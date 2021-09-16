«Железный капут». Как США сваливают Украине ненужный военный хлам

Многие украинские политики годами бредят о каком-нибудь «чудо-оружии», которое поможет им победить Россию. В прошлом году это были турецкие ударные дроны «Байрактары». Затем говорили о москитном флоте, который предоставит Великобритания

Хотят ли украинцы воевать? Что в соцсетях пишут о воинственных заявлениях властей Украины © president.gov.ua

Все эти мечты говорят лишь о том, что примиряться с РФ или республиками Донбасса официальный Киев не планирует даже в долгосрочной перспективе.

Дорогая и бесполезная для Украины игрушка

Для западных же стран мечты украинских националистов — это лишь возможность продать втридорога какой-нибудь хлам. Американское издание Politico на днях сообщило, что ряд членов американского конгресса решили включить в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая «окажет давление» на президента США Джо Байдена относительно передачи или продаже Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны.

В Офисе Зеленского уже поспешили похвастать, что это был один из результатов визита Зеленского в Белый дом.

«Благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, Украина может получить системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dom (Железный купол)», — говорится в сообщении Офиса президента.

Однако пресс-секретарь президента США Джен Псаки вечером 15 сентября заявила, что ничего не знает о таких планах. Таким образом, «перемога» опять оборачивается «зрадой».

«Защита Зеленского» и военная угроза

Ориентировочная стоимость одной батареи — от $50млн. По неофициальным данным один выстрел обходится от $50 000 до 100 000. Батарея должна покрывать около 150 квадратных километров (украинская граница намного больше). Требует дорого обслуживания и длительного обучения состава.

В отличие от палестинцев, армии Л/ДНР не используют неуправляемые ракеты, так как слишком высока вероятность жертв среди мирного населения на подконтрольной Киеву части Донбасса, а это зачастую родственники и знакомые военнослужащих армий Л/ДНР. Авиации у республик нет.

Если же в Киеве планируют использовать «Купол» в случае гипотетического российского вторжения, то он окажется бесполезен, поскольку на вооружении армии РФ, в отличие от палестинцев, есть авиация, которая снесет эти две батареи. Кроме того, российская армия использует отнюдь не самодельные ракеты, собранные «на коленке» в трущобах сектора Газа.

«Вопрос в том, зачем Украине «Железный купол». Потому что от России, если они хотят защититься, этот «Железный купол» не спасает никак, потому что у России есть серьезные средства, которые «Железный купол» не в состоянии перехватить или как-то нейтрализовать», — говорит российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Директор американского Центра по изучению России и стран Евразии Майкл Кофман тоже считает ее бесполезной в случае конфликта с Россией.

«С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, потому что эта система будет очень быстро снесена российскими ракетными системами залпового огня», — говорит Кофман.

На тебе, боже, что нам не гоже

Сильнее, чем ВСУ. Как «Талибан»* получил технику, о которой мечтала Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Американцам нечего опасаться в своем «заморье» ракетных ударов со стороны Канады или Мексики. То ли дело Израиль и Палестина, которые британская колониальная администрация после войны «нарезала» полосами и анклавами, чтобы конфликт там длился вечно.

К тому же, опыт Израиля показал, что пресловутый «Железный купол» опасен для здоровья персонала.

«Железный купол погубил больше своих чем чужих. После службы на нем место в онкологии гарантировано», — еще в мае писал российский публицист Артём Кирпиченок, ранее проживавший в Израиле, комментируя обострение конфликта в секторе Газа.

Учитывая, что система достаточно сложная, украинским военным незнакомая, она требует длительного обучения, испытаний и тактических учений. И в этом контексте, следует напомнить, что и в мирные времена, на более простой советской технике украинские военные ухитрились по ошибке сбить ракетой на учениях в 2001 году российский ТУ-154, следовавший над Черным морем из Израиля. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек. Ранее, во время учебных стрельб на полигоне в Черниговской области ракета класса «земля-земля» попала в жилой 9-этажный дом в Броварах под Киевом.

Таким образом, ненужную и опасную вещь, с техническими нестыковками, решено продать или передать Украине. Не выбрасывать же дорогую вещь — пусть она лучше постоит где-нибудь в ангаре под Житомиром, но только под строгим наблюдением американцев, чтобы украинцы не перепродали ее Ирану или йеменским хуситам. Киев же за это пристроит в свои наблюдательные советы еще десяток отставных американских чиновников.

В августе Великобритания решила передать Украине два списанных с королевского флота минных тральщика. Затем — продала за $5 миллионов списанный исследовательский корабль «Джеймс Кларк Росс», который после 30 лет службы был выведен из состава флота и стоял в очереди на утилизацию. Американцам завидно — у них тоже много всякого хлама скопилось. В конце концов, в истории Америки белые поселенцы даже союзным им индейским племенам старались продавать устаревшие кремневые ружья. На всякий случай.