Украина планирует принять 5000 беженцев из Афганистана, откуда недавно вывели американские войска, а сотрудничавшие с ними афганцы оказались брошенными на произвол судьбы. Американцы не горят желанием забирать с собой своих бывших соратников и помощников, предложив другим странам разместить их у себя

В число стран, которым предлагается принимать афганских беженцев, входит и Украина, которая не может отказать настойчивым просьбам из Вашингтона. По сообщения Telegram-канала «Печерский холм», это была личная и неофициальная просьба Джо Байдена на встрече с Зеленским.

Беженцев — в тюрьмы

О планах размещения на Украине 5 тысяч беженцев, по сообщениям украинских СМИ, говорится в письме министра внутренних дел Дениса Монастырского к премьер-министру Денису Шмыгалю. Политолог объяснил, почему беженцы стали «слабым звеном» Европы © РИА Новости, Густаво Вальенте / Перейти в фотобанк

Он в частности сообщает, что в Государственной миграционной службе обеспокоены планами приёма большого количества беженцев. Волынский, Черниговский и Николаевский депортационные центры могут разместить у себя не более 500 беженцев, при этом там уже размещен 161 иностранец. Возможности центров можно увеличить ещё на 300 мест за счёт установки палаток на территории, но на это требуется 900 000 гривен (около $35 000) дополнительного финансирования в месяц. Обратим внимание на озвученную сумму: на содержание 300 человек в палатках на уже охраняемой территории они требуют в месяц $35 000 дополнительного финансирования. Это $3.5 в день на человека, в которые должны входить питание, отопление зимой, электричество, вода, одеяла, одежда, первичная медицинская помощь — минимальный набор для выживания без учета неизменной коррупционной составляющей.

В то же время украинское МВД предлагает рассмотреть возможность размещения беженцев из Афганистана в двух закрытых тюрьмах в Киевской области: в Ирпенском исправительном центре №132 и Бучанской исправительной колонии №85. Они рассчитаны на 1500 человек, исходя из норматива четыре квадратных метра на человека. При этом затраты на их капремонт и перепрофилирование в центры приёма беженцев составят около 100 миллионов гривен (270 млн рублей), а ежегодные расходы на содержание беженцев достигнут 264 миллионов (около 700 млн рублей).

Министр внутренних дел Украины просит передать эти учреждения от Минюста в ведение МВД. Выбор этих мест аргументируется удобством расположения (вблизи к консульским отделам) и минимальными затратами на ремонт.

Однако в министерство юстиции негативно восприняли просьбу МВД — у них другие планы на эти тюрьмы в Киевской области. Их рассматривают в качестве перспективных в плане приватизации — из них хотят сделать платные ВИП-тюрьмы для представителей элиты. В качестве альтернативы там предлагают Черкасскую исправительную колонию №62, Черниговскую исправительную колонию №44 и Кременчугскую исправительную колонию №69 — учреждения старые, давно стоящие без ремонта, с тяжелыми условиями существования. На Украине беженцев из Афганистана поселят в тюрьмах - СМИ © пресс-служба президента Украины

Как содержание беженцев будет происходить на практике, можно предположить, учитывая вездесущую коррупцию. Языка они не знают, легализоваться без посторонней помощи им будет сложно. До тех пор их условия содержания будут напоминать, скорее, концлагерь. Одновременно, Киев будет требовать у международных организаций денег на их содержание, которые осядут в карманах чиновников, а беженцы получат лишь то, чего хватит, чтобы не умереть от голода. На любые гневные комментарии правозащитников относительно условий содержания из Киева последует стандартный ответ: дайте еще денег.

Куда приткнуть жертв западных вторжений

«Голос НАТО», издание Atlantic Council, еще год назад критиковало Украину за отказ принимать беженцев, предупреждая о нехватке рабочей силы, как следствие массового оттока рабочей силы. «Если Украина будет вкладывать больше средств в программы переселения беженцев на начальном этапе, страна в целом неизбежно выиграет в долгосрочной перспективе», — советовали в Atlantic Council.

Европейские страны сейчас не желают принимать беженцев. Недавно Эстония заявила о готовности «помочь решить кризис в Афганистане» и принять ради этого аж целых 10 человек из этой страны, при условии, что те ранее сотрудничали с НАТО, а ЕС поможет их прокормить. На 10 человек расщедрилась Словакия, еще на 5 человек — Словения. Оккупационные контингенты этих стран в Афганистане были намного больше. В массовом порядке ни одна страна Евросоюза не согласилась принимать у себя беженцев из Афганистана, и этот факт очень разочаровывает, заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

Премьер-министр Словении Янез Янша говорит, что страны Европы «не готовы к повторению кризиса с мигрантами, который произошел после событий в Сирии 2015 года», как бы забывая, что волны мигрантов из этих стран и есть прямое следствие вмешательства западных стран, переворотов, военных вторжений и цветных революций в этом регионе.

На Украине же на улицах пока господствуют неонацисты и националисты, которые выступают резко против мигрантов из стран третьего мира. Чтобы и волки были сыты, и овцы целы, то есть, чтобы удовлетворить Вашингтон и местных националистов, несчастных афганских беженцев решено размещать в тюрьмах, хотя никакого преступления они не совершили.

Telegram-канал «Шептун» рекомендует отдать беженцев на попечение их соотечественнику, организатору Майдана, Мустафе Найему, тем более что его космическая зарплата позволяет их содержать.

«Предлагаем всех афганских беженцев отдать на попечение Мустафе Найему. Во-первых, настоящий чиновник-патриот должен жертвовать своим комфортом во имя интересов страны. Во-вторых, все-таки его земляки, за которых он так переживает в интервью. В-третьих, зарплата позволяет!», — пишет «Шептун». Украинские граждане в Афганистане записали видеообращение к Зеленскому © скриншот видео

Афгано-украинцы: надежда только на самих себя

29 августа 133 афганца, эвакуированные из этой страны после захвата власти талибами, прибыли в Одессу из киевского аэропорта «Борисполь». Среди беженцев 85 детей, в том числе новорожденный мальчик. Самой пожилой женщине — 85 лет. По словам очевидцев, беженцы измучены и напуганы. Их временно приютили у себя бывшие просоветские афганцы, осевшие в городе еще после падения правительства Наджибуллы, а сейчас — торгующие на одесских рынках.

Один из новых беженцев, бывший работник афганского Красного Креста Сайед Омаршах Амир благодарит соотечественников за приют. «Сейчас мы с женой и пятью детьми в безопасности. Помогли представители афганской диаспоры, в миграционную службу сносили еду и одежду, дали убежище. Вот в этой трехкомнатной квартире сейчас живет 16 человек! Бывший гражданин Афганистана приютил у себя 2 семьи, бежавших от Талибана», — рассказывает афганский беженец.

Представители местной афганской диаспоры говорят, что пока они могут рассчитывать лишь на себя, хотя и надеются на какую-то помощь от украинского правительства. «Наша надежда только на себя, но на правительство Украины тоже, чтобы они выделили какие-то средства для этих людей. Что они нам могли предложить, это какая-то база в Чернигове, но там тоже нет помещений, и сказали — мы будем ставить палатки и в палатках жить», — рассказывает глава афганской диаспоры в Одессе Джанат Танай. Через пару месяцев на Украине похолодает, жить в палатках, особенно семьям с детьми, будет трудно.

Убегая из Афганистана, США бросают своих афганских сотрудников, сваливая их на плечи сателлитов, вроде Украины, которая в свою очередь будет использовать их в качестве «дойной коровы», выпрашивая средства у европейских и международных правозащитных организаций и ООН. До адресата эти средства доходить будут в минимальном объеме. Крайними окажутся афганские семьи, которые практически попадут из огня да в полымя. Головы им, может быть, и не отрежут, зато крови попьют немало.