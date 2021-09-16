Несколько дней назад на сайте правительства России обнародовали содержание «дорожных карт» по интеграции с Белоруссией. Благодаря этому стали понятны направления дальнейшего развития Союзного государства

«Дорожные карты» инкогнито

Все «дорожные карты» согласованы. Итоги переговоров Путина и Лукашенко © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Вплоть до недавнего времени их содержание не раскрывалось, что породило много конспирологических версий. Вплоть до таких, что «дорожные карты» предусматривают полное вхождение Белоруссии в состав России. Широкой общественности было известно лишь то, что на начальном этапе переговоров была 31 «дорожная карта», но к осени текущего года Минск и Москва оставили всего 28 из них. Судя по всему, длительное время их редактировали так, чтобы условия устраивали обе стороны, и те карты, которые вызывали расхождения, были исключены.

Белорусская сторона раскрыла, что среди планов, от которых президенты отказались, была политическая интеграция двух стран. В Минске все эти годы неоднократно подчеркивали необходимость сохранения полного суверенитета Белоруссии. А в эти планы не вписывалось создание наднациональных органов и передача им части полномочий национального руководства.

Продуктивная последняя встреча

Первый свет на содержание интеграционных документов пролился вечером 9 сентября, после последней на данный момент встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда оба президента объявили, что «дорожные карты», наконец, согласованны, и очертили приблизительные планы на интеграцию.

Оказалось, что в документах речь идет об интеграции валютных систем России и Белоруссии, создании общего платёжного пространства в рамках Союзного государства, интеграции валютных систем двух стран, а также объединении принципов взимания косвенных налогов. Кроме того, стороны переходят к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. При этом при столь амбициозных планах введения общей валюты все-таки не планируется.

Благодаря «дорожным картам» будет, наконец, решена проблема поставок в Белоруссию российских энергоносителей. Потому что стороны договорились о создании общего рынка нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа.

Политическая сфера интеграции, как и ожидалось, не стоит на повестке дня. Стороны не будут создавать реально действующие наднациональные органы. ем не менее, Владимир Путин не исключил, что в будущем все-таки может быть создан союзный парламент РФ и Белоруссии. А Александр Лукашенко прямо указал, что Минск и Москва «при необходимости мгновенно сблизятся ещё больше в военном и политическом плане».

Все карты раскрыты

«Дорожные карты» биты? Почему затягивается интеграция Белоруссии и России

В экономической сфере Белоруссия и России будут сближать макроэкономическую политику, гармонизируют денежно-кредитную политику, валютное регулирование и валютный контроль, нормы регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом. Стороны внедрят общие подходы в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и финансового терроризма для финансового сектора, платёжные системы, гармонизируют требования в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.

Во-первых, это означает, что в случае введения санкций против Белоруссии или России со стороны платёжных систем Visa и Mastercard, наши государства без проблем обеспечат функционирование платёжных систем с помощью национальных систем «Белкарт» и «МИР». Отключение от SWIFT может быть компенсировано подключением белорусских банков к системе передачи финансовых сообщений. Совокупность данных мер делают эффект от санкций неприятным, но не смертельным.

Во-вторых, исходя из положений «дорожных карт», Белоруссия обезопасится от дефицита валюты, потому что у России международные запасы составляют 618 миллиардов долларов США. И в случае валютного дефицита в республике, Москва предоставит Минску доступ к своим запасам.

В-третьих, очень вероятно выравнивание ставок Нацбанка Белоруссии и ключевой ставки Центробанка России. Это значит, что физические лица и субъекты хозяйствования обеих стран смогут получать кредиты по одинаковым процентным ставкам. На текущий момент ставка по кредитам в РФ ниже, чем в Белоруссии. Ставка Нацбанка республики — 9.25%, а ключевая ставка Центробанка России — 6.75%. Кредиты для белорусов подешевеют.

В-четвертых, в Россию больше не будут поступать «белорусские креветки» и прочие санкционные товары под видом белорусских, потому что будут интегрированы таможенные и маркировочные системы.

Предусматривается интеграция и в области информационного обеспечения. Так, должны объединиться информационные системы государственных контролирующих органов по прослеживаемости маркировке товаров, информационных систем транспортного контроля. Планируется формирование единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации. Это поможет в целом улучшить уровень кибербезопасности Белоруссии, потому что он будет «подгоняться» под российский.

Будут созданы общие рынки нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, газа, сформирована единая политика в области аграрной и промышленной политики, возникнут единые правила в области защиты прав потребителей, конкуренции, а также в туристической деятельности.

Интеграция без политики?

В «дорожных картах», как и предполагалось, нет положений о политической интеграции двух систем. К настоящему времени в Союзном государстве созданы и Парламентское собрание, и общий Совет министров, и Постоянный комитет. Но все эти органы не обладают реальными полномочиями по координации отношений двух стран.

И если в этом направлении не создавать ничего нового и ничего не менять в работе уже созданных ведомств, возникает большой вопрос — смогут ли полноценно действовать единые рынки. Нормальное функционирование общего рынка в идеале должно быть обеспечено едиными правилами и единой системой органов для его регулирования. Например, при заявленном сближении валютной, таможенной и финансовой сфер должно функционировать общее министерство по налогам и сборам, а также таможенный комитет.

При унификации налогового и таможенного законодательств, при формировании единых правил конкуренции и защиты прав потребителей напрашивается и существенное сближение судебных систем Белоруссии и России. Либо создание реально действующего наднационального суда, который сможет принимать обязательные для исполнения решения как для российских, так и для белорусских экономических субъектов.

Поэтому то, что перечислено в согласованных президентами 28 картах, будет подталкивать стороны к внедрению элементов правовой и политической интеграции.

Новая старая интеграция

Белорусский эксперт рассказал наслоении, которому подверглась реальная интеграция с Россией © REUTERS, Sergei Chirikov

Ощущения от этого пока двоякие. С одной стороны, хорошо, что есть договоренности между Минском и Москвой, в то же время приходится констатировать деактуализацию союзного договора между странами 1999 года. В том документе, который до сих пор не денонсировали, предусмотрено и создание наднациональных органов с самыми широкими полномочиями, и принятие единой валюты и системы налогообложения, и формирование единых рынков. Договор предусматривает полноценную политическую интеграцию, которая в конечном счете ведет не к союзу государств, а именно к единому Союзному государству.

Нынешние же «дорожные карты» можно назвать «лайт-версией» договора 22-летней давности.

Также встает вопрос реализации 28 направлений по интеграции. Если стороны несколько лет их лишь согласовывали (причем, этот процесс регулярно выливался в скандалы в информационном пространстве), а договор о Союзном государстве так и не был реализован в течение пары десятков лет, то исполнение «дорожных карт» тоже вряд ли будет простым…