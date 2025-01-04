https://ukraina.ru/20250104/1059965128.html

Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин

Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин - 04.01.2025 Украина.ру

Заход ВС РФ в Днепропетровскую область станет серьезным ударом для Зеленского - Рожин

Заход российской армии в Днепропетровскую область будет означать, что боевые действия переносятся на другие регионы Украины, это будет серьезным политическим ударом для киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-04T07:20

2025-01-04T07:20

2025-01-04T07:20

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По словам Рожина, быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит. Понятно, что там у ВСУ укреплений меньше, продолжил эксперт. Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и под самим Днепропетровском. Но изначально их укреплений к югу от Покровска было меньше, чем к востоку. Более того, враг потерял часть укреплений просто потому, что у него достаточно войск не было, добавил Рожин."Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию для киевского режима, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить наши действия. Но сам по себе заход в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы", - сказал он.В Днепропетровской области сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, отметил собеседник издания.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.

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новости, днепропетровская область, россия, украина, борис рожин, владимир зеленский, сво