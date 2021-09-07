31 августа стало известно, что Google заблокировал в июле возможность показа 10 доменов на страницах новостей Google и Discover «в рамках расследования скоординированных операций по влиянию, связанных с Россией», ибо нашел, что «в рамках этой кампании был загружен контент на русском языке, критикующий правительство Украины и поддерживающий Россию»

Такое сообщение изначально появилось на сайте Google в очередной сводке Группы по анализу угроз (Google's Threat Analysis Group, сокращенно TAG). Данная группа была создана для борьбы с хакерами, но с 2020 года занялась цензурой, перейдя к выпуску ежемесячных бюллетеней, которые потом сводятся в квартальные.

Эти бюллетени показывают весь размах цензурных операций, целями которых преимущественно являются каналы на YouTube (на них приходится свыше 95% заблокированных ресурсов). Так, в июне было заблокировано 123 российских канала на этом хостинге за «критику протестов, поддерживающих Алексея Навального», в мае 2 — за «критику протестов в Белоруссии», 11 — за «критику Украины и американских нарративов относительно наращивания российских войск возле украинской границы», а 57 — просто за «контент на русском языке, поддерживающий российское правительство». Google присоединился к празднованию Дня независимости Украины © CC0, Pixabay

Всего за весь минувший год был заблокирован 141 российский канал и сайт, а за 7 месяцев нынешнего почти вдвое больше — 270. Причем в данную статистику не входят каналы и сайты, заблокированные не по линии цензурной команды Google (как правомерно именовать TAG), например, ликвидированный в конце июля «за нарушения санкционного законодательства» канал «Царьград» на YouTube.

Согласно отчетам Группы, ни в июле, ни в августе 2020 никакие российские ресурсы не блокировались. Не входят «расследования скоординированных операций по влиянию», связанных с Украиной и Молдовой, где, как видно из отчетов, блокировались тоже преимущественно пророссийские ресурсы. Например, в июльском сообщении говорилось, что «в рамках расследования скоординированных операций по влиянию, связанных с Украиной», Google заблокировал 7 YouTube-каналов за «контент на украинском и русском языках, где критиковались украинское правительство и вооруженные силы, а также поддерживалась Россия».

Но очень поучительно читать, за что блокируют ресурсы. Например, в марте 2020 18 индонезийских каналов пострадали за то, что вели кампанию на провинции Папуа и Западный Папуа «с месседжами против Движения за свободное Папуа», то есть против местных сепаратистов, признанных в Индонезии и соседней Австралии террористами, но это, видимо, правильные для Google и стоящих за ним спецслужб США сепаратисты, не то что ДНР и ЛНР.

В апреле 2020 заблокированы:

3 иранских канала, где «содержался контент на боснийском и арабском языках критический в отношении США и Организации моджахедов иранского народа (Моджахедин-э Халк)», левых радикалов которые вооруженным путем борются с иранской властью и до 2009 признавались террористами в ЕС и до 2012 в США.

А в этом июле аналогичным образом покарали 15 алжирских каналов за «поддержку алжирского правительства и его военных», которые ведут многолетнюю борьбу с вооруженными исламистами;

7 иорданских каналов «за поддержку правительства Иордании» и критику его оппозиции, а ведь речь идет о весьма умеренном ближневосточном режиме, давно имеющем отношения с Израилем;

6 мексиканских каналов «за критический контент в отношении некоторых местных политиков в штате Кампече» и еще 4 за поддержку члена партии Национального действия, а ведь речь идет о весьма респектабельной партии, чьи представители в последние четверть века дважды выигрывали президентские выборы.

Еще интересней произошедшая в июне блокировка 15 эфиопских каналов за «контент, поддерживающий премьер-министра Абию Ахмеда и критический в отношении оппозиции к нему», а ведь эфиопский премьер лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год. Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Перечень можно долго продолжать, но остановимся на стране, чьи ресурсы блокируются наиболее массово, — Китае. В 2020 было заблокировано 20 574 ресурсов из КНР и 801 из остального мира. За 7 месяцев этого года — 7969 из Китая и 556 из остального мира. То есть если год назад на Россию приходилось 18% от общего числа заблокированных некитайских ресурсов, то в этом почти половина. Но почему же так блокируют китайцев. В июльском отчете утверждается:

«Мы закрыли 850 каналов YouTube в рамках продолжающегося расследования операций по скоординированному влиянию, связанных с Китаем. Эти каналы в основном размешали спам-контент на китайском языке о музыке, развлечениях и образе жизни. Очень небольшая их часть размещала материалы на китайском и английском языках об усилиях Китая по вакцинации COVID-19 и социальных проблемах в США. Эти результаты согласуются с нашими предыдущими отчетами».

Это типичное объяснение в точности повторяет соответствующие сообщения за два предыдущих месяца, отличаясь от них только числом закрытых каналов (в мае было 1015, в июне 989). Более ранние сообщения по Китаю были почти такими же, но с присутствием других причин блокировки. Под раздачу попадали, например, каналы с контентом с критикой протестов в Гонконге и с демонстрацией хорошей жизни в Синьцзяне (где, по западному мнению, свирепствует террор), а также каналы со «спам-контентом» на тему кулинарии.

При этом неизменно указывалось, что абсолютное большинство каналов блокируется за «спам-контент», а малая часть — за нежелательные материалы общественно-политического характера. Отмечу, что за спам блокируются исключительно китайские ресурсы. Что не так с независимостью Украины? Глазное уравнение с тремя неизвестными © CC0, Pixabay

Но был ли мальчик? То есть имел ли там место на самом деле спам.

«Правила сообщества», опубликованные на YouTube в разделе «видеоспам», дают такое определение этого явления:

«На YouTube запрещены следующие типы контента. Имейте в виду, что это не полный список:

контент, который обещает зрителям, что они что-то посмотрят, но вместо этого направляет их за пределы сайта для просмотра;

повторная публикация одного и того же контента по одному или нескольким каналам;

массовая загрузка контента, который вы скопировали у других авторов;

попытки заставить зрителей установить вредоносное программное обеспечение или направлять их на сайты, которые могут поставить под угрозу их конфиденциальность;

автоматически сгенерированный контент, публикуемый компьютерами без учета качества или удобства просмотра.

Обещание денег, продуктов, программного обеспечения или игровых льгот бесплатно, если зрители установят программное обеспечение, загрузят приложение или выполнят другие задачи.

Массовая публикация партнерского контента в специальных аккаунтах.

Но имело ли место нарушение таких правил, или же цензурная команда Google считает навязыванием само изобилие китайских каналов на этом видеохостинге? Такое изобилие вообще-то естественно, поскольку Китай самая населенная страна мира, а вдобавок и весьма развитая. Но обилие на YouTube китайских каналов — пускай и совершенно не политических — разрушает необходимую для Запада картину однополярного мира с безальтернативным торжеством Соединенных Штатов. Как уничтожить диктатуру Google и Facebook? Вопросы без ответов © REUTERS, Arnd Wiegmann

Подозрения в таком подходе TAG к понятию «спам» вполне обоснованы с учетом применяемой ею политической цензуры и мотивировки цензурных действий. Отмечу, что правила сообщества YouTube не запрещают политическую пропаганду, но запрещают пропаганду насилия, преступных и террористических организаций, язык ненависти. Так, буквально на днях канал организатора казахских языковых патрулей Куата Ахметова Til Maydani («Волна языка») был справедливо заблокирован за «многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз». Неизвестно, произошла ли блокировка по инициативе Группы по борьбе с угрозами (это выяснится до конца октября), однако вполне допускаю, что среди заблокированных благодаря ей каналов стран Азии, Африки и Латинской были и те, где господствовал язык ненависти и оскорблений (политическую культуру третьего мира не надо идеализировать).

Но если бы за решетку отправили хулигана или взяточника, а в приговоре говорилось не о его конкретном преступлении, а о том, что дескать человек это плохой, внешность подозрительная, а посему надо его от общества изолировать? Думаю, все согласились бы, что такой приговор стал бы издевательством над правосудием.

А ведь в отчетах Группы по борьбе с угрозами все блокировки обоснованы отнюдь не языком ненависти и чем-либо неприемлемым для подавляющего большинства людей, а поддержкой некоего правительства либо критикой Соединенных Штатов или некоторых политических течений. Поэтому убежден, что основная масса заблокированных каналов не имеет отношения к пропаганде насилия и ненависти. А вот логика TAG в принципе воплощает строки молодого Маяковского: «а этому взял бы да и дал по роже: не нравится он мне очень». Но футурист Маяковский просто эпатировал общество, а здесь речь идет о реализации новой политики, отвергнувшей принципы, на которых последние столетия строилась западная цивилизация.

Традиционно свобода слова считалась одной из ключевых демократических ценностей, а западный мир противопоставлял себя всем остальным прежде всего благодаря наличию у него этой свободы, которую за его пределами дескать ущемляют. Апогея такое противопоставление достигло во время Холодной войны. Внимательно и беспристрастно рассматривая проблему, можно было понять, что на деле западная свобода — это во многом фейк. Но маскировка была хорошей и все более совершенствовалась, например, решениями ЕСПЧ, которые определяли, что свобода слова распространяется и на неудобные, шокирующие общество высказывания и т.п.

В последние годы, конечно, стало понятно, что на многие шокирующие либеральное общество высказывания, например, на критику прав трансгендеров, эта свобода никак не распространяется. Но действия цензурной команды Google — это, безусловно, качественное изменение в понимании свободы слова на Западе.

До самого недавнего времени все ограничения этой свободы старались тщательно обосновывать. Наказания просто за критику политиков из штата Кампече или другого региона Земли либо за поддержку того или иного правительства или политического течения выглядели немыслимыми. Право на такую критику и поддержку было неотъемлемой частью традиционного западного понимания свободы. Основным обоснованием для ущемлений было нарушение баланса между свободой слова и общественной безопасностью. И тщательность обоснования ограничений этой свободы была тоже важной рекламной картинкой «цивилизованного мира», отличие которой от реальности уловить было трудно.

И в нашем случае вековые традиции западного лицемерия и юридического крючкотворства немало помогли бы обосновать блокировку любого интернет-ресурса. Но раз цензурная команда Google не приводит каких-либо обоснований, кроме поддержки и критики того или иного правительства, это уже свидетельство качественных изменений. Если Западу больше не нужно так умело отстаивать принцип свободы слова, как было раньше, значит, эта свобода исчезает из ряда демократических ценностей, которые надо пропагандировать не доросшему до либеральной цивилизации мира. Анатолий Шарий: Зеленский хочет цензурировать YouTube и Google © Facebook, Анатолий Шарий

Поэтому каждый доклад TAG — это уникальный сеанс саморазоблачения этой цивилизации. Также эти доклады показывают, что планы Зеленского по созданию представительств Google и YouTube на Украине для усиления цензуры вполне могут увенчаться успехом, тогда как апелляции сайта «Страна» или трех закрытых в феврале украинских телеканалов практически обречены на неудачу.

Однако интернет не сводится к Google и YouTube. Действия этих гигантов лишь подталкивают к суверенизации этой сети ведущими незападными державами, к созданию альтернатив этим гигантам. Ясно, что интернет не будет территорией полной свободы, какой казался около четверти века назад, но на этой территории все равно можно создавать острова и целые архипелаги свободы.