. В результате предательства в октябре 1941 года гитлеровцами были схвачены почти все члены подпольных горкома и райкомов партии.

Подвиг героев Киевского подполья был оценен — 1317 человек были награждены орденами и медалями. Настоящий герой Украины: Иван Кудря против Маккейна © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Хотя эта трагическая и наполненная драматическими событиями часть истории нашей страны представляется нам хорошо изученной, на самом деле многие загадки не разгаданы до конца и ждут объективного исследования. Приведём лишь несколько примеров, опираясь на данные историков и открытых источников.

Подпольный обком действует

С первых дней оккупации в Киеве развернул работу созданный ещё в июле-августе 41 года подпольный обком Компартии Украины, было создано одиннадцать партизанских отрядов, которые насчитывали более 4400 человек. Отметим, что общая численность советских партизан и подпольщиков на территории Украинской ССР в 1941-1944 годы оценивалась на уровне 220 тыс. чел. в составе 53 партизанских соединений, 2145 партизанских отрядов и 1807 партизанских групп («История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945»).

«В Киеве наряду с основными подпольным горкомом и девятью райкомами были созданы запасной, дублирующий горком партии, а также 9 подпольных райкомов комсомола, 37 подпольных партийных и комсомольских организаций и диверсионных групп. Все они были обеспечены необходимой материально-технической базой. Подпольный горком партии подобрал 40 конспиративных и явочных квартир, организовал несколько небольших типографий. В разных местах города было установлено 10 радиоприёмников», — пишут Тронько и Овчаренко.

Подпольщиков готовили в разведшколах заранее, еще до войны. В некоторых источниках указывается, что при этом не всегда соблюдали правила секретности (никто и не думал, что Киев когда-то придётся сдать врагу). Впоследствии многим резидентам такая беспечность организаторов стоила жизни.

Но, несмотря на потери, антифашистское подполье действовало в каждом районе Киева, да так, что земля буквально горела под ногами захватчиков. В конце сентября подпольный горком создал штаб диверсионно-подрывной деятельности, начали работу боевые группы. Помимо подпольного горкома в Киеве действовали шесть общегородских подпольных организаций. Эти организации, в частности, действовали на предприятиях, обслуживающих гитлеровскую армию. Уже в конце сентября 1941 года на заводах стали в большом количестве выходить из строя станки и оборудование. РИА Новости: «Большевистская оккупация» Украины в СССР и преемственность страны от УНР - мифы © РИА Новости, Мирослав Лужецкий / Перейти в фотобанк

Задолго до прихода немцев в Киеве были заминированы все важные объекты жизнеообеспечения, объекты транспорта и связи, мосты через Днепр, правительственные здания, театры. При этом использовались радиоуправляемые взрывные устройства, которые можно было взорвать с большого расстояния.

Мосты были взорваны при отступлении советских войск, часть городских объектов немцам удалось разминировать, получив информацию от перебежчиков и (по некоторым источникам) от минеров, попавших в плен. Но оказалось, перебежчики знали далеко не всё.

Взорванный Крещатик

Плотный дым окутал историческую часть Киева 24 сентября 1941 года: во второй половине дня внезапно для захватчиков произошел мощный взрыв в помещении «Детского мира» на углу Крещатика и Прорезной, где разместились штаб одной из дивизий, приемный пункт, куда населению надлежало сдавать свои радиоприёмники, и немецкая комендатура. От детонации сработали взрывные устройства в соседних домах, начался пожар.

«Первый взрыв облаком дыма затмил ясный день. Пламя охватило магазин «Дитячий свит». С этого все и началось. Взрыв за взрывом. Пожар распространялся вверх по Прорезной улице и перекинулся на обе стороны Крещатика. Ночью киевляне наблюдали большую зарницу, которая постоянно разрасталась. Большевики разрушили водопровод. Потушить пожар было невозможно. В то время огонь был хозяином — он пожирал и уничтожал дом за домом. Сгорело 5 лучших кинотеатров, Театр юного зрителя, театр КОВО, радиотеатр, консерватория и музыкальная школа, Центральный почтамт, Дом горсовета, 2 самых больших универмага, 5 лучших ресторанов и кафе, цирк, городской ломбард, 5 самых больших гостиниц («Континенталь», «Савой», «Гранд-готель» и другие), Центральная городская железнодорожная станция (билетные кассы), Дом архитектора и ученых, 2 пассажа, типография, 8 обувная фабрика, средняя школа, более 100 лучших магазинов. Уничтожено много библиотек, интересных документов, ценных вещей. Например, в Киевской консерватории сгорел большой орган и около 200 роялей и пианино. Даже трудно себе представить и подсчитать размеры этого неслыханного преступления советов!» — сокрушалась поддерживающая гитлеровцев газета «Українське слово» (номер за 21 октября 1941 года). Украинский историк: Киеву надо поучиться у России уважению к ветеранам ВОВ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В результате взрывов и пожара погибли около 300 немецких солдат и офицеров. Погибли и мирные жители. Точное количество погибших не установлено.

«Не существует единой точки зрения относительно ответственных за уничтожение именно исторической части Киева 1941 года», — сообщает русскоязычная версия Википедии (эта энциклопедия стала «полем боя» для сторонников той или иной исторической концепции — но это тема для отдельного разговора).

В советском издании «История Киева» в уничтожении Крещатика и прилегающих улиц обвиняли немцев: «Свое пребывание в Киеве гитлеровцы отметили варварским разрушением предприятий, жилых домов, театров, клубов, библиотек, спортивных сооружений и др. Они взорвали и сожгли все дома на центральной магистрали города — Крещатика и прилегающих к нему улицах. От площади Калинина до Бессарабки на месте многоэтажных сооружений остались бесформенные груды железа и кирпича. Разрушение Киева гитлеровцы с провокационной целью приписали действиям большевиков-подпольщиков»…

Кто взорвал Успенский собор

3 ноября 1941 года был взорван один из немногих киевских храмов домонгольского периода — Успенский собор Киево-Печерской лавры. До начала перестройки официально утверждалось, что собор уничтожили гитлеровцы. Потом популярной стала версия, приписывающая эту акцию «агентам НКВД», планировавшим уничтожение высоких нацистских чинов во время осмотра ими собора. Спектакль на краю расстрельного рва. Как нацисты раскрыли самую эффективную пару киевских подпольщиков

«Собор был взорван через два часа после его посещения Йозефом Тисо, лидером одной из союзных Гитлеру держав — Словакии. Немецкая пропаганда и многие современные исследователи приписывают этот теракт советским подпольщикам. Однако ряд фактов наводит на мысли о том, что имела место инсценировка немцами советской диверсии. В частности, незадолго до взрыва по приказу рейхскомиссара Украины Эриха Коха из собора были вывезены все драгоценности, взрыв собора был зафиксирован немцами на кинопленку и попал в официальную кинохронику, а представленные общественности трупы убитых «подпольщиков-подрывников» были одеты в красноармейскую форму. Тем не менее, вопрос о том, кем был взорван Успенский собор, остается открытым до сих пор», — пишет исследователь Алексей Стаценко.

Немецкий ученый Ф. Хайєр утверждает, что за взрывом в Лавре достовернее всего стояли руководитель партийной канцелярии Мартин Борман и рейхскомиссар Эрих Кох, которые считали необходимым лишить Украину ее идеологического центра. Но это тоже — одна из версий, требующих подтверждения.

Сохранить память

Всего несколько эпизодов, а сколько загадок. Будут ли они разгаданы?

В силу известных политических обстоятельств на Украине историю сейчас на наших глазах переписывают, объявляя белое чёрным, чёрное белым. Что требует дополнительных усилий в установлении истины.

Конечно, и раньше историческая наука не была свободна от искажающего картину событий давления идеологии. Помню, как соратник легендарного разведчика Николая Кузнецова Николай Струтинский снимал с книжной полки и показывал исторические труды и мемуары с карандашными пометками чуть ли не на каждой странице: «а на самом деле было так…».