Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин - 04.01.2025 Украина.ру
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Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин
Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин - 04.01.2025 Украина.ру
Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин
Заход российской армии в Днепропетровскую область будет означать, что боевые действия переносятся на другие регионы Украины, это будет серьезным политическим ударом для киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-04T07:20
2025-01-04T07:20
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По словам Рожина, быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит. Понятно, что там у ВСУ укреплений меньше, продолжил эксперт. Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и под самим Днепропетровском. Но изначально их укреплений к югу от Покровска было меньше, чем к востоку. Более того, враг потерял часть укреплений просто потому, что у него достаточно войск не было, добавил Рожин."Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию для киевского режима, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить наши действия. Но сам по себе заход в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы", - сказал он.В Днепропетровской области сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, отметил собеседник издания.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
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новости, днепропетровская область, россия, украина, борис рожин, владимир зеленский, сво
Новости, Днепропетровская область, Россия, Украина, Борис Рожин, Владимир Зеленский, СВО

Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин

07:20 04.01.2025
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
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Заход российской армии в Днепропетровскую область будет означать, что боевые действия переносятся на другие регионы Украины, это будет серьезным политическим ударом для киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам Рожина, быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит.
Понятно, что там у ВСУ укреплений меньше, продолжил эксперт. Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и под самим Днепропетровском. Но изначально их укреплений к югу от Покровска было меньше, чем к востоку. Более того, враг потерял часть укреплений просто потому, что у него достаточно войск не было, добавил Рожин.
"Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию для киевского режима, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить наши действия. Но сам по себе заход в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы", - сказал он.
В Днепропетровской области сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, отметил собеседник издания.
Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
 
НовостиДнепропетровская областьРоссияУкраинаБорис РожинВладимир ЗеленскийСВО
 
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