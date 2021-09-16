Украинское образование претендует на мировую славу самого инновационного. Так киевский вуз намерен первым в мире открыть факультет ТикТока. Об этом заявил ректор Киевского национального университета культуры и искусства Михаил Поплавский

От первопечатника Ивана Федорова до секретаря СНБО Алексея Данилова. Куда идёт Украина? © Facebook, Олексій Данілов

«Моя миссия — украинизировать ТикТок, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», — заявил Поплавский в презентационном ролике.

Студенты факультета тик-ток будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях. То есть — это будет факультет контент-мейкинга и SMM.

Не обошел своим вниманием эту серьезную новость обозреватель «РИА Новости» Владимир Корнилов.

«Киевский вуз открывает факультет ТикТока. Больше всего мне в этой новости понравилась фраза «первым в мире». Как будто какому-то ещё вузу в мире придёт в голову такая идея. Представляю, как будет выглядеть диплом этого факультета. Кстати, а профессоров для лекций там откуда набирают? Выпускников факультета Напстера или факультета Интернет Эксплорер?»- написал он в своем ФБ

А вот блогер и активист Александра Монятовская видит в тенденциях отечественного образования угрозы для молодого поколения украинцев.

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На первых парах стало ясно, как бесконечная вереница коротких видео разжижает мозг, но как она все-таки увлекает. Мама в детстве запрещала мне играть в компьютерные игры и рассказывала об игромании как о болезни, но как раз шанс современным детям утонуть в такой медиасистеме намного выше. То бишь, для потребления контента не создается никакого усилия, чтобы держать серое вещество в тонусе: 1) информация не прочитывается, она просматривается коротким видеорядом и не дает никакой интеллектуальной нагрузки, 2) ритм музыки в крайней степени примитивен, как и ее текст, что формирует простоту восприятия и дурность вкуса, 3) сомнительность контента, который невозможно контролировать или регулировать ввиду его стремительности.

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В новости о факультете тик-ток и смешны, и грустны две вещи. И то, что тренды из социальных сетей поглощают академическое образование. И то, что само это образование стало скучным, недоходным занятием. На этом вечный ректор Поплавский в очередной раз намерен хайпануть и заработать. Тем временем украинская молодежь (умная и целеустремленная) пачками уезжает учиться серьезным наукам в европейские вузы, чтобы больше не вернуться на Родину, где рулят дипломированные выпускники Тик-тока.