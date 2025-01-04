https://ukraina.ru/20250104/1060104869.html

Трамп: два срока – два образа

Трамп: два срока – два образа - 04.01.2025 Украина.ру

Трамп: два срока – два образа

Дональд Трамп – второй в истории американский президент, заступающий на второй срок своего правления не подряд, а с перерывом в одну каденцию другого президента, в данном случае – Джозефа Байдена. Но этим особенность второго срока нового избранного президента США не исчерпывается.

2025-01-04T07:24

2025-01-04T07:24

2025-01-04T07:56

аналитика

эксклюзив

сша

россия

америка

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илон маск

стив бэннон

республиканская партия

демократическая партия

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Пожалуй, более важным показателем уникальности политической карьеры Трампа будет совершенно новая повестка, которую он, судя по составу его команды, будет продвигать.Формально, оба раза Трамп выигрывал выборы в качестве кандидата от Республиканской партии. Но мы знаем, что в американской двухпартийной системе обе главные партии не имеют между собой существенного различия с точки зрения каких-то фундаментальных политических воззрений. Это не классовые партии Старого Света, а, скорее, просто технические команды бюрократов, продвигающие тех кандидатов, которые собрали наибольшее количество голосов и спонсорских средств на первичных выборах или так называемых кокусах, а предвыборные повестки носят очень условный характер, выстраиваясь на общеамериканских ценностях: свобода личности, свобода предпринимательства, демократия и патриотизм. Разница же в программах строится, в основном, на педалировании той или иной повестки, касающейся бытовых проблем текущего дня.Напомним, что исторически республиканская и демократическая партия сложились во времена американской гражданской войны между северными и южными штатами, причем интересы северян, или янки, выражали республиканцы, а южан-конфедератов – демократы. Так что Республиканская партия, символизируемая образом слона, это бывшая партия либералов-промышленников, а Демократическая, чьим символом является осел – партия рабовладельцев-плантаторов. Но в действительности не все так просто. В силу исторических пертурбаций, сегодня Демократическая партия выражает интересы штатов Северо-Восточного и Западного побережья, где доминируют постиндустриальные глобалистские корпорации и связанные с ними частные финансы, а Республиканская – индустриальные, сырьевые и сельскохозяйственные штаты центральной части страны, больше связанные с локальными инвесторами.В процессе исторического развития, демократы из партии отсталых рабовладельцев превратились в партию прогрессивных сторонников BLM (Black Lives Matter, англ. "черные жизни имеют значение" – движение за радикальные социальные и политические реформы, начатые активистами за равноправие негров в США), а республиканцы, наоборот, из прогрессивных противников работорговли – в консервативных реднеков (Реднеки (Red necks, англ. "красные шеи") – эвфемизм для обозначения грубых провинциальных мужланов).Именно "красные шеи" составили наиболее активную часть электората Трампа эпохи его первой каденции (2016–2020): лавочники, мелкие служащие, бизнесмены средней руки и рабочий класс – т. е. все те, чья жизнь зависит от текущих зарплат и покрытия кредитов по ипотеке или займов на развитие локальных бизнесов. Идеологом трампизма первой каденции и ближайшим советником Трампа выступал Стивен Бэннон (род. 1953) – выходец из ирландской рабочей семьи, много занимавшийся информационными проектами консервативно-патриотической направленности. Идеалы Бэннона – это Америка эпохи отцов-основателей, для которых "демократия есть пространство договорённости свободных и вооружённых мужчин" (Бенджамин Франклин).По всей вероятности, Трамп, как жесткий бизнесмен из строительной отрасли (а что это такое – объяснять, видимо, не требуется), начав свою политическую карьеру сразу с рывка на главный пост страны, был под сильным впечатлением от мировоззрения Бэннона, отвечавшего его собственным политическим стандартам того времени. Отсюда и лозунг: "Сделаем Америку снова великой"! Новоизбранный президент видел в своих назначенцах людей такого же типа – крутых парней, готовых жестко запаковать разных либероидов из "глубинного государства" (читай – коррумпированного чиновничества и темных финансовых дельцов). Но долго идти таким галопом Трампу не позволили. Его, в силу разных обстоятельств, вынудили уволить ряд ключевых фигур из своего окружения, и главное – отправить в отставку самого Бэннона, против которого сразу после этого начались судебные процессы.Я тут не буду подробно описывать все обстоятельства первого срока трамповского президентства. Скажу лишь, что политика в духе реднеков, с резкими наездами на тех, кого консервативная американская глубинка привычно называет леваками-либералами, культур-марксистами и чуть ли не коммунистами, не прошла. На Трампа ополчилась вся образованная Америка, его распоряжения откровенно саботировались даже сотрудниками Белого Дома и спецслужб. Дошло до того, что действующего президента сильнейшей мировой державы выбросили из Твиттера как какого-то заурядного хулигана! Победил ли он реально на следующих выборах 2020 года – вопрос мутный. Но даже если формально и победил, то, все равно, вновь занять президентское кресло ему не дали.И Трамп, как человек азартный и хваткий, сделал выводы. Да, просто так взять и ре-индустриализовать Америку, словно по щучьему велению – затея сомнительная. Да и нужно ли это, если объективно смотреть на вещи? Стоит ли возвращаться во вчерашний день, к идеалам индустриального прошлого эпохи фордизма? И Трамп "второй каденции" пошел на модернизацию своей политической идеологии. Вместо Бэннона, который как раз вышел из тюрьмы за неделю до начала президентской кампании 2024 года, Трамп, в качестве своего главного советника и стратега, привлек человека нового, постиндустриального поколения – Илона Маска (род. 1971, активы Маска на конец 2024 года составили более 400 миллиардов долларов).Маск, в отличие от патриота-консерватора Бэннона, является космополитом-либертарианцем. Почему же тогда глава Теслы и Стар-линка не примкнул к демократам? Ведь именно оплоты демократов, Новая Англия (Северо-Восточное побережье США) и Калифорния, являются центрами американской постиндустриальной революции, именно здесь разрабатываются ключевые инновативные технологии и сосредоточены главные университеты и технопарки страны! Но и тут не все так просто. Разберем этот вопрос подробнее.Либертарианство — политическая и экономическая идеология, акцентирующая внимание на личных свободах, минимальном вмешательстве государства и свободном рынке. Несмотря на то, что существует несколько разновидностей либертарианства, от крайне левого (анархо-капитализм) до крайне правого (крипто-монополизм под маской свободы предпринимательства), идеология либертарианства формируется вокруг ряда основополагающих принципов:Политические принципыЭкономические принципыИз каких соображений Маск решил оседлать Трампа? Как писал известный российский экономист Михаил Делягин (цитирую по памяти), к чему добиваться преимуществ на рынке, если их можно добиться в политике, диктующей правила работы рынков? Это именно то, что происходит сегодня, и не только в Америке: идеалы свободного рынка остались в прошлом, а протекционизм, санкции и стремление к монополизму все больше определяют характер отношений между экономическими субъектами. Особенно это касается современного крупного корпоративного бизнеса, одним из центральных акторов которого является сам Илон Маск – богатейший человек планеты.Но всё это – лишь одна сторона медали. Другая ее сторона состоит в том, что в мире усиливается конкурентная борьба за дефицитные ресурсы, без победы в которой невозможно ни удержать свои позиции, ни сохранить свои капиталы. Тут речь идет, прежде всего, об энергетике, обеспечивающей весь мировой производственный цикл. Что мы здесь имеем в настоящее время? Обратимся к статистике. Согласно Enerdata, в 2022 году доля в мировом потреблении электроэнергии между различными производственными секторами соответствовала следующим показателям:Промышленность: 37%Транспорт: 32%Жилищно-коммунальный сектор: 17%Сфера услуг : 11%Сельское хозяйство: 3%Всего: 17,7 млрд. тонн в нефтяном эквиваленте (177,000 тераватт-часов).Прогнозы указывают на то, что к 2025 году информационные технологии и связь будут потреблять до 20% всей производимой человечеством электроэнергии. С увеличением числа устройств, облачных вычислений и других технологических разработок, этот процент будет продолжать расти. Более того, ресурс sciencealert сообщает:"Ученые предсказали, что если не будут внесены радикальные улучшения в то, как мы проектируем компьютеры, к 2040 году компьютерным чипам потребуется больше электроэнергии, чем может обеспечить наше мировое производство энергии. Прогноз может означать, что наша способность идти в ногу с законом Мура — идеей о том, что количество транзисторов в интегральной схеме удваивается примерно каждые два года — вот-вот ускользнет из нашей досягаемости".Эрик Шмидт, бывший главный исполнительный директор корпорации Гугл, а ныне глава правительственной Комиссии по искусственному интеллекту (США), разрабатывающей, в частности, стратегии сетецентричных войн, заявил в одном из своих выступлений в начале 2024 года, что американских энергоресурсов для сохранения лидерства в области хайтековских разработок недостаточно, и выходом здесь он видит стратегический союз с Канадой. В качестве альтернативы, США могли бы заключить альянс с богатыми энергоресурсами арабскими монархиями Персидского залива, но, по мнению Шмидта, их стратегические интересы не совпадают с американскими, что сделает подобное объединение ненадежным.Общая сумма всех разведанных на сегодняшний день в мире ресурсов составляет около 350 трлн. долларов. Из них на территории России залегает примерно одна четверть (76 трлн). Вторая четверть – это совокупные США и Канада (78 трлн). Третья четверть – Ближний Восток, или совокупные Саудовская Аравия, Иран, Ирак (78 трлн). Последняя четверть приходится на совокупные Китай, Австралию, Бразилию и Венесуэлу (79 трлн). Еще 30 трлн. – общая доля других стран. Таким образом, мы видим контуры ресурсных макрорегионов. Не отсюда ли растут ноги у популярного вброса, что Канада – это 51 штат США?Но прагматическая повестка американского доминирования касается не только вопросов стратегического объединения с Канадой и другими возможными союзниками, но также посильного воспрепятствования всем конкурентам пользоваться собственными невоспроизводимыми ресурсами, которые должны служить исключительно перспективам развития американоцентричного мира. Такая политика позволит технологическим компаниям, аффилированным с администрацией США, максимально наращивать свои мощности, не взирая на потенциальное истощение нефтегазовых, угольных и урановых запасов планеты. Тут мы наблюдаем гонку со временем: главное – успеть монополизировать технологии глобального контроля, пока другие этого не сделали. И пока долларовая система не рухнула.Интересно, что Маск предлагает реструктуризировать долги американского государства через либертарианскую реформу в стиле аргентинского президента Хавьера Милея: закрыть "лишние" министерства и комиссии, максимально сократить государственные выплаты. Не приведет ли это к финансовому кризису, аналогичному тому, что бушует сегодня в Аргентине? Справедливости ради отмечу, что аргентинское песо не является, все же, мировой расчетной валютой, да и своей Федеральной Резервной Системы (ФРС как частный Центробанк США) у аргентинцев тоже нет.Американские либертарианцы, такие как Илон Маск, Питер Тиль (сооснователь Pay Pal, наставник и спонсор трамповского вице-президента Джей Ди Вэнса) и Сэм Альтман (глава Open AI), по всей видимости, нацелены на то, чтобы, используя доступные для них политические рычаги, войти в клуб элитных спонсоров ФРС. По поводу священной коровы классического либертарианства – свободной торговли, Питер Тиль высказывается следующим образом:"Классическая теория свободной торговли XIX века работает при условии сопоставимых трудовых стандартов, регулирования и свободного движения капитала. Она предполагает, что не будет стран с хроническими торговыми профицитами или дефицитами. Но когда у США постоянный торговый дефицит – это говорит о том, что что-то серьезно не так"[7].По мнению Тиля, для того чтобы защитить свои интересы в мире, "нужно Центральное разведывательное управление, нужны ядерные секреты и многое другое. Так что есть масса способов, из-за которых технологически продвинутое общество, по самой своей природе, гораздо менее демократическое, чем были США в своей концепции XVIII века".Вот вам и отцы-основатели! Тенденция к преодолению в право-либертарианской среде принципов свободной торговли в пользу монопольных привилегий объяснялась Сэмом Альтманом следующим образом (вольный пересказ):"Все компании, стремящиеся к лидерству на технологическом рынке, ратуют за свободу конкуренции и против любого монополизма. Исключение составляет лишь лидирующая на данный момент компания. Достигнув пика, она пытается всеми способами использовать свои технические и иные преимущества для удержания в позиции лидерства. До тех пор, пока ее кто-нибудь не обойдет, и после этого она снова выступает за свободу конкуренции и против монополизма".Сэм Альтман (один из главных конкурентов Илона Маска), на одной из своих конференций в начале 2024 года, объявил, что его компании Open AI, для дальнейшего продуктивного развития, требуется кредит в 100 миллиардов долларов! Думаю, Маску, с его альтернативным проектом xAI, требуется не меньше. Такие нынче расценки на передовые технологии. И это – самое начало процесса развития отрасли. Таким образом, страны, оказавшиеся в состоянии потенциального дефицита энергетических и финансовых ресурсов, заведомо являются не конкурентноспособными, со всеми вытекающими последствиями.Локальный пример реализации таких последствий сегодня представляет Абхазия, где массовое увлечение майнингом криптовалюты (т. е. задействование компьютерных мощностей) привело к острому дефициту электроэнергии и даже перестрелке в местном парламенте. И если в Англии, по известному выражению, когда-то "овцы съели людей", то сегодня в Абхазии "людей съели майнеры".В складывающихся обстоятельствах Россия находится в совершенно уникальной позиции. По территории и запасу базисных ресурсов, включая энергетические, она сопоставима с США и Канадой вместе взятым. При этом у России есть мощный ВПК, способный защитить эти ресурсы от "варягов", а также достаточная научно-техническая база для развития современных технологий во всем их разнообразии. Слабые места – отставание от мировых стандартов в финансовых технологиях и относительно небольшое, по меркам мировых держав, население. Сложно с населением, составляющем от силы 2% от мирового, удерживать 1/8 мировой территории и ¼ мировых богатств. С другой стороны, это может дать мощный стимул для развития робототехники, в котором, по заявлению руководителя крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Пэйджа, преимущество имеют страны с низкой плотностью населения.Что касается финансовых возможностей России, то это вопрос, на мой взгляд, преимущественно идеологический. Почему так? С точки зрения материальной обеспеченности российского рубля, четверть всех мировых ресурсов – потенциал очень солидный. Весь вопрос в том, как им распорядиться. После перехода российской экономики на капиталистические рельсы в начале 90-х, в стране стала создаваться соответствующая институциональная инфраструктура из Центрального Банка (ЦБ) и серии коммерческих банков, действовавших по правительственным лицензиям.Закон о ЦБ и полномочия последнего, насколько мне представляется, были прописаны с прицелом на формирование финансовой системы, близкой по своему характеру к американской, где ЦБ должен был играть роль, аналогичную ФРС – независимого от государства инструмента кредитно-денежной политики. Не случайно в первые годы перестройки были популярны разговоры о формировании в Москве некоего Международного финансового центра, одного из крупнейших в мире. Но существенная разница между ФРС США и ЦБ России состоит в том, что первая была создана частными лицами, а вторая – государством. Однако, при этом следует учитывать, что современная российская финансовая система создавалась, буквально, с чистого листа, президентскими указами, не имея за собой ни опыта работы, ни серьезной истории легальной гражданской собственности.На одной из пресс-конференций Бориса Ельцина в Берлине я, как журналист, задал ему прямой вопрос, почему российское государство сначала раздает деньги частным банкам, а затем само же берет у них эти же деньги в кредит, под проценты? На что президент ответил (цитирую по памяти):"Мы строим в России капитализм с нуля, и нам для этого нужны институты рыночной экономики. Поэтому мы также с нуля создаем эти институты, а потом, когда они заработают в полную силу, все установится на уровне существующей международной практики".Однако, вторым ФРС ЦБ не стал, а международная практика, как показала жизнь, далеко отошла от принципов свободной рыночной экономики, которыми руководствовались отцы-основатели постсоветского российского капитализма. В этой связи приведем еще одну из цитат Питера Тиля:"Даже если теоретически мы верим в свободную торговлю, я не хочу, чтобы договоры о свободной торговле заключали идеологические сторонники свободной торговли, ибо они всегда будут уверены, что им тут нечего обсуждать".В данном случае Тиль имеет в виду, что люди идейные лишены прагматической жилки, и действуют согласно заученным схемам, а не в соответствии с реальными вызовами времени. В связи с этим вспоминаю одно из лондонских выступлений Михаила Ходорковского* перед местной русскоговорящей аудиторией, в котором он, как по методичке, изложил свой "символ веры" о свободной рыночной экономике, природе глобализации и мотивации эффективных менеджеров в духе ценностей классического либерализма. Не берусь утверждать, что в действительности МБХ думает о современном капитализме, но слушавшая его аудитория, в своей массе, безусловно разделяла эти ценности, не ставя под сомнение их адекватность в условиях текущего момента.Вероятно, этими же ценностями искренне руководствуются многие руководители российского финансового сектора, не ставя под вопрос их адекватность – в отличие от Питера Тиля, Илона Маска, Эрика Шмидта, Ларри Финка и других лидеров инновативной экономики XXI века. Однако, стоит ли России, при ее материальных и научно-технических ресурсах, слепо копировать алгоритмы развития англосаксонского мира? Ведь часики тикают, и ждать, что все устаканится в соответствии с "международной практикой" просто нет времени. Рывок в будущее нужен прямо сейчас. Понимают это и Трамп с его командой младореформаторов, идя на конфликт с утратившей нюх командой закосневших бюрократов глубинного государства.В таких обстоятельствах перед Россией, со всеми козырями в ее колоде, раскрывается совершенно небывалое окно возможностей, сравнимое, разве что, с моментом послевоенного раздела мира между великими державами. Но обстоятельства сегодня совершенно другие. Как и набор сверхдержав. Да и война, как мне представляется, для этого не нужна. Ведь и так всем прагматикам всё понятно. Остается стряхнуть с ног пыль глубинных государств, мешающих широкому шагу новых реформаторов. Но об этом – в следующем материале (Будет опубликован 5 января).О том, с какими проблемами может столкнуться Трамп в обновленном Конгрессе США - в статье Евгении Кондаковой "Республиканцы в большинстве, но Трампу грозят проблемы: в чём особенность нового состава Конгресса США"*Признан в России иноагентом

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Видеманн

эксклюзив, сша, россия, америка, дональд трамп, илон маск, стив бэннон, республиканская партия, демократическая партия, blm