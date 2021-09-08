Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в организации очередного теракта в Крыму. По сведениям ФСБ, подрыв газопровода в августе 2021 года возле села Перевальное был организован украинской разведкой при участии «Меджлиса крымско-татарского народа»*. Подрывники прошли подготовку в Херсоне, оттуда же доставили взрывное устройство

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Нариман Джелялов (который выступал посредником), а также непосредственные исполнители — Асан и Азиз Ахтемовы. Курировали организацию теракта со стороны Украины, по сведениям ФСБ, «Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский».

Следует отметить: подрывы газопроводов, как и другие диверсии, в Крыму уже случались — например, подрыв магистрального газопровода близ Алушты в 2017 году или повреждение электроопор в том же году на электролинии Судак-Новый Свет (исполнитель данной конкретной диверсии, Геннадий Лемешко, на Украине считается «политзаключённым» и «узником Кремля»). Целью подобных терактов являются не массовые человеческие жертвы (что устроить в многолюдном в сезон Крыму вполне возможно), но символическое обозначение «сопротивления оккупации» и генерирование соответствующих информповодов.

В случае прямой террористической атаки на мирных людей церемониться с «инсургентами» никто не будет в принципе — и то, что до сих пор осталось от «меджлиса», будет развеяно по ветру в течение нескольких дней. Но радикальная зачистка структуры вряд ли входит в планы истинных организаторов квазисопротивления. А в лайт-версии информповод создан, Госдеп США отреагировал на аресты, внимание к «проблеме Крыма» вновь привлечено.

После проведения «Крымской платформы» (в рамках которой было договорено держать полуостров в центре внимания мировых медиа) подобные инциденты украинской стороной будут создаваться регулярно, а расходным материалом для них являются радикально настроенные «проукраинские активисты».

Диверсии украинских спецслужб на территории России. Справка © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Параллельно украинские «патриоты» всячески демонстрируют свою нечеловеческую симпатию к Крыму и крымчанам. Так, 2 июля в польском городе Белосток «патриотически настроенный» заробитчанин зарезал другого в споре о территориальной принадлежности Крыма, а 8 июля аналогичный конфликт с поножовщиной на тему «Чей Крым?» зарегистрирован в Харькове.

Зато по случаю 30-й годовщины незалежности на КПП «Каланчак» украинские власти открыли памятный знак «Слава Украине! Героям слава! Крым — это Украина!», выполненный в форме гранитного сердца. Весьма показательно, что освящали камень не имеющие никакого отношения к Крыму священнослужители галичанской греко-католической церкви: ну очень любят тянуться ко всему чужому.

Еще ближе к солнечной Тавриде ощущает себя счастливый обладатель ялтинской недвижимости Владимир Зеленский. В серии спичей он рассказал, что «когда крымский татарин идет по крымской улице, он идет по своей улице», а русские — гости на чужой земле, что «Крым никогда не будет русской землей», вспомнил песочек рапанов на зубах (видимо, перепутал с мидиями), выразил уверенность, что на полуострове с радостью примут майданную власть, «потому что с Украиной в Крым вернется жизнь».

Черт его знает, какой песок у человека в голове, когда он заявляет, мол, «ситуация с ментальным возвращением [крымчан] несложная».

«Эти люди, которые оккупировали, не будут любить Крым так, как любим мы», — утверждает Зеленский, из чего логически проистекает, что продуктовая, энергетическая, транспортная, энергетическая и водная блокады Крыма — это были предварительные ласки, возбуждающие нездоровое влечение к Украине.

Почему не удалась очередная попытка диверсии в Крыму © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк Анатолию Свереде. Он предлагает устроить российскому флоту в Крыму новый Перл-Харбор: «Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны отойти от системы обороны и заглядывания в глаза партнеров. Киев должен иметь план военного освобождения Донбасса и Крыма. Потому нужно иметь конкретные четкие вещи, начиная с того, чтобы взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту новый Перл-Харбор». Просто хотелось бы уточнить: а знает ли украинский «эксперт», чем, в конце концов, закончилось для Японии нападение на американский флот в Перл-Харборе?

Не отстают в своих угрозах и официальные лица.

«Как писали во время аннексии, „главное вернуться в Россию, а там хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — многозначительно пообещал крымчанам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

А спикер Рады Дмитрий Разумков уточнил, что Крым вернут в обозримом будущем: «Проходит лет 5-10-20, сколько будет необходимо лет, но территории снова возвращаются к тем государствам, которым они действительно принадлежат».

И горным эхом на телеканале «Прямой» перекатывается голос одного из лидеров «меджлиса» Ахтема Чийгоза: «Когда люди нарушают основной принцип не только международного права, а и современного мироустройства, и военным путём захватывают чужую территорию, и при этом артисты и журналисты туда ездят и говорят: "Ну что тут сделаешь, кино снимаем, что тут поделаешь…" Ахматова тоже хорошо писала, но потом сказала, что Крым российский и что Путин поступил правильно. Да, Ахматова, можете прочитать» (на этих проникновенных словах стушевался даже патриотически настроенный телеведущий).

Ну что ж, будем читать, будем смотреть, будем защищаться.

* Организация запрещена в РФ