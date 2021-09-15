Последние заявления Зеленского, а так же некоторые действия его команды свидетельствуют о том, что мы имеем дело с новым обликом президента Украины, ставшего за последние два с половиной года серьезным политическим игроком и опасным для России противником. При этом в силу обстоятельств абсолютно недооцененным

Таким его сделали, прежде всего, политические партнеры Украины в лице глав государств — Макрон, Меркель и прежде всего Байден и отчасти Трамп.

Зеленский прошел через несколько стадий политического взросления — наивного политического подростка, которым он был в первые месяцы своего президентства, когда полагал, что президент, являясь высшим лицом в государстве, может все и что своим повелением (указом, решением, словом) может своротить политические горы и заставить чиновников выполнять свою волю. Пристрелка перед боем: накануне неочевидной встречи президентов © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Оказалось, это совсем не так. Президент, хотя и высшее лицо в государстве, работает в узком коридоре возможностей, которые ему отводит парламент (в данном случае Верховная Рада), собственное окружение, влиятельные политические игроки (вроде бывшего министра внутренних дел Арсения Авакова, подготовку к отставке которого Зеленский вел два с половиной года), отдельные ведомства (СБУ, МИД, Минобороны, где традиции и чиновники могут быть сильнее самих руководителей ведомств, сколько тулда не назначай «своих людей»). Но главным ограничителями свободы действий президента Украины являются политические партнеры самой Украины в Европе, США и вообще в мире. При том «так называемые партнеры». Потому что они действуют исключительно из своих собственных личных, групповых и государственных (своих государств) интересов и именно в такой последовательности. Они используют Украину. И эта циничная истина сделала циником и самого Зеленского, переставшего быть «политическим подростком».

Никто из так называемых партнеров Украины за два с половиной года президентства не сделал для Украины ничего — не помог с Крымом, не предложил существенных инвестиций в экономику и производство, не оказал давления на Россию с целью остановить войну в Донбассе и ввести Донбасс в состав Украины на условиях Киева, не признал права Украины решать свои внешнеполитические задачи самостоятельно и так, как это выгодно Украине. Вообще не признал ее каким-либо равноправным партнером. Даже в общем-то в такой малости, как обеспечение вакциной от коронавируса Европа и США обошлись с Украиной довольно небрежно, чтобы не сказать цинично.

В результате произошедшего в нем разочарования Зеленский принял несколько важных для себя решений. Он решил идти на второй (а, возможно и не только на второй) срок. Потому что помимо всего это даст возможность ему обезопасить себя и свою семью от «неожиданных» преемников. Поэтому он приступил к зачистке политического поля — методично и последовательно, как бульдозер. По методике Лукашенко — не важно, каковы убеждения и возможности потенциального кандидата в президенты, он просто выжгет политическое поле вокруг себя и расстанется с теми игроками, которые могут претендовать на подступы к президентскому посту.

Второе. Поняв всю бесперспективность легальной, законопослушной политической деятельности в стране, в которой сама структура общества и элиты коррумпированы сверху донизу, и более того, коррумпированы самим Западом, который откровенно и открыто содержит не только своих агентов влияния, а целые структуры, обеспечивающие интересы зарубежных центров и компаний — от пресловутого НАБУ до целых институтов Сороса, политических партий в парламенте типа «Голоса» и проч., Зеленский изобрел (разработал, создал- нужное подчеркнуть) свой механизм реализации важных лично для него внутриполитических задач — решения СНБО, то есть внесудебного и по большому счету незаконного, неконституционного органа, с помощью которого он управляет страной. Для того, чтобы этот орган исправно работал, он посадил в его секретари хоть и глупого, но совершенно лояльного ему человека и потихоньку начал очищать от недругов — убрал Авакова, скоро уберет и Разумкова. Всё мало: Зеленский хочет сделать Украину ещё более зависимой от США © пресс-служба президента Украины

Конечно, орган этот в государственной иерархии Украины незаконен, неконституционен и все его решения, выходящие за рамки Совета (совета, а не суда) тоже соответственно незаконны. И что? Кто-то против этого выступил в стране, парламенте, ООН, ЕСПЧ, ОБСЕ и вообще в мире, где якобы привержены законам и демократии? Да нет же, даже, наоборот, молча благословили. Конечно, в Европах это невозможно, а в Украине, коль она послушная и выполняет отведенную ей функции — пускай будет так, как удобно Зеленскому.

Тут вот надо отвлечься от Зепленского и понять, чем является Украина для Европы, США и вообще мира.

По большому счету в мире у Украины три функции. Первое — сырьевой придаток. Но не сельскохозяйственный Это все представления из далекого прошлого. Европейский рынок по большому счету не нуждается в сельскохозяйственной продукции Украины. Годовые квоты на куриное мясо, например, Украина выбирает в течение первых 3-х-4-х недель года. Зерно, картофель, другие овощи вообще не нужны. Единственное, что может быть интересно — подсолнечное масло, крупнейшим традиционным и производителем которого и является Украины. Все остальное для Европы существенного значения не играет. Да и сельхозрынка в привычном понимании этого термина в Европе как такового нет, а есть четкое, точное распределение, плановая экономика, которая при нынешних технологиях позволяет полностью наполнять продовольственные магазины Европы — кто-то производит апельсины, кто-то необходимое количество сахара, мяся, хлеба и т.д. В ЕС фермеры, которые по погодным условиям могут произвести больше зерна, чем необходимо, получат дотации, чтобы производили ровно столько, сколько требуется для потребления и удержания цен на среднеевропейском приемлемом уровне.

И тут появляется Украина со «своими безграничными возможностями и черноземом». Зачем это Европе?

Циничной Европе от Украины нужна необработанная древесина-кругляк. Которую законными и контрабандно-незаконными путями Украина гонит в Европу, давно уже потерявшую леса с деловой древесиной и строго охраняющей их остатки. А с Украиной, когда она еще при Порошенко хотела ограничить поставки леса в Европу обошлись строго-небрежно — за такие художества пообещали отключить от краника МВФ. И Порошенко сдался. А Зеленский не трепыхается.

Борьба Зеленского с олигархами: Ахметов в выигрыше, купил новый завод © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Вторая функция Украины в мире — резервуар возобновляемой рабочей силы — цивилизованные, образованные, законопослушные и понятные для европейцев трудолюбивые люди. То есть строго ограниченное число нескольких миллионов мигрантов. Куда более безопасные и понятные европейцам, чем выходцы из Азии и Африки.

Ну, и третья всем известная функция — сдерживания России, как активно развивающейся политически и исторически агрессивной силы, от которой Европа не ждет коврижек, которую Запад не понимает, но уже лет триста которую пытается «сдерживать».

Для реализации этих трех целей сегодняшний Зеленский является идеальной фигурой, отвечающей всем требованиям. Равнодушен к населению, при этом на словах патриот, болеющий за народ. Не связан с большим бизнесом и потому даже и не собирается, и не задумывается о защите экономических интересов страны. Что стало очевидным при рассмотрении закона о защите инвестиций, который по указке Запада был мгновенно свернут и забыт (а его принятие могло защитить украинскую промышленность от волюнтаризма Запада).

Два года президентства научили Зеленского, что ориентироваться надо не на народ, не на благо народа, а на элиты и их требования. Потому что элиты совершают перевороты и цветные революции и сажают экс-президентов в тюрьмы, независимо от того, виноваты они или нет. А украинская элита исторически с 1991-го, а возможно, и раньше, настроена антироссийски и прозападно. Поэтому, как амбициозный человек, рассчитывающий минимум на второй срок президентства, Зеленский будет бороться с российским политическим влиянием в Украине в интересах Запада. И в традициях украинской элиты.

Зеленский не будет возражать против антинародных западных по своей сути реформ, уничтожающих образование, здравоохранение и социальную защиту населения, что происходит прямо на наших глазах. Потому что эти псевдореформы сокращают население за счет его оттока в другие более благоприятные страны. И что? «Меньше народу, больше кислорода». В политическом смысле конечно. Ялтинская стратегия Зеленского: какие сигналы президент Украины послал России и лично Путину © пресс-служба президента Украины

Зеленский прекрасно усвоил и развил уроки Порошенко в отношении России. Россия, как большой слон не будет обращать внимание на лающую Моську. МИД РФ будет делать заявления по поводу незаконных действий украинской власти, а Зеленский будет постоянно говорить о том, как Россия развяжет войну с Украиной, будет оскорблять президента и политиков России без всякого вреда для себя. Потому что ничего со стороны России ни ему лично, ни Украине не угрожает. Более того, именно этого от него ждут на Западе и за это будут закрывать глаза на прочие художества, типа незаконных решений СНБО.

Зато любую попытку РФ оказать политическое или дипломатическое давление на распоясовшихся украинских политиканов украинская власть будет трактовать как политическое давления на себя с помощью «энергетического оружия», то есть «Северного потока-2». С требованием ввести соответству4ющие санкции.

Более того, понимая заинтересованность европейцев в СП-2, Зеленский будет и дальше требовать от Европы денег, так как по сути уже получил более 250 миллионов долларов в качестве отступного от Германии.

Мирного урегулирования по Донбассу не будет. Да это и не надо Зеленскому. Он, как и его предшественник Порошенко, взвесил все минусы «восстановления единства страны» (инвестиции в разрушенную социалку, получение нелояльного электората и т.д.) и, требуя на словах возврата территорий, делает на самом деле все, чтобы этого не произошло. Для этого он и его команда предлагают для самого населения Донбасса абсолютно неприемлемые условия их возвращения в Украину. И Крым и Донбасс используются нынешней властью (как и предыдущей) для риторического возбуждения патриотически настроенный части населения, оправдания экономических и социальных провалов («все плохое — от Москвы и Путина») и в качестве жупела для Запада — «мы защищаем вас от российских орд, платите нам за это».

Остается один вопрос. Как это стало возможным? То есть как Голобородько-Зеленский превратился не просто в Порошенко, а в куда более жестокого и циничного политика, чем его предшественник? Дело Франчетти и опасная Украина. Как России отвечать на актуальные вызовы © РИА Новости,

Ответ, как мне кажется, прост. Профессия, хочет того человек или нет, откладывает с годами на него сильный и неизгладимый отпечаток. Зеленский был КВН-щиком, потом стал продюсером, но при этом безусловно, стал еще и талантливым актером, одним из лучших в профессии, играл характерные роли добрых интеллигентов… Настоящий актер — как вода в сосуде — принимает форму, в которую налит, то есть сильный актер играет предлагаемую режиссером роль, вживаясь в нее до кончиков пальцев.

За два года в политике Зеленский понял, что здесь много сосудов — один в общении с Байденом или Трампом (младшего партнера с открытым ртом прислушивающегося к словам старших), другой с Меркель (сдержанная уважительность с элементами настойчивой требовательности и умением отступить), третий с Путиным (безудержная наглость), четвертый с народом (яростный патриот), пятая с олигархами (мы — вам, вы — нам), шестая — с политическими противниками (неумолим и беззаконен как бульдозер). И все эти роли он теперь, когда осознал секрет политики, играет одновременно и с присущим ему талантом — безукоризненно.

Но поэтому-то он и опасен России. Особо опасен. Возможно, именно он на сегодня — самый сильный и самый циничный враг нашей страны.