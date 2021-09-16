«Юный орел» (так называют ректора студенты) намерен оставаться в тренде у молодежи, если не качеством образования, то как минимум формой.
«Моя миссия — украинизировать ТикТок, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир», — заявил Поплавский в презентационном ролике.
Студенты факультета тик-ток будут учиться продвигать аккаунты в социальных сетях. То есть — это будет факультет контент-мейкинга и SMM.
Не обошел своим вниманием эту серьезную новость обозреватель «РИА Новости» Владимир Корнилов.
«Киевский вуз открывает факультет ТикТока. Больше всего мне в этой новости понравилась фраза «первым в мире». Как будто какому-то ещё вузу в мире придёт в голову такая идея. Представляю, как будет выглядеть диплом этого факультета. Кстати, а профессоров для лекций там откуда набирают? Выпускников факультета Напстера или факультета Интернет Эксплорер?»- написал он в своем ФБ
А вот блогер и активист Александра Монятовская видит в тенденциях отечественного образования угрозы для молодого поколения украинцев.
«Вот это НАСТОЯЩИЙ продукт постмодерна, а не то, что вы мне пишете в комментариях, - пишет в своем ФБ Александра. — Университет, что создал Поплавский, выглядит как его фан-клуб, занимающийся доеданием модных трендов. ТикТок вообще существует с 2015, я лично с ним познакомилась в 2017, уже тогда оценив, какая это игрушка дьявола.
На первых парах стало ясно, как бесконечная вереница коротких видео разжижает мозг, но как она все-таки увлекает. Мама в детстве запрещала мне играть в компьютерные игры и рассказывала об игромании как о болезни, но как раз шанс современным детям утонуть в такой медиасистеме намного выше. То бишь, для потребления контента не создается никакого усилия, чтобы держать серое вещество в тонусе: 1) информация не прочитывается, она просматривается коротким видеорядом и не дает никакой интеллектуальной нагрузки, 2) ритм музыки в крайней степени примитивен, как и ее текст, что формирует простоту восприятия и дурность вкуса, 3) сомнительность контента, который невозможно контролировать или регулировать ввиду его стремительности.
Очень удобно, что если нужно запустить новый тренд, продукт, даже политическое влияние, то это можно сделать через ТикТок <…>. Правда, мы все недооценили перманентное его влияние на нашу жизнь и ментальное здоровье. Прямое штампование людей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), фрустрацией, эскапизмом и дальше по списку. Кого КНУКиИ выпустит после этого факультета? Чтобы кривляться, учить жизни и тыкать в попит, который круче симплдимпла, ни ума, ни навыков не надо».
В новости о факультете тик-ток и смешны, и грустны две вещи. И то, что тренды из социальных сетей поглощают академическое образование. И то, что само это образование стало скучным, недоходным занятием. На этом вечный ректор Поплавский в очередной раз намерен хайпануть и заработать. Тем временем украинская молодежь (умная и целеустремленная) пачками уезжает учиться серьезным наукам в европейские вузы, чтобы больше не вернуться на Родину, где рулят дипломированные выпускники Тик-тока.