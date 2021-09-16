От первопечатника Ивана Федорова до секретаря СНБО Алексея Данилова. Куда идёт Украина?
От первопечатника Ивана Федорова до секретаря СНБО Алексея Данилова. Куда идёт Украина?
© Facebook, Олексій Данілов
«Юный орел» (так называют ректора студенты) намерен оставаться в тренде у молодежи, если не качеством образования, то как минимум формой.

«Моя миссия — украинизировать ТикТок, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», — заявил Поплавский в презентационном ролике.

Студенты факультета тик-ток будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях. То есть — это будет факультет контент-мейкинга и SMM.

Не обошел своим вниманием эту серьезную новость обозреватель «РИА Новости» Владимир Корнилов.

«Киевский вуз открывает факультет ТикТока. Больше всего мне в этой новости понравилась фраза «первым в мире». Как будто какому-то ещё вузу в мире придёт в голову такая идея. Представляю, как будет выглядеть диплом этого факультета. Кстати, а профессоров для лекций там откуда набирают? Выпускников факультета Напстера или факультета Интернет Эксплорер?»- написал он в своем ФБ

А вот блогер и активист Александра Монятовская видит в тенденциях отечественного образования угрозы для молодого поколения украинцев.

Юные украинцы глотают моющее средство ради популярности в TikTok
Юные украинцы глотают моющее средство ради популярности в TikTok
«Вот это НАСТОЯЩИЙ продукт постмодерна, а не то, что вы мне пишете в комментариях, - пишет в своем ФБ Александра. — Университет, что создал Поплавский, выглядит как его фан-клуб, занимающийся доеданием модных трендов. ТикТок вообще существует с 2015, я лично с ним познакомилась в 2017, уже тогда оценив, какая это игрушка дьявола.

На первых парах стало ясно, как бесконечная вереница коротких видео разжижает мозг, но как она все-таки увлекает. Мама в детстве запрещала мне играть в компьютерные игры и рассказывала об игромании как о болезни, но как раз шанс современным детям утонуть в такой медиасистеме намного выше. То бишь, для потребления контента не создается никакого усилия, чтобы держать серое вещество в тонусе: 1) информация не прочитывается, она просматривается коротким видеорядом и не дает никакой интеллектуальной нагрузки, 2) ритм музыки в крайней степени примитивен, как и ее текст, что формирует простоту восприятия и дурность вкуса, 3) сомнительность контента, который невозможно контролировать или регулировать ввиду его стремительности.

Украинские дети запустили опасный челлендж в TikTok
Украинские дети запустили опасный челлендж в TikTok
© CC0, Pixabay
Очень удобно, что если нужно запустить новый тренд, продукт, даже политическое влияние, то это можно сделать через ТикТок <…>. Правда, мы все недооценили перманентное его влияние на нашу жизнь и ментальное здоровье. Прямое штампование людей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), фрустрацией, эскапизмом и дальше по списку. Кого КНУКиИ выпустит после этого факультета? Чтобы кривляться, учить жизни и тыкать в попит, который круче симплдимпла, ни ума, ни навыков не надо».

В новости о факультете тик-ток и смешны, и грустны две вещи. И то, что тренды из социальных сетей поглощают академическое образование. И то, что само это образование стало скучным, недоходным занятием. На этом вечный ректор Поплавский в очередной раз намерен хайпануть и заработать. Тем временем украинская молодежь (умная и целеустремленная) пачками уезжает учиться серьезным наукам в европейские вузы, чтобы больше не вернуться на Родину, где рулят дипломированные выпускники Тик-тока.

 