"Укрзализныця" на своем сайте проводит голосование, как покрасить два двухэтажных поезда. Все желающие могут выбрать один из трех вариантов, которые мало чем отличается друг от друга. В этой новости — весь масштаб инфраструктурных преобразований на главной железной дороге страны

А трагикомизм ситуации заключается в том, что эти два электропоезда фирмы Skoda были закуплены в 2012 году к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Эксплуатировались подвижные составы мало, а уже в июле 2019 года потребовали капитального ремонта.

И вот спустя три года ремонт за 160 млн гривен (почти полумиллиарда рублей) завершается перекраской корпуса. На настоящую полномасштабную модернизацию подвижного состава у Укрзализницы денег нет.

Надо сказать, что это два двухэтажных состава — единственные экземпляры во всем парке. На многих направлениях ходят такие убогие вагоны, что в них страшно ехать, не говоря уже о комфорте передвижения. Например, в самый разгар лета корреспонденту Украина. Ру довелось ехать в поезде Херсон-Киев. В купе стояла жара выше 45 градусов. Пассажиры теряли сознание от теплового удара. На жалобы проводница ответила: «Можно подумать, у вас в квартирах везде кондиционеры стоят».

Но если пережить путешествие в жарком и дурнопахнущем вагоне еще полбеды, то вот износ железнодорожных полотен — это проблема посерьезней. А по признанию специалистов, Укрзализниця провалила выполнение ремонтных работ и работ по содержанию путей. В первую очередь — на это не было денег. Акционерное общество Укрзализныця закончил 2020 год с убытком 11,9 млрд гривен против прибыли 2,98 млрд гривен в 2019 году.

По мнению заместителя директора департамента коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева «основная причина аварий — полный провал в проведении ремонтных работ ж/д инфраструктуры в целом».

На своей странице в ФБ он поделился своим видением проблемы: «Сходы вагонов, аварии, износ инфраструктуры, износ подвижного состава, низкий уровень оплаты труда линейного персонала, дефицит персонала (люди просто бегут с УЗ, молодежь не хочет работать на УЗ), катастрофическая нехватка локомотивов, кредитный портфель размером 35 млрд грн, не под самый низкий %… и т.д. и т.п.. Как решить эти проблемы? Где взять финансирование под решение этих проблем УЗ? Для этого надо делать две простые вещи: В «Укрзализныце» раскрыли схему растраты на 3 млн грн вместо ремонта © Facebook, Євген Кравцов

— Больше зарабатывать!

— Меньше воровать! Начну с первого вопроса — больше зарабатывать!… Основной заработок УЗ приносят грузовые перевозки — это более 80% всего операционного дохода компании. Ситуацию, в которой находилась Укрзалізниця в июле 2021 г, можно назвать плачевной — более 60% грузов перевозиться УЗ с отрицательной рентабельностью.

Перевозка пассажиров приносит 12-13 млрд грн убытка в год и покрывается за счет перевозки грузов. Полученной выручки УЗ едва хватает на выплату зарплат и погашение % по кредитам. На финансовую помощь со стороны государства рассчитывать не приходится, учитывая состояние нашей экономики… Промышленные группы активно блокируют все тарифные инициативы УЗ по пересмотру тарифов… Денег на ремонт инфраструктуры нет, на повышение оплаты труда тоже».

Чиновник видит выход из кризиса на железной дороге в существенном повышение тарифов на грузоперевозки. Это позволить заработать плюс 10 млрд гривен. Но не решит вопрос воровства. А именно с этого следует начинать, убежден бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

По его мнению, главная проблема железнодорожного монополиста — коррупция. «Из-за масштабных злоупотреблений в «Укрзализныце» нас ждет повышение цен на железнодорожные перевозки. Буквально в прошлом месяце мы в рамках работы Временной следственной комиссии публиковали доказательства нанесения «Укрзализныцей» ущерба на 1,9 млрд грн из-за коррупции при закупке электрической энергии. И уже на днях, чтобы компенсировать эти почти 2 млрд грн, «Укрзализныця» объявила о повышении тарифов на перевозку грузов. А это влечет за собой удорожание товаров для всех украинцев. Подчеркиваю, если бы чиновники «Укрзализныци» уменьшили коррупционные аппетиты хотя бы на 25%, повышать тарифы не пришлось бы»?— написал политик на своей странице в ФБ.

Есть и еще, по меньшей мере, две причины бед УЗ, о которых в Украине говорить запрещено — за обнародование одной могут посадить в тюрьму, а за другую сделать что-нибудь похуже. В связи с карантином, а на самом деле по политическим мотивам в Украине закрыли самые рентабельные пассажирские маршруты, которые не только были для монополиста безубыточными, но даже приносили немалую прибыль — это маршруты на Москву, перевозившие туда и обратно — родственников россиян и гастарбайтеров. Эти поезда, несмотря на довольно высокие цены, были всегда заполнены и ходили в Россию на пределе по количеству прицепленных вагонов. Но теперь их нет. А убытки по другим маршрутам остались. Однако, ни один чиновник и ни один политик в Незалежной об этом никогда не проговорится, потому что за такие мысли, произнесенные вслух в Незалежной вполне могут, согласно УК Украины посадить в тюрьму за госизмену (мы знаем, что сажают и за куда менее "тяжкие" высказывания).

Вторая причина — пресловутая коррупция, только не та,Ю о которой принято говорить с трибун, а системная. В Украине Укрзализница — государственное предприятие. А различные металлургические, промышленные и крупные оптовые предприятия — частные, И все грузы по стране они перевозят железной дорогой. Поэтому повышение грузовых тарифов всячески тормозится олигархами, которые тайно соревнуются между собой за то, кто из их людей будет сидеть "начальником на железке" — то это были люди Ахметова (и тогда тарифы для перевозки железнорудного сырья снижались или замораживались), а когда на этом хлебном месте оказывались протеже Порошенко, благоприятные тарифы устанавливались, например, для перевозки сахара и других продуктов кондитерского производства.

В любом случае, все издержки УЗ остаются простым людям, которые и в поездах осенью мокнут от дождя, а летом задыхаются от жоры, зимой соответственно безнадежно мерзнут…

Пока чиновники и политики спорят воровать меньше или брать с пассажиров и бизнеса больше, украинские поезда и железная дорога выглядят плачевно. Только в конце августа сошли с рельс 26 вагонов грузового поезда во Львовской области. А в марте скоростной пассажирский поезд "Интерсити" сошел с рельс в Запорожье. Зато все они покрашены в нужный власти патриотический колор.