В ООН бьют тревогу касательно роста количества голодающих людей в мире в связи с коронавирусом и экономическим кризисом, а Украина вывозит селькохозяйственную продукцию за рубеж, лишая свое и так небогатое население доступа к относительно недорогой отечественной еде

Сколько мы недоедаем

Эксперты Всемирной продовольственной программы ООН утверждают, что в 2021 г. от голода может пострадать четверть миллиарда людей на планете. А около 1 млрд человек не получают достаточного для нормального развития питания. В 2020 г. 7 млн человек умерло от голода.

Выходит, что в XXI веке, когда технологии позволяют отправлять в космос туристов и проводить высокоскоростной интернет, каждый 7-8-й житель Земли не может нормально поесть. Самое интересное в том, что голодают больше всего в странах с развитым сельским хозяйством в Африке, Азии и Латинской Америке, в странах, где еды могло бы хватить на всех с избытком. Почему же люди, производящие пищу, не получают к ней доступ? Из гигантов — в нищету. Что построили на Украине за минувшие 20 лет

Украина, конечно, не входит в перечень стран с наивысшим уровнем недоедания. Однако ООНовская HungerMap (карта голода) показывает, что на Украине 4,6 млн человек (примерно 10% населения) с недостаточным потреблением пищи. Они не голодают в том смысле, в каком это явление распространено в Сомали и Зимбабве, но не получают достаточного питания для нормальной жизни и развития. Особенно ужасает, что среди украинских детей до 5 лет 22,9% испытывают хроническое недоедание, а 8,2% — острое недоедание. По данным 2019 г., 21,3% детей до 5 лет из-за недоедания отставали в росте, 6,9% страдали от истощения, а 5,6% — от избыточного веса, что тоже связано с некачественным питанием. И это в «аграрной сверхдержаве» с богатыми черноземами и почти 80% распашкой земель.

Эксперты созданного при участии Украинской зерновой ассоциации, Ассоциации химиков Украины, Ассоциации «Укрмаслопром», Федерации металлургов Украины и Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) посчитали, что к 2019 г. среднесуточная питательность рациона граждан Украины снизилась до 2700 ккал, что очень близко к предельно допустимому индикатору здорового образа жизни в 2500 ккал.

Молока население страны потребляет лишь 52% от нормы, рыбных продуктов — 59%, мясных продуктов — 66%, фруктов — 64%. Калорийность на пределе нормы набирается прежде всего за счет продукции растениеводства: хлеба, картофеля, овощей, растительного масла. Хотя, если верить результатам исследования международной исследовательской компанией Ipsos по инициативе Danone, взрослые граждане Украины все-равно потребляют почти вдвое меньше овощей по сравнению с рекомендованной нормой, зато картофеля в рационе становится все больше (135,7 кг в год в 2019 г. против 128,9 кг в 2010 г.). Мучных изделий едят чрезмерно, но все равно меньше, чем раньше (97,6 кг в 2019 г. против 111,3 кг в 2010 г.). В последние годы снизилось потребление сахара, молока, яиц, рыбы, масла. В Ассоциации животноводов Украины заявили, что за последние 5 лет потребление мяса на душу населения уменьшилось более чем на 30%. Из и так недостаточного количества мясных продуктов примерно 20% приходится на колбасу и сосиски сомнительного качества.

Украина обеспечена продовольствием, а граждане — нет

Украина заняла 54-е место в Глобальном индексе продовольственной безопасности (GFSI) 2020 г., который оценивает в комплексе наличие, доступность, качество и безопасность пищи. Указано, что невысокий рейтинг — результат отсутствия государственных обязательств по доступу населения к пище, тогда как в ведущих европейских странах такие обязательства есть, и они работают.

Это правда, но правда отличается от истины своей однобокостью. Украинское государство действительно не обеспечивает продовольственную безопасность своих граждан, и они выживают, как могут. Однако доступ доступу рознь. Еды в магазинах полно, и продается она не по карточкам. Таким образом, проблема заключается в нехватке средств для ее приобретения. И действительно, согласно свежему исследованию КМИС, финансовое положений семей 54,4% граждан Украины за последние 2 года ухудшилось. Причина тому — рост коммунальных тарифов (91,5% опрошенных), рост цен на продукты питания (90,6% опрошенных), снижение доходов (35,4%), потеря работы (31,9%). Ежемесячные расходы украинского домохозяйства на еду превышают половину семейного бюджета. И заметьте, для полноценного питания не хватает даже этого.

Притом данные GFSI утверждают, что обеспечена Украина продовольствием на 98,4 балла из 100. Украинцам порекомендовали 5 продуктов, которые помогут преодолеть стресс © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Значит, речь не о нехватке продовольствия, а о том, что производство находится в частных руках, в т.ч. в руках иностранных корпораций, и вывозится на Запад. Жители Украины едят не так много еды, произведенной на Украине. Приходится покупать иностранное — дорогое. А поскольку уровень жизни снижается, покупать получается все меньше и меньше.

За примерами далеко ходить не надо. Госстат говорит, что в 2020 г. производство мяса на Украине сократилось на 1,1%, а импорт свинины превысил экспорт в 6 раз. По итогам 2019-2020 гг. Минсельхоз США заявил, что Украина стала вторым крупнейшим в мире экспортером ячменя, четвертым — кукурузы и пятым — пшеницы. Той же пшеницы Украина вывезла 21,1 млн тонн. А ввезла (с июля по январь текущего сезона) 14,5 тыс. тонн — в 7 раз больше, чем в предыдущем году. Спрашивается, зачем покупать за валюту за рубежом то, чего полно у самих? А затем, что продает не тот, кто покупает. Собственникам агрохолдингов интересны прибыли, а не продовольственная безопасность граждан Украины. Им не интересно продавать зерно на внутренний рынок за гривну, если его можно вывезти, скажем, в Европу за валюту и оставить прибыль на офшорных счетах.

Несмотря на риски, связанные с коронавирусом, несмотря на призывы Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации «Мукомолы страны» ограничить экспорт зерновых, правительство этого не сделало. Не доедим, но вывезем! При этом за I полугодие 2020 г. только в одном Евросоюзе Украина закупила сельхозпродукции на 1 млрд 594 млн долларов. Главные поставщики сельхозпродукции на Украину — Польша, Германия, Турция, Италия и США. Ясное дело, почему в стране с развитым аграрным сектором и традицией выращивания пшеницы постоянно растет стоимость хлеба.

Украина — не Сомали, но совершенству нет предела

ООН пеняет на институты, на отсутствие демократии, на слабую социальную ответственность бизнеса, на что угодно, кроме самой экономической системы, в которой непосредственные производители благ отчуждены от пользования этими благами, в которой еда производится не для того, чтобы дети не умирали с голоду, а для того, чтобы кто-то получил прибыль. Учитывая, что в странах Запада голода нет, можно действительно поддаться искушению и подумать, что дело в демократии, «инвестиционном климате» и «прозрачных правилах» для бизнеса. На деле же доступная для большинства пища в богатых капиталистических странах — результат ограбления ими стран бедных, поздно вошедших в капиталистическую систему бывших колоний или осколков Советского Союза.

А агробизнес, вывозящий произведенное у себя в стране за границу, непосредственно участвует в этом ограблении. Логика и здравый смысл позволяют объяснить, почему Украина закупает, скажем, бананы и ананасы, но почему крупнейший в мире производитель зерновых закупает за рубежом зерновые — это объясняется лишь тем, что выращенное работниками украинского агросектора принадлежит не им, а собственникам сельхозкорпораций, многие из которых и поля-то никогда в жизни не видели.

ООН же пытается лечить симптомы, не замечая очага болезни. Так, в прошлом году в рамках Всемирной продовольственной программы было собрано 1,6 млрд долларов для помощи пострадавшим от голода. Но что это за микроскопическая сумма, когда на ВЭФ в Давосе сообщают, что 1% самых богатых людей имеет больше, чем 7 млрд остальных людей, что состояние миллиардеров мира в 2021 г. составило 13,08 трлн долларов, и это аж на 5,08 трлн, или на 64%, больше, чем в 2020 г. Один только гендиректор Amazon Джефф Безос имеет 177 млрд долларов, у Илона Маска — 126,4 млрд, а у Бернара Арно (это который Louis Vuitton) — 150 млрд. Да что там Безосы и Маски, у половины олигархов Украины есть столько, сколько собрала ООН по всему миру. То есть Ахметов с Пинчуком, Порошенко с Коломойским сотоварищи запросто решили бы проблему мирового масштаба, а уж на уровне Украины даже смешно говорить. «Живет в другой реальности»: Зеленской досталось за реформу питания в школах © пресс-служба президента Украины

Из этого всего для Украины следуют два вывода: плохой и хороший. Плохой заключается в том, что по структуре экономики Украина — ограбляемая страна колониального типа, в которой голодают 30% детей возрастом до 5 лет. Хороший — хоть структура экономики Украины очень похожа на структуру экономик Сомали и Кот-д'ивуара, грабеж (в продовольственном секторе) пока значительно меньше, чем в этих замечательных государствах. Но продажа земель иностранным корпорациям, которая будет открыта с 2024 г., вполне может постепенно приблизить Украину к числу стран, для которых ООН собирает продовольственную гуманитарную помощь.

Это хороший бизнес, ведь помощи соберут сильно меньше, чем ресурсов, продуктов и денег, вывезенных с Украины на Запад.

Совершенно очевидно, что технически накормить всех можно прямо сейчас, даже не увеличивая производительность в сельскохозяйственном секторе. Технически можно накормить всех даже без демократии и инвестиционного климата. А по факту нельзя, поскольку нет такой силы, которая заставила бы 1% населения поделиться с остальными 99%.