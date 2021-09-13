Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поддержал переход украинской письменности на латиницу. Это позволит ещё сильнее отдалить Украину от России, но в то же время увеличит количество неграмотных украинцев

Свои симпатии идее перехода на латиницу Данилов высказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иноагента).

«Я — за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, что нам нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», — заявил Данилов.

Кроме того, он выступил за двуязычие на Украине. Правда, в качестве второго языка Данилов призвал использовать не русский, а английский. Последний, по его словам, «должен быть обязательно», поскольку является языком «цивилизованного общения». «Холопская идеология»: Пушков раскритиковал идею перехода Украины на латиницу © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Идея Данилова о переводе украинской письменности на латиницу нашла горячий отклик в соцсетях. Украинцы высмеивают и критикуют секретаря СНБО. Многие из них считают такой переход неосуществимым. Между тем, как показывает опыт ряда постсоветских республик, можно перевести письменность с кириллицы на латиницу. Однако это будет чревато общим падением грамотности населения.

Кроме того, переход на латиницу закладывает бомбу под идеологическую конструкцию, выстраиваемую постмайданными украинскими властями. В том числе — президентом Владимиром Зеленским.

Шутки и не только

Соцсети живо откликнулись на идею Данилова.

«Уважаемые сотрудники СНБО, поменяйте, пожалуйста, Данилову табличку на двери кабинета на Incitatus», — прокомментировал высказывание секретаря СНБО народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Тем самым он отослал к временам римского императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика более известного под своим прозвищем Калигула. Этот император среди прочего известен и тем, что сделал сначала гражданином Рима, а затем и римским сенатором своего коня — Инцитата (Incitatus — быстроногий, борзой). Калигула даже внёс Инцитата в списки кандидатов на пост консула и, как утверждали древнеримские историки, если бы императора не убили, конь вполне мог бы получить и эту должность.

Примечательно, что первоначально коня звали Порцеллиус (Porcellius — поросёнок), но после выигрыша в скачках его переименовали.

Бужанский также предположил, что за инициативой Данилова могут скрываться две причины. Александр Каревин: Со временем возможен переход украинского письма на латиницу и признание английского вторым государственным языком © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Первая: он зашёл в абсолютный тупик по своему основному направлению работы, полностью в нем неэффективен и отчаянно пытается это скрыть, создавая информационные поводы по абсурдным вопросам. Вторая: его интеллектуальный уровень настолько низок, что он не понимает, что делая это — подаёт сигнал всем остальным о пункте 1, то есть, максимально быстро становясь абсолютно неавторитетным во всех кругах, горизонтальных и вертикальных служебных, СМИ, общественных и т.д.», — отметил Бужанский.

Его подписчики в соцсетях указали также на тот факт, что своими высказываниями Данилов практически перечёркивает идеологию украинских властей, и закладывает бомбу под их идеологическую конструкцию.

«Долго спорили с Путиными — кто тут наследник Киевской Руси. Но Данилов решил покончить одним ударом», — указал подписчик нардепа Вадим Рыжков.

К такому же выводу пришёл и украинский журналист Максим Назаров.

«Господин президент, ну запретите им давать интервью. Ну п**ц (ужас — Ред.) же. Ваша «Киевская Русь Украина» идёт под откос», — обратился журналист к Зеленскому.

А главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв напомнил, когда на Украине использовалась латиница (правда, не для передачи украинского языка).

«Инициатива Данилова перевести Украину на латинский алфавит не нова. В её истории уже были периоды, когда тут рулила «латинка». На фото — сотрудницы немецкой администрации в Киеве, 1942 год», — подписал он фотографию военных времён у себя в Telegram-канале.

Но юмор — юмором, но идею Данилова, если с ней согласится тот же Зеленский, могут воплотить в жизнь. В истории уже бывали прецеденты перехода постсоветских государств с кириллицы на латиницу. Правда, ничем хорошим это не окончилось. Даже несмотря на то, что данный шаг был отчасти оправдан исторически.

Непростая латиница

Первой на латиницу перешла Молдавия. Это случилось ещё до распада СССР — в 1989 году. В принятой тогда Конституции указывалось, что государственным языком Молдавии является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики». Эксперт назвала последствия перехода Украины на латиницу © torange.biz

Молдаване действительно использовали латиницу для своего языка — в тот период, когда часть страны находилась в составе Румынии с 1918 по 1940 годы, и во время Великой Отечественной Войны. При этом в Румынии не признавали существование отдельного от румынского молдавского языка. Впрочем, в самой Румынии латиницу стали использовать лишь с 1860 года — до этого использовалась валашско-молдавская кириллица. Как бы то ни было, но принятие Конституции 1989 года с такой нормой стало одним из шагов, настороживших жителей Приднестровья и усугубивших раскол в молдавском обществе. В итоге всё вылилось в кровопролитную войну. Сегодня в ПМР для передачи молдавского языка продолжает использоваться кириллица.

Бескровный переход на латиницу был произведён в Узбекистане. Правда, переходом его можно назвать с трудом. 2 сентября 1993 года президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Однако спустя почти два года узбекскую латиницу пересмотрели, убрав из него буквы с диакритическими знаками. Полностью перейти на латиницу планировалось к 2000 году. Затем срок перенесли на 2005, а затем и на 2010 год. После этого срок передвинули на 2015 год. К тому времени кириллицей печаталось около 70% литературы. А латиницу использовали в образовании и, частично, в делопроизводстве.

При жизни Каримова переход на латиницу так и не произошёл. При его сменщике на посту президента — Шавкате Мирзиёеве планировали, что Узбекистан перейдёт на латиницу в 2021 году. Но в 2021 году Мирзиёев перенёс переход на латиницу на 2023 год.

Сама языковая реформа больно ударила по рядовым узбекам.

«Все эти непродуманные шаги с латинизацией привели к тому, что большое количество молодежи (а большинство населения Узбекистана — люди до 35 лет) получили мало информации в школе. Сказалась также образовательная реформа, когда колледжи то сливали, то разъединяли, пытались создать собственную систему профессионального образования по типу советской школы. Много экспериментировали, но так получилось, что выросло полуграмотное население», — пояснял в 2020 году в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Андрей Грозин: Россия не сможет превратить Узбекистан в своего сателлита © РИА Новости, Александр Натрускин

Но пример Узбекистана не стал предостережением для другой постсоветской республики — Казахстана.

В 2017 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил переход казахского языка на латиницу. Спустя четыре месяца — в феврале 2018 года — в указ президента внесли изменения, заменившие апострофы на грависы — надбуквенные диакритические знаки. В январе 2021 года — при новом президенте Касыме-Жомарте Токаеве представили новую версию казахского алфавита на латинице. В этой версии широко представлены как надбуквенные, так и подбуквенные знаки. Кроме того, обозначились и сроки перехода на новый алфавит — с 2023 по 2031 годы.

«Как лингвист по образованию однозначно могу сказать, что ничем хорошим переход на латиницу для будущего казахского языка не закончится», — заявил в августе 2021 года в интервью изданию Украина.ру главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир. Илья Намовир: Трудно поверить, что власть Казахстана ничего не знает о дискриминации русских © Facebook, Ilya Namovir

Он вспомнил об узбекском опыте.

«Ситуация будет развиваться по сценарию, схожему с тем, как развивались события в Узбекистане, когда там решили провести смену алфавита: годы внедрения и молодые поколения, полностью лишившиеся доступа ко всему объёму информации на кириллице, плюс старшее поколение, лишившееся доступа к информации на латинице», — отметил Намовир.

При этом и в истории Узбекистана, и в истории Казахстана был период, когда использовался латинский алфавит. Это было во времена СССР: с 1929 по 1940 годы. Однако позже решено было использовать кириллицу. И именно на кириллице вышел основной массив доступных сегодня текстов на узбекском и казахском языках. Но желание быть с «Тюркским миром» пересилило прагматические соображения. И теперь за это расплачиваются поколения узбеков и казахов.

И если на Украине решат перейти на латиницу, несладко придётся и украинцам. Украинские филологи уже предупреждают: в таком случае власти лишат будущие поколения многовекового наследия. Но украинские политики не всегда прислушиваются к мнению учёных.